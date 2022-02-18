Украина технически почти на 100% готова к синхронизации с энергосетью Европы, - Шмыгаль

Подготовить украинскую энергосистему к "энергетическому безвизу" из ЕС — среди ключевых задач, которые сейчас стоят перед правительством.

Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во время "часа вопросов правительству" в Верховной Раде 18 февраля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Технически мы готовы почти на 100%, чтобы в 2023 году Украина присоединилась к энергетической системе Европы. Наши коллеги из Всемирного банка оценили экономические преимущества синхронизации с ENTSO-E в 1,5 млрд долларов в год", - подчеркнул Шмыгаль.

По словам премьер-министра, в конце февраля запланированы системные испытания изолированного режима работы энергосистемы Украины - она будет работать без подключения к энергосистеме СНГ.

"Кроме того, мы получим еще пять четких преимуществ: энергетическая независимость и безопасность, прозрачность и демонополизация, экспортные возможности, декарбонизация, обновление устаревшей инфраструктуры и развитие новых технологий, в частности, сохранение энергии", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что у Правительства есть еще два важных приоритета в сфере энергетики: собственная добыча газа и программа термомодернизации.

Читайте: Экономическая ситуация в Украине остается стабильной и контролируемой. Есть средства для финансирования всех расходов, – Шмыгаль