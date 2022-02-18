Украина технически почти на 100% готова к синхронизации с энергосетью Европы, - Шмыгаль
Подготовить украинскую энергосистему к "энергетическому безвизу" из ЕС — среди ключевых задач, которые сейчас стоят перед правительством.
Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во время "часа вопросов правительству" в Верховной Раде 18 февраля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Технически мы готовы почти на 100%, чтобы в 2023 году Украина присоединилась к энергетической системе Европы. Наши коллеги из Всемирного банка оценили экономические преимущества синхронизации с ENTSO-E в 1,5 млрд долларов в год", - подчеркнул Шмыгаль.
По словам премьер-министра, в конце февраля запланированы системные испытания изолированного режима работы энергосистемы Украины - она будет работать без подключения к энергосистеме СНГ.
"Кроме того, мы получим еще пять четких преимуществ: энергетическая независимость и безопасность, прозрачность и демонополизация, экспортные возможности, декарбонизация, обновление устаревшей инфраструктуры и развитие новых технологий, в частности, сохранение энергии", - отметил Шмыгаль.
Премьер-министр добавил, что у Правительства есть еще два важных приоритета в сфере энергетики: собственная добыча газа и программа термомодернизации.
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Шо с редерским захватом Нафтогаза?
О какой готовности плетет Шмыгаль, если в разгар отопительного сезона произошеле энергокризис?
А взагалі, добре, що повернулися до впровадження пакету законів 2018 року.
Про Іспанію ж писав, які 1,68?? Тут середня ціна в добу вийшла +0.3€ , опалення,кухня все на електроенергії+ куча всяких доплат за транспортування, обслуговування і інші розводняки . Та й впали ви мені ,щоб я щось вид.умував