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Украина технически почти на 100% готова к синхронизации с энергосетью Европы, - Шмыгаль

Украина технически почти на 100% готова к синхронизации с энергосетью Европы, - Шмыгаль

Подготовить украинскую энергосистему к "энергетическому безвизу" из ЕС — среди ключевых задач, которые сейчас стоят перед правительством.

Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во время "часа вопросов правительству" в Верховной Раде 18 февраля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Технически мы готовы почти на 100%, чтобы в 2023 году Украина присоединилась к энергетической системе Европы. Наши коллеги из Всемирного банка оценили экономические преимущества синхронизации с ENTSO-E в 1,5 млрд долларов в год", - подчеркнул Шмыгаль.

По словам премьер-министра, в конце февраля запланированы системные испытания изолированного режима работы энергосистемы Украины - она будет работать без подключения к энергосистеме СНГ.

"Кроме того, мы получим еще пять четких преимуществ: энергетическая независимость и безопасность, прозрачность и демонополизация, экспортные возможности, декарбонизация, обновление устаревшей инфраструктуры и развитие новых технологий, в частности, сохранение энергии", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что у Правительства есть еще два важных приоритета в сфере энергетики: собственная добыча газа и программа термомодернизации.

Читайте: Экономическая ситуация в Украине остается стабильной и контролируемой. Есть средства для финансирования всех расходов, – Шмыгаль

Автор: 

энергетика (2547) Евросоюз (17052) Шмыгаль Денис (2663)


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Топ комментарии
+4
Якби не клоун в ОПі і не лакеї в Раді то синхронізувались би ще у 2021-му.
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18.02.2022 12:56
+3
Це потрібно було робити ще поза-поза...вчора...
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18.02.2022 12:51
+3
Шо там с Центрэнерго и Беней?
Шо с редерским захватом Нафтогаза?

О какой готовности плетет Шмыгаль, если в разгар отопительного сезона произошеле энергокризис?
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18.02.2022 12:56
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Це потрібно було робити ще поза-поза...вчора...
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18.02.2022 12:51 Ответить
безусловно. но уж лучше позже, чем никогда
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18.02.2022 13:20 Ответить
Якби не клоун в ОПі і не лакеї в Раді то синхронізувались би ще у 2021-му.
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18.02.2022 12:56 Ответить
Шо там с Центрэнерго и Беней?
Шо с редерским захватом Нафтогаза?

О какой готовности плетет Шмыгаль, если в разгар отопительного сезона произошеле энергокризис?
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18.02.2022 12:56 Ответить
Байден снял санкции с СП-2 только тогда и потому, что в результате умело проведенной корпоризации "Нафтогаза", компания попала под влияние Коломойского. А Коломойский преследуется в США.
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18.02.2022 13:02 Ответить
Значит опять будет. Только объяснение этому уже готово: "синхронизация". И вполне может быть вследствие "диджитализации".
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18.02.2022 13:11 Ответить
Десь тихо завив один провладний олігарх...
А взагалі, добре, що повернулися до впровадження пакету законів 2018 року.
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18.02.2022 12:56 Ответить
Так! Але на зло ворогом купуватимемо енергію у Білорусі та Московії!
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18.02.2022 12:59 Ответить
Супер, готуйтесь до електроенергії по 10₴ за кВт, як в Іспанії)
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18.02.2022 13:10 Ответить
испанский впн это еще не испания, бот
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18.02.2022 13:17 Ответить
Вміння писати коменти ,в твому випадку, не говорить про наявність розуму . Тормоза як не мають що сказати ,то починають гавкати "бот-бот"
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18.02.2022 13:28 Ответить
¡No se preocupe !Tenemos casi mismo precio.
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18.02.2022 13:22 Ответить
І скільки в Ураїні, 1.5₴ вроді ? Тут нам за січень декому фактури по 800€ прийшли в квартирах де все на електроенергії
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18.02.2022 13:26 Ответить
Ой не звизди. По самому высокому тарифу 1.68 за кВт, получается что на 800 евро можно купить около 14 мегаватт энергии.
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18.02.2022 16:17 Ответить
Ні читати, ні рахувати називається.
Про Іспанію ж писав, які 1,68?? Тут середня ціна в добу вийшла +0.3€ , опалення,кухня все на електроенергії+ куча всяких доплат за транспортування, обслуговування і інші розводняки . Та й впали ви мені ,щоб я щось вид.умував
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18.02.2022 18:06 Ответить
Хорошо, если 0.3евро то тогда около 2.5мегаватта получается, вы там что делаете в теплой Испании, чтобы использовать столько Эл энергии?
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19.02.2022 01:37 Ответить
Може хтось пояснить мені простому жителю у чому була неготовність України підключитись до европейської електромережі?Частота та напруга одинакові,нові ЛЕП не будували,нові розподільчі системи теж із часів совка.Та тільки кошти виділені на ніщо кудись зникли.
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18.02.2022 13:29 Ответить
100% "по-зеленлому це ніфуя по- справжньому.
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18.02.2022 13:33 Ответить
Ну, раз готові, то треба генератор на солярці про всяк випадок собі купити. Давно планував.
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18.02.2022 14:12 Ответить
Щось мені підказує,що на період тестування всі побутові прилади треба з розеток повимикати.
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18.02.2022 14:22 Ответить
Єдина енергосистема з ЄС, ще один крок від цапів.І це добре.
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18.02.2022 14:35 Ответить
А что на это скажет товарищ Герус?
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18.02.2022 15:04 Ответить
Т.е. 5.80 за э/э это не предел?
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18.02.2022 15:17 Ответить
 
 