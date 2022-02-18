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Новости Агрессия России против Украины Война
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Порошенко призвал немедленно выделить деньги для армии: "Хорошие дороги нужны, но не для того, чтобы по ним ехали российские танки"

Порошенко призвал немедленно выделить деньги для армии:

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал немедленно выделить средства для финансирования Вооруженных Сил Украины. Он поблагодарил союзников за предоставление вооружения и отметил, что приоритетом для власти должно быть не дорожное строительство, а финансирование обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политической силы.

"Мы очень благодарим наших партнеров за помощь, в том числе и военную. Но Украина срочно нуждается в еще большем оборонном оружии, в том числе в первую очередь противовоздушном и противоракетном. С учетом вчерашнего выступления г-на Блинкена на Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, что удар будет нанесен именно такой. Чтобы создать купол, защищающий нас от российского превосходства в воздухе", – подчеркнул Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко об обстрелах на Донбассе: Это еще одно доказательство преступлений России для Международного суда ООН

"И дело – не в дате. Мы не знаем, в какой день окончательно взбесится Путин. Россия будет постоянно душить нас военным кольцом по всей линии границы, то сжимать его, то ослаблять. Вчера на Донбассе – 60 обстрелов, и нам нужно жить в условиях постоянной тревоги", – отметил Порошенко.

"Мы требуем поставить наш законопроект об увеличении финансирования армии на 50 миллиардов, о комплектации бригад, об увеличении денежного довольствия, о развертывании очереди резерва, формировании стратегического резерва и территориальной обороны", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко после встреч с послами стран ЕС и НАТО: Жесткая позиция США и союзников сегодня остановила планы Путина. ФОТОрепортаж

"Зеленский должен унять свои коррупционные аппетиты на "великому крадівництві", зашить карманы и передать деньги армии. Хорошие дороги безусловно нужны. Но не для того, чтобы по ним ехали российские танки. Или чтобы их разбомбила российская авиация", – резюмировал Порошенко.

Автор: 

армия (8490) Порошенко (19584) финансирование (1793) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+29
якщо у твою хату прилетів би кацапський снаряд, ти б зрозумів що 5% під час війни це ніщо - ти б попросив що б витрачали 50 аби залишитися живим.
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18.02.2022 13:10
+29
Тобто, якби не Байден, то параша б не рипалась? Скільки нашої землі заільнив зєля? Від наших військ хіба.
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18.02.2022 13:14
+28
Чому ж тоді, нам озброєння дають інші, а солдати копійки отримують ризикуючи життям?
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18.02.2022 13:08
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Не Лялей,а лядей
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18.02.2022 13:29 Ответить
Самый большой уровень недоверия Порох давно подарил твоей зекрысе)
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18.02.2022 13:32 Ответить
Але ж він і є головною особою, завдяки Клован і став Президентом. Може тому і лише на підписці, а не як Медведчук хочаб під цілодобовим домашнім арештом?
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18.02.2022 16:35 Ответить
клован став президентом завдяки тобі
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18.02.2022 17:40 Ответить
Влерія, як безумовно пам'ятаю вас, як чудову коханку, можливо найкращу, особливо у позиції 6/9. Але ж не треба на мене перекладати чужи помилки. Як би не крав так безсоромно, як би так не брехав під час виборчої агитації, то ніякого Клована на Банкової не булоб.
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18.02.2022 17:57 Ответить
Як би у тебе,та інших долбанатів,був мозок ,то ми б тепер не потерпали,в війну,з презом наркоманом.А про то ,як ворує зепацюк і як він брехав під час виборної агітації пора вже романи писати)но ви ж долбонати -вам було похрен,що воно даже аналізи сдає актору зі "скотів"...
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18.02.2022 18:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WzkUE7yxZpA https://www.youtube.com/watch?v=WzkUE7yxZpA

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18.02.2022 18:23 Ответить
Хорошая подборка обещаний лживой твари.
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18.02.2022 19:12 Ответить
Тому вона в мене зараз у закладках, щоб ставити його прихильникам.
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18.02.2022 20:27 Ответить
Лживые твари--это зебуин и ваша капительманша, ну и вы с курвиметром)))
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18.02.2022 20:37 Ответить
Вспомни, иванофф, как ты в те дни апреля 2014 продвигал твой лядский 'русский мир'.
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18.02.2022 22:08 Ответить
Ты такое же трепло, как и твой сивочолий Г!
Можешь найти мои сообщения апреля 2014 и напомнить, в виде ссылок, если ты такой честный и порядочный.
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19.02.2022 10:45 Ответить
У тебя есть твои сообщения с 2014 года, где ты за Украину?

Ты путинское говно, Иванофффф!
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19.02.2022 11:19 Ответить
не зміг додивитись. гидота.
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18.02.2022 21:08 Ответить
Зараз у Саввіка показали виборку з кацапських новин. Ну кацапи показали, що Україна стягнула до Донбасса 10 бригад, а український спецназ готуєтся виконувати бойові завдання у тилу ЛДНР )))
Мапа бойових дій по стандарту НАТО, до бойових дій готові РСЗО та військова авіація.

Керівник розвідки ЛДНР вважає, що ЗСУ планують звільнити окуповані території за чотири доби )))
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18.02.2022 21:13 Ответить
Апрель 2014

- в Украине НЕБЫЛО войны, вторжения войск рф-ии и оккупации.

Тогда ещё был мир.

Это летом-осенью 2014 пришлось все ресурсы перевести на воссоздание армии Украины и обороны.

Тебе нужен был космос в оккупации?
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18.02.2022 21:55 Ответить
Брехня. У Мрсковії вже були зроблені медалі про захоплення Криму від 20 лютого 2014-го року.
Югік Луценко на митингав верещав - "у один тур, щоб на секономлені гроши купити два Апача, бо війна.
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18.02.2022 22:03 Ответить
У тебя 'каша' в голове, из говна и палок.

Возьми открой новости за апрель 2014, перечитай хоть заготовки тех новостей.

Чем жили люди в апреле 2014?
Что было важно в те дни людям в их городах?

Была ли в Украине армия в апреле 2014?

Сконцентрируйся на апреле 2014.
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18.02.2022 22:34 Ответить
Ясна річ, що у квітні 2014-го у Україні була армія. Це Порошенко та Яценюк брешуть що армії не було і це вони її зробили.

95-та бригада повністью пройшла через міротворчеськи операції і була чудово підготовлена.

3-й полк СпН в травне провів образцову операцію по звільненню ДАП від у десятеро більшого підрозділу РФ, яки всі мали бойовий опит у Чечні.
8-й полк СпН безумовно також був відмінно підготовленим.
73-й учбовий центр підготовки спецназу ВМФ.
30-я бригада з Новоград-Волинського була вже на 100% з контрактників.
92-га та 93-тя бригади так якісно громили війська РФ ще у весні 2014-го, що такому неможно було навчитися за місяць.
Ну і тому подібне.
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18.02.2022 22:42 Ответить
Опять скачешь квітень-травень..

Вернись в новости апреля 2014.

Не торопись.
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18.02.2022 23:21 Ответить
Тикати будете Путлеру, мені не потрібно.

Я професійний військовий. Написав ТАК, ЯК ВОНО тоді було. Військо за місяць не створюють, на це роки потрібни, особливо коли проти країни воює одна з найбільших армій миру.

До речі, квітень, це як раз і є апрель російською
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18.02.2022 23:30 Ответить
Та не вже?

Ты, профессиональный склеротик.

Ты постил "невыполненные обещания" по космосу перед Житомиром в апреле 2014.

Забыл?
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19.02.2022 01:41 Ответить
А що, виконав? Щось я у Житомирі цього непобачив.
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19.02.2022 13:16 Ответить
Та-ак.
Теперь: почему в Украине в мае 2014 были созданы ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ батальоны?
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19.02.2022 23:27 Ответить
А ви впевнені, що моя відповідь вам сподобається? Може не всі питання треба задавати?

А ось про Правий сектор всеж напишу, бо вони зиграли дуже важну роль у протистоянні з путлеровцами. Всі ці Гриценки, Яценюки, так яскраво толкавшие речи на Майдані, до цього багато років казали, що кацапи нам брати і николи не пійдуть проти нас війною. Ідеологично армія ще немогла перебороти ці стереотипи. І ось прийшли зовсім пацанята, типу бійця ПС з позивним "Север" і без страху почали воювати з путлеровцами. І армія побачивши їх у бою, вже переборола свої сумління і почала воювати так, як вміють воювати кращи воіни Європи - українці.
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20.02.2022 11:21 Ответить
Ты ж писало, что в Украине в апреле 2014 была боеспособная армия.

Зачем создавали добробаты в мае 2014 если до того "була чудово підготовлена"?
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22.02.2022 19:34 Ответить
Яж написав, що є питання, які не треба задавати.

Добробати зробили велику підтримку ЗСУ, підняв її бойовий дух, а це дуже важливо.

Ось зараз у армії РФ розглядають беларуськи підрозділи, яки можуть кинути проти України, як слабкий ланцюг, бо в беларусів зараз немає мотівації стріляти по украінцям. Стріляти звійсно будуть, але по першему часу мало активно.
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22.02.2022 22:27 Ответить
Можешь сравнить оснащение, обеспечение и боеспособность армии Украины?
По состоянию:
- на апрель 2014
- и на сегодня.

Есть разница?
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23.02.2022 20:53 Ответить
Звісно є.
Ніжня белизна для ЗСУ з тогож матеріала, зовсім не схожего на НАТОвську, тільки коляр змінили, та крой.

М-16 не змінили радяньську стрелкову зброю.

Немає чотирох арсеналів з ************, бо вони взлітили у повітря...

Алеж у 2014-му, у травні, 3-й полк СпН знищів вдесятеро більшу групу військових РФ та звільнив Донецький аеропорт. Це небоеготові?

В серпні 2014-го 95-а бригада зробила рейд по тилам, пройшла до річки і понтонери навели пантону переправу, а бригада дві доби стримувала наступ кацапських військ і ДВІ бригади ЗСУ вийшли з оточення.

Легендарні 92- та 93-тя ТОДІ стали Легендарними!!! Можу й ще.
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23.02.2022 21:18 Ответить
А что ты так своего ***** называешь ху-ло, когда оно самое настоящее *****
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18.02.2022 13:38 Ответить
ну, если бы ВСУ могли делать "откаты", как на «Великому будівництві», то тогда бы кошерные барыги Зеленский и Ко нашли бы деньги в бюджете, чтобы туда направить, и стырить часть денег на свои офшоры.
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18.02.2022 13:31 Ответить
Опять спам не открывается😭😭😭
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18.02.2022 13:34 Ответить
Популист. Брехун и нечистоплотный торгаш. Еще и предатель притворяющийся патриотом. Противно слышать даже эту гидоту.
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18.02.2022 13:35 Ответить
Ты вероятнее всего ждёшь приходя любимого фюрерка?
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18.02.2022 13:39 Ответить
Не угадал. Я за США.
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18.02.2022 14:07 Ответить
Как точно ты описал зеленского!
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18.02.2022 20:38 Ответить
и так понятно что клоун никто а всем заправляют его московские кураторы и все действия клоуна направлены на уничтожение Украины
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18.02.2022 13:43 Ответить
Ох и тошнотик....Что ты от Зели требуешь,если сам пустозвон?Где 1000 в день?
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18.02.2022 13:49 Ответить
недофинансирование армии во время войны-это диверсия тем более на фоне раздачи андроидов и ковидных тысяч с многомиллиардным ремонтом дорог
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18.02.2022 13:53 Ответить
Ужас Минских соглашений

Кто нибудь может объяснить

Зачем подписали такие Минские Соглашения, от которых до сих пор трясёт весь мир.
Кто их подписал и до сих пор не наказан (Кучма/Порошенко).
Как иностранные представители, тоже поставившие подписи не увидели такой ловушки? Неграмотные, новички в политике, или специально (Меркель)?
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18.02.2022 14:04 Ответить
А може б вельмишановний Петро Олексійович, так щиросердно піклуючись про захист держави, посприяв би призову, у сенсі - військовому, на строкову службу свого молодшенького. Так, щоб Мишко Петрович патріотично, як "папо́" закликає, приміряв би на себе військовий однострій та грубі жовнірські чоботи, аби, так би мовити, наяву втілити в життя таткові патріотичні заклики. Заразом би й бійцівськими смаколиками почастувався би та зустрів би у війську свій власний 22-й Новий Рік...
Що, ніяк? Не личить? Западло? Лячно?
Чи мо барчукові у Ландоні разом з сирітками російських олігархів гульдебасити ловкіше, доки "папо́" тут байду лохмандіям в ухи ******?
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18.02.2022 14:30 Ответить
А ти такий крутий з передка біля Широкіного стррочиш?
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18.02.2022 14:38 Ответить
Ні, це мажоров з черговим лівим логіном
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18.02.2022 15:58 Ответить
Я на продавленому дивані пальцем по планшету яложу. Але строкову я відслужив, і я не претендую на будь-яку державну посаду, тим більше - на Гаранта.
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18.02.2022 17:33 Ответить
а ти сам де? чи є у тебе кулемет? зепатріот ти сраний.
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18.02.2022 15:34 Ответить
Я не за Зеленського, алеж декілька днів тому Зеленський вийшов на катерах у Азовське море. Чому Петро Олекійович не пійшов тоді на буксирі сопроводжувати прохід наших катерів з Одеси до Маріуполя? Ну або хочаб послав тоді з нами свого сина Олексія.
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18.02.2022 16:33 Ответить
А ты, падаль **********, чего не пошел? Это что дело президента? Или как ***** со стерхами летать, чтобы весь мир уссыкался с идиота? Заберит своего зеленого утырка и вали с ним в рашу, троль кацапский.
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18.02.2022 16:35 Ответить
та ти жульчинбот, давно відомо. Яка також катається на катерах в прибрежних водах. Яка ще з 2014-го забороняє стріляти по ворогу.
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18.02.2022 17:35 Ответить
У вани нове хоббі: сторчака летіти з лабутенів на главбрехканалі г+г.
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18.02.2022 17:48 Ответить
Объяснять воныному дурачку смысл военной операции--метать бисер перед свиньями)))
Ты лучше подумай, почему вернувшись из кацапии, моряки поехали к Пороху, а не к бубочке, фотки их теплой встречи были в сети, отец одного из моряков вступил в ЕС---может они больше знают и понимают, чем диванные чмо?.
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18.02.2022 20:46 Ответить
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18.02.2022 20:47 Ответить
У чому? Ну він добре розумів, що програє чергові вибори будб-якому іншому кандидату, тому намагався зірвати вибори. Для цього пропанував ввести Військовий стан на 2 місяци, але Рада все зрозумила і дозволила лише на місяць.

Чому поїхали до нього? Ну вони ж не дурні. Вони чудово пам'ятали, що зам кобрига морської авіації, який встиг вивести з Крима ВСІ літаки бригади, включно з учбовими, Порошенко не нагородив, а полковнику Мамчуру, в якого вся бригада виявилась небоєздатною, який здав ворогу всі свої літаки та пройшов з гимном, йому Порошенко дав звання генерал-майора, Героя України та прохідне місце у списку своєї партії.
Тому вони поїхали до нього за званнями, преміями, квартирами... І вірно зробили, бо "з драної вівці хош шерсті клок".
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18.02.2022 21:03 Ответить
Ну зачем ты лишний раз палишься и подтверждаешь, что в секте бабки одни идиоты?
ЗА КАКИМИ плюшками они поехали к оппозиционеру Пороху без всяких полномочий 11 сентября 19 года???????
А не к кловану,который может раздавать льготы, звания и пр.?????
Если бы Порох ХОТЕЛ сорвать выборы---не сомневайся, он бы их сорвал и быдломасса ни о чем и не догадалась бы)))а так, это ваши с бабкой и беней тупые фейки!
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18.02.2022 21:28 Ответить
Хотів. І це бачила уся країна.

Не принизив. Вони розуміли, що їх відправили у пастку, тому уходили, а не відкрили вогонь. А потім поїхали до Порошенко...
І як би ні, то тоді вони розповіли б багато чого...
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18.02.2022 21:53 Ответить
И именно потому, что Порох их отправил "у пастку" они к нему пришли с позитивом и обнимались с ним?
Ну ты ботяра тупо-о-о-й
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18.02.2022 22:46 Ответить
А твое зеленое ***** по допросам их таскала, слепив дело как у кацапов????
Где ваше дно, секта бахини?
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18.02.2022 22:48 Ответить
Версія.
Прийшли до нього, як до мільярдера, який знов намагається добратися до державних грошей та запропонували якусь угоду...

Але скоріш він сам їх до себе пригласив, щоб не встиглі нічого розповісти.

Вам відео, щоб ви зрозуміли, чому я невірю жодному його слову.
https://www.youtube.com/watch?v=WzkUE7yxZpA
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18.02.2022 22:53 Ответить
Да ты, убогий, задрал своими тупыми версиями уровня клопа!
Вали уже в люлю...
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18.02.2022 23:56 Ответить
И ты настолько туп, что даже не понимаешь, что своим шкурным постом унизил воинов, рисковавших своей жизнью!
Тупое бабкино "воинство"судит по себе и своей бахине)))
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18.02.2022 21:33 Ответить
Примус. Признание Америки. МОСКВОШВЕЯ. Примус. Пивная. Ещё парочку.Пивная. Ещё парочку. Пивная. Ещё парочку. Пивная. Ещё парочку. МОСКВОШВЕЯ, МОСКВОШВЕЯ. Пивная. Ещё парочку. Буржуи, буржуи. Не толкайся, подлец, слезай с подножки. Я тебе покажу, твою мать! МОСКВОШВЕЯ. Я тебе покажу, твою мать!.. В очередь, сукины дети, в очередь!.. Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку!..
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18.02.2022 15:01 Ответить
От же он гад! "Зеленский должен перестать красть!" Не, ну надо такое придумать!!!! Хуже только "Шоб ты похудел!"
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18.02.2022 16:07 Ответить
Це дорівнює - "Чтоб ты жил на одну зарплату" (с).
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18.02.2022 16:26 Ответить
2/3 украінців категорично проти ратифікації підписаної у Мінську політичної капітуляції.

А селяне, ФОПовці та і все ті, кого лишили зароботку безглуздо проведенним локдаунами, яки бачили, що замість того, щоб закривати лижні курорти, яки виявилися розсадниками хвороби, бо першими спалахували потім Івано-Франківщина та Закарпаття - ось всі ці виборці нізащо не проголосують знову за Зеленського.

Так що даремно ці два политика мають надію на другий термін. Я так думаю.
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18.02.2022 16:31 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/02/18/poroshenko-chlenstvo-********-v-nato-cze-pytannya-zhyttya-i-smerti-i-torgy-z-rosiyeyu-neprypustymi/ П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу з трибуни парламенту закликав владу припинити дискусії щодо членства України в НАТО .
Він нагадав, що євроатлантичну інтеграцію підтримує переважна більшість українців, і саме членство в НАТО та міцна армія є гарантами безпеки нашої держави. "Три роки тому, 18 лютого 2019 року мною були підписані зміни до Конституції, які прагненням українців приєднатися до ЄС та НАТО надали сили Основного закону. Вчора були оприлюднені результати соціологічного опитування, які зафіксували рекордну підтримку вступу до Північноатлантичного альянсу. "За" майже дві третини українців. Розумна реакція українців на загрози від Росії та її біснуватого фюрера", - наголосив п'ятий президент України.
Порошенко зазначив, що тижневе мовчання Зеленського дає підстави підозрювати, що "пробну кульку" для Пристайка надували саме на Банковій.
"З громадською думкою кричущо дисонує заява посла Пристайка про готовність України поступитися Росії в питанні вступу до НАТО. Ваги словам дипломата надає те, що він не просто посол у Великій Британії. Це колишній міністр закордонних справ і колишній віце-прем'єр саме з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. Якби це була самодіяльність Пристайка, він би негайно отримав по губах від Зеленського. А отже тижневе мовчання Зеленського дає підстави підозрювати, що "пробну кульку" для Пристайка надували саме на Банковій", - сказав він.

Лідер партії "ЄС" зазначив, що ми розуміємо, що шлях до Альянсу довгий і маємо зміцнювати власну армію.
"Влада цілком припускає торг з Росією з питання, яке для нас є питанням життя і смерті. Єдиною гарантією безпеки є членство в НАТО і тільки. Ми розуміємо, що шлях до Альянсу довгий і маємо зміцнювати власну армію", - підсумував Порошенко.
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18.02.2022 16:33 Ответить
Ось зараз ідуть артилерійськи обстріли на фронті.

В менепитання, чому з 2016-го року, коли лінія фронту стабилізувалась, українська влада не використовала опит Грузії, яка збудувала для біженців з Абхазії хоч маленьки, але якісні будинки.

Я на Ц ще у 2014-му році писам, що на Черніговщине гинуть села. Хто заважав там побудувати *******, енергозберегаючи будинки ну хочаб на 70 квадратів, з чотирма кімнатами, та переселити б туда наших людей з сірою зони? Вони не можуть їхати в никуди, але ж поїхалиб на Черніговщину, отримали там декілька гектарів землі, вирощувалиб худобу, кормилиб Україну.

На жаль загублені, втрачені роки у той час, коли можно було робити корисне, не робили нічого, або крали, впроваджували шкідниціки закони, руйнували енергетику та економику взагалі.
Вибачьте, але все це дуже схоже на державну зраду (((
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18.02.2022 16:56 Ответить
не бреши.
Людям ще в 2014-му пропонували поселятися в селах. Але урбанізовані біженці з Донбасу захотіли лише в містах.
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18.02.2022 17:10 Ответить
Це лише пропагада. Я пам'ятаю тих біженців, що поселили на базах відпочинку біля Коростишева. Без нормальних умов, без належного опалювання, без роботи, зате за дуже велику плату.

Зрадники та крадії керували, тому і маємо те, що маємо.
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18.02.2022 17:51 Ответить
і я пам'ятаю, як в селі Гусятин (Чемеровецького р-ну, 12км від Чемеровець) на березі Збруча на базі відпочинку поселили три (чи дві? ну, соррі за пам'ять) сім'ї з пропозицією вибрати собі пустуючі хати (ОДА символічну ціну купівлі обійстя заплатити погоджувалось); так вони не погоджувались жити не те що в селі, а й в місті Гусятин, райцентрі Тернопільської області.
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18.02.2022 19:29 Ответить
Те ж саме було і на Поліссі (зокрема в Чернігівській області)
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18.02.2022 19:39 Ответить
А я пам'ятаю відео журналістів про тих переселенців, що почали нові справи на Рівенщені, Житомирщіні, Київщині...
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18.02.2022 20:40 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko Петро Порошенко https://t.me/PresidentPoroshenko ✔
Є величезна небезпека з точки зору ракетних, бомбових і авіаційних ударів з боку Російської Федерації. Ми маємо підготувати українських воїнів для використання зенітних комплексів Patriot та інших. В Україні це зробити неможливо.

В інтерв'ю польській радіостанції RMF FM запропонував польським партнерам тренувати українських військових для використання зенітних ракетних комплексів Patriot на базі литовсько-польсько-української бригади, яка базується в Любліні.

Інтерв'ю за посиланням 👉 https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-z-rosja/relacje/news-petro-poroszenko-dla-rmf-fm-putin-klamie-nie-mozna-mu-ufac,nId,5838979#crp_state=1
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18.02.2022 17:10 Ответить
А чому п'ять років нічого не робив?
Чергові обіцянки, з тей же опери що і ці
https://www.youtube.com/watch?v=WzkUE7yxZpA
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18.02.2022 17:52 Ответить
Не бреши, бо систем "Patriot" досі на озброєнні в ЗСУ нема; але тільки-тільки з Пентагону прошепотіли "а, може, і надамо"; тому і почати готувати персонал... ну, може, навіть і зараз ще зарано, хоча вже куди ближче до діла.
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18.02.2022 19:23 Ответить
Ви взагалі що кажите? Я виклав обіцянки, дуже класний ролік з відповідями на обіцянки.

Система Петріот? А один комплекс десь 2 млрд доларів коштує, а нам по розрахунку Генштабу потрібно десь 15 таких комплексів. Але я вважаю, що оцінюючи кількисть ракет малої дальності у РФ, то і цього мало. Нам нихто таких грошей не позичить, ну може в обмін на всі наши с/х землі, алеж на такий обмін вже ми не погодимся. Ну і нарешті, Петро міг за ці роки хочаб відправтит декілько тищ військовослужбовців ЗСУ у США та провести їх навчання, бо це дуже складний в обслуговуванні комплекс. Але не зробив...
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18.02.2022 20:34 Ответить
А порушило ДБР кримінальну справу відносно Зеленського, який спеціально послабив українську армію і дав можливість ворогу вимагати, те, що він сьогодні вимагає?
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18.02.2022 18:33 Ответить
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