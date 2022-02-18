Порошенко призвал немедленно выделить деньги для армии: "Хорошие дороги нужны, но не для того, чтобы по ним ехали российские танки"

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал немедленно выделить средства для финансирования Вооруженных Сил Украины. Он поблагодарил союзников за предоставление вооружения и отметил, что приоритетом для власти должно быть не дорожное строительство, а финансирование обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политической силы.

"Мы очень благодарим наших партнеров за помощь, в том числе и военную. Но Украина срочно нуждается в еще большем оборонном оружии, в том числе в первую очередь противовоздушном и противоракетном. С учетом вчерашнего выступления г-на Блинкена на Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, что удар будет нанесен именно такой. Чтобы создать купол, защищающий нас от российского превосходства в воздухе", – подчеркнул Порошенко.

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"И дело – не в дате. Мы не знаем, в какой день окончательно взбесится Путин. Россия будет постоянно душить нас военным кольцом по всей линии границы, то сжимать его, то ослаблять. Вчера на Донбассе – 60 обстрелов, и нам нужно жить в условиях постоянной тревоги", – отметил Порошенко.

"Мы требуем поставить наш законопроект об увеличении финансирования армии на 50 миллиардов, о комплектации бригад, об увеличении денежного довольствия, о развертывании очереди резерва, формировании стратегического резерва и территориальной обороны", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

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"Зеленский должен унять свои коррупционные аппетиты на "великому крадівництві", зашить карманы и передать деньги армии. Хорошие дороги безусловно нужны. Но не для того, чтобы по ним ехали российские танки. Или чтобы их разбомбила российская авиация", – резюмировал Порошенко.