Порошенко призвал немедленно выделить деньги для армии: "Хорошие дороги нужны, но не для того, чтобы по ним ехали российские танки"
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал немедленно выделить средства для финансирования Вооруженных Сил Украины. Он поблагодарил союзников за предоставление вооружения и отметил, что приоритетом для власти должно быть не дорожное строительство, а финансирование обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политической силы.
"Мы очень благодарим наших партнеров за помощь, в том числе и военную. Но Украина срочно нуждается в еще большем оборонном оружии, в том числе в первую очередь противовоздушном и противоракетном. С учетом вчерашнего выступления г-на Блинкена на Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, что удар будет нанесен именно такой. Чтобы создать купол, защищающий нас от российского превосходства в воздухе", – подчеркнул Порошенко.
"И дело – не в дате. Мы не знаем, в какой день окончательно взбесится Путин. Россия будет постоянно душить нас военным кольцом по всей линии границы, то сжимать его, то ослаблять. Вчера на Донбассе – 60 обстрелов, и нам нужно жить в условиях постоянной тревоги", – отметил Порошенко.
"Мы требуем поставить наш законопроект об увеличении финансирования армии на 50 миллиардов, о комплектации бригад, об увеличении денежного довольствия, о развертывании очереди резерва, формировании стратегического резерва и территориальной обороны", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".
"Зеленский должен унять свои коррупционные аппетиты на "великому крадівництві", зашить карманы и передать деньги армии. Хорошие дороги безусловно нужны. Но не для того, чтобы по ним ехали российские танки. Или чтобы их разбомбила российская авиация", – резюмировал Порошенко.
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Можешь найти мои сообщения апреля 2014 и напомнить, в виде ссылок, если ты такой честный и порядочный.
Ты путинское говно, Иванофффф!
Мапа бойових дій по стандарту НАТО, до бойових дій готові РСЗО та військова авіація.
Керівник розвідки ЛДНР вважає, що ЗСУ планують звільнити окуповані території за чотири доби )))
- в Украине НЕБЫЛО войны, вторжения войск рф-ии и оккупации.
Тогда ещё был мир.
Это летом-осенью 2014 пришлось все ресурсы перевести на воссоздание армии Украины и обороны.
Тебе нужен был космос в оккупации?
Югік Луценко на митингав верещав - "у один тур, щоб на секономлені гроши купити два Апача, бо війна.
Возьми открой новости за апрель 2014, перечитай хоть заготовки тех новостей.
Чем жили люди в апреле 2014?
Что было важно в те дни людям в их городах?
Была ли в Украине армия в апреле 2014?
Сконцентрируйся на апреле 2014.
95-та бригада повністью пройшла через міротворчеськи операції і була чудово підготовлена.
3-й полк СпН в травне провів образцову операцію по звільненню ДАП від у десятеро більшого підрозділу РФ, яки всі мали бойовий опит у Чечні.
8-й полк СпН безумовно також був відмінно підготовленим.
73-й учбовий центр підготовки спецназу ВМФ.
30-я бригада з Новоград-Волинського була вже на 100% з контрактників.
92-га та 93-тя бригади так якісно громили війська РФ ще у весні 2014-го, що такому неможно було навчитися за місяць.
Ну і тому подібне.
Вернись в новости апреля 2014.
Не торопись.
Я професійний військовий. Написав ТАК, ЯК ВОНО тоді було. Військо за місяць не створюють, на це роки потрібни, особливо коли проти країни воює одна з найбільших армій миру.
До речі, квітень, це як раз і є апрель російською
Ты, профессиональный склеротик.
Ты постил "невыполненные обещания" по космосу перед Житомиром в апреле 2014.
Забыл?
Теперь: почему в Украине в мае 2014 были созданы ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ батальоны?
А ось про Правий сектор всеж напишу, бо вони зиграли дуже важну роль у протистоянні з путлеровцами. Всі ці Гриценки, Яценюки, так яскраво толкавшие речи на Майдані, до цього багато років казали, що кацапи нам брати і николи не пійдуть проти нас війною. Ідеологично армія ще немогла перебороти ці стереотипи. І ось прийшли зовсім пацанята, типу бійця ПС з позивним "Север" і без страху почали воювати з путлеровцами. І армія побачивши їх у бою, вже переборола свої сумління і почала воювати так, як вміють воювати кращи воіни Європи - українці.
Зачем создавали добробаты в мае 2014 если до того "була чудово підготовлена"?
Добробати зробили велику підтримку ЗСУ, підняв її бойовий дух, а це дуже важливо.
Ось зараз у армії РФ розглядають беларуськи підрозділи, яки можуть кинути проти України, як слабкий ланцюг, бо в беларусів зараз немає мотівації стріляти по украінцям. Стріляти звійсно будуть, але по першему часу мало активно.
По состоянию:
- на апрель 2014
- и на сегодня.
Есть разница?
Ніжня белизна для ЗСУ з тогож матеріала, зовсім не схожего на НАТОвську, тільки коляр змінили, та крой.
М-16 не змінили радяньську стрелкову зброю.
Немає чотирох арсеналів з ************, бо вони взлітили у повітря...
Алеж у 2014-му, у травні, 3-й полк СпН знищів вдесятеро більшу групу військових РФ та звільнив Донецький аеропорт. Це небоеготові?
В серпні 2014-го 95-а бригада зробила рейд по тилам, пройшла до річки і понтонери навели пантону переправу, а бригада дві доби стримувала наступ кацапських військ і ДВІ бригади ЗСУ вийшли з оточення.
Легендарні 92- та 93-тя ТОДІ стали Легендарними!!! Можу й ще.
Кто нибудь может объяснить
Зачем подписали такие Минские Соглашения, от которых до сих пор трясёт весь мир.
Кто их подписал и до сих пор не наказан (Кучма/Порошенко).
Как иностранные представители, тоже поставившие подписи не увидели такой ловушки? Неграмотные, новички в политике, или специально (Меркель)?
Що, ніяк? Не личить? Западло? Лячно?
Чи мо барчукові у Ландоні разом з сирітками російських олігархів гульдебасити ловкіше, доки "папо́" тут байду лохмандіям в ухи ******?
Ты лучше подумай, почему вернувшись из кацапии, моряки поехали к Пороху, а не к бубочке, фотки их теплой встречи были в сети, отец одного из моряков вступил в ЕС---может они больше знают и понимают, чем диванные чмо?.
Чому поїхали до нього? Ну вони ж не дурні. Вони чудово пам'ятали, що зам кобрига морської авіації, який встиг вивести з Крима ВСІ літаки бригади, включно з учбовими, Порошенко не нагородив, а полковнику Мамчуру, в якого вся бригада виявилась небоєздатною, який здав ворогу всі свої літаки та пройшов з гимном, йому Порошенко дав звання генерал-майора, Героя України та прохідне місце у списку своєї партії.
Тому вони поїхали до нього за званнями, преміями, квартирами... І вірно зробили, бо "з драної вівці хош шерсті клок".
ЗА КАКИМИ плюшками они поехали к оппозиционеру Пороху без всяких полномочий 11 сентября 19 года???????
А не к кловану,который может раздавать льготы, звания и пр.?????
Если бы Порох ХОТЕЛ сорвать выборы---не сомневайся, он бы их сорвал и быдломасса ни о чем и не догадалась бы)))а так, это ваши с бабкой и беней тупые фейки!
Не принизив. Вони розуміли, що їх відправили у пастку, тому уходили, а не відкрили вогонь. А потім поїхали до Порошенко...
І як би ні, то тоді вони розповіли б багато чого...
Ну ты ботяра тупо-о-о-й
Где ваше дно, секта бахини?
Прийшли до нього, як до мільярдера, який знов намагається добратися до державних грошей та запропонували якусь угоду...
Але скоріш він сам їх до себе пригласив, щоб не встиглі нічого розповісти.
Вам відео, щоб ви зрозуміли, чому я невірю жодному його слову.
https://www.youtube.com/watch?v=WzkUE7yxZpA
Вали уже в люлю...
Тупое бабкино "воинство"судит по себе и своей бахине)))
А селяне, ФОПовці та і все ті, кого лишили зароботку безглуздо проведенним локдаунами, яки бачили, що замість того, щоб закривати лижні курорти, яки виявилися розсадниками хвороби, бо першими спалахували потім Івано-Франківщина та Закарпаття - ось всі ці виборці нізащо не проголосують знову за Зеленського.
Так що даремно ці два политика мають надію на другий термін. Я так думаю.
Він нагадав, що євроатлантичну інтеграцію підтримує переважна більшість українців, і саме членство в НАТО та міцна армія є гарантами безпеки нашої держави. "Три роки тому, 18 лютого 2019 року мною були підписані зміни до Конституції, які прагненням українців приєднатися до ЄС та НАТО надали сили Основного закону. Вчора були оприлюднені результати соціологічного опитування, які зафіксували рекордну підтримку вступу до Північноатлантичного альянсу. "За" майже дві третини українців. Розумна реакція українців на загрози від Росії та її біснуватого фюрера", - наголосив п'ятий президент України.
Порошенко зазначив, що тижневе мовчання Зеленського дає підстави підозрювати, що "пробну кульку" для Пристайка надували саме на Банковій.
"З громадською думкою кричущо дисонує заява посла Пристайка про готовність України поступитися Росії в питанні вступу до НАТО. Ваги словам дипломата надає те, що він не просто посол у Великій Британії. Це колишній міністр закордонних справ і колишній віце-прем'єр саме з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. Якби це була самодіяльність Пристайка, він би негайно отримав по губах від Зеленського. А отже тижневе мовчання Зеленського дає підстави підозрювати, що "пробну кульку" для Пристайка надували саме на Банковій", - сказав він.
Лідер партії "ЄС" зазначив, що ми розуміємо, що шлях до Альянсу довгий і маємо зміцнювати власну армію.
"Влада цілком припускає торг з Росією з питання, яке для нас є питанням життя і смерті. Єдиною гарантією безпеки є членство в НАТО і тільки. Ми розуміємо, що шлях до Альянсу довгий і маємо зміцнювати власну армію", - підсумував Порошенко.
В менепитання, чому з 2016-го року, коли лінія фронту стабилізувалась, українська влада не використовала опит Грузії, яка збудувала для біженців з Абхазії хоч маленьки, але якісні будинки.
Я на Ц ще у 2014-му році писам, що на Черніговщине гинуть села. Хто заважав там побудувати *******, енергозберегаючи будинки ну хочаб на 70 квадратів, з чотирма кімнатами, та переселити б туда наших людей з сірою зони? Вони не можуть їхати в никуди, але ж поїхалиб на Черніговщину, отримали там декілька гектарів землі, вирощувалиб худобу, кормилиб Україну.
На жаль загублені, втрачені роки у той час, коли можно було робити корисне, не робили нічого, або крали, впроваджували шкідниціки закони, руйнували енергетику та економику взагалі.
Вибачьте, але все це дуже схоже на державну зраду (((
Людям ще в 2014-му пропонували поселятися в селах. Але урбанізовані біженці з Донбасу захотіли лише в містах.
Зрадники та крадії керували, тому і маємо те, що маємо.
Є величезна небезпека з точки зору ракетних, бомбових і авіаційних ударів з боку Російської Федерації. Ми маємо підготувати українських воїнів для використання зенітних комплексів Patriot та інших. В Україні це зробити неможливо.
В інтерв'ю польській радіостанції RMF FM запропонував польським партнерам тренувати українських військових для використання зенітних ракетних комплексів Patriot на базі литовсько-польсько-української бригади, яка базується в Любліні.
Інтерв'ю за посиланням 👉 https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-z-rosja/relacje/news-petro-poroszenko-dla-rmf-fm-putin-klamie-nie-mozna-mu-ufac,nId,5838979#crp_state=1
Чергові обіцянки, з тей же опери що і ці
https://www.youtube.com/watch?v=WzkUE7yxZpA
Система Петріот? А один комплекс десь 2 млрд доларів коштує, а нам по розрахунку Генштабу потрібно десь 15 таких комплексів. Але я вважаю, що оцінюючи кількисть ракет малої дальності у РФ, то і цього мало. Нам нихто таких грошей не позичить, ну може в обмін на всі наши с/х землі, алеж на такий обмін вже ми не погодимся. Ну і нарешті, Петро міг за ці роки хочаб відправтит декілько тищ військовослужбовців ЗСУ у США та провести їх навчання, бо це дуже складний в обслуговуванні комплекс. Але не зробив...