Войска РФ из артиллерии обстреляли железнодорожную станцию Скотоватая в Донецкой области. Движение поездов ограничено
Утром 18 февраля войска РФ открыли огонь из артиллерии вблизи железнодорожной станции Скотоватая Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Донецкой железной дороги в фейсбуке.
"Несмотря на гарантии безопасности, которые были предоставлены представителями вооруженных формирований на линии проведения боевых действий, с неподконтрольной территории снова начались обстрелы украинских городов в Донецкой области. Около 8 часов утра, неподалеку от железнодорожной станции Скотоватая, начался артобстрел. Заметим, что на этом участке Донецкой железной дороги проводятся ремонтно-восстановительные работы. Но даже после предоставления гарантий о прекращении огня соблюдать их на неподконтрольной территории не стали. Все работы были прекращены, а работники доставлены в убежища, что помогло избежать жертв", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в связи с непредсказуемой ситуацией и возможными новыми обстрелами, железная дорога вынуждена временно ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов к станции Фенольная.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Минобороны России объявило о проведении в субботу, 19 февраля, ядерных учений под руководством президента Владимира Путина.
Будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет. К учениям будут привлечены Южный военный округ, а также корабли Северного и Черноморского флотов.
В рамках учений планируется проверить готовность военного управления, боевых расчётов, экипажей и надёжность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, сообщает Минобороны.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Москва перенесла ядерные учения с осени на февраль. Собеседники издания расценили это как предостережение НАТО и связали с вероятным вторжением России на территорию Украины.
https://www.yaplakal.com/go/?https%3A%2F%2Fwww.svoboda.org%2Fa%2Fminoborony-rossii-obyavilo-o-provedenii-yadernyh-ucheniy%2F31709762.html via & https://www.yaplakal.com/go/?https%3A%2F%2Fpolitring.com%2Fmir%2F52083-rossiya-provedet-ucheniya-s-uchastiem-yadernoy-triady.html via