Войска РФ из артиллерии обстреляли железнодорожную станцию Скотоватая в Донецкой области. Движение поездов ограничено

Утром 18 февраля войска РФ открыли огонь из артиллерии вблизи железнодорожной станции Скотоватая Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Донецкой железной дороги в фейсбуке.

"Несмотря на гарантии безопасности, которые были предоставлены представителями вооруженных формирований на линии проведения боевых действий, с неподконтрольной территории снова начались обстрелы украинских городов в Донецкой области. Около 8 часов утра, неподалеку от железнодорожной станции Скотоватая, начался артобстрел. Заметим, что на этом участке Донецкой железной дороги проводятся ремонтно-восстановительные работы. Но даже после предоставления гарантий о прекращении огня соблюдать их на неподконтрольной территории не стали. Все работы были прекращены, а работники доставлены в убежища, что помогло избежать жертв", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в связи с непредсказуемой ситуацией и возможными новыми обстрелами, железная дорога вынуждена временно ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов к станции Фенольная.