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Новости Война
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Войска РФ из артиллерии обстреляли железнодорожную станцию Скотоватая в Донецкой области. Движение поездов ограничено

Войска РФ из артиллерии обстреляли железнодорожную станцию Скотоватая в Донецкой области. Движение поездов ограничено

Утром 18 февраля войска РФ открыли огонь из артиллерии вблизи железнодорожной станции Скотоватая Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Донецкой железной дороги в фейсбуке.

"Несмотря на гарантии безопасности, которые были предоставлены представителями вооруженных формирований на линии проведения боевых действий, с неподконтрольной территории снова начались обстрелы украинских городов в Донецкой области. Около 8 часов утра, неподалеку от железнодорожной станции Скотоватая, начался артобстрел. Заметим, что на этом участке Донецкой железной дороги проводятся ремонтно-восстановительные работы. Но даже после предоставления гарантий о прекращении огня соблюдать их на неподконтрольной территории не стали. Все работы были прекращены, а работники доставлены в убежища, что помогло избежать жертв", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в связи с непредсказуемой ситуацией и возможными новыми обстрелами, железная дорога вынуждена временно ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов к станции Фенольная.

Войска РФ из артиллерии обстреляли железнодорожную станцию Скотоватая в Донецкой области. Движение поездов ограничено 01

Автор: 

железная дорога (1411) обстрел (26835) Донбасс (26955) Донецкая область (9470) наемники рф (2070)


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Топ комментарии
+11
Ското-вата
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18.02.2022 13:12
+10
який чарівний місцевий топонім
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18.02.2022 13:16
+4
Скоту-вата
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18.02.2022 13:13
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Это начало вторжения, если кто не понял. Храним спокойствие и чистим пулемёт
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18.02.2022 13:07 Ответить
тсс. не кажіть рєзнікову. у нього все на контролі.
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18.02.2022 13:10 Ответить
Ското-вата
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18.02.2022 13:12 Ответить
Я думал, шо Цензор стебется...😱😱😱
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18.02.2022 13:20 Ответить
ст. скотоВата как то
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18.02.2022 13:13 Ответить
Скоту-вата
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18.02.2022 13:13 Ответить
який чарівний місцевий топонім
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18.02.2022 13:16 Ответить
Да шмаляните им ответку уже скотам этим
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18.02.2022 13:18 Ответить
Вата ударила по Скотуватій. А Гутцайт - олімпіадою по ваті. Як їжаки під час гону, чесне слово!
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18.02.2022 13:19 Ответить
А мандюлей наконец выписать, не ?!
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18.02.2022 13:20 Ответить
Ясиновата, Стотовата, Рокувата... Вата, вата, вата... Сама лиш вата...
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18.02.2022 13:21 Ответить
надо просто перестать стрелять
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18.02.2022 13:25 Ответить
Есть заповідна зона ,біля Гуляйполя,Скотувата балка,а в ній ставок Штани
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18.02.2022 13:26 Ответить
Мені от цікаво чому Україна всюди не кричить що Донбас захопили терористи і не просить НАТО провести антитерористичну операцію й завести миротворчий контингент?!
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18.02.2022 13:26 Ответить
Донбас захопила кацапердія. Яка, звісно, є державою-терористом.
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18.02.2022 13:33 Ответить
Україна сміливо може це називати тероризмом і вправі просити світ допомогти звільнити свої території від терористів! Всі ознаки тероризму наявні!
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18.02.2022 13:39 Ответить
Формально так. Але НАТО знає, що там армія людоїдів. Тому, спершу нехай спробує сама Україна, думають вони.
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18.02.2022 13:47 Ответить
Что Украина уже турецкие безпилотникипродала московитам?
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18.02.2022 13:32 Ответить
"Попри гарантії безпеки, що були надані представниками збройних формувань на лінії проведення бойових дій, Джерело: Гарантии армії *****?
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18.02.2022 13:32 Ответить
*** ну и название станции.То что там живет в основном Вата мы знаем, но что бы в ее честь назвали станциюэто жесть
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18.02.2022 13:32 Ответить
Поселок называется Верхнеторецкое...в нем живут люди...а станция в этом поселке называется Скотоватая...еще царских времен...
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18.02.2022 13:43 Ответить
если бабахнут по отстойникам,то налицо будет химатака. полобласти кашлять будет
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18.02.2022 14:02 Ответить
вот так вот

Минобороны России объявило о проведении в субботу, 19 февраля, ядерных учений под руководством президента Владимира Путина.

Будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет. К учениям будут привлечены Южный военный округ, а также корабли Северного и Черноморского флотов.

В рамках учений планируется проверить готовность военного управления, боевых расчётов, экипажей и надёжность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, сообщает Минобороны.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Москва перенесла ядерные учения с осени на февраль. Собеседники издания расценили это как предостережение НАТО и связали с вероятным вторжением России на территорию Украины.

https://www.yaplakal.com/go/?https%3A%2F%2Fwww.svoboda.org%2Fa%2Fminoborony-rossii-obyavilo-o-provedenii-yadernyh-ucheniy%2F31709762.html via & https://www.yaplakal.com/go/?https%3A%2F%2Fpolitring.com%2Fmir%2F52083-rossiya-provedet-ucheniya-s-uchastiem-yadernoy-triady.html via
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18.02.2022 13:41 Ответить
Это тот случай, когда не стоило переводить название на государственный язык
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18.02.2022 13:58 Ответить
ст.Фенольна ,а простіше Нью-Йорк
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18.02.2022 13:59 Ответить
Помню кто то там дороги и аеродромы строить хотел притом за наш счет
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18.02.2022 14:44 Ответить
Так вон на Киев "нападать" собираются, может и там ничего не строить. Сидите так.
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18.02.2022 16:44 Ответить
 
 