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Белорусская сторона заверила, что понтонный мост потребовался для "военных учений", - Резников

Белорусская сторона заверила, что понтонный мост потребовался для

Украина подняла вопрос понтонного моста неподалеку от украинской границы на территории Беларуси и получила ответ, что мост был нужен для "военных учений".

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Верховной раде Украины 18 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"У нас налажена прямая связь между атташе по военным вопросам. Мы подняли вопрос по этому понтонному мосту, по этой понтонной переправе и получили ответ, что это в рамках программы учений, и она скоро будет разобрана. По крайней мере, такое заверение мы получили от белорусской стороны", - сообщил министр обороны.

Он также заверил, что украинские правоохранительные органы в зоне отчуждения ЧАЭС наблюдают за ситуацией, знали о строительстве моста и готовы к разным сценариям событий.

Как уже отмечалось, российские военные перебросили понтонный мост через Припять в 4 км от границы Беларуси и Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские военные перебросили понтонный мост через Припять в 4 км от границы Беларуси и Украины (обновлено). ФОТО

Автор: 

Беларусь (7886) военные учения (3456) ЧАЭС (566) Резников (1169)


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Топ комментарии
+7
господи, да заткни ты уже ему фонтан. Все с вами понятно, твари безвольные!
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18.02.2022 13:32
+4
Ага, он был нужен в не зоны учений и как только о нем узнали, его бегом разобрали, Резников, не будь таким наивным идиотом!
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18.02.2022 13:32
+4
Для навчань, то зрозуміло, а яка мета навчань? Відпрацювати бросок в Україну?
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18.02.2022 13:35
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Нє,пантонний мість був потрібен для пантов...
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18.02.2022 13:30 Ответить
Міст звели в заповіднику, де категорично забороняється всяка господарська діяльність, а про військові навчання навіть мови бути не може! Так що БульбенФюрер знову облажався з брехнею...
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18.02.2022 13:40 Ответить
Вони через той заповідник (через болота) - "в нікуди" проклали асфальтовану дорогу майже в сотню кілометрів а ти про якийсь "тимчасовий міст"! Адже понтонери саме по тій дорозі туди приїхали побудували з"їзди до берега і "прив"язали" її до мосту!
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18.02.2022 14:54 Ответить
Уже разобрали
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18.02.2022 13:31 Ответить
Кто знает? Читал, что военные могут мост притопить на полметра для маскировки...
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18.02.2022 13:52 Ответить
господи, да заткни ты уже ему фонтан. Все с вами понятно, твари безвольные!
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18.02.2022 13:32 Ответить
Ага, он был нужен в не зоны учений и как только о нем узнали, его бегом разобрали, Резников, не будь таким наивным идиотом!
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18.02.2022 13:32 Ответить
Він не наївний ідіот, він віщає для наївних ідіотів.
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18.02.2022 14:12 Ответить
Для навчань, то зрозуміло, а яка мета навчань? Відпрацювати бросок в Україну?
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18.02.2022 13:35 Ответить
А-а-а---а мы думали что мост быков ганять на водопой на ту сторону! Теперь всё стало на свои места.
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18.02.2022 13:37 Ответить
Какой грозный понтонный мост оказался. Аж министр обороны Украины заинтересовался.
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18.02.2022 13:39 Ответить
та да, все верят губернатору белорусского федерального округа лукашеску и его холуям. безоговорочно верят.
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18.02.2022 13:41 Ответить
Нехай не звіздять. Під час навчання і вже на службі до тренувань з наведенням моста готувались досить скрупульозно. Вибирали вдале місце з хорошими твердими дорогами, пологим майже під 0 берегом, поруч з нас.пунктами і трасами. Накой десь посеред лісу наводити міст - ні підїхати ні розвернутись нормально, поганий обзор, мож лідей покалічити, техніку і самі понтони побити.
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ, СЛАВА УКРАЇНІ !
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18.02.2022 13:42 Ответить
Тепличные условия для показухи. Чем труднее, тем выше выучка понтонеров.
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18.02.2022 13:45 Ответить
Hellis


@13Hellis_13

·
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1494607633050914816 2 ч



хочу послушать, как адепты Вовы будут доказывать, что это неправда. А потом переложу их доказательства на "пленки деркача", чтобы у них мозги заклинило слегка )
https://twitter.com/i/status/1494577276884819969
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18.02.2022 13:42 Ответить
таракан усатый
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18.02.2022 13:47 Ответить
Білоруси мамою клялися, пуциним, чи лукашенкою? Тоді це брехня! От, якщо зуб давали, то тоді може бути просто неправда.
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18.02.2022 13:48 Ответить
Непогані навчання за 4 км від України.
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18.02.2022 13:54 Ответить
ПОНТОВЫЛЫ !!!
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18.02.2022 15:43 Ответить
 
 