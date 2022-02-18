Белорусская сторона заверила, что понтонный мост потребовался для "военных учений", - Резников

Украина подняла вопрос понтонного моста неподалеку от украинской границы на территории Беларуси и получила ответ, что мост был нужен для "военных учений".

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Верховной раде Украины 18 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"У нас налажена прямая связь между атташе по военным вопросам. Мы подняли вопрос по этому понтонному мосту, по этой понтонной переправе и получили ответ, что это в рамках программы учений, и она скоро будет разобрана. По крайней мере, такое заверение мы получили от белорусской стороны", - сообщил министр обороны.

Он также заверил, что украинские правоохранительные органы в зоне отчуждения ЧАЭС наблюдают за ситуацией, знали о строительстве моста и готовы к разным сценариям событий.

Как уже отмечалось, российские военные перебросили понтонный мост через Припять в 4 км от границы Беларуси и Украины.

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