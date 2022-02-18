"Чтобы выбить Россию из равновесия": Лавров заявил, что на Балканах набирают наемников для отправки на Донбасс
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, возможно, в Восточной Европе набирают наемников для отправки в Донбасс.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом дипломат сказал в интервью RT.
"Канцлер ФРГ Олаф Шольц и все остальные натовцы говорят, что НАТО – оборонительный альянс. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров напомнил Шольцу о бомбежках Югославии в 1999 году. Тот сказал, что НАТО вмешалась, чтобы предотвратить геноцид косовских албанцев. Мол, они всё успешно сделали, и сейчас этот край процветает", - напомнил министр.
Он отметил, что край "далеко не процветает".
"Косово и некоторые другие части Западных Балкан становятся рассадником преступности. Там есть террористы, наркоторговцы. Там вербуют наемников для участия в боевых действиях в конфликтах, которые исподволь разжигают, в том числе США. Есть информация о том, что наемников в Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают и для того, чтобы выбивать Россию из равновесия и направлять их в том числе на Донбасс. Перепроверяем это сейчас", - рассказал Лавров.
Напомним, за прошедшие сутки, 17 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 60 нарушений режима прекращения огня, 43 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских действий были ранены два украинских военнослужащих и двое гражданских.
По состоянию на 11 часов утра 18 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 33 нарушения режима прекращения огня, 22 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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как в том анекдоте про еврея:
-Это правда что вы машину в лотерею выиграли? -Правда. Только не машину, а квартиру. И не в лотерею, а в покер. И не выиграл, а проиграл.
А, забув це ж кацап, він не бреше лише коли непритомний або мертвий.
Франц Йозеф не міг їхз помирити, а пуйлу вдалося! Нарешті вони перестали ворогувати між собою і побачили зовнішнього ворога словянської вольності.
наматьбандерівок на замовлення Госдєпбандерівців по вказівці Брит ихобандерівців під молчалівоє согласіє Прі балтобандерівців узгоджене з Фінобандерівцями і улюлюканьє Ляхобандерівців потихому зачищають жизнєнноє пространство для Китайоукрів
Славянский четнический отряд «Йован Шевич».
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4) https://ru.wikipedia.org/wiki/Йован_Шевич_(отряд)
Уж кто-кто, а МИД РыФы, который "славится" своими чемоданами с коксом точно знает - "где есть наркоторговцы, а где нет"...
Господи, как это парнокопытное, 3/14дарастическое говно ещё терпят...