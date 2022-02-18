"Чтобы выбить Россию из равновесия": Лавров заявил, что на Балканах набирают наемников для отправки на Донбасс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, возможно, в Восточной Европе набирают наемников для отправки в Донбасс.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом дипломат сказал в интервью RT.

"Канцлер ФРГ Олаф Шольц и все остальные натовцы говорят, что НАТО – оборонительный альянс. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров напомнил Шольцу о бомбежках Югославии в 1999 году. Тот сказал, что НАТО вмешалась, чтобы предотвратить геноцид косовских албанцев. Мол, они всё успешно сделали, и сейчас этот край процветает", - напомнил министр.

Он отметил, что край "далеко не процветает".

"Косово и некоторые другие части Западных Балкан становятся рассадником преступности. Там есть террористы, наркоторговцы. Там вербуют наемников для участия в боевых действиях в конфликтах, которые исподволь разжигают, в том числе США. Есть информация о том, что наемников в Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают и для того, чтобы выбивать Россию из равновесия и направлять их в том числе на Донбасс. Перепроверяем это сейчас", - рассказал Лавров.

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Напомним, за прошедшие сутки, 17 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 60 нарушений режима прекращения огня, 43 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских действий были ранены два украинских военнослужащих и двое гражданских.

По состоянию на 11 часов утра 18 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 33 нарушения режима прекращения огня, 22 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.