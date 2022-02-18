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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Чтобы выбить Россию из равновесия": Лавров заявил, что на Балканах набирают наемников для отправки на Донбасс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, возможно, в Восточной Европе набирают наемников для отправки в Донбасс.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом дипломат сказал в интервью RT.

"Канцлер ФРГ Олаф Шольц и все остальные натовцы говорят, что НАТО – оборонительный альянс. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров напомнил Шольцу о бомбежках Югославии в 1999 году. Тот сказал, что НАТО вмешалась, чтобы предотвратить геноцид косовских албанцев. Мол, они всё успешно сделали, и сейчас этот край процветает", - напомнил министр.

Он отметил, что край "далеко не процветает".

"Косово и некоторые другие части Западных Балкан становятся рассадником преступности. Там есть террористы, наркоторговцы. Там вербуют наемников для участия в боевых действиях в конфликтах, которые исподволь разжигают, в том числе США. Есть информация о том, что наемников в Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают и для того, чтобы выбивать Россию из равновесия и направлять их в том числе на Донбасс. Перепроверяем это сейчас", - рассказал Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "ЛНР" не хватает наемников, на "воинский учет" примут даже 17-летних, - правозащитник Лисянский

Напомним, за прошедшие сутки, 17 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 60 нарушений режима прекращения огня, 43 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских действий были ранены два украинских военнослужащих и двое гражданских.

По состоянию на 11 часов утра 18 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 33 нарушения режима прекращения огня, 22 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Автор: 

Лавров (2288) МИД РФ (1664) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+9
Стоп, він же говорив що росія не причетна до війни на Донбасі і це громадянська війна.

А, забув це ж кацап, він не бреше лише коли непритомний або мертвий.
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18.02.2022 13:48
+6
Україна (за словами Лаврова) нібито лише збирається наймать найманців, а в тих же балканських країнах уже не один поселився на два метри нижче рівня землі - тільки воювали вони проти України А в Чехії та деяких інших країнах уже давно найманці такі в тюрмах сидять!
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18.02.2022 14:17
+4
Да-авганская мука явна позаборістєє аргєнтінскай будєт...
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18.02.2022 13:47
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Ну-ну...
https://www.youtube.com/watch?v=I5dD4jhZQRM
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18.02.2022 13:56 Ответить
КОГО НАБИРАЮТ КОНЬ ТЫ ПЬЯНЫЙ СЕРБОВ ХОРВАТОВ И БОСНИЙЦЕВ ТЕ КОМУ РАШКА ИСПРАВНО ПРОДАВАЛА ОРУЖИЕ И СТОЯЛА В СТОРОНКЕ СТРАВЛИВАЯ СТОРОНЫ КОНФЛИКТА МЕЖДУ СОБОЙ...
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18.02.2022 15:43 Ответить
Да-авганская мука явна позаборістєє аргєнтінскай будєт...
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18.02.2022 13:47 Ответить
ну, конечно. набирают. сербов. воевать за РФ
как в том анекдоте про еврея:
-Это правда что вы машину в лотерею выиграли? -Правда. Только не машину, а квартиру. И не в лотерею, а в покер. И не выиграл, а проиграл.
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18.02.2022 14:54 Ответить
Стоп, він же говорив що росія не причетна до війни на Донбасі і це громадянська війна.

А, забув це ж кацап, він не бреше лише коли непритомний або мертвий.
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18.02.2022 13:48 Ответить
Говорящей Лошади никотину больше не давать !!!!
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18.02.2022 13:48 Ответить
ну одну каплю только, внутривенно
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18.02.2022 14:09 Ответить
ахеревшие биндеровцы, уже резню кацапских свинособак на аутсорс всяким братушкам отдают.
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18.02.2022 13:50 Ответить
KPI будет чекаться ожирельями из ушей
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18.02.2022 13:53 Ответить
Такое возможно, там много сербских путинодрочеров воевало и до этого😁
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18.02.2022 13:51 Ответить
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18.02.2022 13:59 Ответить
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18.02.2022 13:53 Ответить
Москалі у відношенні до "смєшних хахлов" настільки зарозумілі, що й досі не вірять у те, що "смєшниє хахли" можуть дати звіздюлів самотужки.
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18.02.2022 13:54 Ответить
А хіба там не може бути "атпускніков"? Чи лише в кацапії люди мають право на відпустку?
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18.02.2022 13:55 Ответить
или добровольцев
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18.02.2022 14:02 Ответить
у французов есть иностранный легион, почему бы Украине свой не сделать, я думаю нашлись бы желающие
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18.02.2022 14:03 Ответить
Самі собі дамо раду без наймитів.
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18.02.2022 16:27 Ответить
примітовно мислишь, можна багато союзників знайти кого ерефія винищувала
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18.02.2022 17:59 Ответить
Сивый мерин лаврошадь, а фы дакажите! Хде фаши даказательсва? Ето фсё фейк, "дебил бл#ядь!"...
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18.02.2022 14:04 Ответить
Це вже не "І-го-го-го-го", це ажеякесь "І-а-і-а". 😊
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18.02.2022 14:06 Ответить
Каже правду. Набирають. Але тільки з "той старани".
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18.02.2022 14:10 Ответить
Ага. Пуйлу вдалося поєднати непоєднуване. У Босніхї в Україну готові їхіти і боснійські мусульмани, босняки, і православні, боснянські серби і католики, боснянські хорвати.
Франц Йозеф не міг їхз помирити, а пуйлу вдалося! Нарешті вони перестали ворогувати між собою і побачили зовнішнього ворога словянської вольності.
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18.02.2022 14:10 Ответить
Герцогобандерівці, Косі Албандерівці , БоБандерівці під керівництвом жабобандерівців, яких фінансують гансо-фріцобандерівці під піснями Японаматьбандерівок на замовлення Госдєпбандерівців по вказівці Бритихобандерівців під молчалівоє согласіє Прібалтобандерівців узгоджене з Фінобандерівцями і улюлюканьє Ляхобандерівців потихому зачищають жизнєнноє пространство для Китайоукрів
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18.02.2022 14:17 Ответить
Оце завернув....
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18.02.2022 14:40 Ответить
Україна (за словами Лаврова) нібито лише збирається наймать найманців, а в тих же балканських країнах уже не один поселився на два метри нижче рівня землі - тільки воювали вони проти України А в Чехії та деяких інших країнах уже давно найманці такі в тюрмах сидять!
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18.02.2022 14:17 Ответить
Международная политика рабссеи - обвинять всех вокруг в том, что они сами и делают.
Славянский четнический отряд «Йован Шевич».
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4) https://ru.wikipedia.org/wiki/Йован_Шевич_(отряд)
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18.02.2022 14:22 Ответить
Его самого от себя не выворачивает наизнанку? Ну это ж реально невозможно постоянно жить в тотальной лжи и моральном уродстве.
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18.02.2022 14:22 Ответить
Ну як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - дебіл,пля...
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18.02.2022 14:25 Ответить
Геббельс от зависти уже замучился переворачиваться в могиле!
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18.02.2022 14:25 Ответить
он скоро воскреснет и будет умолять ***** дать ему уроки
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18.02.2022 14:31 Ответить
Надеюсь, что он все же очень скоро его к себе туда позовет давать уроки.
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18.02.2022 14:35 Ответить
скорее бы
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18.02.2022 14:39 Ответить
Бери выше. На Марсе тоже уже наемников вербуют.
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18.02.2022 14:34 Ответить
Когда что слышишь от Раши.. сразу понимай что все будет, но прямо противоположное. Значит именно Раша набирает боевиков, "добровольцев", " заблудившихся" и т.д. для войны на Донбассе.
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18.02.2022 14:35 Ответить
"В Косово есть наркоторговцы"...
Уж кто-кто, а МИД РыФы, который "славится" своими чемоданами с коксом точно знает - "где есть наркоторговцы, а где нет"...
Господи, как это парнокопытное, 3/14дарастическое говно ещё терпят...
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18.02.2022 15:14 Ответить
дайте этому придурку селедки.....
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18.02.2022 20:21 Ответить
Наверное през Хорватии который на подсосе у ***** свежих боевичков подкинет
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18.02.2022 20:36 Ответить
 
 