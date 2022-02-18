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Новости Война
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Заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны ВСУ – откровенная ложь и провокация. Украинские воины неукоснительно соблюдают минские договоренности, - ООС

Заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны ВСУ – откровенная ложь и провокация. Украинские воины неукоснительно соблюдают минские договоренности, - ООС

Обвиняя Вооруженные Силы Украины в обстрелах гражданского населения, войска РФ пытаются скрыть собственные коварные действия. Подразделения Объединенных сил неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Командование операции Объединенных сил официально сообщает, что подразделения Объединенных сил неукоснительно соблюдают минские договоренности и нормы международного гуманитарного права. Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант", - говорится в сообщении.

"Следует отметить, что противник продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны в целях обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия", - добавляют в штабе ООС.

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 Заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны ВСУ – откровенная ложь и провокация. Украинские воины неукоснительно соблюдают минские договоренности, - ООС 01

Автор: 

обстрел (26835) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Мокшанська артилерія, просто, хоче знизу "подивитися" на "Байрактар".
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18.02.2022 13:54 Ответить
Пока РФ не завела в 2014 свои войска и ДРГ на Донбассе ни кто не стрелял и кто это постоянно делает? наверное украинцы раз украинская власть за 8 лет ни может назвать войну войной даже не может провести следствие и обяъявить кто стрелял на Майдане, только может запускать поломаные спутники в космос и тратить бюджет куда угодно с откатами только не туда надо на социалку и вооружение армии, а теперь разводят руками и ничего сделать нельзя мол виноват во всем Путин , а они ни в чем не виноваты, конеч но Путин и дальше полезит , когда страна разворована до такой стапени, что денег не дают на финансирование вооружений для армии.Наверное воровоть и торговать Украиной выгодней, чем работать на Украину.
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18.02.2022 14:07 Ответить
Но на 9е мая с Байрактара пульнем по пушилину, когда он будет принимать парад?
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18.02.2022 14:13 Ответить
Не пульнем. Хіба що конфетті. Зєлєнскій на 9-те Мая анонсував шашлики.
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18.02.2022 14:17 Ответить
тобто бути тєрпілами... це називається виконувати так звані мінські домовленості
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18.02.2022 14:54 Ответить
 
 