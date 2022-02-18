Заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны ВСУ – откровенная ложь и провокация. Украинские воины неукоснительно соблюдают минские договоренности, - ООС

Обвиняя Вооруженные Силы Украины в обстрелах гражданского населения, войска РФ пытаются скрыть собственные коварные действия. Подразделения Объединенных сил неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Командование операции Объединенных сил официально сообщает, что подразделения Объединенных сил неукоснительно соблюдают минские договоренности и нормы международного гуманитарного права. Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант", - говорится в сообщении.

"Следует отметить, что противник продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны в целях обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия", - добавляют в штабе ООС.

Читайте: Провокации продолжатся. Кремль готовит сценарии для признания ОРДЛО, - Резников