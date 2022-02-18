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Правительство хочет потратить 160 млрд гривен от ренты из украинского газа на закупку российского, - нардеп

Правительство хочет потратить 160 млрд гривен от ренты из украинского газа на закупку российского, - нардеп

Кабинет Министров планирует потратить 160 млрд грн от повышения налогов на добычу украинского газа на закупку российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Валентина Наливайченко.

"В пояснительной записке к проекту закона о повышении налогов на украинский газ написано: 160 млрд грн будет направлено на закупку импортного - читай российского - природного газа. С одной стороны, власти хотят остановить добычу собственного газа в Украине, с другой - отобрать у украинских газовщиков 160 млрд грн и передать их "Газпрому", - отметил нардеп.

Он также подчеркнул, что вместо привлечения инвестиций в разработку украинских газовых месторождений на Полтавщине, Харьковщине, Львовщине, на Причерноморском шельфе, правительство стремится обложить собственные скважины непосильными налогами ради коррупционных договоренностей с российским "Газпромом".

"Сейчас ходят слухи о попытках некоторых украинских чиновников договориться с российским "Газпромом" о возобновлении закупки газа, в частности, чтобы эти 160 млрд грн от украинских налогоплательщиков заплатить российской газовой монополии, то есть по сути отдать их на финансирование российской армии", - подчеркнул нардеп.

Напомним, 11 февраля Кабмин зарегистрировал законопроект, который предусматривает увеличение ренты на добычу газа до рекордных за всю историю страны 74%.

Ранее, 9 февраля, в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до 69%.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.

Автор: 

Газ (10223) Наливайченко (894)


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Топ комментарии
+24
Виродку зелений, до сьогодні ми мали до 20 мільярдів кубів свого газу. І замість того, щоб збільшувати його видобуток, зелена мерзота хоча той видобуток тупо вбити, щоб годувати кацапську армію. За таке вас вже треба реально винищувати. бо слова вас не зупинять.
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18.02.2022 14:10
+21
Правительство коллаборантов!
Почему кацапы придолбались к Украине?
Да потому, что тут минимум треть дегенератов ущербных, которые готовы их братьями называть и жопу им лизать!
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18.02.2022 14:05
+14
та пора уже на кол посадить это "правительство єрмака". они уже переплюнули "микiлу яновича"..
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18.02.2022 14:11
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саботажники
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18.02.2022 14:03 Ответить
Из СБУ прислали новый привет президенту Зеленскому лично и всему его окружению.
В соцсетях появилась запись где голосом похожим на голос Зеленского, приказывают вывезти родителей Зеленского за границу и интересуются подготовлены ли квартира и офис в Львове? И сетуют, что "Ленка пока остается, за ней журналисты конченые следят".

🤷🏻‍♂️В общем, угрозы нападения России Зеленский не видит, это все Запад паникует.

😡О том что среди силовиков против власти идет "тихий бунт" мы писали давно. Записи Гогилашвили, информация о Марии Левченко и генерале Буданове, запись с Трухиным с полицейской камеры. Теперь это. Это все последствия "вагнергейта".
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18.02.2022 14:18 Ответить
і що? ми так купуємо у них лише через посередників
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18.02.2022 14:04 Ответить
Виродку зелений, до сьогодні ми мали до 20 мільярдів кубів свого газу. І замість того, щоб збільшувати його видобуток, зелена мерзота хоча той видобуток тупо вбити, щоб годувати кацапську армію. За таке вас вже треба реально винищувати. бо слова вас не зупинять.
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18.02.2022 14:10 Ответить
Так.І будемо купувати більше.
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18.02.2022 14:10 Ответить
а у своих почему нельзя купить, чтобы простимулировать собственную добычу ?
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18.02.2022 14:46 Ответить
Я не понимаю, почему нельзя закупать газ у Норвегии или Азербайджана, или на худой конец у США? Я понимаю что это будет дороже, но нельзя же покупать газ у агрессора убивающего украинцев и даже детей??
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18.02.2022 15:31 Ответить
Наливайченко не вкурсі, що газ належить тому хто його придбав, а не тому на чиїй території всунули трубу
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18.02.2022 14:04 Ответить
Правительство коллаборантов!
Почему кацапы придолбались к Украине?
Да потому, что тут минимум треть дегенератов ущербных, которые готовы их братьями называть и жопу им лизать!
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18.02.2022 14:05 Ответить
Приехали .
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18.02.2022 14:09 Ответить
Той іще гівноїд. Поборов баригу?
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18.02.2022 14:10 Ответить
Купите газ у коломойского, у него же есть 9 миллиардов кубов газа. Лучше бабушке Бене заплатить, чем газпрому!!!
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18.02.2022 14:11 Ответить
👍
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18.02.2022 15:35 Ответить
та пора уже на кол посадить это "правительство єрмака". они уже переплюнули "микiлу яновича"..
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18.02.2022 14:11 Ответить
Где список писателей этого предложения ? Пусть все знают .
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18.02.2022 14:12 Ответить
ГетмаНцев, герус
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18.02.2022 14:17 Ответить
Ахрінеть! Бубочка "грязьпром" продовжує рятувати. Щоб кацапи, за наші гроші, на нас нападали.
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18.02.2022 14:16 Ответить
Чайко ! Ну так же ж "Скоти" !!! А не дай Боже прикриють? То де паскуда "харчеваться" буде !? Бо окрім параші, це лайно ніде збуту не матиме.
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18.02.2022 14:50 Ответить
Наливайченко не прав, если ттф сейчас 800 долларов, то к этому надо добавить 20 процентов, и за доставку. Плюс небольшие комиссии прокладкам. Российский газ конечно не при чём. Как говорил одын человек, мы с оккупантами не торгуем
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18.02.2022 14:16 Ответить
"...ці 160 млрд гривень від українських платників податків заплатити російській газовій монополії, тобто, по суті, віддати їх на фінансування російської армії..."
так вот чью армию хочет финансировать правительство Зеленского - предатель на предателе предателем погоняет...
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18.02.2022 14:16 Ответить
Пані Любов! Ви здивовані? Віслючара гнидою народився, яко гнида жиє... Але здохне, маю надію ! як останнє лайно .
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18.02.2022 14:27 Ответить
удивляет только то, с какой наглостью они это делают, как будто уверовали в свою безнаказанность и бессмертность.
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18.02.2022 14:33 Ответить
Ну чого тут дивного , дебіл вважає "себя" над "натовпом". Ага... От тілько "натовпу" вже дебіл у печінках сидить... І най тепер думає - "успею здрыснуть - или нет ".
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18.02.2022 14:42 Ответить
Гниды
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18.02.2022 14:19 Ответить
а чей газ мы покупали десятилетия?
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18.02.2022 14:22 Ответить
Природный.
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18.02.2022 14:33 Ответить
Видобуток власного газу в Україні за 21р-19,79 млрд.м3, антикоррупціонери кажуть, що цей показник треба множити на 2. Потреби складають 36.1 млрд м3. Про який російський газ мова? Мабуть, це наш рідний у наших самих чесних і закуплений?
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18.02.2022 14:23 Ответить
Владу у відставку та під суд.
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18.02.2022 14:24 Ответить
На каштан, з осиковим кілком у дупі.
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18.02.2022 14:31 Ответить
давайте через фирмы подставки будем покупать тот же газ, но втридорога и все равно рашке заплатим, где логика?
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18.02.2022 14:25 Ответить
Логика - перестать покупать газ в парашии, увеличив собственную добычу. Но кто будет добывать в Украине газ, если вся прибыль будет задавлена рентой?
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18.02.2022 14:32 Ответить
Ольгинське стерво, здрисни звідси. Вас, паскуд , сюдою ніхто не звав.
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18.02.2022 14:34 Ответить
Вже й Матьківщина продалася Бєні і Рижому? І добре платять ловітєлю Януковича ?
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18.02.2022 14:27 Ответить
А ты продался зеленым уродам и гетьману Пэте. Да, они хорошо платят.
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18.02.2022 14:44 Ответить
Я вже продався і Зєїлу і Петру? Бо сказав правду про Жюлю? Читайте 95 % коментаторів на Цензорі. Я Ваш!
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18.02.2022 14:53 Ответить
Отдам жену дяде, а сам пойду к *****... Гениально! Зегенитально!
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18.02.2022 14:28 Ответить
Украине нужно срочным образом избавляться от этого малоПИД....роского, бениного Нарко-Дегенерата и его Сброда, полностью подконтрольного кремлю...
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18.02.2022 14:28 Ответить
Зелетвари "хазяйнуют" в турборежиме. О каких деньгах на оборону может идти речь?
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18.02.2022 14:32 Ответить
Вот такие простые схемы - ободрать всех. Платите люди по тарифам с потолка. На потолке у кровопийц схема нарисована. Забрать все, чтобы осталось только на хлеб и воду. Полуголодный народ будет рад брошенной ему кости....
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18.02.2022 14:42 Ответить
Наливайченко -агент КГБ-ФСБ.
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18.02.2022 14:44 Ответить
Якщо кацапська нечисть при владі в Україні, то другого і бути не може.
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18.02.2022 14:45 Ответить
клоуны
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18.02.2022 14:50 Ответить
Не клоуни, а зрадники. Тут вже не до сміху...
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18.02.2022 15:26 Ответить
А хто ж такі українські газовики? Якщо похвамільно? Дуже цікава картина.
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18.02.2022 14:54 Ответить
Украина хочет дать ***** 160 млрд. на войну с Украиной?
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18.02.2022 15:12 Ответить
Ото нарід обрав собі владу!!!
Просто слуги народу, а не влада.
Тепер слідкуй за ними, кожен день що-небуть відщебучать.
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18.02.2022 15:16 Ответить
Ну а чого? Нормальне рішення... Що б вже ні в кого не було ніяких сумнівів у тому, чийого народу є ті "слуги".
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18.02.2022 15:23 Ответить
Кинець эпохи бидности продолжается!😂
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18.02.2022 15:26 Ответить
 
 