Правительство хочет потратить 160 млрд гривен от ренты из украинского газа на закупку российского, - нардеп
Кабинет Министров планирует потратить 160 млрд грн от повышения налогов на добычу украинского газа на закупку российского газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Валентина Наливайченко.
"В пояснительной записке к проекту закона о повышении налогов на украинский газ написано: 160 млрд грн будет направлено на закупку импортного - читай российского - природного газа. С одной стороны, власти хотят остановить добычу собственного газа в Украине, с другой - отобрать у украинских газовщиков 160 млрд грн и передать их "Газпрому", - отметил нардеп.
Он также подчеркнул, что вместо привлечения инвестиций в разработку украинских газовых месторождений на Полтавщине, Харьковщине, Львовщине, на Причерноморском шельфе, правительство стремится обложить собственные скважины непосильными налогами ради коррупционных договоренностей с российским "Газпромом".
"Сейчас ходят слухи о попытках некоторых украинских чиновников договориться с российским "Газпромом" о возобновлении закупки газа, в частности, чтобы эти 160 млрд грн от украинских налогоплательщиков заплатить российской газовой монополии, то есть по сути отдать их на финансирование российской армии", - подчеркнул нардеп.
Напомним, 11 февраля Кабмин зарегистрировал законопроект, который предусматривает увеличение ренты на добычу газа до рекордных за всю историю страны 74%.
Ранее, 9 февраля, в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до 69%.
В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.
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В соцсетях появилась запись где голосом похожим на голос Зеленского, приказывают вывезти родителей Зеленского за границу и интересуются подготовлены ли квартира и офис в Львове? И сетуют, что "Ленка пока остается, за ней журналисты конченые следят".
🤷🏻♂️В общем, угрозы нападения России Зеленский не видит, это все Запад паникует.
😡О том что среди силовиков против власти идет "тихий бунт" мы писали давно. Записи Гогилашвили, информация о Марии Левченко и генерале Буданове, запись с Трухиным с полицейской камеры. Теперь это. Это все последствия "вагнергейта".
Почему кацапы придолбались к Украине?
Да потому, что тут минимум треть дегенератов ущербных, которые готовы их братьями называть и жопу им лизать!
так вот чью армию хочет финансировать правительство Зеленского - предатель на предателе предателем погоняет...
Просто слуги народу, а не влада.
Тепер слідкуй за ними, кожен день що-небуть відщебучать.