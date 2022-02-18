Минфин дополнительно выделит около 22 млрд грн на нужды обороны, - Марченко
На нужды обороны страны Министерство финансов дополнительно выделит из бюджета около 22 млрд грн. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в бюджетном комитете, после чего будет проголосован парламентом.
Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Во исполнение указа Президента, будет существенно увеличено денежное довольствие военнослужащих, об этом отметил в своем докладе Премьер-министр, министр обороны. На 30%… Сейчас законопроекты в бюджетном комитете дорабатываются. Ориентировочно это может составлять по сектору Министерства обороны до 20 млрд грн. Кроме того, предусматриваются отдельные расходы на становление территориальной обороны и на другие нужды Министерства обороны, на закупку необходимого оборудования еще до 2 млрд. То есть эти средства сейчас есть, мы обсуждаем в бюджетном комитете, когда эти законопроекты можно будет проголосовать", - сообщил Марченко.
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@dw_ukrainian
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https://twitter.com/dw_ukrainian/status/1494282619319640067 17 февр.
Депутати проголосували за повернення 100 % надбавки до окладу за "інтенсивність праці." У Верховній Раді України прийняли постанову №7062. Раніше Кабінет міністрів прибрав норму про надбавки членам уряду та депутатам.
Кацапам, на потреби нападу- 160 млрд грн.
На кого працює цей уряд, питання риторичне.