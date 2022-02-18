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Новости Бюджет-2022 Война
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Минфин дополнительно выделит около 22 млрд грн на нужды обороны, - Марченко

Минфин дополнительно выделит около 22 млрд грн на нужды обороны, - Марченко

На нужды обороны страны Министерство финансов дополнительно выделит из бюджета около 22 млрд грн. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в бюджетном комитете, после чего будет проголосован парламентом.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во исполнение указа Президента, будет существенно увеличено денежное довольствие военнослужащих, об этом отметил в своем докладе Премьер-министр, министр обороны. На 30%… Сейчас законопроекты в бюджетном комитете дорабатываются. Ориентировочно это может составлять по сектору Министерства обороны до 20 млрд грн. Кроме того, предусматриваются отдельные расходы на становление территориальной обороны и на другие нужды Министерства обороны, на закупку необходимого оборудования еще до 2 млрд. То есть эти средства сейчас есть, мы обсуждаем в бюджетном комитете, когда эти законопроекты можно будет проголосовать", - сообщил Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гетманцев предложил Раде увеличить в Госбюджете-2022 расходы на оборону на 11,6 млрд грн

Автор: 

госбюджет (1186) оборона (5194) финансирование (1793) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+6
Уже. Говорящая голова типа Лещенко и Наема получила за работу ртом.

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18.02.2022 14:23
+5
Это должно было быть еще на февраль прошлого года как минимум.
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18.02.2022 14:21
+5
На потреби української оборони -22 млрд грн.
Кацапам, на потреби нападу- 160 млрд грн.



На кого працює цей уряд, питання риторичне.
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18.02.2022 14:29
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Ну хоть что-то сегодня правильное .
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18.02.2022 14:13 Ответить
Это должно было быть еще на февраль прошлого года как минимум.
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18.02.2022 14:21 Ответить
А паркетным генералам, резнику и другим земразям тоже на 30 % подымут или только военнослужащим?
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18.02.2022 14:14 Ответить
Им на 300 минимум!
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18.02.2022 14:21 Ответить
Уже. Говорящая голова типа Лещенко и Наема получила за работу ртом.

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18.02.2022 14:23 Ответить
И список кто против опубликуйте .
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18.02.2022 14:15 Ответить
зе-макаки бене в карман больше отсыпают, чем на армию.
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18.02.2022 14:15 Ответить
Не трогайте "святое". Это папе этой власти.
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18.02.2022 14:25 Ответить
надо 50
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18.02.2022 14:16 Ответить
А 100 млрд вкрали тільки на дорогах.
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18.02.2022 14:21 Ответить
DW українською


@dw_ukrainian

·
https://twitter.com/dw_ukrainian/status/1494282619319640067 17 февр.



Депутати проголосували за повернення 100 % надбавки до окладу за "інтенсивність праці." У Верховній Раді України прийняли постанову №7062. Раніше Кабінет міністрів прибрав норму про надбавки членам уряду та депутатам.
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18.02.2022 14:21 Ответить
А як же університет зеленському?
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18.02.2022 14:26 Ответить
На потреби української оборони -22 млрд грн.
Кацапам, на потреби нападу- 160 млрд грн.



На кого працює цей уряд, питання риторичне.
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18.02.2022 14:29 Ответить
Денежное содержание это хорошо. Но, нужны боеприпасы, оружие, техника. Дайте деньги в неограниченном количестве всем государственным и частным компаниям оборонной сферы, так что бы они задействовали на 100% свои производственные мощности и трудовые коллективы. Не так много у них незадействованных мощностей и людей, что бы эти суммы были неподъемными. Например, КБ "Луч" может производить и ПТРК "Стугна" и "Корсар", и ракеты "Ольха" и "Ольха М", и "Нептун", и БПЛА "Сокол", и перспективные зенитно-ракетные комплексы и т. д. Но, если им дать деньги в неограниченном количестве, они не так много смогут одновременно произвести, что бы этого бояться. И таких предприятий десятки. Роль МО - это только определять приоритеты продукции для производителя, а не количество и оплату. Не ставьте палки в колёса новым образцам госиспытаниями длящимися годами. У нас нет столько времени. Принимайте в виде экспериментальной партии для проверки в боевых условиях. За то время пока вы принимаете, образцы устаревают морально и требуются уже новые разработки. Деньги на всё описанное взять с дорог. Поработайте в таком режиме 2-3 года, а потом уже выбирайте - что притормозить, а что наоборот ещё больше производить. А если денег с дорог не хватит, включайте не задумываясь печатный станок. Изучите опыт США Второй Мировой войны. Посмотрите какой дефицит бюджета был у них в те годы. И ничего, страна вышла после войны с более сильной экономикой и процветает.
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18.02.2022 16:22 Ответить
22 милиарда на армию и 100 миллиардов на телефоны пенсионерам.
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18.02.2022 17:41 Ответить
 
 