Минфин дополнительно выделит около 22 млрд грн на нужды обороны, - Марченко

На нужды обороны страны Министерство финансов дополнительно выделит из бюджета около 22 млрд грн. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в бюджетном комитете, после чего будет проголосован парламентом.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во исполнение указа Президента, будет существенно увеличено денежное довольствие военнослужащих, об этом отметил в своем докладе Премьер-министр, министр обороны. На 30%… Сейчас законопроекты в бюджетном комитете дорабатываются. Ориентировочно это может составлять по сектору Министерства обороны до 20 млрд грн. Кроме того, предусматриваются отдельные расходы на становление территориальной обороны и на другие нужды Министерства обороны, на закупку необходимого оборудования еще до 2 млрд. То есть эти средства сейчас есть, мы обсуждаем в бюджетном комитете, когда эти законопроекты можно будет проголосовать", - сообщил Марченко.

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