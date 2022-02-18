Высылка заместителя посла США в Москве Гормана - "ответ на провокацию", - Песков
Высылка из России заместителя посла США в Москве Барта Гормана – ответ на американскую провокацию.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
"Что касается высылки американского дипломата, это ответная мера, и опять - это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим что-то. Это ответ на провокацию", - сказал он.
Напомним, ранее Россия выслала зампосла США Гормана.
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+21 Alex Alex #500309
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Да?
- Чем?
- А че ты мля тут ходишь?
(из реального диалога, услышанного в 90х, обьяснять кто кому и что думаю не нужно)
В Карачаево-Черкесии убили москвича, справившего нужду на обочине
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18.02.2022