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Высылка заместителя посла США в Москве Гормана - "ответ на провокацию", - Песков

Высылка заместителя посла США в Москве Гормана -

Высылка из России заместителя посла США в Москве Барта Гормана – ответ на американскую провокацию.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Что касается высылки американского дипломата, это ответная мера, и опять - это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим что-то. Это ответ на провокацию", - сказал он.

Напомним, ранее Россия выслала зампосла США Гормана.

Также читайте: Ситуация на Донбассе вызывает тревогу, - Песков

Автор: 

Песков (1852) посол (1793) россия (95308) США (26313) дипломаты (635)


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Топ комментарии
+21
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.02.2022 14:40
+20
О, нет! Из сытой и красивой россии назад в загнивающую Америку...
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18.02.2022 14:40
+18
Шото судя по его выражению лица он не сильно то и расстроился
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18.02.2022 14:39
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Шото судя по его выражению лица он не сильно то и расстроился
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18.02.2022 14:39 Ответить
О, нет! Из сытой и красивой россии назад в загнивающую Америку...
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18.02.2022 14:40 Ответить
Живой - уже хорошо .
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18.02.2022 14:41 Ответить
в ссылку в Гонолулу на Гавайи предет бедолага ((((
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18.02.2022 15:02 Ответить
Зверинец закрывается ?
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18.02.2022 14:40 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.02.2022 14:40 Ответить
послу повезло как!
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18.02.2022 14:42 Ответить
Ну да , там год за три . Страху натерпелся .
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18.02.2022 14:45 Ответить
Найбільші та найогидніші у світі провокатори звинувачують інших у провокаціях-сюр...
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18.02.2022 14:42 Ответить
"Это за то, шо они нам в штаны насрали!"...
Да?
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18.02.2022 14:55 Ответить
- Ты меня провоцируешь?

- Чем?

- А че ты мля тут ходишь?

(из реального диалога, услышанного в 90х, обьяснять кто кому и что думаю не нужно)
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18.02.2022 15:05 Ответить
"
В Карачаево-Черкесии убили москвича, справившего нужду на обочине
"
18.02.2022
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18.02.2022 15:06 Ответить
Біснується кацапня , що не вдається поставити на коліна американців
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18.02.2022 15:06 Ответить
Для начала выслать дочь Лаврова.. а там и других очередь подойдет

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18.02.2022 15:19 Ответить
Сиськи качала точно не в мацковской клинике. Бо стрёмно.
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18.02.2022 15:25 Ответить
З висилкою запізнився. Дочка Лаврова повернулася до Москви у 23 роки, тобто в 2005 році, причому не з США, а з Англії. Живе в Москві, де народила двох дітей. Має свій аукціон-проект Smart Art, з продажу предметів арт мистецтва.
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18.02.2022 21:07 Ответить
Кому от этого хуже? Явно не послу. С кацапского свинарника уже всем пора линять массово.
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18.02.2022 15:25 Ответить
А кого он провоцировал?Гражданку США Навку на дурное дело?
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18.02.2022 15:27 Ответить
не нявкай.
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18.02.2022 15:30 Ответить
Чайком хоть не давали посмакувати на прощання? Тоді пощастило, буде живий.
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18.02.2022 15:47 Ответить
 
 