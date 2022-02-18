Перечень действий, тревожный чемодан, аптечка: в Киеве разработали памятку для населения на случай чрезвычайной ситуации. ФОТО

В Киеве разработали краткие инструкции для граждан о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации и получения сигнала системы оповещения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев показал листовки, изготовленные городом, которые будут разосланы жителям, и обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие.



Фото: КГГА

"Город действует по четкому и понятному плану, поэтому никаких панических настроений не должно быть. В координации с НЭК "Укрэнерго" городские власти обеспечили дополнительное производство электрической энергии на наших ТЭЦ. В течение декабря и января в постоянной работе находились 3-4 блока, что дало возможность произвести около 700 млн кВтч электроэнергии, что позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение Киева, прежде всего медицинских и социальных учреждений и т. д. Объекты критической инфраструктуры, как и весь Киев, перешли в режим подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации. Вчера мы успешно протестировали систему, которая даст возможность надежной координации даже в чрезвычайных условиях. Усовершенствуется система оповещения, которая охватывает как отдельно персонал городских служб, так и населения. В прошлом году разработана и запроектирована новая система оповещения, аналогов которой в Украине нет. На ее строительство выделено из бюджета около 11 млн грн. Но хочу подчеркнуть, что обновление системы не означает ее отсутствия или нетрудоспособности. В случае чрезвычайной ситуации мы готовы немедленно оповестить людей и дать четкий инструктаж", – отметил Пантелеев.

Он также напомнил, что за последние семь лет городские спасательные службы проверили более 11 тысяч подвалов, которые могли быть потенциальными укрытиями. Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тысячи подходящих укрытий, то за эти годы их количество увеличили втрое.

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"В целом на сегодняшний день в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 убежищ, которые расположены на объектах критической инфраструктуры и предназначены для защиты работающей смены и почти 4500 сооружений двойного использования. Их расположение можно увидеть на карте на сайте КГГА, которую мы постоянно обновляем ", – проинформировал Пантелеев.





В КГГА обратили внимание, что в мирное время постройки двойного использования могут применяться для хозяйственной деятельности, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации балансодержатели и руководители заведений должны открыть двери и предоставить защиту населению.