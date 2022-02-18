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Новости Агрессия России против Украины Война
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Перечень действий, тревожный чемодан, аптечка: в Киеве разработали памятку для населения на случай чрезвычайной ситуации. ФОТО

В Киеве разработали краткие инструкции для граждан о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации и получения сигнала системы оповещения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев показал листовки, изготовленные городом, которые будут разосланы жителям, и обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие.

Перечень действий, тревожный чемодан, аптечка: в Киеве разработали памятку для населения на случай чрезвычайной ситуации 01
Фото: КГГА

"Город действует по четкому и понятному плану, поэтому никаких панических настроений не должно быть. В координации с НЭК "Укрэнерго" городские власти обеспечили дополнительное производство электрической энергии на наших ТЭЦ. В течение декабря и января в постоянной работе находились 3-4 блока, что дало возможность произвести около 700 млн кВтч электроэнергии, что позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение Киева, прежде всего медицинских и социальных учреждений и т. д. Объекты критической инфраструктуры, как и весь Киев, перешли в режим подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации. Вчера мы успешно протестировали систему, которая даст возможность надежной координации даже в чрезвычайных условиях. Усовершенствуется система оповещения, которая охватывает как отдельно персонал городских служб, так и населения. В прошлом году разработана и запроектирована новая система оповещения, аналогов которой в Украине нет. На ее строительство выделено из бюджета около 11 млн грн. Но хочу подчеркнуть, что обновление системы не означает ее отсутствия или нетрудоспособности. В случае чрезвычайной ситуации мы готовы немедленно оповестить людей и дать четкий инструктаж", – отметил Пантелеев.

Он также напомнил, что за последние семь лет городские спасательные службы проверили более 11 тысяч подвалов, которые могли быть потенциальными укрытиями. Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тысячи подходящих укрытий, то за эти годы их количество увеличили втрое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В киевских школах начали обучать, как действовать во время чрезвычайной ситуации, - КГГА

"В целом на сегодняшний день в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 убежищ, которые расположены на объектах критической инфраструктуры и предназначены для защиты работающей смены и почти 4500 сооружений двойного использования. Их расположение можно увидеть на карте на сайте КГГА, которую мы постоянно обновляем ", – проинформировал Пантелеев.

Перечень действий, тревожный чемодан, аптечка: в Киеве разработали памятку для населения на случай чрезвычайной ситуации 02
Перечень действий, тревожный чемодан, аптечка: в Киеве разработали памятку для населения на случай чрезвычайной ситуации 03

В КГГА обратили внимание, что в мирное время постройки двойного использования могут применяться для хозяйственной деятельности, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации балансодержатели и руководители заведений должны открыть двери и предоставить защиту населению.

Автор: 

вторжение (508) КГГА (2975) Киев (25466) Пантелеев Петр (73)


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Топ комментарии
+25
Эти бесхребетные-амебы киевляне уже 2 майдана сделали. На Крещатике 90% митингующих -это киевляне были. У меня друг с 2-я квартирами в Киеве почки себе отморозил в палатке. Дрова, шины, еду, топливо -тоже киевляне привозили на майдан. И они же безхребетно не выбрали слуг в киевскую раду. А в большинстве других городов большинство в радах у слуг.
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18.02.2022 15:05
+20
Может проще упростить населению покупку оружия ?
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18.02.2022 14:46
+14
Зеля и так срется от каждого шороха, ага щас, выдать всем оружие, ага
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18.02.2022 14:50
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Правила форума Совет форумчан
Может проще упростить населению покупку оружия ?
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18.02.2022 14:46 Ответить
Зеля и так срется от каждого шороха, ага щас, выдать всем оружие, ага
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18.02.2022 14:50 Ответить
Меня вот интересует почему в Украине обострилась российская пропаганда, и в том числе в интернете и наша власть ничего не предпринимает? За чемоданчики говорят, а сейчас например на канале ДНК, который определяет себя как украинский несут откровенную кремлевскую пропаганду. Кремлевский ведущий Кутепов пригласил путинского пропагандиста Тарана и они втирают, что войны нет, что Путин не будет никогда воевать с Украиной, что минские договоры - это хорошо, что Великобритания и Запад против Украины, а Путин получается за Украину, что воевать за Украину нечего, потому что власть плоха, зачем воевать, значит сдаваться надо. Вот я слушаю и удивляюсь куда смотрит наша СБУ, чем они занимаются, если такое говорят открыто в нашем интернете и втирают людям антиукраинский гипноз. Мне непонятно. Каналы Медведчука закрыли и все. А остальные пусть ведут откровенную пропаганду против страны. Как такое может быть? Чемоданчики чемоданчиками, а остальное? Почему не голосуют в Раде, чтобы раздать людям оружие? Уже 8 лет война, у депутатов есть оружие, у силовиков есть, а народ оставляют без оружия? В Америке нет войны, а у людей оружие есть. Как такое может быть? Вместо того чтобы голосовать за народ, депутаты убегают из страны. Ужас что происходит.
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18.02.2022 15:33 Ответить
Тебе автомат сильно поможет если на голову ракета прилетит?
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18.02.2022 15:18 Ответить
Какое дело ракете до моего автомата ?
Ракете - ракетово.
А населению - оружие.
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18.02.2022 15:23 Ответить
Ты шо!!! Хочешь чтоб вооруженные украинцы помешали побегу зЕплесени????
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18.02.2022 15:30 Ответить
Знак не хороший на первой странице.
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18.02.2022 14:50 Ответить
Этот знак уже 8 лет .
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18.02.2022 14:51 Ответить
Что означает пирамида в круге? .. значение Всевидящее око, или лучезарная дельта, - масонский символ, символизирующий Великого Архитектора Вселенной, наблюдающего за трудами вольных каменщиков.
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18.02.2022 14:57 Ответить
Вольные застройщики.
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18.02.2022 15:25 Ответить
На советский герб похоже?
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18.02.2022 14:51 Ответить
Фрагменты шестиугольной звезды мы видим в оформлении телестудий,
на голове верки-сердючки на рекламе в метро - и как-то ничего . . .
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18.02.2022 15:30 Ответить
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18.02.2022 14:52 Ответить
Безхребетним амебам-киянам ця памятка пригодиться точно.
Ще треба памятки на випадок вимкнення світла, газу, води і вайфая
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18.02.2022 15:01 Ответить
Эти бесхребетные-амебы киевляне уже 2 майдана сделали. На Крещатике 90% митингующих -это киевляне были. У меня друг с 2-я квартирами в Киеве почки себе отморозил в палатке. Дрова, шины, еду, топливо -тоже киевляне привозили на майдан. И они же безхребетно не выбрали слуг в киевскую раду. А в большинстве других городов большинство в радах у слуг.
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18.02.2022 15:05 Ответить
Добробатам Азов, Айдар и Киев1 расскажи какие они бесхребетные амебы-киевляне... тавкало бы ты свое прикусило, а то еще порвется...
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18.02.2022 15:36 Ответить
Теперь ковидную тысячу можно потратить не только на походы в музеи и театры но и на приобретение тревожных чемоданов.
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18.02.2022 15:07 Ответить
ну да , возьму казанок и пойду в лес, херня какая-то, никто никуда не пойдет и войны такой не будет
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18.02.2022 15:08 Ответить
Мне некуда пока переезжать и жена инвалид, так что пофиг на вализу ,чемоданчик и эвакуацию, пока дом не разбомбят, буду дома сидеть.
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18.02.2022 15:09 Ответить
В мене таке саме було в кінці 2013-го. Тільки залишилася звичка прокидатитася о четвертій ранку , щоб впевнитися, що пуйло не напало. Ну то була мама обєздвіжена. Харків.
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18.02.2022 15:25 Ответить
Я Вам дуже співчуваю.
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18.02.2022 15:26 Ответить
Хороший совет дельный.

Также хочу напомнить нардепам из партии Слуга Народа и нынешним обитателям Банковой, что "ДОПР-овская корзинка" (как у героя "12 стульев", владельца Одесской бубличной артели "Московские Баранки", Кислярского).

P.S. «Замечательная допровская корзинка» (универсальная складная кровать-столик-шкафчик с запасом продуктов и комплектом белья).

P.P.S. Допр - Дом принудительных рабо (Википедия)
"Случилось мне сидеть в тамошнем [в г. Черноморске] допре...", - говорил Шура Балаганов Остапу Бендеру, сидя за столиком в пивной и начиная свой рассказ о подпольном миллионере А. Корейко ("Золотой телёнок", И. Ильф и Е. Петров)
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18.02.2022 15:13 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB_%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC_1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Массовые операции» ОГПУ летом 1927 года
7 июня был убит https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB полпред СССР в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польше https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 П. Л. Войков .


7 июня был убит https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB полпред СССР в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польше https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 П. Л. Войков . В тот же вечер Сталин, находящийся на отдыхе в Сочи, направил в Москву шифрограмму, в которой потребовалhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-danilov-29 [27] : «Надо теперь же расстрелять пять или десять монархистов. Надо отдать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3 ОГПУ директиву о полной ликвидации (монархистов и белогвардейцев) всеми мерами. Убийство Войкова даёт основание…» К вечеру 8 июня был запущен в ход весь механизм массовых репрессийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-danilov-29 [27] . И уже в ночь с 9 на 10 июня в Москве были без суда, как заложники (но заложники, которые были взяты «в заложники» уже после убийства Войкова) расстреляны 20https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-30 [28] представителей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C знати бывшей Российской империи. Операции ОГПУ не ограничились расстрелом двадцати заложников, во время «июньской операции» было проведено до 20 тыс. обысков и арестованы 9 тыс. человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-danilov-29 [27]

И в это время"По делу пустой, как видно, организации «Меча и орала» шло следствие. Единственно важным лицом прокурор считал скрывшегося Воробьянинова, который несомненно имел связи с парижской эмиграцией.
Всех отпустили.
Только в камере, переменив белье и растянувшись на допровской корзинке, председатель биржевого комитета почувствовал себя легко и спокойно.
Социально близкие у Кизлярского отобрали бы не только корзинку а и "2 зуба кОренных"
"Ты думаешь это твой зуб? Это даже не мой зуб. Это их зуб"
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18.02.2022 16:12 Ответить
придурошные, это вы могли бы рассказать сроссиянам.. украинцы - не сроссияне, из дома не уйдут и прятаться не будут.. а кодла зелемойского пусть эвакуируется на ростов..
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18.02.2022 15:16 Ответить
Брехня. (с) Моностирьській.
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18.02.2022 15:16 Ответить
Валить надо или прямо сейчас, или никуда не валить. В случае чего даже при наличии автомобиля далеко не уйдёшь.

Кено еслечто называется "На следующий день" 1983. Будет не так плохо, но ситуацию на дорогах сможете оценить.
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18.02.2022 15:17 Ответить
АХТУНГ!
РФ опасносте!
На РФ пошли из ДНР!
Принимайте дорогих гостей.

""Пушилин объявил эвакуацию населения ДНР в Россию перед вторжением Украины

Глава ДНР Денис Пушилин выступил с экстренным обращением к жителям самопровозглашенной республики. Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ о начале наступления в Донбассе. В связи с этим начинается массовая эвакуация жителей республики в Россию." - MK

https://www.mk.ru/politics/2022/02/18/pushilin-obyavil-evakuaciyu-naseleniya-dnr-v-rossiyu-pered-vtorzheniem-ukrainy.html"
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18.02.2022 15:17 Ответить
самое главное для голосовавших за зеленое ничтожество - мешки 120 кг в тревожном чемоданчике. залазить в него и раскладіваться вдоль сведеотремонтированніх дорог, раз деньги на них віделялись а не на защиту
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18.02.2022 15:23 Ответить
зеленые ссыкуны выпустили бумажку для подтирки дупи коли пообсераются
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18.02.2022 16:16 Ответить
Имитация заботы. Отмените коммуналку, заботуны.
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18.02.2022 17:26 Ответить
 
 