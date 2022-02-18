Перечень действий, тревожный чемодан, аптечка: в Киеве разработали памятку для населения на случай чрезвычайной ситуации. ФОТО
В Киеве разработали краткие инструкции для граждан о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации и получения сигнала системы оповещения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев показал листовки, изготовленные городом, которые будут разосланы жителям, и обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие.
"Город действует по четкому и понятному плану, поэтому никаких панических настроений не должно быть. В координации с НЭК "Укрэнерго" городские власти обеспечили дополнительное производство электрической энергии на наших ТЭЦ. В течение декабря и января в постоянной работе находились 3-4 блока, что дало возможность произвести около 700 млн кВтч электроэнергии, что позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение Киева, прежде всего медицинских и социальных учреждений и т. д. Объекты критической инфраструктуры, как и весь Киев, перешли в режим подготовки к работе в условиях чрезвычайной ситуации. Вчера мы успешно протестировали систему, которая даст возможность надежной координации даже в чрезвычайных условиях. Усовершенствуется система оповещения, которая охватывает как отдельно персонал городских служб, так и населения. В прошлом году разработана и запроектирована новая система оповещения, аналогов которой в Украине нет. На ее строительство выделено из бюджета около 11 млн грн. Но хочу подчеркнуть, что обновление системы не означает ее отсутствия или нетрудоспособности. В случае чрезвычайной ситуации мы готовы немедленно оповестить людей и дать четкий инструктаж", – отметил Пантелеев.
Он также напомнил, что за последние семь лет городские спасательные службы проверили более 11 тысяч подвалов, которые могли быть потенциальными укрытиями. Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тысячи подходящих укрытий, то за эти годы их количество увеличили втрое.
"В целом на сегодняшний день в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 убежищ, которые расположены на объектах критической инфраструктуры и предназначены для защиты работающей смены и почти 4500 сооружений двойного использования. Их расположение можно увидеть на карте на сайте КГГА, которую мы постоянно обновляем ", – проинформировал Пантелеев.
В КГГА обратили внимание, что в мирное время постройки двойного использования могут применяться для хозяйственной деятельности, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации балансодержатели и руководители заведений должны открыть двери и предоставить защиту населению.
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Ракете - ракетово.
А населению - оружие.
на голове верки-сердючки на рекламе в метро - и как-то ничего . . .
Ще треба памятки на випадок вимкнення світла, газу, води і вайфая
Также хочу напомнить нардепам из партии Слуга Народа и нынешним обитателям Банковой, что "ДОПР-овская корзинка" (как у героя "12 стульев", владельца Одесской бубличной артели "Московские Баранки", Кислярского).
P.S. «Замечательная допровская корзинка» (универсальная складная кровать-столик-шкафчик с запасом продуктов и комплектом белья).
P.P.S. Допр - Дом принудительных рабо (Википедия)
"Случилось мне сидеть в тамошнем [в г. Черноморске] допре...", - говорил Шура Балаганов Остапу Бендеру, сидя за столиком в пивной и начиная свой рассказ о подпольном миллионере А. Корейко ("Золотой телёнок", И. Ильф и Е. Петров)
7 июня был убит https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB полпред СССР в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польше https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 П. Л. Войков .
7 июня был убит https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB полпред СССР в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польше https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 П. Л. Войков . В тот же вечер Сталин, находящийся на отдыхе в Сочи, направил в Москву шифрограмму, в которой потребовалhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-danilov-29 [27] : «Надо теперь же расстрелять пять или десять монархистов. Надо отдать https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3 ОГПУ директиву о полной ликвидации (монархистов и белогвардейцев) всеми мерами. Убийство Войкова даёт основание…» К вечеру 8 июня был запущен в ход весь механизм массовых репрессийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-danilov-29 [27] . И уже в ночь с 9 на 10 июня в Москве были без суда, как заложники (но заложники, которые были взяты «в заложники» уже после убийства Войкова) расстреляны 20https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-30 [28] представителей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C знати бывшей Российской империи. Операции ОГПУ не ограничились расстрелом двадцати заложников, во время «июньской операции» было проведено до 20 тыс. обысков и арестованы 9 тыс. человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-danilov-29 [27]
И в это время"По делу пустой, как видно, организации «Меча и орала» шло следствие. Единственно важным лицом прокурор считал скрывшегося Воробьянинова, который несомненно имел связи с парижской эмиграцией.
Всех отпустили.
Только в камере, переменив белье и растянувшись на допровской корзинке, председатель биржевого комитета почувствовал себя легко и спокойно.
Социально близкие у Кизлярского отобрали бы не только корзинку а и "2 зуба кОренных"
"Ты думаешь это твой зуб? Это даже не мой зуб. Это их зуб"
Кено еслечто называется "На следующий день" 1983. Будет не так плохо, но ситуацию на дорогах сможете оценить.
РФ опасносте!
На РФ пошли из ДНР!
Принимайте дорогих гостей.
""Пушилин объявил эвакуацию населения ДНР в Россию перед вторжением Украины
Глава ДНР Денис Пушилин выступил с экстренным обращением к жителям самопровозглашенной республики. Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ о начале наступления в Донбассе. В связи с этим начинается массовая эвакуация жителей республики в Россию." - MK
https://www.mk.ru/politics/2022/02/18/pushilin-obyavil-evakuaciyu-naseleniya-dnr-v-rossiyu-pered-vtorzheniem-ukrainy.html"