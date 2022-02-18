С начала суток войска РФ 45 раз открывали огонь на Донбассе. Без потерь, – ООС

По состоянию на 14:00 18 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 45 нарушений режима прекращения огня, 34 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

По данным штаба, российско-оккупационные войска обстреляли:

Болотное, Новогнатовку и Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм.

Четыре раза Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов.

Чермалик – из автоматических станковых гранатометов.

Дважды Песчаное – из минометов калибра 120 мм.

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Южное – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Шумы, Водяное, Опытное, Гнутовое – из минометов калибра 82 мм.

Невельское из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм.

Семь раз Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.

Три раза Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов.

Нижнетеплое и Мироновский – из станковых противотанковых гранатометов.

Троицкое – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Три раза Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Попасную – из минометов калибра 120 мм.

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Красногоровку – из минометов калибра 120 мм, 82 мм.

Артема – из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов.

Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Новогригоровку - из минометов калибра 120 мм. и 82 мм., станковых противотанковых гранатометов.

Дважды Новоалександровку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих", - говорится в сообщении.

"Весь цинизм ситуации в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - резюмировали в штабе.



