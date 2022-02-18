С начала суток войска РФ 45 раз открывали огонь на Донбассе. Без потерь, – ООС
По состоянию на 14:00 18 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 45 нарушений режима прекращения огня, 34 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
По данным штаба, российско-оккупационные войска обстреляли:
Болотное, Новогнатовку и Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм.
Четыре раза Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов.
Чермалик – из автоматических станковых гранатометов.
Дважды Песчаное – из минометов калибра 120 мм.
Южное – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Шумы, Водяное, Опытное, Гнутовое – из минометов калибра 82 мм.
Невельское из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм.
Семь раз Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.
Три раза Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов.
Нижнетеплое и Мироновский – из станковых противотанковых гранатометов.
Троицкое – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
Три раза Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Попасную – из минометов калибра 120 мм.
Красногоровку – из минометов калибра 120 мм, 82 мм.
Артема – из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов.
Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Дважды Новогригоровку - из минометов калибра 120 мм. и 82 мм., станковых противотанковых гранатометов.
Дважды Новоалександровку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих", - говорится в сообщении.
"Весь цинизм ситуации в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - резюмировали в штабе.
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А сейчас похоже вообще запрещено отвечать на обстрелы.
для защиты русскоязычного населения, имеющих паспорта РФ.
Хло програло у грі з великими ставками. Але це не значить, що воно перестане гадити. Загострення на сході було неминучим після такого психологічного протистояння. Сили нашим воїнам та ангелів охоронців, нехай всі залишаються живими та здоровими.
А кто мешает Зеленскому записать обращение к гражданскому населению оккупированных территорий с предупреждением, что будем бомбить артиллерию в жилых кварталах. Всем в радиусе 100 м прятаться в ванной комнате, когда увидят вблизи артиллерию.
С 2016 г., если не ошибаюсь, первый украинский ударный БПЛА уже работал по противнику в АТО. Через 5 лет, в 2021 г., государство, наконец, приняло его на вооружение. SKYFIST - https://uadcom.com/ https://uadcom.com/# - несет 2 кг термобарическую бомбу (есть и другие) и сбрасывает с точностью до 4 м. Эффект поражения живой силы противника будет значительно больше, чем при первом применении "Байрактара". При этом хорошо укрытое гражданское население выживет.
Нельзя быть терпилами и вестись на шантаж. Израиль в ответ на обстрелы ракетами, после предупреждения населения, бомбил жилые кварталы и не бомбочками 2 кг. Что мешает наклепать сотню таких БПЛА и постоянно мониторить всю линию разрганичения? И мочить, мочить и мочить.