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Новости Война
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С начала суток войска РФ 45 раз открывали огонь на Донбассе. Без потерь, – ООС

С начала суток войска РФ 45 раз открывали огонь на Донбассе. Без потерь, – ООС

По состоянию на 14:00 18 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 45 нарушений режима прекращения огня, 34 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

По данным штаба, российско-оккупационные войска обстреляли:

Болотное, Новогнатовку и Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм.

Четыре раза Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов.

Чермалик – из автоматических станковых гранатометов.

Дважды Песчаное – из минометов калибра 120 мм.

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Южное – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Шумы, Водяное, Опытное, Гнутовое – из минометов калибра 82 мм.

Невельское из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм.

Семь раз Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.

Три раза Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов.

Нижнетеплое и Мироновский – из станковых противотанковых гранатометов.

Троицкое – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Три раза Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Попасную – из минометов калибра 120 мм.

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Красногоровку – из минометов калибра 120 мм, 82 мм.

Артема – из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов.

Марьинку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Новогригоровку - из минометов калибра 120 мм. и 82 мм., станковых противотанковых гранатометов.

Дважды Новоалександровку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих", - говорится в сообщении.

"Весь цинизм ситуации в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - резюмировали в штабе.


Автор: 

обстрел (26835) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
Руссиш зольдат! Когда тфой командир посилайт тебья в Украина, фозьми в рагрузка этот семен. Это ест большой польза для природа

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18.02.2022 15:00
+5
Проблема в том, что в 14-м в ответ артиллерия работала так, что кацы могилы копать не успевали.
А сейчас похоже вообще запрещено отвечать на обстрелы.
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18.02.2022 15:05
+5
уявляю, нацисти обстрілюють Лондон, а Черчіль такий відповіді не давати це провокація)))
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18.02.2022 15:12
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Проблема в том, что в 14-м в ответ артиллерия работала так, что кацы могилы копать не успевали.
А сейчас похоже вообще запрещено отвечать на обстрелы.
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18.02.2022 15:05 Ответить
Руссиш зольдат! Когда тфой командир посилайт тебья в Украина, фозьми в рагрузка этот семен. Это ест большой польза для природа

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18.02.2022 15:00 Ответить
Краще в каску
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18.02.2022 15:11 Ответить
Провокации, ждут ответки, что бы обвинить Украину и ввести войска,
для защиты русскоязычного населения, имеющих паспорта РФ.
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18.02.2022 15:11 Ответить
Да, ты прав, пусть бомбят детские сады и школы, куда ходят чужие дети - не твои.
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18.02.2022 15:17 Ответить
А до этого 8 лет что делали? Бутылку они сами себе введут максимум,а не войска.
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18.02.2022 15:34 Ответить
уявляю, нацисти обстрілюють Лондон, а Черчіль такий відповіді не давати це провокація)))
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18.02.2022 15:12 Ответить
Спасибо за детальную информацию по обстрелам, а также за ответ, когда « угрожало жизни военнослужащих». Хотелось бы всем и особенно главнокомандующему, напомнить Конституцию, статья 17, где говорится о задачах иназначении вооруженных сил страны.
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18.02.2022 15:16 Ответить
Йозеф Кнехт:
Хло програло у грі з великими ставками. Але це не значить, що воно перестане гадити. Загострення на сході було неминучим після такого психологічного протистояння. Сили нашим воїнам та ангелів охоронців, нехай всі залишаються живими та здоровими.
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18.02.2022 15:19 Ответить
А в это время: В белорусской деревне жители обнаружили тела замёрзших пьяных русских солдат
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18.02.2022 15:31 Ответить
Так объявленное клованом с дерьмаком перемирие работает или нет? Чего-то не пойму. Кстати и дерьмак как-то потерялся. Пропал интерес? Не про дерибан тема?
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18.02.2022 15:33 Ответить
Слава Українським воїнам
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18.02.2022 16:59 Ответить
Боже, бережи українське Військо!
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18.02.2022 17:14 Ответить
тримайтесь козаки... народ з вами якщо полізуть нехай начуваються але будьте завдати такого удару щоб всралися
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18.02.2022 17:25 Ответить
Весь цинізм ситуації полягає в тому, що противник веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Джерело:
А кто мешает Зеленскому записать обращение к гражданскому населению оккупированных территорий с предупреждением, что будем бомбить артиллерию в жилых кварталах. Всем в радиусе 100 м прятаться в ванной комнате, когда увидят вблизи артиллерию.

С 2016 г., если не ошибаюсь, первый украинский ударный БПЛА уже работал по противнику в АТО. Через 5 лет, в 2021 г., государство, наконец, приняло его на вооружение. SKYFIST - https://uadcom.com/ https://uadcom.com/# - несет 2 кг термобарическую бомбу (есть и другие) и сбрасывает с точностью до 4 м. Эффект поражения живой силы противника будет значительно больше, чем при первом применении "Байрактара". При этом хорошо укрытое гражданское население выживет.

Нельзя быть терпилами и вестись на шантаж. Израиль в ответ на обстрелы ракетами, после предупреждения населения, бомбил жилые кварталы и не бомбочками 2 кг. Что мешает наклепать сотню таких БПЛА и постоянно мониторить всю линию разрганичения? И мочить, мочить и мочить.
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18.02.2022 18:17 Ответить
 
 