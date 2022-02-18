Россия сосредоточила на границе с Украиной до 190 тыс. военных, - представитель США в ОБСЕ Карпентер
Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в пятницу заявил, что Россия по данным Вашингтона могла еще нарастить военное присутствие на границе с Украиной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы оцениваем, что Россия, возможно, сосредоточила от 169 тыс. до 190 тыс. военнослужащих близ Украины", - говорится в опубликованном в пятницу тексте выступления Карпентера в ОБСЕ.
Постпред США пояснил, что данная оценка, среди прочего, включает войска вдоль границы, в Беларуси и в Крыму, бойцов Росгвардии, а также - подразделения пророссийских сил на востоке Украины.
"Это самая значительная мобилизация сил в Европе со времен Второй мировой войны", - утверждает американский постпред.
Американский дипломат напомнил, что Вашингтон оценивал в 100 тыс. человек российскую группировку близ Украины по состоянию на 30 января 2022 года.
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Зе.действуй на благо Украины!
на блиндажи с сухпайком в открытом поле под радиоактивным дождём.
Плюс остаться без недвижимости в Италии и Испании, без денег
в западных банках и без вьздных виз ...
Генерал Ивашов сказал это публично - то есть практически ***** в лицо.
ну так пусть одевает каску и идёт собирать - кто не даёт ?
А российские военные видят реальность: на страну никто не нападает,
наступательных видов оружия в Украине нет - чего суетиться ?
ТА ХАЙ СОСРЄДОТАЧІВАЮТ ХОЧ ДО ВСРАЧКИ - МОСКАЛІЯ БАГАТА НА ПОНТИ, КОЛИ ВТОРГНУТЬСЯ НАПРЯМУ В УКРАЇНУ, ТОДІ І БУДЕМО ВОЮВАТИ