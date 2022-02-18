Россия сосредоточила на границе с Украиной до 190 тыс. военных, - представитель США в ОБСЕ Карпентер

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в пятницу заявил, что Россия по данным Вашингтона могла еще нарастить военное присутствие на границе с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы оцениваем, что Россия, возможно, сосредоточила от 169 тыс. до 190 тыс. военнослужащих близ Украины", - говорится в опубликованном в пятницу тексте выступления Карпентера в ОБСЕ.

Постпред США пояснил, что данная оценка, среди прочего, включает войска вдоль границы, в Беларуси и в Крыму, бойцов Росгвардии, а также - подразделения пророссийских сил на востоке Украины.

"Это самая значительная мобилизация сил в Европе со времен Второй мировой войны", - утверждает американский постпред.

Американский дипломат напомнил, что Вашингтон оценивал в 100 тыс. человек российскую группировку близ Украины по состоянию на 30 января 2022 года.

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