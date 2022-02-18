Завершено расследование в отношении двух бывших руководителей милиции в связи с преступлениями на Майдане 18 февраля 2014 года, - Офис генпрокурора

Завершено досудебное расследование в отношении бывшего работника руководящего состава управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве и бывшего командира оперативной роты батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Следствием установлено, что 18 февраля 2014 года подозреваемые, выполняя явно преступный приказ руководства ГУМВД Украины в г. Киеве, с целью препятствования массовому движению участников акций с Майдана Незалежности в Верховную Раду Украины, возле которой был запланирован митинг в поддержку изменений в Конституцию Украины, а также преследуя цель устрашения населения и влияния на принятие решений объединениями граждан, организовали совершение подчиненными сотрудниками террористического акта и убийств митингующих.

Для этого они, в соучастии с другими руководителями ПМОП "Беркут", в отсутствие законных оснований, обеспечили противоправное неизбирательное применение сотрудниками специальных средств и огнестрельного оружия в отношении участников собраний граждан.

В результате таких действий экс-работников правоохранительных органов пострадали 110 человек, в том числе 3 человека погибли.

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Бывшим правоохранителям инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 УК Украины (в редакции от 07.04.2011), ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258 УК Украины (в редакции от 21.09.2006), ч. 4 ст. 41, ст. 340 (в редакции от 05.04.2001); ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (в редакции от 05.11.2009), ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакции от 05.11.2009); ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 УК (в редакции от 05.11.2009).

После ознакомления сторонами защиты с материалами производства обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу.