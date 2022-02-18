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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Завершено расследование в отношении двух бывших руководителей милиции в связи с преступлениями на Майдане 18 февраля 2014 года, - Офис генпрокурора

Завершено расследование в отношении двух бывших руководителей милиции в связи с преступлениями на Майдане 18 февраля 2014 года, - Офис генпрокурора

Завершено досудебное расследование в отношении бывшего работника руководящего состава управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве и бывшего командира оперативной роты батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Следствием установлено, что 18 февраля 2014 года подозреваемые, выполняя явно преступный приказ руководства ГУМВД Украины в г. Киеве, с целью препятствования массовому движению участников акций с Майдана Незалежности в Верховную Раду Украины, возле которой был запланирован митинг в поддержку изменений в Конституцию Украины, а также преследуя цель устрашения населения и влияния на принятие решений объединениями граждан, организовали совершение подчиненными сотрудниками террористического акта и убийств митингующих.

Для этого они, в соучастии с другими руководителями ПМОП "Беркут", в отсутствие законных оснований, обеспечили противоправное неизбирательное применение сотрудниками специальных средств и огнестрельного оружия в отношении участников собраний граждан.

В результате таких действий экс-работников правоохранительных органов пострадали 110 человек, в том числе 3 человека погибли.

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Бывшим правоохранителям инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 УК Украины (в редакции от 07.04.2011), ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258 УК Украины (в редакции от 21.09.2006), ч. 4 ст. 41, ст. 340 (в редакции от 05.04.2001); ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (в редакции от 05.11.2009), ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакции от 05.11.2009); ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 УК (в редакции от 05.11.2009).

После ознакомления сторонами защиты с материалами производства обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Автор: 

Беркут (8689) милиция (2710) преступления против Майдана (293) Офис Генпрокурора (2453)


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********** дрючок навіть не згадує про роковини розстрілів українців на Майдані.
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18.02.2022 15:27 Ответить
Вспоминается анекдот:
На 20-и летии совместной жизни, муж сидит хмурый и грустный. Жена спрашивает:
- Почему хмурый такой? О чем задумался?
- Да вот думаю, если бы я тебя убил 20 лет назад, то сегодня меня бы уже выпустили

8 лет ... Расследование они закончили ...
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18.02.2022 15:34 Ответить
"Это еще мало, теперь ты за ним еще пол дня бегать будешь!! Это почему ?? Чтобы ему фотокарточку вручить!" "Простоквашино" Так и тут, еще лет 8 будет сам суд идти!!! А там уже по ходу и сидеть будет некому!!! БРАВО, СУДЕБНАЯ СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ!!!
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18.02.2022 16:01 Ответить
Это не "судебная система в действии". Это "реформы и борьба с коррупцией" в действии.
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18.02.2022 16:19 Ответить
ціну цим розслідуванням вже знають усі, ******** перестрахувалась під памятні дати зробила якісь заяви і на цьому все аж до наступної дати
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18.02.2022 15:58 Ответить
А де ще проти 22222-х нелюдів з мвд-сбу вв-уряду?
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18.02.2022 16:08 Ответить
Та невже ?
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18.02.2022 17:51 Ответить
 
 