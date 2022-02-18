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Пражский суд принял решение о возможности выдачи Украине боевика Франчетти, - посол Перебийнис

Пражский суд принял решение о возможности выдачи Украине боевика Франчетти, - посол Перебийнис

Пражский городской суд принял решение о возможности выдачи Украине гражданина РФ Александра Франчетти, задержанного в прошлом году чешскими правоохранительными органами в аэропорту г. Праги по запросу украинских правоохранителей.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, передает Цензор.НЕТ.

В Украине Франчетти подозревается в участии в незаконных действиях, приведших к оккупации Крыма Россией. Сторона защиты заявила, что решение обжаловать в Верховном Суде. Кроме того, последнее слово в этом деле будет у министра юстиции Чехии.

"И хотя сегодняшнее решение чешского суда еще не является окончательной точкой, это важный первый шаг на пути к привлечению этого лица к ответственности за свои преступления", - подчеркнул посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия продолжает экстрадиционную проверку в отношении российского наемника Франчетти

Как сообщалось, 12 сентября по запросу Украины в аэропорту Праги был задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти, гражданин России. 14 сентября суд отправил его под арест.

Подробнее об этом читайте в статье Цензор.НЕТ "Как фитнес-тренер получил медаль "За возвращение Крыма". Что известно о задержанном в Чехии участнике аннексии".

МИД России призвал Чехию не выдавать Франчетти Украине и угрожал последствиями.

Автор: 

Чехия (1698) Перебийнис (75) Франчетти (14)


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Топ комментарии
+21
Пусть лучше в пражской тюрьме посидит. А то ведь наши гуманисты его на шофера обменяют.
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18.02.2022 15:44
+6
Может, не надо? Зеленые "миротворцы" отпустят его, а может и депутатом ВР сделают.
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18.02.2022 15:55
+3
Да нет...пусть в Праге судят....там он меньше 10 не получит...А у нас отправят на домашний арест и убежит...
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18.02.2022 16:48
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Пусть лучше в пражской тюрьме посидит. А то ведь наши гуманисты его на шофера обменяют.
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18.02.2022 15:44 Ответить
Ну почему же на шофёра, по приезду сразу на берёзку, делов то
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18.02.2022 16:36 Ответить
Если кацап, то чего фамилия италийская? мамка наверное интернационалистка у него
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18.02.2022 15:49 Ответить
Может, не надо? Зеленые "миротворцы" отпустят его, а может и депутатом ВР сделают.
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18.02.2022 15:55 Ответить
О! Класс! Мамі віддамо...
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18.02.2022 16:00 Ответить
Будет преподавать фитнес на зоне тамошним девчонкам.
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18.02.2022 16:08 Ответить
У нас його обміняють на ватного таксиста з Горлівки.
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18.02.2022 16:13 Ответить
Комментаторы статьи только что из ≪изоляции≫ откинулись .
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18.02.2022 16:40 Ответить
Да нет...пусть в Праге судят....там он меньше 10 не получит...А у нас отправят на домашний арест и убежит...
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18.02.2022 16:48 Ответить
Из франчети у нас на зоне из него сделают котлети!!!
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18.02.2022 17:26 Ответить
Ні, в жодному випадку не видавайте, зелена мерзота його випустить!
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18.02.2022 18:12 Ответить
Українська зона для цього аквафрешного півня це ще санаторій.
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18.02.2022 19:20 Ответить
 
 