Пражский суд принял решение о возможности выдачи Украине боевика Франчетти, - посол Перебийнис
Пражский городской суд принял решение о возможности выдачи Украине гражданина РФ Александра Франчетти, задержанного в прошлом году чешскими правоохранительными органами в аэропорту г. Праги по запросу украинских правоохранителей.
Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, передает Цензор.НЕТ.
В Украине Франчетти подозревается в участии в незаконных действиях, приведших к оккупации Крыма Россией. Сторона защиты заявила, что решение обжаловать в Верховном Суде. Кроме того, последнее слово в этом деле будет у министра юстиции Чехии.
"И хотя сегодняшнее решение чешского суда еще не является окончательной точкой, это важный первый шаг на пути к привлечению этого лица к ответственности за свои преступления", - подчеркнул посол.
Как сообщалось, 12 сентября по запросу Украины в аэропорту Праги был задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти, гражданин России. 14 сентября суд отправил его под арест.
Подробнее об этом читайте в статье Цензор.НЕТ "Как фитнес-тренер получил медаль "За возвращение Крыма". Что известно о задержанном в Чехии участнике аннексии".
МИД России призвал Чехию не выдавать Франчетти Украине и угрожал последствиями.
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