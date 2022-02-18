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Новости Агрессия России против Украины Война
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Германия готова приостановить "Северный поток-2" в случае вторжения России в Украину, - Бербок

Германия готова приостановить

Германия стремится минимизировать риск эскалации в Европе и готова к введению санкций против России в случае вторжения в Украину – в том числе и против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявила министер иностранных дел Германии Анналена Бербок в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Российская угроза остается. Мы хотим минимизировать риск эскалации в Европе. Каждую минуту мы хотим говорить об этом. Мы не можем испытывать архитектуру безопасности. Все желающие безопасности не угрожают друг другу, они говорят друг с другом", - отметила министр.

Бербок подчеркнула, что Германия "видит единство НАТО и своих союзников" в оценке российской агрессии: "Во время, когда Россия действует против Украины, мы готовы к внедрению коллективных санкций и приостановке "Северного потока-2".

Глава германского МИД подчеркнула, что Берлин поддерживает территориальную целостность Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бербок: Мы призываем Россию немедленно отвести свои войска от Украины

Автор: 

Германия (6921) россия (95308) Северный поток (1448) Анналена Бербок (343)


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Топ комментарии
+8
На тиждень чи на два?
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18.02.2022 15:56
+5
оце так жертва. Допомогли так допомогли.
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18.02.2022 15:59
+4
Смущает "приостановить"
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18.02.2022 16:22
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На тиждень чи на два?
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18.02.2022 15:56 Ответить
на 2 дні
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18.02.2022 16:33 Ответить
параші капець.
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18.02.2022 15:59 Ответить
оце так жертва. Допомогли так допомогли.
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18.02.2022 15:59 Ответить
Це такий німецький "хитрий_план": виконати всі вимоги путіна
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18.02.2022 16:07 Ответить
Це те саме, що пригрозити пальчиком і сказати НУ-НУ-НУ путлеру і газпрому! Більшість німецьких високих чиновників мають частку в газпромі, тому чекати якихось притомних дієвих санкцій не слід😏😔
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18.02.2022 16:01 Ответить
О впервые такое слышу от немцев, воууууу, дожали америкосы видимо
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18.02.2022 16:01 Ответить
Хитрий план німців полягає у тому щоб дістати своїм висловленням стурбованності всіх настільки, що всі просто скажуть "та запускайте вже, тільки мовчіть".
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18.02.2022 16:04 Ответить
вони тим газом дихають, чи шо? 2 хвилини і задихнуться без нього?
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18.02.2022 16:05 Ответить
Смущает "приостановить"
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18.02.2022 16:22 Ответить
Фріци!!!
Росія вже давно вторглась в Придністров'я, Абхазію, Осетію, Донбас і Сирію!
А ви ще тільки думаєте трусики знімать, щоб вас паРаша покохала!
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18.02.2022 16:22 Ответить
Ну так вчора вже вторглась, що ви ждете?
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18.02.2022 16:26 Ответить
а то что фигарят из арты по украине - это не вторжение? ****** двуличные...
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18.02.2022 16:28 Ответить
а зачем ваша пристарелая комсомолка меркель вообще дала добро на него ?
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18.02.2022 16:31 Ответить
Тому що думала про німців, що абсолютно правильно для канцлера
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18.02.2022 16:48 Ответить
гитлер тоже не за евреев думал
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18.02.2022 16:53 Ответить
А разве северный поток 2 работает, если нет, то что ты будешь приостанавливать???
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18.02.2022 16:37 Ответить
Как они собираются останавливать то что еще не запустили? А Украина уже фактически потеряла транзит.
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18.02.2022 16:38 Ответить
то есть уже используют, раз готовы остановить...

а ведь обещали................
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18.02.2022 16:39 Ответить
к каой нах маме приостановке,если он ещё не сертифицирован? жаль,гниды,что вас не полностью уничтожили в 1945.
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18.02.2022 16:41 Ответить
Это уже какой-то новый уровень понятия "УБОГО"...
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18.02.2022 17:02 Ответить
А чому не 1-й? Другий і так не працює. Теж мені санкція. Іншими словами вони фактично нічого не зроблять.
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18.02.2022 17:58 Ответить
Всё что сейчас творится на границе Украины , это всё заслуга германии а особенно путлеровской подстилки аНгеле мЕркель !
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18.02.2022 19:19 Ответить
 
 