Германия готова приостановить "Северный поток-2" в случае вторжения России в Украину, - Бербок

Германия стремится минимизировать риск эскалации в Европе и готова к введению санкций против России в случае вторжения в Украину – в том числе и против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявила министер иностранных дел Германии Анналена Бербок в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Российская угроза остается. Мы хотим минимизировать риск эскалации в Европе. Каждую минуту мы хотим говорить об этом. Мы не можем испытывать архитектуру безопасности. Все желающие безопасности не угрожают друг другу, они говорят друг с другом", - отметила министр.

Бербок подчеркнула, что Германия "видит единство НАТО и своих союзников" в оценке российской агрессии: "Во время, когда Россия действует против Украины, мы готовы к внедрению коллективных санкций и приостановке "Северного потока-2".

Глава германского МИД подчеркнула, что Берлин поддерживает территориальную целостность Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бербок: Мы призываем Россию немедленно отвести свои войска от Украины