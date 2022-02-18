Германия готова приостановить "Северный поток-2" в случае вторжения России в Украину, - Бербок
Германия стремится минимизировать риск эскалации в Европе и готова к введению санкций против России в случае вторжения в Украину – в том числе и против российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом заявила министер иностранных дел Германии Анналена Бербок в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Российская угроза остается. Мы хотим минимизировать риск эскалации в Европе. Каждую минуту мы хотим говорить об этом. Мы не можем испытывать архитектуру безопасности. Все желающие безопасности не угрожают друг другу, они говорят друг с другом", - отметила министр.
Бербок подчеркнула, что Германия "видит единство НАТО и своих союзников" в оценке российской агрессии: "Во время, когда Россия действует против Украины, мы готовы к внедрению коллективных санкций и приостановке "Северного потока-2".
Глава германского МИД подчеркнула, что Берлин поддерживает территориальную целостность Украины.
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А ви ще тільки думаєте трусики знімать, щоб вас паРаша покохала!
а ведь обещали................