Глава Пентагона Остин о поддержке Украины: Независимо от того, какое решение примет Путин, США и наши союзники будем готовы

Весь Североатлантический альянс поддерживает Украину, а также право страны идти по своему избранному пути.

Об этом во время совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком сказал в Варшаве министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как подчеркнул Остин, весь Альянс "поддерживает суверенитет, территориальную целостность Украины, а также право страны выбирать путь, которым она стремится идти в отношениях с соседями и остальным миром".

По его словам, по иронии судьбы, Путин не хотел сильного НАТО в Европе, но его шаги привели к тому, что Альянс стал сильнее в Европе и "таким он останется в будущем".

Остин подчеркнул, что Польша и США вместе с другими союзниками будут сотрудничать для реагирования на вызовы в будущем.

По его убеждению, любое наступление России в Украине не только приведет к конфликту, но и к "нарушению фундаментальных принципов национального суверенитета, территориальной целостности и права страны на самоопределение". Он отметил, что в случае агрессии десятки тысяч украинцев будут пытаться получить убежище в Польше.

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Остин подчеркнул, что сейчас еще место для дипломатических действий. "Независимо от того, какое решение примет Путин, США и наши союзники будем готовы", – подчеркнул министр обороны США.

Остин также подчеркнул, что продажа Польши 250 современных танков Abrams предоставит Варшаве лучшие оборонные возможности, укрепит способность НАТО.

В свою очередь Блащак поблагодарил американского коллегу за укрепление военного присутствия США в Польше и декларацию дальнейшего увеличения контингента в случае такой необходимости. "Имперская политика России требует от нас и всех союзников комплексных оборонных действий и действий по отпугиванию", - подчеркнул польский министр.

По его словам, единство и сотрудничество в рамках НАТО является лучшим ответом на агрессивные действия РФ.

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