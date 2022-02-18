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Новости Война
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Глава Пентагона Остин о поддержке Украины: Независимо от того, какое решение примет Путин, США и наши союзники будем готовы

Глава Пентагона Остин о поддержке Украины: Независимо от того, какое решение примет Путин, США и наши союзники будем готовы

Весь Североатлантический альянс поддерживает Украину, а также право страны идти по своему избранному пути.

Об этом во время совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком сказал в Варшаве министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как подчеркнул Остин, весь Альянс "поддерживает суверенитет, территориальную целостность Украины, а также право страны выбирать путь, которым она стремится идти в отношениях с соседями и остальным миром".

По его словам, по иронии судьбы, Путин не хотел сильного НАТО в Европе, но его шаги привели к тому, что Альянс стал сильнее в Европе и "таким он останется в будущем".

Остин подчеркнул, что Польша и США вместе с другими союзниками будут сотрудничать для реагирования на вызовы в будущем.

По его убеждению, любое наступление России в Украине не только приведет к конфликту, но и к "нарушению фундаментальных принципов национального суверенитета, территориальной целостности и права страны на самоопределение". Он отметил, что в случае агрессии десятки тысяч украинцев будут пытаться получить убежище в Польше.

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Остин подчеркнул, что сейчас еще место для дипломатических действий. "Независимо от того, какое решение примет Путин, США и наши союзники будем готовы", – подчеркнул министр обороны США.

Остин также подчеркнул, что продажа Польши 250 современных танков Abrams предоставит Варшаве лучшие оборонные возможности, укрепит способность НАТО.

В свою очередь Блащак поблагодарил американского коллегу за укрепление военного присутствия США в Польше и декларацию дальнейшего увеличения контингента в случае такой необходимости. "Имперская политика России требует от нас и всех союзников комплексных оборонных действий и действий по отпугиванию", - подчеркнул польский министр.

По его словам, единство и сотрудничество в рамках НАТО является лучшим ответом на агрессивные действия РФ.

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Автор: 

НАТО (9931) Польша (8390) путин (31191) США (26313) Блащак (79) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+5
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18.02.2022 16:00
+1
Не знаю ,какое решение будет принято, но в Мюнхене большой пожар. Не знаю, затушили его или нет. Но это довольно любопытно.
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18.02.2022 16:04
+1
слова нє мальчіка, а мужа)) Зєля вчися і зніми цей дурацкий бронік ти в ньому реально на поца схожий...
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18.02.2022 16:24
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Дякуємо..
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18.02.2022 16:00 Ответить
Не знаю ,какое решение будет принято, но в Мюнхене большой пожар. Не знаю, затушили его или нет. Но это довольно любопытно.
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18.02.2022 16:04 Ответить
Просто много дыма. Не переймайтеся.
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18.02.2022 17:07 Ответить
слова нє мальчіка, а мужа)) Зєля вчися і зніми цей дурацкий бронік ти в ньому реально на поца схожий...
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18.02.2022 16:24 Ответить
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18.02.2022 16:28 Ответить
хто этот мощный задохлик?
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18.02.2022 16:33 Ответить
ні ну скажи гроза кацапи не просто так всіх зігнали...
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18.02.2022 16:39 Ответить
Усі засоби, які зараз конче потребує Україна для свого захисту починаються на одну й ту саму букву - букву П : ППО, ПРО, ПКР! Може США та наші західні созники почують: при усій повазі і ВЕЛИЧЕЗНІЙ ВДЯЧНОСТІ за ту зброю що вони нам поставили - але одними джавелінами та нлавами рашистські іскандери не перехопити, як і ті самі довбані калібри, сотні штурмовиків та бомбардувальників, і ще без ПКР важко буде протидіяти висадці десанту з моря. А без запланованого ними масованого удару з повітря кацападли не матимуть ЖОДНОГО ШАНСУ(без найменшого перебільшення) у можливій масштабній сухопутній операції! Навіть ящо вони зберуть вдічі чи втричі більше свого гарматного м'яса біля наших кордонів!
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18.02.2022 16:26 Ответить
Сша в котрий раз наголошують що будуть підтримувати СОЮЗНИКІВ.

Україна не належить до цього кола.
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18.02.2022 16:53 Ответить
А союзники не хотят войны на своей земле.
Так что будут поддерживать Украину изо всех сил.
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18.02.2022 17:06 Ответить
Звісно будуть,санкціями після нападу
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18.02.2022 17:29 Ответить
Страны Балтии дают своё оружие, а Польша и Великобритания
предлагают новый военный блок.
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18.02.2022 17:34 Ответить
Нравится, не нравится - Ллойд Остин без вазелина приближается.
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18.02.2022 17:05 Ответить
Чем поддерживает? Глубокой озабоченностью?

Прислал бы хоть столько же ПТРК, сколько прислал Джонсон - 2200 штук!
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18.02.2022 17:58 Ответить
"...будем готовы" к чему? Удобно усесться в тёплых креслах уютных кабинетов Пентагона и, вооружившись "Бодвайзером" с орешками, припасть к спутниковым мониторам высокого разрешения, чтобы получить удовольствие от созерцания реального мочилова?
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18.02.2022 19:13 Ответить
 
 