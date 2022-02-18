К сожалению, наблюдаем обострение ситуации на Донбассе. Киеву нужно садиться за стол переговоров с представителями ОРДЛО, - Путин
Президент РФ Владимир Путин сказал, что во время переговоров с Александром Лукашенко, захватившим власть в Беларуси, они обсуждали, в частности, обостряющуюся ситуацию на Донбассе.
Об этом заявил Путин после переговоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации на Донбассе", - сказал Путин.
"Констатировали с Лукашенко, что залогом восстановления гражданского мира в Украине и снятия напряженности вокруг этой страны является выполнение Минских договоренностей. Все, что нужно сделать Киеву, это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта", - сказал Путин.
"Чем раньше это произойдет, тем лучше", - утверждает президент РФ.
Впрочем, он ни слова не сказал о том, что Россия не желает исполнять обязанности в рамках минских договоренностей, и оккупационные войска РФ, которые вторые сутки активизировали обстрелы на Донбассе.
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Почему путин отдувается за него ?
Путин - шестёрка Пушилина.
Нема чого чекати треба гасити вагнерівців.
i хто ж це його розпочав???
ступiнь брехнi та цинiзму зашкалюе.....
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Пуйло такой же "президент" как Александр Лукашенко, "захвативший власть в Беларуси..."
Надо прямо говорить - что пуйло не легитимен, он захватил власть в России, захватил, чтобы угрожать соседям
Тем более садиться с ними за один стол …
Террористов надо УНИЧТОЖАТЬ , УБИВАТЬ, ЛИКВИДИРОВАТЬ !
С кем договариваться ???