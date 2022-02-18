К сожалению, наблюдаем обострение ситуации на Донбассе. Киеву нужно садиться за стол переговоров с представителями ОРДЛО, - Путин

Президент РФ Владимир Путин сказал, что во время переговоров с Александром Лукашенко, захватившим власть в Беларуси, они обсуждали, в частности, обостряющуюся ситуацию на Донбассе.

Об этом заявил Путин после переговоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации на Донбассе", - сказал Путин.

"Констатировали с Лукашенко, что залогом восстановления гражданского мира в Украине и снятия напряженности вокруг этой страны является выполнение Минских договоренностей. Все, что нужно сделать Киеву, это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта", - сказал Путин.

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"Чем раньше это произойдет, тем лучше", - утверждает президент РФ.

Впрочем, он ни слова не сказал о том, что Россия не желает исполнять обязанности в рамках минских договоренностей, и оккупационные войска РФ, которые вторые сутки активизировали обстрелы на Донбассе.