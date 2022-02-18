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Новости Война
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К сожалению, наблюдаем обострение ситуации на Донбассе. Киеву нужно садиться за стол переговоров с представителями ОРДЛО, - Путин

К сожалению, наблюдаем обострение ситуации на Донбассе. Киеву нужно садиться за стол переговоров с представителями ОРДЛО, - Путин

Президент РФ Владимир Путин сказал, что во время переговоров с Александром Лукашенко, захватившим власть в Беларуси, они обсуждали, в частности, обостряющуюся ситуацию на Донбассе.

Об этом заявил Путин после переговоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации на Донбассе", - сказал Путин.

"Констатировали с Лукашенко, что залогом восстановления гражданского мира в Украине и снятия напряженности вокруг этой страны является выполнение Минских договоренностей. Все, что нужно сделать Киеву, это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта", - сказал Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны ВСУ – откровенная ложь и провокация. Украинские воины неукоснительно соблюдают минские договоренности, - ООС

"Чем раньше это произойдет, тем лучше", - утверждает президент РФ.

Впрочем, он ни слова не сказал о том, что Россия не желает исполнять обязанности в рамках минских договоренностей, и оккупационные войска РФ, которые вторые сутки активизировали обстрелы на Донбассе.

Автор: 

армия РФ (18994) путин (31191) россия (95308) Донбасс (26955) наемники рф (2070)


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Топ комментарии
+77
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18.02.2022 16:08
+47
Мразь плешивая.
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18.02.2022 16:08
+44
Санкций выпрашивает, полезных и разных
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18.02.2022 16:07
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Нашел самый гуманный способ очистить Землю от кремлевского беса, это посадить его на кол.
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18.02.2022 16:58 Ответить
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18.02.2022 17:42 Ответить
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18.02.2022 16:58 Ответить
Дідусь Фрейд посміхнувся😉😉😉😜Ось чого воно домагається, прямих перемовин з чепушиліними! 🖕🖕🖕
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18.02.2022 16:58 Ответить
А ОРДЛО - это Россия ? Нет? Ну так ПНХ.
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18.02.2022 17:00 Ответить
А почему Пушилин официально не выйдет на трибуну ООН ?
Почему путин отдувается за него ?
Путин - шестёрка Пушилина.
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18.02.2022 17:03 Ответить
договриваться с террористами террористов оно с трипером головы..
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18.02.2022 17:04 Ответить
у них нет таких спортивных костюмов в котором к #уйлу приехал первый раз на ≪переговоры≫ кадыркин .
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18.02.2022 17:12 Ответить
*** тоби в сраку ***** ботоксний, щоб вин тоби через сраку у горлянця засряг!
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18.02.2022 17:13 Ответить
а може тебе ещё ключи от квартиры дать, где деньги лежат? ©️
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18.02.2022 17:18 Ответить
Ну иди и договаривайся царёк плешивый, это ж тебе страшно нужно…
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18.02.2022 17:19 Ответить
Загострення обстановки створена москалями.
Нема чого чекати треба гасити вагнерівців.
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18.02.2022 17:20 Ответить
Путин -ПНХ
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18.02.2022 17:30 Ответить
ПНХ
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18.02.2022 17:42 Ответить
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18.02.2022 17:42 Ответить
*****, хреном тебе по щекам!
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18.02.2022 17:43 Ответить
Обязательно... Только Корбана Даласа позвать, у него неплохо получается, в отличии от некоторых...
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18.02.2022 17:45 Ответить
загострення на донбасi
i хто ж це його розпочав???
ступiнь брехнi та цинiзму зашкалюе.....
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18.02.2022 17:48 Ответить
"Президент РФ Владимир Путин сказал, что во время переговоров с Александром Лукашенко, захватившим власть в Беларуси..."
..........
Пуйло такой же "президент" как Александр Лукашенко, "захвативший власть в Беларуси..."

Надо прямо говорить - что пуйло не легитимен, он захватил власть в России, захватил, чтобы угрожать соседям
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18.02.2022 17:55 Ответить
Почему Украина должна разговаривать с террористами ???
Тем более садиться с ними за один стол …
Террористов надо УНИЧТОЖАТЬ , УБИВАТЬ, ЛИКВИДИРОВАТЬ !
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18.02.2022 18:03 Ответить
Официально, паРаша говорит , что их там НЕТ !
С кем договариваться ???
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19.02.2022 10:04 Ответить
Нічого з цієї новини не зрозумів...По всіх сайтах,ЗМІ ,попадаючи під критику,образи,погрози,Зе криком кричить,що готовий в будь якій країні зустрітися з пуйлом,а воно,ботексне,каже що вже треба з ним,пуйлом,зустрічатися...Якийсь конгнітивний диссонанс.
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18.02.2022 18:04 Ответить
Да не будет этого,падаль ты плешивая. Давай,нападай ***** вонючее. Посмотрим что возьмёт.
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18.02.2022 18:28 Ответить
А кто тебя уполномачивал давать советы Украине, черт плешивый?! ПНХ!
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18.02.2022 18:34 Ответить
у лысого заело.. дурачок.
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18.02.2022 18:38 Ответить
болт тобі в рот, лисий підар
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18.02.2022 18:43 Ответить
Нема про що Україні із русофашиськими убивцями розмовляти. рашиське ху@ло уже напало на Україну ще у 2014р, потрібно було давно гнати убивць із нашої землі.
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18.02.2022 18:48 Ответить
переговори з ОРДЛО - то виключно робота рюске дипломатії. хто постачає зброю і іхтамнєтів в ОРДЛО, хто роздає там рюске паспорти, чия валюта там ходить, то той і переговори має провдити там. Україна може тільки проводити переговори з руснею при посередництві Франції, Німеччини, Великобританії та США.
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18.02.2022 18:57 Ответить
Ну вот, у#бище указало свою цель.
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18.02.2022 19:00 Ответить
урод , тварь дибилоидна !
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18.02.2022 19:15 Ответить
а ти сідав за стіл із Чеченцями, падла плєшьівая?
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18.02.2022 19:44 Ответить
а хер тебе на воротник... ган*он ты крЯмлевский....
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18.02.2022 20:28 Ответить
Кто ты такой...хуйло, что бы что то требовать
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29.03.2022 21:25 Ответить
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