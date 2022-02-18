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Новости Агрессия России против Украины Война
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Обстрелы на Донбассе – часть российского сценария, который направлен на создание провокаций для начала агрессии, - Блинкен

Обстрелы на Донбассе – часть российского сценария, который направлен на создание провокаций для начала агрессии, - Блинкен

Обстрел Украины, фиксируемый в течение последних 48 часов, это часть российского сценария, который уже действует и направлен на создание провокаций для начала агрессии РФ против Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время Мюнхенской конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Даже несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы прояснить, что существует дипломатический путь, что разногласия должны быть решены через диалог, через дипломатию, мы глубоко обеспокоены тем, что это не тот путь, который Россия избрала", - подчеркнул он.

По словам Блинкена, все что мы видели последние 48 часов – это часть действующего сценария.

"Создание ложных провокаций, чтобы потом на них был ответ, на эти провокации, и затем, наконец, совершение новой агрессии против Украины", - подытожил госсекретарь США.

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Автор: 

обстрел (26835) россия (95308) Донбасс (26955) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+6
Чё вы санкции не вводите против мразей свинособачих!??
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18.02.2022 16:16
+2
Да мы все понимаем датите слабину так потом раша вас так дерьмом замажет что потом уже не отмоетесь скажет слабые мы их разотрем в порошок и т.д в том же духе или Вы их сносите нафиг или они Вас Украина бустер между ордой и людьми
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18.02.2022 16:17
+2
Еще немного, еще чуть чуть, и введут, правда не все санкции, и не сразу, а может и не санкции, ну кароче нате вам вот три сотни Джавелинов и воюйте. Ну, в принципе и на том спасибо.
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18.02.2022 16:19
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Чё вы санкции не вводите против мразей свинособачих!??
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18.02.2022 16:16 Ответить
Еще немного, еще чуть чуть, и введут, правда не все санкции, и не сразу, а может и не санкции, ну кароче нате вам вот три сотни Джавелинов и воюйте. Ну, в принципе и на том спасибо.
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18.02.2022 16:19 Ответить
Та літайте навколо кордонів парашки такими силами авіації щоб у Пуйла голова закрутилася.
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18.02.2022 16:17 Ответить
Да мы все понимаем датите слабину так потом раша вас так дерьмом замажет что потом уже не отмоетесь скажет слабые мы их разотрем в порошок и т.д в том же духе или Вы их сносите нафиг или они Вас Украина бустер между ордой и людьми
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18.02.2022 16:17 Ответить
???
В Днепре на Приднепровской ТЭС нашли взрывчатку
18.02.2022. г.
Сегодня рано утром охранник ТЭС при обходе территории обнаружил предмет, напоминающий взрывчатку. Об опасной находке охранник сообщил куда следует.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный»
В сообщении отмечается, что опасный предмет в форме цилиндра, из которого торчал фитиль охранник приметил на багерной насосной. Прибывший на место находки взрывотехники осуществили контролируемый подрыв.

????
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18.02.2022 17:19 Ответить
Донецкая и Луганская окупированная територия используется для отвлечения от главного удара за одно рф хочет как можно больше войск Украины перетащить на восток
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18.02.2022 18:09 Ответить
Ждем комментарий по поводу нагнетания и фейков от придурочного Арахамии.
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18.02.2022 19:47 Ответить
Украинцев - сорок пять миллионов. Хватит остановить любого агрессора. Нужно только достаточное количество оружия.
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18.02.2022 23:07 Ответить
Да хватает у нас и добровольцев и пацанов с реальным боевым опытом , у нас просто есть одно большая проблема и называется она : Осел Оманский. За что громадное мерси 73% идиотов. У вас в Израиле человек 4 раза откосивший от армии даже депутатом не стал бы не когда , не то что первым лицом страны. Так что : Маемо те що маемо.
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19.02.2022 00:05 Ответить
 
 