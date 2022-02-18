Обстрелы на Донбассе – часть российского сценария, который направлен на создание провокаций для начала агрессии, - Блинкен

Обстрел Украины, фиксируемый в течение последних 48 часов, это часть российского сценария, который уже действует и направлен на создание провокаций для начала агрессии РФ против Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время Мюнхенской конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Даже несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы прояснить, что существует дипломатический путь, что разногласия должны быть решены через диалог, через дипломатию, мы глубоко обеспокоены тем, что это не тот путь, который Россия избрала", - подчеркнул он.

По словам Блинкена, все что мы видели последние 48 часов – это часть действующего сценария.

"Создание ложных провокаций, чтобы потом на них был ответ, на эти провокации, и затем, наконец, совершение новой агрессии против Украины", - подытожил госсекретарь США.

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