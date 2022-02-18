Эксперт-антивзяточник Кос о конкурсах на глав НАБУ и САП: Администрация Зеленского, по сути, поддерживает коррупцию
Нет никакого законного основания для того, чтобы Драго Кос не участвовал в работе обеих комиссий по избранию глав НАБУ и САП.
Об этом заявил Суспільному Драго Кос, передает Цензор.НЕТ.
"Нет никакого законного основания для этого, что значит - это чисто политическое решение, потому что я не нравлюсь кому-то в администрации президента. Международное сообщество наблюдает за происходящим, украинцы наблюдают за происходящим и насколько я помню, я думаю, президент Зеленский выиграл последние выборы, потому что он заявлял, что будет бороться с коррупцией, но то, что его администрация сейчас делает - это не борьба с коррупцией, это, по сути, поддержка коррупции. Наверное, я не выйду из комиссии САП. Я, в первую очередь, ищу законные возможности для работы комиссии НАБУ и, наверное, буду бороться с решением правительства", – объяснил Драго Кос.
"Отлично, что есть люди, которые называют вещи своими именами. Это заявление точно не понравится Зеленскому. Но это горькая правда о том, как власть "борется" с коррупцией. Итак, международный эксперт Драго Кос отреагировал на решение правительства Зеленского о том, что он не может одновременно быть в составе комиссии САП и НАБУ.... Сильное заявление, согласитесь. Вдумайтесь, правительство по указанию президента принимает незаконные решения ради подрыва органов, борющихся с коррупцией. Как после этого можно говорить о каком-то доверии в отношениях с западными партнерами Украины?" – прокомментировали заявление Коса в ЦПК.
Напомним, 15 февраля 2022 года Кабмин принял распоряжение "Об утверждении состава комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ)". Согласно ему Драго Кос, который является членом комиссии на конкурсе по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), не может одновременно быть в составе комиссии по конкурсу в НАБУ.
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Політика, а під неї і ЗЕ-клікою запроваджена, чи вірніше... "заточена система корумпованого державного управління" - її я назвав би "смерть в розстрочку"!
І в першу чергу - смерть для економіки..., а за нею і деградація моралі в більшості суспільства !
Люьі сфери життя - не можуть бути сильними в принципі, якщо слабенький їх фундамент - "економіка", законність і мораль !
А сильну економіку побудовану на корупції - ніколи не збудуєш!
Уявіть собі сімейну економіку, яка побудована на корупції та аморальності... - коли чоловік, щоб поремонтувати розетку, пральну машину, балкон, перетаскати важкі речі... вимагав би з дружини і дітей якісь відкати.
Або дружина- вимагала відкати у чоловіка та дітей щоб вона випрала білизну, пошила якусь річ чи приготувала їжу ..
А, в свою чергу, діти вимагали грошей... - щоб вони не пропускали уроків, чи добре вчилися, чи сходили в магазин за хлібом ( в селі- щоб попасли корову, чи пропололи грядку)
А рівень та обсяг цих відкатів.. щ0об невпинно змінювався в часі..,
В нормальній сім'ї, нормальний її голова припинив би таке безглуздя НЕГАЙНО! Якщо не припиняє - сім'я ОБОВ'ЯЗКОВО "розповзеться" на людиноподібні індивідууми - з незавидним власним майбутнім...
Держава- то також сім'я... її галузей, сфер діяльності і взаємин між людьми! З цивілізованою системою стимулів і стримувань.
Просто, вже при трьох останніх президентах - одні беззаконно, без сумління і без боязні покарань -вимагають відкатів, купаються в грошах і майцні, обжираються, інші (для інших -закон)- ледь виживають ставши повністю безправними. І ставши - саме "завдяки" чинній на кожному етапі -владі!
Нинішні, три останні покоління влади не лише дозволяли, але й "кришують" - вимагачів відкатів чиновниками за роботу, яку вони зобов'язані робити за посадою на службі... Або ще гірше -вимагають, щоб не перешкоджати діяльності чи не створювати додаткових труднощів в житті...
Без злому цієї системи - толку не буде ні в державі, ні у міжнародних взаєминах. А нагліючі агресори неодмінно скористаються слабкістю владив нашій державі...- в якій мірі зможуть скористатися - час покаже!
18 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82.html#respond Комментарии: 0
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82.html
Коррупционная составляющая при строительных и ремонтных работах на автомобильных дорогах в Украине составляет до 30%…
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82.html#more-154087 Читать далее