Эксперт-антивзяточник Кос о конкурсах на глав НАБУ и САП: Администрация Зеленского, по сути, поддерживает коррупцию

Нет никакого законного основания для того, чтобы Драго Кос не участвовал в работе обеих комиссий по избранию глав НАБУ и САП.

Об этом заявил Суспільному Драго Кос, передает Цензор.НЕТ.

"Нет никакого законного основания для этого, что значит - это чисто политическое решение, потому что я не нравлюсь кому-то в администрации президента. Международное сообщество наблюдает за происходящим, украинцы наблюдают за происходящим и насколько я помню, я думаю, президент Зеленский выиграл последние выборы, потому что он заявлял, что будет бороться с коррупцией, но то, что его администрация сейчас делает - это не борьба с коррупцией, это, по сути, поддержка коррупции. Наверное, я не выйду из комиссии САП. Я, в первую очередь, ищу законные возможности для работы комиссии НАБУ и, наверное, буду бороться с решением правительства", – объяснил Драго Кос.

"Отлично, что есть люди, которые называют вещи своими именами. Это заявление точно не понравится Зеленскому. Но это горькая правда о том, как власть "борется" с коррупцией. Итак, международный эксперт Драго Кос отреагировал на решение правительства Зеленского о том, что он не может одновременно быть в составе комиссии САП и НАБУ.... Сильное заявление, согласитесь. Вдумайтесь, правительство по указанию президента принимает незаконные решения ради подрыва органов, борющихся с коррупцией. Как после этого можно говорить о каком-то доверии в отношениях с западными партнерами Украины?" – прокомментировали заявление Коса в ЦПК.

Напомним, 15 февраля 2022 года Кабмин принял распоряжение "Об утверждении состава комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ)". Согласно ему Драго Кос, который является членом комиссии на конкурсе по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), не может одновременно быть в составе комиссии по конкурсу в НАБУ.

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