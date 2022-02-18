РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9618 посетителей онлайн
Новости
4 439 34

Эксперт-антивзяточник Кос о конкурсах на глав НАБУ и САП: Администрация Зеленского, по сути, поддерживает коррупцию

Эксперт-антивзяточник Кос о конкурсах на глав НАБУ и САП: Администрация Зеленского, по сути, поддерживает коррупцию

Нет никакого законного основания для того, чтобы Драго Кос не участвовал в работе обеих комиссий по избранию глав НАБУ и САП.

Об этом заявил Суспільному Драго Кос, передает Цензор.НЕТ.

"Нет никакого законного основания для этого, что значит - это чисто политическое решение, потому что я не нравлюсь кому-то в администрации президента. Международное сообщество наблюдает за происходящим, украинцы наблюдают за происходящим и насколько я помню, я думаю, президент Зеленский выиграл последние выборы, потому что он заявлял, что будет бороться с коррупцией, но то, что его администрация сейчас делает - это не борьба с коррупцией, это, по сути, поддержка коррупции. Наверное, я не выйду из комиссии САП. Я, в первую очередь, ищу законные возможности для работы комиссии НАБУ и, наверное, буду бороться с решением правительства", – объяснил Драго Кос.

"Отлично, что есть люди, которые называют вещи своими именами. Это заявление точно не понравится Зеленскому. Но это горькая правда о том, как власть "борется" с коррупцией. Итак, международный эксперт Драго Кос отреагировал на решение правительства Зеленского о том, что он не может одновременно быть в составе комиссии САП и НАБУ.... Сильное заявление, согласитесь. Вдумайтесь, правительство по указанию президента принимает незаконные решения ради подрыва органов, борющихся с коррупцией. Как после этого можно говорить о каком-то доверии в отношениях с западными партнерами Украины?" – прокомментировали заявление Коса в ЦПК.

Напомним, 15 февраля 2022 года Кабмин принял распоряжение "Об утверждении состава комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ)". Согласно ему Драго Кос, который является членом комиссии на конкурсе по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), не может одновременно быть в составе комиссии по конкурсу в НАБУ.

Читайте также: Кабмин по указанию Зеленского срывает конкурс на директора НАБУ и руководителя САП одновременно, - Шабунин

Автор: 

НАБУ (4217) Зеленский (20185) конкурс (1142) коррупция (8551) САП (2059) Офис Президента (1792) Кос Драго (5)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Мы знаем.
показать весь комментарий
18.02.2022 16:22
+18
ОП її очолює.
показать весь комментарий
18.02.2022 16:24
+13
как всегда быдло зелёное обосралось, потом ходят с протянутой рукой, плевать им в лицо весь запад будет скоро
показать весь комментарий
18.02.2022 16:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мы знаем.
показать весь комментарий
18.02.2022 16:22 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2022 16:43 Ответить
https://inforesist.org/vereshhuk-my-ne-mozhem-dazhe-ponyat-chto-imenno-imeet-v-vidu-bajden-kogda-govorit-chto-u-nas-ogromnye-problemy-s-korrupcziej/ депутаты с конвертами в руках поддерживают Верещук
показать весь комментарий
18.02.2022 18:31 Ответить
как всегда быдло зелёное обосралось, потом ходят с протянутой рукой, плевать им в лицо весь запад будет скоро
показать весь комментарий
18.02.2022 16:23 Ответить
"Екологічна ніша" трьох останніх поколінь владив Україні- руйнація основ суспільства корупцією!

Політика, а під неї і ЗЕ-клікою запроваджена, чи вірніше... "заточена система корумпованого державного управління" - її я назвав би "смерть в розстрочку"!

І в першу чергу - смерть для економіки..., а за нею і деградація моралі в більшості суспільства !

Люьі сфери життя - не можуть бути сильними в принципі, якщо слабенький їх фундамент - "економіка", законність і мораль !

А сильну економіку побудовану на корупції - ніколи не збудуєш!

Уявіть собі сімейну економіку, яка побудована на корупції та аморальності... - коли чоловік, щоб поремонтувати розетку, пральну машину, балкон, перетаскати важкі речі... вимагав би з дружини і дітей якісь відкати.
Або дружина- вимагала відкати у чоловіка та дітей щоб вона випрала білизну, пошила якусь річ чи приготувала їжу ..

А, в свою чергу, діти вимагали грошей... - щоб вони не пропускали уроків, чи добре вчилися, чи сходили в магазин за хлібом ( в селі- щоб попасли корову, чи пропололи грядку)

А рівень та обсяг цих відкатів.. щ0об невпинно змінювався в часі..,

В нормальній сім'ї, нормальний її голова припинив би таке безглуздя НЕГАЙНО! Якщо не припиняє - сім'я ОБОВ'ЯЗКОВО "розповзеться" на людиноподібні індивідууми - з незавидним власним майбутнім...


Держава- то також сім'я... її галузей, сфер діяльності і взаємин між людьми! З цивілізованою системою стимулів і стримувань.

Просто, вже при трьох останніх президентах - одні беззаконно, без сумління і без боязні покарань -вимагають відкатів, купаються в грошах і майцні, обжираються, інші (для інших -закон)- ледь виживають ставши повністю безправними. І ставши - саме "завдяки" чинній на кожному етапі -владі!

Нинішні, три останні покоління влади не лише дозволяли, але й "кришують" - вимагачів відкатів чиновниками за роботу, яку вони зобов'язані робити за посадою на службі... Або ще гірше -вимагають, щоб не перешкоджати діяльності чи не створювати додаткових труднощів в житті...

Без злому цієї системи - толку не буде ні в державі, ні у міжнародних взаєминах. А нагліючі агресори неодмінно скористаються слабкістю владив нашій державі...- в якій мірі зможуть скористатися - час покаже!

показать весь комментарий
18.02.2022 17:37 Ответить
ОП її очолює.
показать весь комментарий
18.02.2022 16:24 Ответить
Зеленський і "слуги" проти корупції? Ага, зараз. Пчіли проти міду.
показать весь комментарий
18.02.2022 16:29 Ответить
Узурпация власти лживым гундосым безмозглым мерзавцемЗе...ЗЛН-ЕРМк ПНХ !!!
показать весь комментарий
18.02.2022 16:34 Ответить
Почему партнеры, послы не ****** по воровитым пальцам Зе шоблы?!
показать весь комментарий
18.02.2022 16:35 Ответить
шо ви гаварітє, да как ви смєєте! вова чєстний, спрасіте у ФОП
показать весь комментарий
18.02.2022 16:36 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2022 16:40 Ответить
Він НЄЛОХ Оманський тому і підтримує корупцію. А от ті 73% що його вибрали вони звичайне стадо яке заслуговує на такого лідЄра.
показать весь комментарий
18.02.2022 16:41 Ответить
73%бараны не знают чем заканчивается нахождение в стаде-мангалом,а их все равно сейчас-25% ужас
показать весь комментарий
18.02.2022 18:14 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82.html Велике крадівництво: откаты на строительстве дорог составляют 30% - бывший «дорожный король»
18 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82.html#respond Комментарии: 0
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82.html

Коррупционная составляющая при строительных и ремонтных работах на автомобильных дорогах в Украине составляет до 30%…
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82.html#more-154087 Читать далее
показать весь комментарий
18.02.2022 16:43 Ответить
десятки миллиардов ворует зэ-лупа и ко а на армию денег хронически не хватает
показать весь комментарий
18.02.2022 16:45 Ответить
Дякуємо, пане Кос.
показать весь комментарий
18.02.2022 16:43 Ответить
майже погоджуюсь,тільки не підтримує,а очолює
показать весь комментарий
18.02.2022 16:45 Ответить
Правильно, и это при том, что Украина воюет, благодаря мощной поддержке наших партнеров, а эта продажная тварь прололжает воровать на виду всего мира, зе - это живое воплощееие хуцпа! Надеюсь, он за все преступления ответит.
показать весь комментарий
18.02.2022 17:17 Ответить
Україні потрібен президент, як повітря, Ярош - президент України!
показать весь комментарий
18.02.2022 17:48 Ответить
Пам'ятаєте Ющенко: "оці руки нічого не крали...", цей теж таку само пісню співає - мовляв "не взяв ні копієчки..."😏🤔Цілком можливо, я не прокурор САП і не очільник НАБУ шоб стверджувати протилежне.. Але як щодо оп-шнї челяді на кшталт дєрьмака, татарова та їже з ними??? Вже не кажучи про тих зашкварених "слуг" -яких мало не щодня ловлять на отриманні хабарів?? Оці зашкварені"слуги" - хто їх фактично привів до владного "корита"??? Відповідальності за них нема ніякої -зовсім??! Як і за ВІДКРИТИЙ зрив з боку представників оп процедури відбору(узгодженої з усіма міжнародними партнерами) очільників САП та НАБУ?(ганебно прикриваючись фактором можливого масштабного вторгнення: типу і так зійде, допоможуть, куди подінуться -бо ж "путіннападе"🤬)
показать весь комментарий
18.02.2022 18:03 Ответить
Зеленько крончений негідник !
показать весь комментарий
18.02.2022 18:31 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2022 18:33 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2022 23:00 Ответить
 
 