Хроника необъявленной войны: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обострение на Донбассе
В пятницу, 18 февраля, в 21:00 в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" гости студии будут говорить о том, как Украина ответит на обстрелы боевиков и что будет, если РФ признает независимость т.н. "ЛДНР".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на YouTube-канал программы.
Темы для обсуждения в студии:
- Обострение на Донбассе: боевики обстреливают детские сады, школы и жилые дома. Как ответит Украина?
- Ультиматум Путина. Есть ли у Украины будущее в НАТО?
- Что будет, если Россия признает независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР"?
- Эксклюзивное интервью Посла Германии в Украине Анки Фельдгузен
Гости студии:
ПЕТР ПОРОШЕНКО, президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская Солидарность";
АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);
ИГОРЬ СМЕШКО, глава партии "Сила и Честь", глава СБУ (2003–2005);
АНДРЕЙ ЗАГОРОДНЮК, министр обороны Украины (2019-2020);
ВЛАДИМИР ОГРЫЗКО, министр иностранных дел Украины (2007-2009);
ЕВГЕНИЙ МУРАЕВ, лидер партии "НАШИ";
НЕСТОР ШУФРИЧ, народный депутат, "ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ";
АНДРЕЙ БИЛЕЦКИЙ, лидер партии "Национальный корпус";
ЮРИЙ БУТУСОВ, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ".
Также были приглашены:
ИРИНА ВЕРЕЩУК, вице-премьер-министр Украины;
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, министр обороны Украины;
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, министр иностранных дел Украины;
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, секретарь СНБО;
ДАВИД АРАХАМИЯ, глава фракции партии "Слуга народа".
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Глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил, что с сегодняшнего дня организован массовый выезд жителей ДНР в Россию. Людей разместят в Ростовской области.
Также Пушилин заявил, что Зеленский якобы «в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению» на Донбасс.
Вслед за Пушилиным и глава самопровозглашенной «ЛНР» Леонид Пасечкин призвал местных жителей уезжать в Россию.
На фоне этого российский рубль заметно подешевел.
https://t.me/charter97_org/62222
...массовое убийство, для достоверности собрать в одно место большую массу людей - в данном случае - автобусы, заранее их "зарядив" соответствующим боеприпасом, а затем подорвать, имитируя обстрел - кощунственно, да, но предела подлости для кремлевской власти нет
Цієї п'ятниці говоримо про:
- СССР програв Заходу, але правонаступник РФ відновив ескалацію;
- Перший етап нового протистояння зі світовою спільнотою Кремль програв, але продовжує погрожувати зброєю: що далі?
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України
- Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу"),
- Яна Зінкевич (фракція "Європейська солідарність"),
- Сергій Рахманін (фракція "Голос")
- Людмила Буймістер (позафракційна).
Також до обговорення приєднаються: Володимир Огризко - дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009) та Віктор Ягун - генерал-майор Служби Безпеки України, заступник голови СБУ (2014-2015).
Початок - о 19:40