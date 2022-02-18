Хроника необъявленной войны: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обострение на Донбассе

В пятницу, 18 февраля, в 21:00 в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" гости студии будут говорить о том, как Украина ответит на обстрелы боевиков и что будет, если РФ признает независимость т.н. "ЛДНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на YouTube-канал программы.

Темы для обсуждения в студии:

Обострение на Донбассе: боевики обстреливают детские сады, школы и жилые дома. Как ответит Украина?

Ультиматум Путина. Есть ли у Украины будущее в НАТО?

Что будет, если Россия признает независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР"?

Эксклюзивное интервью Посла Германии в Украине Анки Фельдгузен

Гости студии:

ПЕТР ПОРОШЕНКО, президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская Солидарность";

АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);

ИГОРЬ СМЕШКО, глава партии "Сила и Честь", глава СБУ (2003–2005);

АНДРЕЙ ЗАГОРОДНЮК, министр обороны Украины (2019-2020);

ВЛАДИМИР ОГРЫЗКО, министр иностранных дел Украины (2007-2009);

ЕВГЕНИЙ МУРАЕВ, лидер партии "НАШИ";

НЕСТОР ШУФРИЧ, народный депутат, "ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ";

АНДРЕЙ БИЛЕЦКИЙ, лидер партии "Национальный корпус";

ЮРИЙ БУТУСОВ, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ".

Также были приглашены:

ИРИНА ВЕРЕЩУК, вице-премьер-министр Украины;

АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, министр обороны Украины;

ДМИТРИЙ КУЛЕБА, министр иностранных дел Украины;

АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, секретарь СНБО;

ДАВИД АРАХАМИЯ, глава фракции партии "Слуга народа".