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Хроника необъявленной войны: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обострение на Донбассе

Хроника необъявленной войны: на

В пятницу, 18 февраля, в 21:00 в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" гости студии будут говорить о том, как Украина ответит на обстрелы боевиков и что будет, если РФ признает независимость т.н. "ЛДНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на YouTube-канал программы.

Темы для обсуждения в студии:

  • Обострение на Донбассе: боевики обстреливают детские сады, школы и жилые дома. Как ответит Украина?
  • Ультиматум Путина. Есть ли у Украины будущее в НАТО?
  • Что будет, если Россия признает независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР"?
  • Эксклюзивное интервью Посла Германии в Украине Анки Фельдгузен

Гости студии:

ПЕТР ПОРОШЕНКО, президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская Солидарность";

АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016);

ИГОРЬ СМЕШКО, глава партии "Сила и Честь", глава СБУ (2003–2005);

АНДРЕЙ ЗАГОРОДНЮК, министр обороны Украины (2019-2020);

ВЛАДИМИР ОГРЫЗКО, министр иностранных дел Украины (2007-2009);

ЕВГЕНИЙ МУРАЕВ, лидер партии "НАШИ";

НЕСТОР ШУФРИЧ, народный депутат, "ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ";

АНДРЕЙ БИЛЕЦКИЙ, лидер партии "Национальный корпус";

ЮРИЙ БУТУСОВ, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ".

Также были приглашены:

ИРИНА ВЕРЕЩУК, вице-премьер-министр Украины;

АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, министр обороны Украины;

ДМИТРИЙ КУЛЕБА, министр иностранных дел Украины;

АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, секретарь СНБО;

ДАВИД АРАХАМИЯ, глава фракции партии "Слуга народа".

Автор: 

шоу Шустера (315) Шустер Савик (681)


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Топ комментарии
+3
https://t.me/Sharpreview/7647 Не будем злорадствовать, но Юлию Владимировну опять уронили... На этот раз на "Г+Г" .
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18.02.2022 17:01
+2
Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості - це "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова в трансляції телеканалу "Еспресо" та на ютуб-каналі 5-го телеканалу!
Цієї п'ятниці говоримо про:
- СССР програв Заходу, але правонаступник РФ відновив ескалацію;
- Перший етап нового протистояння зі світовою спільнотою Кремль програв, але продовжує погрожувати зброєю: що далі?
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України
- Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу"),
- Яна Зінкевич (фракція "Європейська солідарність"),
- Сергій Рахманін (фракція "Голос")
- Людмила Буймістер (позафракційна).
Також до обговорення приєднаються: Володимир Огризко - дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009) та Віктор Ягун - генерал-майор Служби Безпеки України, заступник голови СБУ (2014-2015).

Початок - о 19:40
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18.02.2022 16:53
+2
скотина, щоб ти скоріше затарилась
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18.02.2022 17:19
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примусовий вивоз називається депортація

Глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил, что с сегодняшнего дня организован массовый выезд жителей ДНР в Россию. Людей разместят в Ростовской области.

Также Пушилин заявил, что Зеленский якобы «в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению» на Донбасс.

Вслед за Пушилиным и глава самопровозглашенной «ЛНР» Леонид Пасечкин призвал местных жителей уезжать в Россию.

На фоне этого российский рубль заметно подешевел.
https://t.me/charter97_org/62222
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18.02.2022 16:44 Ответить
Кацапы уходят с Донбасс( под прикрытием150000 армии).
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18.02.2022 16:52 Ответить
https://www.facebook.com/people/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2/100001052797124/?comment_id=Y29tbWVudDo1MTM1NzExNDI5ODA3MjMzXzUxMzYxOTY5NDY0MjUzNDg%3D&__tn__=R*F Леонид Васильев

...массовое убийство, для достоверности собрать в одно место большую массу людей - в данном случае - автобусы, заранее их "зарядив" соответствующим боеприпасом, а затем подорвать, имитируя обстрел - кощунственно, да, но предела подлости для кремлевской власти нет
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18.02.2022 17:08 Ответить
Юлька опять на коляске прирулит. вчера ее лабутены подвели , грохнулась своей 60-ти летней плесенью о земь, прям в студии. Оказывается против баб Юльки не только Майдан был, но и лабутены, типо, общее презрение:" У су.а".
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18.02.2022 16:50 Ответить
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18.02.2022 16:54 Ответить
https://t.me/Sharpreview/7647 Не будем злорадствовать, но Юлию Владимировну опять уронили... На этот раз на "Г+Г" .
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18.02.2022 17:01 Ответить
Тобі видніше, як особині, яку при народженні "уронілі" тім*ячком на бетон общєствєнного сортиру.
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18.02.2022 17:04 Ответить
Васю, вгамуйтесь. Вы ж - не Юля. Васю, досвидос, бачу вы скандальна людина, як и баб Юля.
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18.02.2022 17:08 Ответить
Може і скандальна, але не жлоб, ПДРС і тупень. Тобто зовсім не такий, як ти.
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18.02.2022 17:11 Ответить
щоб тебе ******* жулькою, мразина трухлява
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18.02.2022 17:20 Ответить
скотина, щоб ти скоріше затарилась
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18.02.2022 17:19 Ответить
Мабуть, сегодня к Савику не прирулит, по инвалидности.
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18.02.2022 17:06 Ответить
На відміну від вашого Гетьмана-жлоба, вона без запрошення в гості не ходить.
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18.02.2022 17:09 Ответить
Хву, слава тобi, господи. Подивлюсь.
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18.02.2022 17:13 Ответить
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18.02.2022 16:57 Ответить
Жесть, космического масштаба фантазии - ЦЕ ВСЕ баб Юля.
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18.02.2022 17:00 Ответить
Може ти й правий. Такі інфузорії-юлєфоби, як ти, рівня космічного масштабу не заслуговують.
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18.02.2022 17:07 Ответить
А зебуинья тупость - тоже космических масштабов.
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18.02.2022 17:15 Ответить
О , протухшая консерва вскрылась.
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18.02.2022 16:58 Ответить
Так закрийся і не смерди.
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18.02.2022 17:00 Ответить
Васю, вы?
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18.02.2022 17:00 Ответить
А Вася це хто? Твій партнер по ПДРСній практиці?
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18.02.2022 17:02 Ответить
Тока по чесноку, вы - каховский мент по совместительству с сбахчи-отара бизнесом?
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18.02.2022 17:11 Ответить
Ага, не тільки "каховський мент", а ще і представник Імператора Галактики. Бідний ти бідненький, ПДРС Шамов, фантазії вистачає лише на "каховського мента".
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18.02.2022 17:14 Ответить
Я о лицах кавказской национальности не фантазирую.
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18.02.2022 17:18 Ответить
Стесняюсь спросить, куда делся пан Джамал...
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18.02.2022 17:32 Ответить
Свабода слова Савіка Шустера ето самая свабодная свабода слова из всєх свабодних слов на свабодє слова...
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18.02.2022 16:52 Ответить
А чЬО тада Савик. после того как задаст вопрос, молча сам с собою, ехидничает под сме.уечек... Вот у Джоконы тоже - такая же легкая ухмылка.
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18.02.2022 16:56 Ответить
Лише актуальні теми сьогодення, лише відповідальні та авторитетні гості - це "ПОЛІТКЛУБ" Віталія Портникова в трансляції телеканалу "Еспресо" та на ютуб-каналі 5-го телеканалу!
Цієї п'ятниці говоримо про:
- СССР програв Заходу, але правонаступник РФ відновив ескалацію;
- Перший етап нового протистояння зі світовою спільнотою Кремль програв, але продовжує погрожувати зброєю: що далі?
Разом із Віталієм Портниковим на цю тему дискутуватимуть народні депутати України
- Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу"),
- Яна Зінкевич (фракція "Європейська солідарність"),
- Сергій Рахманін (фракція "Голос")
- Людмила Буймістер (позафракційна).
Також до обговорення приєднаються: Володимир Огризко - дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009) та Віктор Ягун - генерал-майор Служби Безпеки України, заступник голови СБУ (2014-2015).

Початок - о 19:40
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18.02.2022 16:53 Ответить
 
 