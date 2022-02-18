Наблюдательный совет Общественного уволил члена правления Лодыгина из-за скандала вокруг отбора на Евровидение

Причиной послужил скандал вокруг национального отбора на Евровидение-2022.

Наблюдательный совет Общественного принял решение о досрочном прекращении контракта с членом правления, ответственным за платформу телевидения, главой организационного комитета национального отбора на Евровидение-2022 Ярославом Лодыгиным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медиа.

Об этом сообщил секретарь наблюдательного совета Общественного Вадим Миский.

"Наблюдательный совет НОТУ принял решение об уходе Ярослава Лодыгина с должности члена правления Общественного вещания с согласия сторон", - отметил он.

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Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, ответственный за платформу телевидения, Ярослав Лодыгин был главой организационного комитета национального отбора на Евровидение-2022 и отвечал полностью за весь процесс. Также он входил в жюри во время финального концерта, на котором выбирали представителя от Украины на конкурс. Его низкий балл группе "Калуш Оркестра" по сравнению с другими членами жюри и зрителями и слова о "людях с гор" возмутили общество. На пресс-конференции после финала Ярослав Лодыгин сказал, что готов уйти в отставку.

По его словам, для него доверие к Общественному как институции – главная причина, почему он работает в компании. "Сейчас вижу от общества, от общества, выраженного в наблюдательном совете НОТУ, сигналы недоверия по моей работе. Я согласен принять такую ​​аргументацию, если к моей работе есть недоверие. Я готов подать в отставку, чтобы подтвердить кристально чистую репутацию Общественного по этому делу", – сказал он.

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В мае 2021 года наблюдательный совет избрал двух новых членов правления – Татьяну Кисельчук и Родиона Кочубея. Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин продолжали работать в правлении, поскольку подписали контракт 29 августа 2019 года на 4 года.

Напомним, 16 февраля победительница украинского отбора Алина Паш сняла свою кандидатуру с участия в конкурсе. Позже оргкомитет нацотбора на Евровидение сообщил, что певицу решили не отправлять на конкурс.

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Причиной называют ответ пограничников, что справку о поездке в Крым певице не выдавали. Поэтому организаторы воспользовались пунктом правил, позволяющим отказать участнику в случае сокрытия или предоставления им недостоверной информации.