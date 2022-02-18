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Наблюдательный совет Общественного уволил члена правления Лодыгина из-за скандала вокруг отбора на Евровидение

Наблюдательный совет Общественного уволил члена правления Лодыгина из-за скандала вокруг отбора на Евровидение

Причиной послужил скандал вокруг национального отбора на Евровидение-2022.

Наблюдательный совет Общественного принял решение о досрочном прекращении контракта с членом правления, ответственным за платформу телевидения, главой организационного комитета национального отбора на Евровидение-2022 Ярославом Лодыгиным, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медиа.

Об этом сообщил секретарь наблюдательного совета Общественного Вадим Миский.

"Наблюдательный совет НОТУ принял решение об уходе Ярослава Лодыгина с должности члена правления Общественного вещания с согласия сторон", - отметил он.

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Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, ответственный за платформу телевидения, Ярослав Лодыгин был главой организационного комитета национального отбора на Евровидение-2022 и отвечал полностью за весь процесс. Также он входил в жюри во время финального концерта, на котором выбирали представителя от Украины на конкурс. Его низкий балл группе "Калуш Оркестра" по сравнению с другими членами жюри и зрителями и слова о "людях с гор" возмутили общество. На пресс-конференции после финала Ярослав Лодыгин сказал, что готов уйти в отставку.

По его словам, для него доверие к Общественному как институции – главная причина, почему он работает в компании. "Сейчас вижу от общества, от общества, выраженного в наблюдательном совете НОТУ, сигналы недоверия по моей работе. Я согласен принять такую ​​аргументацию, если к моей работе есть недоверие. Я готов подать в отставку, чтобы подтвердить кристально чистую репутацию Общественного по этому делу", – сказал он.

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В мае 2021 года наблюдательный совет избрал двух новых членов правления – Татьяну Кисельчук и Родиона Кочубея. Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин продолжали работать в правлении, поскольку подписали контракт 29 августа 2019 года на 4 года.

Напомним, 16 февраля победительница украинского отбора Алина Паш сняла свою кандидатуру с участия в конкурсе. Позже оргкомитет нацотбора на Евровидение сообщил, что певицу решили не отправлять на конкурс.

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Причиной называют ответ пограничников, что справку о поездке в Крым певице не выдавали. Поэтому организаторы воспользовались пунктом правил, позволяющим отказать участнику в случае сокрытия или предоставления им недостоверной информации.

Автор: 

Евровидение (777) увольнение (2671) НОТУ (132)


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Значить, це Лодигін і допустив до конкурсу Паш, прекрасно знаючи, що вона порушувала закон і правила НСТУ, бо таку команду одержав з ОП. Замість того, щоб скасувати той дебільний пункт правил. Підсумок: Паш не їде, наркоман і наркоторговець їде! Правда восторжествувала
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18.02.2022 16:55 Ответить
Я не в курсе. "наркоман і наркоторговець" - это кто?
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18.02.2022 19:47 Ответить
Олег з Калуша. У рожевій шапочці. Який вже 2 як влаштовує розбірки в НСТУ
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19.02.2022 00:03 Ответить
"продовжували працювати у правлінні, оскільки вони підписали контракт 29 серпня 2019 року на 4 роки."Джерело:
ЗЕспіціалісти, ну всюди обсеруться, за що не візьмуться
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18.02.2022 16:55 Ответить
Так те що витурили - для нього не так паскудно! Найпаскудніше те що прийдеться повертать гроші які вже вважав "своїми"!
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18.02.2022 18:09 Ответить
Их всех надо гнать в три шеи и набирать новых людей. Это уже второй зашквар! На так давно была Марув.
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18.02.2022 17:05 Ответить
лОдигІн, хОркІн, кацапи, понабирають якусь нечисть, а потім дивуються, чому всяке ПАШ МЯШ пролазить
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18.02.2022 17:05 Ответить
 
 