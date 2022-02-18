Строительство Музея Революции Достоинства начнется осенью: приблизительная стоимость 1 млрд грн, - Ткаченко

Строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства должно начаться осенью 2022 года.

Об этом на брифинге 18 февраля заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Сейчас идет работа в музее над экспозицией, в самом музее, который имеет площадь более 25 тысяч квадратных метров, будет сама экспозиция, будет детский музей, образовательный центр, кинозал на 600 человек", - рассказал он.

Ткаченко напомнил, что проект Музея Революции Достоинства начал создавать еще в 2017-2018 годах. Тогда объявили конкурс, который выиграла немецкая компания Kleihues+Kleihues. Затем долгое время продолжались переговоры по поводу того, каким образом государство может использовать проект.

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"Наконец-то только в прошлом (2021. — Ред.) году нам удалось провести переговоры и бесплатно эта документация была передана министерству. В конце прошлого года был проведен тендер на разработку проектной документации строительства музея", — отметил министр.

Он уточнил, что стоимость проекта составляет 50 миллионов гривен – эти средства заложены в бюджет на 2022 год. "Что касается строительства, предварительная оценка колеблется где-то в размере около 1 миллиарда гривен", - добавил Ткаченко.