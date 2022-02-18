Строительство Музея Революции Достоинства начнется осенью: приблизительная стоимость 1 млрд грн, - Ткаченко
Строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства должно начаться осенью 2022 года.
Об этом на брифинге 18 февраля заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Сейчас идет работа в музее над экспозицией, в самом музее, который имеет площадь более 25 тысяч квадратных метров, будет сама экспозиция, будет детский музей, образовательный центр, кинозал на 600 человек", - рассказал он.
Ткаченко напомнил, что проект Музея Революции Достоинства начал создавать еще в 2017-2018 годах. Тогда объявили конкурс, который выиграла немецкая компания Kleihues+Kleihues. Затем долгое время продолжались переговоры по поводу того, каким образом государство может использовать проект.
"Наконец-то только в прошлом (2021. — Ред.) году нам удалось провести переговоры и бесплатно эта документация была передана министерству. В конце прошлого года был проведен тендер на разработку проектной документации строительства музея", — отметил министр.
Он уточнил, что стоимость проекта составляет 50 миллионов гривен – эти средства заложены в бюджет на 2022 год. "Что касается строительства, предварительная оценка колеблется где-то в размере около 1 миллиарда гривен", - добавил Ткаченко.
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а не посвящать крупнейшее здание в центре столицы памяти ОДНОЙ, хоть и очень героической странице в нашей истории?
тем более что потом у нас началась не страница, а целая печальная и героическая глава - война Украины с Россией.
при всем моем уважении к погибшей Небесной сотне. у нас на сегодня почти 15 тыс погибших на войне и она еще неизвестно когда кончится.
да и дизайн. Я надеюсь, не изуродуют банальной стекляшкой главную площадь страны со своим спечифическим внешним видом.
Исторический музей довольно архаичен и залов там мало - не вмещает все что находят на территории нашей огромной страны.
Да и новейшая история там не представлена.
Ви, нікчеми, навіть не згадали сьогодні про вбитих яником-путіним на Майдані 18 лютого 2014 року.
И место хорошее - Европейская площадь. там-то все и начиналось...
В музее революции достоинства главное - это ЭКСПОНАТЫ, а не помесь Лувра с пирамидой Хеопса!
мабуть, окремий-спеціальний, дитячий музей Революції Гідності - це як?..
разберёмся сколько кому должны, поднимем экономику,
а там уже можно швыряться миллиардами на музеи.