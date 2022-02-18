Макрон анонсировал проведение "в ближайшие часы" консультаций стран Европы с США по Украине
Европейские страны и США проведут в пятницу консультации, чтобы согласовать позицию по связанным с Украиной событиям.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Африка, комментируя обстановку в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В ближайшие часы пройдет тесная координация между Европой и американскими партнерами", - сказал он.
Он призвал прекратить насилие в Донбассе. "Нужно, чтобы военные действия прекратились. Следует возобновить переговоры", - сказал Макрон.
Также он призвал Россию действиями доказать, что готова к деэскалации напряженности на границе с Украиной. "Я слышал российские заявления. Теперь нужно, чтобы за словами последовали действия", - отметил президент Франции.
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Просто красавцы Джо и Боря создали в мире такую атмосферу, что не поддерживать сейчас Украину - это как признаться, что с ишаком сношаешься
Тепер Макрон розуміє який етнічний перекос зробили французи у власному війську, тому і не дуже радий зв'язуватися в конфліктах з ху...лом.
Пусть отрубает людо🇷🇺едам SWIFT и топит Северные Потоки к ****.
Нас уже не спасти, пусть хоть за океаном насладятся фейерверком.