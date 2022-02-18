Макрон анонсировал проведение "в ближайшие часы" консультаций стран Европы с США по Украине

Европейские страны и США проведут в пятницу консультации, чтобы согласовать позицию по связанным с Украиной событиям.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Африка, комментируя обстановку в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В ближайшие часы пройдет тесная координация между Европой и американскими партнерами", - сказал он.

Он призвал прекратить насилие в Донбассе. "Нужно, чтобы военные действия прекратились. Следует возобновить переговоры", - сказал Макрон.

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Также он призвал Россию действиями доказать, что готова к деэскалации напряженности на границе с Украиной. "Я слышал российские заявления. Теперь нужно, чтобы за словами последовали действия", - отметил президент Франции.