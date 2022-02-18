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Новости Агрессия России против Украины Война
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Макрон анонсировал проведение "в ближайшие часы" консультаций стран Европы с США по Украине

Макрон анонсировал проведение

Европейские страны и США проведут в пятницу консультации, чтобы согласовать позицию по связанным с Украиной событиям.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Африка, комментируя обстановку в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В ближайшие часы пройдет тесная координация между Европой и американскими партнерами", - сказал он.

Он призвал прекратить насилие в Донбассе. "Нужно, чтобы военные действия прекратились. Следует возобновить переговоры", - сказал Макрон.

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Также он призвал Россию действиями доказать, что готова к деэскалации напряженности на границе с Украиной. "Я слышал российские заявления. Теперь нужно, чтобы за словами последовали действия", - отметил президент Франции.

Автор: 

консультации (52) США (26313) Макрон (1293)


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Топ комментарии
+16
та ему по барабану та Украина.

Просто красавцы Джо и Боря создали в мире такую атмосферу, что не поддерживать сейчас Украину - это как признаться, что с ишаком сношаешься
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18.02.2022 17:19
+8
"фінляндізацію" собі в дупу сам заштовхаешь чи нужна поміч?
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18.02.2022 17:03
+7
нарешті до Макарона дійшло що про Україну потрібно говорити з союзниками і з США а не плазувати перед ****** за 15 метровим столом
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18.02.2022 17:00
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нарешті до Макарона дійшло що про Україну потрібно говорити з союзниками і з США а не плазувати перед ****** за 15 метровим столом
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18.02.2022 17:00 Ответить
та ему по барабану та Украина.

Просто красавцы Джо и Боря создали в мире такую атмосферу, что не поддерживать сейчас Украину - это как признаться, что с ишаком сношаешься
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18.02.2022 17:19 Ответить
"фінляндізацію" собі в дупу сам заштовхаешь чи нужна поміч?
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18.02.2022 17:03 Ответить
Хотите доставить Макрону массу удовольствия?
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18.02.2022 17:17 Ответить
фі, шо за натяки?
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18.02.2022 17:23 Ответить
Какие намёки? Я в Макроне ни разу не сомневаюсь и говорю об этом прямо!
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18.02.2022 17:43 Ответить
Та що там вирішувати. Україну в НАТО і проблема вирішена. ху..ло сам визнав що з НАТО воювати ссикотно.
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18.02.2022 17:12 Ответить
Не, не решена. Ещё Крым освобождать. А тут НАТО не поможет.
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18.02.2022 17:16 Ответить
Вместо болтовни, месье Макрон, оружия бы подкинули лучше, ну вот как бриты например. Это более действенно и жопогорительно для поехавшей Раисы
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18.02.2022 17:12 Ответить
понятно за кого Макарон: чтоб обезьяны перестали стрелять - надо с ними переговоры, все это время рашка будет угрожать вторжением и провоцировать (
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18.02.2022 17:21 Ответить
Просто заморозьте все кацапське бабло,яке лежить у ваших банках.
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18.02.2022 17:22 Ответить
У Франції в іноземному легіоні який воює за межами Франції дуже багато вихідців з Росії, які по законам Франції можуть і відмовитися воювати проти країни свого походження.
Тепер Макрон розуміє який етнічний перекос зробили французи у власному війську, тому і не дуже радий зв'язуватися в конфліктах з ху...лом.
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18.02.2022 17:24 Ответить
K0५EGAR 🇺🇸@_rage4oK·5 минЛадно, звоните Потусу @POTUS.

Пусть отрубает людо🇷🇺едам SWIFT и топит Северные Потоки к ****.

Нас уже не спасти, пусть хоть за океаном насладятся фейерверком.

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18.02.2022 17:37 Ответить
 
 