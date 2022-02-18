"Узнали из новостей", - администрация Ростовской области РФ ничего не знает о плане эвакуации жителей ОРДО в регион

В администрации губернатора Ростовской области прокомментировали заявление главаря оккупантов "ДНР" Дениса Пушилина по поводу эвакуации в регион населения из оккупированной Донетчины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в администрации региона изданию Znak.com сообщили, что пока у них нет никакой информации о планируемом развертывании пунктов временного размещения для беженцев. Чиновники говорят, что знают о решении Пушилина только из новостей.

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В приграничном управлении ФСБ в Ростовской области отказались комментировать заявление Пушилина. В региональном управлении МЧС сказали, что прежде всего подобные вопросы находятся в ведении органов местного самоуправления.

Напомним, 18 февраля глава российско-оккупационных структур "ДНР" Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения с временно оккупированной территории Донбасса в Ростовскую область РФ.

Марионетка Кремля уверял, что "по договоренности с Российской Федерацией в Ростовской области готовы места для размещения граждан". Также Пушилин утверждал, что эвакуированные якобы будут обеспечены всем необходимым.

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