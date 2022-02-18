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Новости Война
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"Узнали из новостей", - администрация Ростовской области РФ ничего не знает о плане эвакуации жителей ОРДО в регион

В администрации губернатора Ростовской области прокомментировали заявление главаря оккупантов "ДНР" Дениса Пушилина по поводу эвакуации в регион населения из оккупированной Донетчины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в администрации региона изданию Znak.com сообщили, что пока у них нет никакой информации о планируемом развертывании пунктов временного размещения для беженцев. Чиновники говорят, что знают о решении Пушилина только из новостей.

Читайте также: Мы не планируем никаких наступательных операций, но в оккупированном Донецке готовят эвакуацию населения, - заявление Залужного

В приграничном управлении ФСБ в Ростовской области отказались комментировать заявление Пушилина. В региональном управлении МЧС сказали, что прежде всего подобные вопросы находятся в ведении органов местного самоуправления.

Напомним, 18 февраля глава российско-оккупационных структур "ДНР" Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения с временно оккупированной территории Донбасса в Ростовскую область РФ.

Марионетка Кремля уверял, что "по договоренности с Российской Федерацией в Ростовской области готовы места для размещения граждан". Также Пушилин утверждал, что эвакуированные якобы будут обеспечены всем необходимым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Кремле не знают об эвакуации жителей ОРДЛО в Россию

Автор: 

эвакуация (2058) Пушилин (134) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+32
а до Ростовської області вони й не доїдуть... Бєслан-Дубровка-БабійЯр

https://www.facebook.com/people/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2/100001052797124/?comment_id=Y29tbWVudDo1MTM1NzExNDI5ODA3MjMzXzUxMzYxOTY5NDY0MjUzNDg%3D&__tn__=R*F Леонид Васильев

...массовое убийство, для достоверности собрать в одно место большую массу людей - в данном случае - автобусы, заранее их "зарядив" соответствующим боеприпасом, а затем подорвать, имитируя обстрел - кощунственно, да, но предела подлости для кремлевской власти нет
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18.02.2022 17:12
+16
Евакуація бібізян це все гра на публіку )))))
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18.02.2022 17:11
+15
ну шо , даунбасяне, кармильцы нахлебников ,
помогли вам ваши кацапы
зажыть ... па-багатому
или есчо - нет ?
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18.02.2022 17:17
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Евакуація бібізян це все гра на публіку )))))
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18.02.2022 17:11 Ответить
Зоопарк-шапіто.
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18.02.2022 17:22 Ответить
А, що ******** їх кине на Америку Брайтон-Бічськую народну республіку віджимати
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18.02.2022 17:58 Ответить
Походу чеПушило рановато ляпнул....
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18.02.2022 17:11 Ответить
это так же когда в мордоре взрывали дома , главмусор ихний , с требуны дуры росии ляпну адресок дома который взорвали только через три дня ...
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18.02.2022 17:58 Ответить
Підори мммешний нагнітає, Мавродій засновник МММ старий гебнявий агент.
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18.02.2022 18:00 Ответить
а до Ростовської області вони й не доїдуть... Бєслан-Дубровка-БабійЯр

https://www.facebook.com/people/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2/100001052797124/?comment_id=Y29tbWVudDo1MTM1NzExNDI5ODA3MjMzXzUxMzYxOTY5NDY0MjUzNDg%3D&__tn__=R*F Леонид Васильев

...массовое убийство, для достоверности собрать в одно место большую массу людей - в данном случае - автобусы, заранее их "зарядив" соответствующим боеприпасом, а затем подорвать, имитируя обстрел - кощунственно, да, но предела подлости для кремлевской власти нет
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18.02.2022 17:12 Ответить
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18.02.2022 17:21 Ответить
Все просто
В России под руководством Путина пройдут учения сил стратегического сдерживания
К учениям 19 февраля будут привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов
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18.02.2022 17:53 Ответить
Астанавітєсь,Растов нє рєзінавий-любітєль чужіх шапак Вітя-хам...
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18.02.2022 17:13 Ответить
Им уже смски рассылают...
https://t.me/Ateobreaking/53657
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18.02.2022 17:13 Ответить
Їх транзитом повезуть в товарняках прямо -- в магадан, там і шахти є.
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18.02.2022 17:14 Ответить
Поколение которое выросло там за 8лет ,скорее всего ,рабочих шахт не застало и не знает как эти шахты выглядеть должны...потерянное поколение будущих гопников...
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18.02.2022 17:51 Ответить
Схоже скоро кремлівський опариш когось на ліфті прокатає, або чепушилу з пасікою, чи адміністрацію ростовської області
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18.02.2022 17:14 Ответить
Счастье привалило... и все на РОСТОВ
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18.02.2022 17:16 Ответить
Ростов не резиновый

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18.02.2022 17:16 Ответить
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18.02.2022 17:28 Ответить
Ісконий бялорус, ******** космонавта Бережного.
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18.02.2022 18:02 Ответить
ну шо , даунбасяне, кармильцы нахлебников ,
помогли вам ваши кацапы
зажыть ... па-багатому
или есчо - нет ?
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18.02.2022 17:17 Ответить
Вот их жеж щас как раз повезут навстречу радости и счастью. Разве нет?
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18.02.2022 17:45 Ответить
та ета біндеравци замутілі,євакуіруют провокаціонно.
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18.02.2022 17:17 Ответить
Игра на камеры, если даже в Ростове ничего не знают, а значит и размещать их некуда, то никакой эвакуации не будет.
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18.02.2022 17:17 Ответить
Это как раз ничего не значит. Спакуют, вывезут, а что они там будут делать - то уже никого не ипёт. Мож они их вообще потеряют по дороге.
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18.02.2022 17:46 Ответить
а тепер на відео обстріляти конвої- і опля!
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18.02.2022 17:18 Ответить
Расстреляют место сбора для эвакуации.
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18.02.2022 17:21 Ответить
Ну понятное дело, что не знали - так как до Ростова и нет намерения их вывозить. Ясное дело, что посадят в автобусы и потом сами же и расстреляют, и конечно обвинят Украину. Старо как мир
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18.02.2022 17:18 Ответить
Понятно, женщин, детей и стариков сепары взорвут для скабеева ТВ, а особей мужского пола загонят а армию, как пушечное мясо.
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18.02.2022 17:19 Ответить
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18.02.2022 17:20 Ответить
Мда, а мы хотим это возвращать...
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18.02.2022 17:26 Ответить
Свят, свят, свят !!!
Господь з вами !!!
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18.02.2022 17:31 Ответить
Як на мене - фуфло !!!
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18.02.2022 17:33 Ответить
Ну так террористам нужны массовые захоронения мирного населения. И рашиков опыт вывоза людей в неизвестном направлении большой.
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18.02.2022 17:43 Ответить
рашаговносми там уже неделю маются.... никак эффектные кадры не снимут..ждали "ответку" - не прилетело... теперь толпу видать обстреляют... командировочные брехунам отрабатывать надо...
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18.02.2022 17:49 Ответить
встречай ростов , народ дыры

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18.02.2022 17:49 Ответить
Никогда так не болел за шведов. Подвели. Пропустили оккупантов в финал.
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18.02.2022 17:49 Ответить
Який ще нафік Ростов? Звезуть всіх гамузом в Сибір до білих мєдвєдєй..
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18.02.2022 17:50 Ответить
Всі білі ведмедики втікали на Аляска, Норвегії і Канаду
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18.02.2022 17:56 Ответить
политического убежища чИлавеческим голосом просили
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18.02.2022 18:04 Ответить
"Узнали из новостей", - администрация Ростовской области РФ ничего не знает о плане эвакуации жителей ОРДО в регион Источник: https://censor.net/ru/n331716

Причина? Кацапи , коли ви до нас свій люмпен
завозили , щоб вони волали: - Путин введи..!
А зараз готуйтесь приймайте наш вато-люмпен, бо є час розкидувати каміння і є час його збирати. Забирайте своє лайно з нашої святої землі!
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18.02.2022 17:54 Ответить
Пригадую, як вони хором кричали: "Путєн, ввєді!"
І ось він врешті до них дослухався. Ввів. По самісінькі гланди..

Як там казав класик:

"Ну, сдраствуй, Рускій мір! Бєссмыслєнный і бєспащадный.."
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18.02.2022 17:59 Ответить
упссс... в растов методичка не дошла еще бояра сразила мужественного курьера на полпути .....
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18.02.2022 18:02 Ответить
Эвакуацыя з ДНР - у ЛНР, з ЛНР - у ДНР.
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18.02.2022 18:03 Ответить
Даже по слову Ростов понятно что это украинский фейк.)
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18.02.2022 18:13 Ответить
ой брешуть ой брешуть як і завжди..
з москалького рота окрім брехні нічего ніколи не вилуплюеться.
ну не вміють вони не брехати - не навчені...
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18.02.2022 20:03 Ответить
а что они ещё могут сказать, что мы принимаем их с любовью
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18.02.2022 21:13 Ответить
Ни до какого Ростова эти автобусы, по планам "эвакуаторов", доехать и не должны... поэтому ростовские власти и не знают. Безумные орки до сих пор не отдуплились о "дружественности" кацапни, даже видя во что превритила их города "русская вясна". Полезут в автобусы и попадут на встречу с гиви и моторылами...
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18.02.2022 21:16 Ответить
 
 