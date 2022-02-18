"Узнали из новостей", - администрация Ростовской области РФ ничего не знает о плане эвакуации жителей ОРДО в регион
В администрации губернатора Ростовской области прокомментировали заявление главаря оккупантов "ДНР" Дениса Пушилина по поводу эвакуации в регион населения из оккупированной Донетчины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в администрации региона изданию Znak.com сообщили, что пока у них нет никакой информации о планируемом развертывании пунктов временного размещения для беженцев. Чиновники говорят, что знают о решении Пушилина только из новостей.
В приграничном управлении ФСБ в Ростовской области отказались комментировать заявление Пушилина. В региональном управлении МЧС сказали, что прежде всего подобные вопросы находятся в ведении органов местного самоуправления.
Напомним, 18 февраля глава российско-оккупационных структур "ДНР" Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения с временно оккупированной территории Донбасса в Ростовскую область РФ.
Марионетка Кремля уверял, что "по договоренности с Российской Федерацией в Ростовской области готовы места для размещения граждан". Также Пушилин утверждал, что эвакуированные якобы будут обеспечены всем необходимым.
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...массовое убийство, для достоверности собрать в одно место большую массу людей - в данном случае - автобусы, заранее их "зарядив" соответствующим боеприпасом, а затем подорвать, имитируя обстрел - кощунственно, да, но предела подлости для кремлевской власти нет
В России под руководством Путина пройдут учения сил стратегического сдерживания
К учениям 19 февраля будут привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов
https://t.me/Ateobreaking/53657
помогли вам ваши кацапы
зажыть ... па-багатому
или есчо - нет ?
Господь з вами !!!
Причина? Кацапи , коли ви до нас свій люмпен
завозили , щоб вони волали: - Путин введи..!
А зараз готуйтесь приймайте наш вато-люмпен, бо є час розкидувати каміння і є час його збирати. Забирайте своє лайно з нашої святої землі!
І ось він врешті до них дослухався. Ввів. По самісінькі гланди..
Як там казав класик:
"Ну, сдраствуй, Рускій мір! Бєссмыслєнный і бєспащадный.."
з москалького рота окрім брехні нічего ніколи не вилуплюеться.
ну не вміють вони не брехати - не навчені...