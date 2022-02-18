Несмотря на заявления об отводе, Россия продолжает стягивать войска к украинской границе, - Блинкен

Россия не выполняет своего обещания по отводу войск от границы Украины, а к границе движутся новые войска.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в ходе Мюнхенской конференции безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, сейчас важно говорить и освещать то, что происходит, потому что это может повлиять на Россию и изменить ее действия.

"Мы остаемся полностью подготовлены с нашими коллегами к использованию дипломатических путей, но мы должны помнить историю. Вы упомянули 2014 год, я также хочу вспомнить 2008 год, Грузию. И мы также должны быть проинформированы о фактах, а они свидетельствуют о то, что, несмотря на сказанное Россией в последние дни об отводе войск от границы, этого не произошло. Наоборот. Мы видим дополнительные войска, которые движутся к границе", - подчеркнул Блинкен.

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По словам госсекретаря США, солидарность, которая сейчас беспрецедентна, является весомым инструментом противодействия действиям России.