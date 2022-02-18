Несмотря на заявления об отводе, Россия продолжает стягивать войска к украинской границе, - Блинкен
Россия не выполняет своего обещания по отводу войск от границы Украины, а к границе движутся новые войска.
Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в ходе Мюнхенской конференции безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, сейчас важно говорить и освещать то, что происходит, потому что это может повлиять на Россию и изменить ее действия.
"Мы остаемся полностью подготовлены с нашими коллегами к использованию дипломатических путей, но мы должны помнить историю. Вы упомянули 2014 год, я также хочу вспомнить 2008 год, Грузию. И мы также должны быть проинформированы о фактах, а они свидетельствуют о то, что, несмотря на сказанное Россией в последние дни об отводе войск от границы, этого не произошло. Наоборот. Мы видим дополнительные войска, которые движутся к границе", - подчеркнул Блинкен.
По словам госсекретаря США, солидарность, которая сейчас беспрецедентна, является весомым инструментом противодействия действиям России.
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...Росія - це ворог України, і війна триває на всіх фронтах щодня. Так, є більш чи менш інтенсивні фази цієї війни, є показники концентрування військ біля кордонів, але насправді війна - це не лише танки і зброя. Точніше, зброя буває різною, і під час війни проти нас Росія використовує весь арсенал своїх інструментів впливу. Від газового тиску, пропаганди, дискредитації в світі - до армії на Донбасі, від дестабілізації внутрішньої ситуації і підкупу українських політиків - до можливості застосувати проти України ядерну зброю.
Якщо широкого наступу не відбулося, то це не означає, що плани підкорити Україну скасовано. Просто в цей день порахували, що вигідніше скористатися іншими засобами, а війська можна буде застосувати пізніше. Кремль вичікує слушного моменту, щоб завдати якомога болючішого удару: це може бути внутрішня криза чи політичний розкол в Україні, тимчасове послаблення монолітності Заходу, економічна криза, стихійне лихо, та будь-що - звір застиг перед стрибком.
Тому нам треба навчитися жити з відчуттям, що наступ буде. Інформаційний наступ, кібератака, провокації, терористичні акти, спроби змінити уряд на проросійський, зрештою, масований військовий наступ і бомбардування Києва - все це може початися кожної миті, адже зброя в агресора напоготові. Російська імперія не може існувати без України - і ми мусимо бути пильними аж до моменту краху Росії. - Андрій Любка