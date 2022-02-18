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Новости Война
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По состоянию на 16:00 российские войска совершили 50 обстрелов территории Украины, - Бутусов

По состоянию на 16:00 российские войска совершили 50 обстрелов территории Украины, - Бутусов

Противник применяет минометы 120 мм и гаубицы 122 мм.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Украинские войска отвечали противнику, но для подавления российской артиллерии "Байрактары" и контрбатарейную борьбу не применяли. Ряд украинских подразделений получили приказ о соблюдении перемирия и прекращении огня с 16.30", - написал он.

Смотрите также: Отвода войск РФ от границ Украины нет, а замечена новая активность врага, - Бутусов. КАРТА

По словам Бутусова, оккупанты открывают огонь из населенных пунктов. Таким образом, они пытаются спровоцировать ответ украинских сил и удары по домам мирных жителей.

Автор: 

обстрел (26850) Донбасс (26955) Бутусов Юрий (4343)


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Топ комментарии
+16
"Низка українських підрозділів отримала наказ про дотримання перемир'я та припинення вогню з 16.30 " - у нас власть кремлевских консерв.
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18.02.2022 18:44
+14
Путін скоро помре...........
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18.02.2022 18:44
+12
Кабінет міністрів Нідерландів погодився на прохання України про військову підтримку та, серед іншого, поставить країні снайперські гвинтівки, бойові каски та радари:

30 металодетекторів для виявлення мін, саморобних вибухових пристроїв та зброї, захованих під землею.
Роботів із провідним керуванням для виявлення морських мін.
П'ять радарів виявлення зброї.
Два радари спостереження за полем бою для виявлення розташування ворожої артилерії.
100 снайперських гвинтівок з 30 000 одиниць ***********.
3000 бойових касок.
2000 осколкових жилетів для індивідуального захисту.
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18.02.2022 18:49
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Путін скоро помре...........
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18.02.2022 18:44 Ответить
Помирають люди , а кремлівський фюрер і вбивця здохне , як якесь неземне створіння😠
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18.02.2022 19:30 Ответить
аминь!!!
(еще бы и его двойников-тройников выморили!)
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18.02.2022 20:09 Ответить
"Низка українських підрозділів отримала наказ про дотримання перемир'я та припинення вогню з 16.30 " - у нас власть кремлевских консерв.
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18.02.2022 18:44 Ответить
Зеленько чумусь мовчить як риба !
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18.02.2022 18:45 Ответить
Забудьте о нем,он пустое место.Как впрочем и те,кто за него голосовал.
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18.02.2022 18:53 Ответить
галстук отваривает
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18.02.2022 19:22 Ответить
Ну и зря не применяют Байрактары, они ведь и покупались для точного попадания по цели.
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18.02.2022 18:47 Ответить
Кабінет міністрів Нідерландів погодився на прохання України про військову підтримку та, серед іншого, поставить країні снайперські гвинтівки, бойові каски та радари:

30 металодетекторів для виявлення мін, саморобних вибухових пристроїв та зброї, захованих під землею.
Роботів із провідним керуванням для виявлення морських мін.
П'ять радарів виявлення зброї.
Два радари спостереження за полем бою для виявлення розташування ворожої артилерії.
100 снайперських гвинтівок з 30 000 одиниць ***********.
3000 бойових касок.
2000 осколкових жилетів для індивідуального захисту.
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18.02.2022 18:49 Ответить
Дякуємо Нідерландам.
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18.02.2022 18:59 Ответить
земразь в восторге.
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18.02.2022 20:06 Ответить
Сумнівна позиція - не відповідати на вогонь ворога. Адже навіть у такому випадку привід знайдеться - "відповідять" самі орки.
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18.02.2022 20:12 Ответить
 
 