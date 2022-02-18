По состоянию на 16:00 российские войска совершили 50 обстрелов территории Украины, - Бутусов
Противник применяет минометы 120 мм и гаубицы 122 мм.
Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Украинские войска отвечали противнику, но для подавления российской артиллерии "Байрактары" и контрбатарейную борьбу не применяли. Ряд украинских подразделений получили приказ о соблюдении перемирия и прекращении огня с 16.30", - написал он.
По словам Бутусова, оккупанты открывают огонь из населенных пунктов. Таким образом, они пытаются спровоцировать ответ украинских сил и удары по домам мирных жителей.
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