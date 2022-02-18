Чиновников оккупационных администраций "ЛНР" и "ДНР" начали эвакуировать с понедельника, первые "беженцы" уже в Ростове-на-Дону, – правозащитник Лисянский
В этот понедельник чиновникам НВФ "ЛНР" и "ДНР", проживающим возле передовой линии, сообщили, чтобы они эвакуировались в города, расположенные возле границы ОРДЛО и РФ. При этом семьи чиновников должны быть эвакуированы в РФ, а местному населению оккупированного Донбасса об эвакуации сообщили только сегодня.
Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, директор "Института стратегических исследований и безопасности", информирует Цензор.НЕТ.
Так, в 17.54 по московскому времени пришла рассылка сообщений от т.н. МЧС "ЛДНР" с инструкциями о эвакуации. Эвакуировать в РФ, будут только жителей ОРДЛО, имеющих паспорта РФ.
"В Ростов-на-Дону уже начали прибывать первые "беженцы" из ОРДЛО из числа т.н. чиновников НВФ "ЛДНР". Списки на предварительную эвакуацию были составлены заранее, а сегодня будут первые автобусы с принуждёнными "беженцами" из числа детей и людей преклонного возраста. Эвакуировали детей и пожилых людей из учреждений социального типа", – говорит Лисянский.
Остальное население ОРДЛО находится в панике, горячие линии МЧС не работают, многие люди не понимают, что происходит, добавляет он. При этом мужчин в возрасте с 18 до 55 лет из НВФ "ЛНР" не выпускают.
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Кроме этого российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы упал на 3,35%.
Від прип*з*яної голови і ногам спокою немає
Их никто не спрашивал и не спрашивает.
обычные люди.
попадешь в такую же ситуацию, когда враг в городе а ты безоружный и беззащитный - поймешь.
.та нах..
Повна шиза, і сказати нічого...
Приятель рассказывал как ночевал на нейтральной полосе во время боев в степях под Луганском.
Лег под машину и так ночь переждал. а над ним мины летали.
Не позавидуешть.
Це важливий доказ того, що і обстріли 17.02, і примусове переміщення населення - заздалегідь запланована операція російських окупантів.
Вони це підготували завчасно, до усіх подій.
к исполнению губернатору Ростова на Дону.