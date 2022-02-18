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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
13 011 55

Чиновников оккупационных администраций "ЛНР" и "ДНР" начали эвакуировать с понедельника, первые "беженцы" уже в Ростове-на-Дону, – правозащитник Лисянский

Чиновников оккупационных администраций

В этот понедельник чиновникам НВФ "ЛНР" и "ДНР", проживающим возле передовой линии, сообщили, чтобы они эвакуировались в города, расположенные возле границы ОРДЛО и РФ. При этом семьи чиновников должны быть эвакуированы в РФ, а местному населению оккупированного Донбасса об эвакуации сообщили только сегодня.

Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, директор "Института стратегических исследований и безопасности", информирует Цензор.НЕТ.

Так, в 17.54 по московскому времени пришла рассылка сообщений от т.н. МЧС "ЛДНР" с инструкциями о эвакуации. Эвакуировать в РФ, будут только жителей ОРДЛО, имеющих паспорта РФ.

"В Ростов-на-Дону уже начали прибывать первые "беженцы" из ОРДЛО из числа т.н. чиновников НВФ "ЛДНР". Списки на предварительную эвакуацию были составлены заранее, а сегодня будут первые автобусы с принуждёнными "беженцами" из числа детей и людей преклонного возраста. Эвакуировали детей и пожилых людей из учреждений социального типа", – говорит Лисянский.

Остальное население ОРДЛО находится в панике, горячие линии МЧС не работают, многие люди не понимают, что происходит, добавляет он. При этом мужчин в возрасте с 18 до 55 лет из НВФ "ЛНР" не выпускают.

Чиновников оккупационных администраций ЛНР и ДНР начали эвакуировать с понедельника, первые беженцы уже в Ростове-на-Дону, – правозащитник Лисянский 01Чиновников оккупационных администраций ЛНР и ДНР начали эвакуировать с понедельника, первые беженцы уже в Ростове-на-Дону, – правозащитник Лисянский 02

Чиновников оккупационных администраций ЛНР и ДНР начали эвакуировать с понедельника, первые беженцы уже в Ростове-на-Дону, – правозащитник Лисянский 03Чиновников оккупационных администраций ЛНР и ДНР начали эвакуировать с понедельника, первые беженцы уже в Ростове-на-Дону, – правозащитник Лисянский 04

Чиновников оккупационных администраций ЛНР и ДНР начали эвакуировать с понедельника, первые беженцы уже в Ростове-на-Дону, – правозащитник Лисянский 05

Автор: 

эвакуация (2058) Донбасс (26955) Лисянский Павел (96)


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Топ комментарии
+33
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18.02.2022 19:10
+32
.
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18.02.2022 19:05
+21
Астанавітєсь-Растов нє рєзінавий...
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18.02.2022 19:04
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Астанавітєсь-Растов нє рєзінавий...
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18.02.2022 19:04 Ответить
ну так в сибір їх всіх евакуювати
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18.02.2022 19:23 Ответить
Ну а куда же? Ну что звали Путина ? Вот вам и перспектива жить в Сибири
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18.02.2022 19:38 Ответить
Может ихних "чиновников" и наших и € нах. послать и жить мирно.
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18.02.2022 19:54 Ответить
Туда ещё Янелоха нужно "пристроить".
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18.02.2022 19:29 Ответить
На убой баранов повезли.
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18.02.2022 19:04 Ответить
.
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18.02.2022 19:05 Ответить
В южной осетии перед наступлением людей неделю из Цхинвали вывозили.
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18.02.2022 19:06 Ответить
а тоді, по закінченні евакуації, саакашвілі ,,здійснив віроломний напад,,
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18.02.2022 19:17 Ответить
сдали квартиры под надежную охрану попучленцам Сопле и Жбану и вперед за 10 тищами в растов.
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18.02.2022 19:07 Ответить
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18.02.2022 19:20 Ответить
Российский рубль отреагировал падением на новости о том, что главы ДНР и ЛНР объявили об эвакуации населения в Россию из-за предполагаемого наступления украинских военных.

Кроме этого российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы упал на 3,35%.

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18.02.2022 19:07 Ответить
Семьи чинуш берут в заложники отсылая в Рашку
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18.02.2022 19:09 Ответить
Хай валять покидьки на "родину мирового пролетариата",цілком підтримую!
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18.02.2022 19:09 Ответить
Самое время запустить фейк о выплате пенсий на пунктах пропуска. Посмотрите как стадо ринется обратно
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18.02.2022 19:09 Ответить
а это креативная мысль. Уж ломанутся так ломанутся.
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18.02.2022 19:27 Ответить
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18.02.2022 19:10 Ответить
Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили покидать республики Донбасса.
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18.02.2022 19:13 Ответить
Какие какие республике донбасса???
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18.02.2022 19:31 Ответить
молодые республики Донбасса. ну это там, де живут народы Домбасса
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18.02.2022 21:36 Ответить
Не в Украине "колумбийский чай не катит", катит "белый чай"(пароль), ну и бутерброд з салом.
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18.02.2022 19:59 Ответить
первые "беженцы" уже в Ростове-на-Дону Источник:

Від прип*з*яної голови і ногам спокою немає
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18.02.2022 19:16 Ответить
а дальше, общие вагоны поезда Ростов-Воркута!!!! ТУ-ТУууууу............
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18.02.2022 19:20 Ответить
Іншого сєпари і не заслуговують )
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18.02.2022 19:21 Ответить
Им говорят, что скорее всего магадан
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18.02.2022 19:32 Ответить
А теперь представь теакцию баранов когда распространится фейк, о том, что пока они сидят в растове их имущество буряты вывозят в свои юрты.
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18.02.2022 19:16 Ответить
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18.02.2022 19:17 Ответить
почему же фейк. Ты думаешь, будет как-то по-другому?
Их никто не спрашивал и не спрашивает.
обычные люди.
попадешь в такую же ситуацию, когда враг в городе а ты безоружный и беззащитный - поймешь.
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18.02.2022 20:23 Ответить
Эти беззащитные ложились на пути наших БТр. Орали путлер введи войска. Я не спорю у нас с первым взрывом некоторые ломануться вслед за народными избраниками поближе к польской границе. Но одно дело проявить страх перед оккупаном и совсем другое ждать оккупации, своими телами останавливая украинские танки.
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18.02.2022 20:30 Ответить
Вату...!?

.та нах..
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18.02.2022 19:16 Ответить
Ростов-на-Дону ))) ніби ми не будемо їх бомбити в наслідок війни )))))
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18.02.2022 19:20 Ответить
Повідомляється, що на кордоні з Московією утворюються затори, люди масово виїжджають з Донецька, бо нібито має напасти Україна

Повна шиза, і сказати нічого...
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18.02.2022 19:24 Ответить
I що головне, евакуюють ТIЛЬКИ новоспечених, своiх граждан . З нашим паспортом нi
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18.02.2022 19:29 Ответить
люди уезжают не поэтому. Просто боятся попасть посреди линии фронта.
Приятель рассказывал как ночевал на нейтральной полосе во время боев в степях под Луганском.
Лег под машину и так ночь переждал. а над ним мины летали.

Не позавидуешть.
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18.02.2022 20:24 Ответить
Вже виявиди, що згідно із метаданими відео про "евакуацію" з очільником окупаційної адміністрації РФ на окупованій частині Луганщини Пасічником, його було записано щонайменше за 2 доби до публікації, 16.02.2022. Тобто ще до того, як за версією РФ 17.02 "Україна почала атаку".

Це важливий доказ того, що і обстріли 17.02, і примусове переміщення населення - заздалегідь запланована операція російських окупантів.
Вони це підготували завчасно, до усіх подій.
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18.02.2022 20:29 Ответить
щось недобре затівається.... щось недобре в мене передчуття. піддані до цара яника поїхали чи шо?
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18.02.2022 19:30 Ответить
так кажуть в ростовi купляють рабiв по 10 тыс.
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19.02.2022 00:53 Ответить
А знаете что отноошение к народу власти видно по действиям правительства.Ети эвакуируют население из-за возможного обострения в зоне разграничения.А наше правительство при создании 30-ти километровой зоны разграничения,которое было тут-же занято сепаратистами,даже и не пытались эвакуировать тех кто был патриотом Украины и оставило их на растерзание.Зеленое правительство снова одностороне беря на себя обязательства снова про население и не думало и позволило врагу за два года укрепиться основательно и даже подготовится к дальнейшей окупации украинских територий.Теперь когда уже ведется полномасштабный обстел украинской територии наше правительство и словом не обмолвилось об эвакуации мирного населения делая их заложниками ради политических амбиций и им насрать если кто пострадает в том числе и дети.А в тоже время запрещают нашим ВСУ уничтожать точечными ударами врага под предлогом того что это приведет к полномасштабной войне.
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18.02.2022 19:33 Ответить
А може лугандонські бандоси під шумок хочуть здриснути на кацапстан, а зігнаних людей просто кинути? Коли всі оговтаються, а линиридинири вже й нема ніякої...
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18.02.2022 19:35 Ответить
тоже так подумал, но слишком сказочно звучит
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18.02.2022 19:37 Ответить
Та хіба того ***** поймеш, шо в нього в голоі?
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18.02.2022 19:40 Ответить
кажуть бандоси під шумок хочуть будуть квартири чистити
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19.02.2022 00:56 Ответить
Указ Путина -" Каждому беженцу по 10 000 рублей" -
к исполнению губернатору Ростова на Дону.
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18.02.2022 19:50 Ответить
Едем в Магадан, Магадан...
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18.02.2022 19:52 Ответить
головне щоб усі, а потім ми заходимо щоб пусто було там...
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18.02.2022 19:53 Ответить
Расея Расея Расея -кричали жители Донбаса
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18.02.2022 19:56 Ответить
Тепер треба закрити кордон України повністю, щоб та біомаса не рвонула до нас.
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18.02.2022 20:04 Ответить
А Ташкент не подойдёт? Там тепло---там яблоки! И тем не менее, скорее всего вывозят своих начальство, по причине возможного наступления не от нашей стороны, а сюда. Потом исходя уже событий по факту. вывернут инфу на любую изнанку. Похоже вариантом много приготовили, следует готовится к любым проявлениям провокаций.
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18.02.2022 20:26 Ответить
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18.02.2022 20:56 Ответить
краще б закопали усіх сих собак!
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18.02.2022 23:17 Ответить
 
 