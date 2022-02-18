Чиновников оккупационных администраций "ЛНР" и "ДНР" начали эвакуировать с понедельника, первые "беженцы" уже в Ростове-на-Дону, – правозащитник Лисянский

В этот понедельник чиновникам НВФ "ЛНР" и "ДНР", проживающим возле передовой линии, сообщили, чтобы они эвакуировались в города, расположенные возле границы ОРДЛО и РФ. При этом семьи чиновников должны быть эвакуированы в РФ, а местному населению оккупированного Донбасса об эвакуации сообщили только сегодня.

Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, директор "Института стратегических исследований и безопасности", информирует Цензор.НЕТ.

Так, в 17.54 по московскому времени пришла рассылка сообщений от т.н. МЧС "ЛДНР" с инструкциями о эвакуации. Эвакуировать в РФ, будут только жителей ОРДЛО, имеющих паспорта РФ.

"В Ростов-на-Дону уже начали прибывать первые "беженцы" из ОРДЛО из числа т.н. чиновников НВФ "ЛДНР". Списки на предварительную эвакуацию были составлены заранее, а сегодня будут первые автобусы с принуждёнными "беженцами" из числа детей и людей преклонного возраста. Эвакуировали детей и пожилых людей из учреждений социального типа", – говорит Лисянский.

Остальное население ОРДЛО находится в панике, горячие линии МЧС не работают, многие люди не понимают, что происходит, добавляет он. При этом мужчин в возрасте с 18 до 55 лет из НВФ "ЛНР" не выпускают.