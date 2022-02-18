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Новости Агрессия России против Украины Война
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Глава Пентагона Остин предостерег Шойгу от дальнейшей эскалации вокруг Украины

Глава Пентагона Остин предостерег Шойгу от дальнейшей эскалации вокруг Украины

Министр обороны США Ллойд Остин предостерег главу минобороны РФ Сергея Шойгу от усиления силового напряжения вокруг Украины и призвал его отвести российские войска от украинской границы в места постоянной дислокации.

Как сообщили в оборонном ведомстве США, разговор министров состоялся в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр обороны Ллойд Остин 18 февраля говорил с министром обороны России Сергеем Шойгу. Министр Остин призвал к деэскалации, возвращению на свои базы российских войск, которые окружают Украину, а также к дипломатическому решению", - отмечается в коротком пресс-релизе Пентагона.

Читайте также: Глава Пентагона Остин о поддержке Украины: Независимо от того, какое решение примет Путин, США и наши союзники будем готовы

Россия продолжает сосредоточивать более чем 150-тысячный военный контингент вокруг границ Украины. По оценкам американской разведки, Кремль наращивает возможности для масштабного вторжения, однако информации о том, что Путин принял решение о наступлении, на данный момент нет. Между тем, США и НАТО продолжают меры по усилению обороны Украины и союзников на восточном фланге в ответ на угрозы с российской стороны.

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Остин в пятницу находится с визитом в Польше. Во время совместной пресс-конференции с польским коллегой глава Пентагона заявил, что весь Североатлантический альянс поддерживает Украину, а также право страны идти по своему избранному пути.

Автор: 

Шойгу (712) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+9
Про що взагалі можна говорити з тупим олєнєводом? Неначе воно щось там вирішує...
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18.02.2022 19:40
+8
Одна країна хоче захопити іншу. Яке може бути дипломатичне рішення цього "конфлікту"?
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18.02.2022 19:14
+6
Американці не знають що таке "панятія" по яким живуть кацапи.... а по тих "панятіях" на попередження реагувати "западло" , по тих "панятіях" кацап тільки розуміє коли отримає у рило смердюче. Чим скорійше світ це зрозуміє (психологію диких кацапов) тим краще ДЛЯ УСІХ.
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18.02.2022 19:20
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Шойга бєз разрєшенія сцаря дажє посрать нє может...
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18.02.2022 19:10 Ответить
Ну и что?
Ллойд Остін обращается по протоколу к чиновнику того же уровня что и он сам.
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18.02.2022 19:12 Ответить
Это Остину так кажется, вернее так должно быть в цивилизованном мире....А тут обращение к козырной шестерке
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18.02.2022 19:16 Ответить
Он и живет в том мире. Это обращение не для варваров.
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18.02.2022 19:53 Ответить
По протоколу оленевод чмо бесхребетное, и Остин это прекрасно понимает
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18.02.2022 20:27 Ответить
Одна країна хоче захопити іншу. Яке може бути дипломатичне рішення цього "конфлікту"?
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18.02.2022 19:14 Ответить
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18.02.2022 19:15 Ответить
Вместо того чтобы 3.143деть, перебросили бы контингент амеров и бриттов в Украину, во исполнение гарантий по Будапештскому меморандуму, и предупредили *****, что в случае гибели хоть одного военнослужащего объявят рашке войну... Thats ALL!!!
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18.02.2022 19:17 Ответить
ты бы поехал погибать за Америку?
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18.02.2022 20:13 Ответить
Под мандатом ООН наши и так воюют в разных странах
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18.02.2022 20:21 Ответить
сами справимся
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19.02.2022 00:26 Ответить
Та фигня это всё. Байден должен как Кеннеди в 1961 решительно пригрозить ядерной войной. Ничто другое Путина не остановит.
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18.02.2022 19:19 Ответить
Кацапы уже подсуетились... типо, в Штатах начали поговаривать , шо байден провоцирует ядерную войну.
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18.02.2022 19:58 Ответить
хто говорить, кацапи ? та посрать, що вони говорять.
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18.02.2022 22:10 Ответить
Чем отличается Дед Мороз от }{уйла, который живёт со Шлангу в тайге:
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18.02.2022 19:20 Ответить
"Снегурочка" - это Красная Шапочка с помпончиком.
Эта Шапочка живёт не только с дедом, но и с волком, и охотниками.
Ударница-многостаночница ...
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18.02.2022 21:36 Ответить
Американці не знають що таке "панятія" по яким живуть кацапи.... а по тих "панятіях" на попередження реагувати "западло" , по тих "панятіях" кацап тільки розуміє коли отримає у рило смердюче. Чим скорійше світ це зрозуміє (психологію диких кацапов) тим краще ДЛЯ УСІХ.
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18.02.2022 19:20 Ответить
Про що взагалі можна говорити з тупим олєнєводом? Неначе воно щось там вирішує...
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18.02.2022 19:40 Ответить
Вспоминаю, как когда-то председатель ейный Примаков, распрашивал военного про гранатомёт. - А что, гранатомёт, бронированный Мерседес уничтожит? Тот ему отвечает. - Без сомнения!
Надо было видеть разочарованию морду "защищённого" бронёй кремлёвского предводителя. Надо наверное ДРГ украинские закинуть в Москву, а то кремляди думают, что бессмертные. И ещё "братки", найдется уйма народа который сможет осилить ваш расейский диалект, чтобы не быть раскрытыми, чай не немцы под мацквой.
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18.02.2022 20:29 Ответить
А никого не смущают призывы к дипломатическому решению? Что решать дипломатически никто не знает. Путин, подготовившись развязать войну, вдруг обиделся и обвинил в том, что он сам нагородил, весь мир. Или вводите уже свои страшные санкции и войска США на территорию Украины ( Зеленский должен пригласить ), или предложите ненормальному повеситься.
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18.02.2022 22:44 Ответить
шуйга обкончалась от счастья троекратно, ведь с ним сам глава Пентагона говорил, не дегенерал абхазский какой-нибудь. Жизнь удалась
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19.02.2022 00:24 Ответить
 
 