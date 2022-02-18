Глава Пентагона Остин предостерег Шойгу от дальнейшей эскалации вокруг Украины

Министр обороны США Ллойд Остин предостерег главу минобороны РФ Сергея Шойгу от усиления силового напряжения вокруг Украины и призвал его отвести российские войска от украинской границы в места постоянной дислокации.

Как сообщили в оборонном ведомстве США, разговор министров состоялся в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр обороны Ллойд Остин 18 февраля говорил с министром обороны России Сергеем Шойгу. Министр Остин призвал к деэскалации, возвращению на свои базы российских войск, которые окружают Украину, а также к дипломатическому решению", - отмечается в коротком пресс-релизе Пентагона.

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Россия продолжает сосредоточивать более чем 150-тысячный военный контингент вокруг границ Украины. По оценкам американской разведки, Кремль наращивает возможности для масштабного вторжения, однако информации о том, что Путин принял решение о наступлении, на данный момент нет. Между тем, США и НАТО продолжают меры по усилению обороны Украины и союзников на восточном фланге в ответ на угрозы с российской стороны.

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Остин в пятницу находится с визитом в Польше. Во время совместной пресс-конференции с польским коллегой глава Пентагона заявил, что весь Североатлантический альянс поддерживает Украину, а также право страны идти по своему избранному пути.