Российские представители в Трехсторонней контактной группе по Донбассу отказались от переговоров
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сообщает, что, к сожалению, внеочередное заседание ТКГ созвано на 18 часов 18 февраля 2022 года по инициативе Координатора ОБСЕ в ТКГ не состоялось из-за отказа российской стороны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ТКГ.
"Украина подтверждает свою готовность к немедленному обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы вопросов деэскалации ситуации безопасности на линии разграничения для предотвращения любых провокаций и прекращения распространения в информационном пространстве панических настроений", - отмечается в сообщении.
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"Я не знаю, что сейчас происходит у Пушилина , - спикер путлера сказал журналистам."
Письков подчеркнул, что "не владеет информацией", согласовывалась ли эта эвакуация с российской стороной.
"Я не знаю, что там происходит", - добавил он."
Иуды кацапские.
❗️Читатели из Донецка, Луганска и других неподконтрольных городов!
Очень прошу вас, НЕ САДИТЕСЬ ни в какие "эвакуационные" автобусы - сегодня это просто идеальная мишень для тех, кто пытается сейчас сварганить на Донбассе провокацию.
Сидите дома, поближе к убежищам.
https://twitter.com/i/status/1494686895430901768
Ответ от официальных властей Ростова.
со своим аппаратом."
а с кацапами нужно говорить с помощью нефтяного эмбарго....
верните их в 17 век ...там есть всё что им нравится..
Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе идет к войне