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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские представители в Трехсторонней контактной группе по Донбассу отказались от переговоров

Российские представители в Трехсторонней контактной группе по Донбассу отказались от переговоров

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сообщает, что, к сожалению, внеочередное заседание ТКГ созвано на 18 часов 18 февраля 2022 года по инициативе Координатора ОБСЕ в ТКГ не состоялось из-за отказа российской стороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ТКГ.

"Украина подтверждает свою готовность к немедленному обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы вопросов деэскалации ситуации безопасности на линии разграничения для предотвращения любых провокаций и прекращения распространения в информационном пространстве панических настроений", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Украина инициирует внеочередные консультации в ТКГ в связи с решением Госдумы РФ по "Л/ДНР"

Автор: 

переговоры (4910) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+35
Там вся стана -- коллективное *****.
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18.02.2022 19:43
+25
***** снова повышает ставки. Неймется гниде поскорее здохнуть.
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18.02.2022 19:34
+21
Замість Зеленського, заяву для українців та світу зробить Байден о 23-00 по Киеву ЗМІ США пишуть, що американського президента розлютили останні дії Путіна.
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18.02.2022 19:45
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Отлично! Минск умирает.
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18.02.2022 19:33 Ответить
они уже приняли решение, хорошего мало
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18.02.2022 20:28 Ответить
***** снова повышает ставки. Неймется гниде поскорее здохнуть.
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18.02.2022 19:34 Ответить
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18.02.2022 19:38 Ответить
Предсказуемо, у них же "эвакуация" дыныры...
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18.02.2022 19:36 Ответить
***** с письковым и остальными уродами валяют "дурочку", как и все 8 лет войны
"Я не знаю, что сейчас происходит у Пушилина , - спикер путлера сказал журналистам."

Письков подчеркнул, что "не владеет информацией", согласовывалась ли эта эвакуация с российской стороной.

"Я не знаю, что там происходит", - добавил он."

Иуды кацапские.
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18.02.2022 19:51 Ответить
Там уже официально глава МЧС кацапов вылетел в ростовскую область. Каждому беженцу по 10000 рублев
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18.02.2022 19:54 Ответить
Ih ti andr en

❗️Читатели из Донецка, Луганска и других неподконтрольных городов!

Очень прошу вас, НЕ САДИТЕСЬ ни в какие "эвакуационные" автобусы - сегодня это просто идеальная мишень для тех, кто пытается сейчас сварганить на Донбассе провокацию.

Сидите дома, поближе к убежищам.
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18.02.2022 19:55 Ответить
Сегодня.

https://twitter.com/i/status/1494686895430901768
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18.02.2022 19:58 Ответить
Їх постійно ловлять на брехні.
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18.02.2022 19:59 Ответить
автобусы с беженцами уже заминировали росийскими ЧВК Вагнер
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18.02.2022 20:30 Ответить
Что то Пуйло затеяло!Эта тварь пока ласты не завернет, от Украины не отцепится.
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18.02.2022 19:37 Ответить
Там вся стана -- коллективное *****.
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18.02.2022 19:43 Ответить
Они для себя всё решили.
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18.02.2022 19:37 Ответить
У них траур, уазік здох
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18.02.2022 19:40 Ответить
https://twitter.com/i/status/1494686895430901768 https://twitter.com/i/status/1494686895430901768

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18.02.2022 19:57 Ответить
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18.02.2022 19:41 Ответить
Ботекса задушит в бункере собственный охраник
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18.02.2022 19:41 Ответить
Скоріш би.
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18.02.2022 20:00 Ответить
Охрану недавно поменяли с фсб на гур...
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18.02.2022 20:03 Ответить
Таке враження, що фуйло дуже злий за щось на Донбас, він його має розхерачити вщент.
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18.02.2022 19:42 Ответить
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18.02.2022 19:42 Ответить

Ответ от официальных властей Ростова.
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18.02.2022 19:49 Ответить
Иногда что-то идёт не по плану, особенно у рукожопых
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18.02.2022 19:45 Ответить
Замість Зеленського, заяву для українців та світу зробить Байден о 23-00 по Киеву ЗМІ США пишуть, що американського президента розлютили останні дії Путіна.
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18.02.2022 19:45 Ответить
Ну понятно. Чуствуют что сцаными тряпками будут морду бить за обстрел детского садика и школы
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18.02.2022 19:50 Ответить
Разведка ДНР -" Президент Украины Зеленский может сбежать во Львов
со своим аппаратом."
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18.02.2022 19:52 Ответить
"Разведка ДНР" -
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18.02.2022 19:54 Ответить
"со своим аппаратом" - это в смысле чем на рояле играл
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18.02.2022 20:03 Ответить
Вот все кто боятся войны, лишь бы не было войны: вы от войны устали, вы устали летать в Турцию и Египет, устали во время войны катаься на лыжах с бубачькай в Буковеле. А в реале - война это лекарство, это антибиотик против руского мира. ДА, пусть нападают, пусть бамбят, но это будет концом рускага мира, это будет концом расейской *********, ибо Украина уже более тысячи лет противостоит орде и никак не пала. Наши жизни ничто. Мы пыль: мы родились и умерли. А Украина будет всегда. Так что не нужно паники, а нужно верить в ВСУ, помощь наших партнерев и лично в себя. Все будет Украина
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18.02.2022 19:53 Ответить
Я правильно понимаю, что Украина ждала-ждала, дождалась, пока к границе подтянутся 150к российских солдат и именно в этот момент решила напасть на днр/лнр?
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18.02.2022 19:59 Ответить
Расейскому лохторату такое враз зайдет...
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18.02.2022 20:06 Ответить
Это если бы какой то мент выслеживал вооруженного гопника и в момент когда тот подходит к толпе таких же отморозков решил бы его на месте арестовать.
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18.02.2022 20:38 Ответить
Уже 190к , самое время нападать
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18.02.2022 21:16 Ответить
по ходу - да. Как говорил Блумберг что китаец попросил пуйло не портить олимпиаду. Т.е. в пн начнется. Посмотрим.
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18.02.2022 20:14 Ответить
Та её итак испортили.Последнюю неделю все мировые СМИ трубили про потенциальную войну в Украине,а не про Олимпиаду.
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18.02.2022 20:41 Ответить
Одне з двох - або війська вже на висхідних позиціях і прийняте рішення дать команду "фас!" або кацапи у розгубленості і не знають як відповідать на питання які їм обов"язково поставлять на засіданні Дай бог щоб було друге!
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18.02.2022 20:20 Ответить
Скоро "братішки" тисячами в контейнерах з надписом "груз 200" повертатимуться в рідну говень! Путіна думаю скоро вбють свої ж!
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18.02.2022 20:29 Ответить
Вот и весь вес ОБСЕ ....
а с кацапами нужно говорить с помощью нефтяного эмбарго....
верните их в 17 век ...там есть всё что им нравится..
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18.02.2022 20:33 Ответить
Похоже оно положило болт и на НАТО и на Байдена..Аннушка уже несёт масло...
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18.02.2022 20:35 Ответить
Деякі ЗМІ повідомляють що російські окупанти замінували місця зберігання аміаку на заводі Стірол в Горлівці,що б звинуватити Україну в агресії.
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18.02.2022 20:36 Ответить
https://ria.ru/20220218/donbass-1773675185.html?in=t https://ria.ru/20220218/donbass-1773675185.html?in=t


Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе идет к войне
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18.02.2022 20:37 Ответить
Неужели этот урод не ездить листами и не ходить в кафе? Задержался он главарях.
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18.02.2022 20:47 Ответить
Можно начинать боятся...
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18.02.2022 20:38 Ответить
так а о чем разговаривать?
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18.02.2022 20:45 Ответить
Бич православных стран - отсталость. Украина, Россия, Беларусь, Румыния, Болгария без шансов на прогресс. Увы. религия подкачала.
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18.02.2022 21:22 Ответить
 
 