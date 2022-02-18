Российские представители в Трехсторонней контактной группе по Донбассу отказались от переговоров

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сообщает, что, к сожалению, внеочередное заседание ТКГ созвано на 18 часов 18 февраля 2022 года по инициативе Координатора ОБСЕ в ТКГ не состоялось из-за отказа российской стороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ТКГ.

"Украина подтверждает свою готовность к немедленному обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы вопросов деэскалации ситуации безопасности на линии разграничения для предотвращения любых провокаций и прекращения распространения в информационном пространстве панических настроений", - отмечается в сообщении.

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