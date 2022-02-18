Канада отправит в Украину партию стрелкового оружия 21 февраля, - министр обороны Ананд

Партия стрелкового оружия, которое в понедельник пообещал передать Украине премьер-министр Канады Джастин Трюдо, будет отправлена ​​как можно скорее.

По информации Цензор.НЕТ, как сообщает собственный корреспондент Укринформа, об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

"Мы продвигаемся в этом вопросе так быстро, как можем", - сказала Ананд, не уточнив, когда следует ожидать поставки.

Она также опровергла, что Канада мало делает для поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. "Если посмотреть на всю поддержку, которую оказывает Канада ..., то мы точно являемся одним из ведущих государств с точки зрения помощи Украине", - отметила министр.

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