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Новости Агрессия России против Украины Война
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Канада отправит в Украину партию стрелкового оружия 21 февраля, - министр обороны Ананд

Канада отправит в Украину партию стрелкового оружия 21 февраля, - министр обороны Ананд

Партия стрелкового оружия, которое в понедельник пообещал передать Украине премьер-министр Канады Джастин Трюдо, будет отправлена ​​как можно скорее.

По информации Цензор.НЕТ, как сообщает собственный корреспондент Укринформа, об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

"Мы продвигаемся в этом вопросе так быстро, как можем", - сказала Ананд, не уточнив, когда следует ожидать поставки.

Она также опровергла, что Канада мало делает для поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. "Если посмотреть на всю поддержку, которую оказывает Канада ..., то мы точно являемся одним из ведущих государств с точки зрения помощи Украине", - отметила министр.

Читайте также: Парламент Канады принял постановление в поддержку Украины

Автор: 

Канада (2073) оружие (10196) Ананд Антина (17)


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Топ комментарии
+20
У Канады снайперки классные. C14 Timberwolf(лесной волк)
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18.02.2022 20:01
+14
ні, потрібні всіх видів ПВО від ПЗРК до ПРО
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18.02.2022 19:59
+13
Мы благодарны Канаде за любую военную помощь, которая поможет убивать русских
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18.02.2022 19:59
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Правила форума Совет форумчан
нам нужны F-16 и пару сотен танков
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18.02.2022 19:58 Ответить
ні, потрібні всіх видів ПВО від ПЗРК до ПРО
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18.02.2022 19:59 Ответить
Нафіга нам стільки танків, якщо розконсервувати наші, то буде під 3000, у нас стільки екіпажів нема, та й джавиків вже багато. Краще засоби ППО, якщо нам дадуть Петріоти і томагавки то на цьому все закінчиться.
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18.02.2022 20:19 Ответить
Так и есть. Танкиэто для нападения а Украина не собирается нападать. Патриоты и Томагавки полностью успокоят все позывы Путина на войну. Ну и финансовая помощ чтобы солдаты имели хорошую зарплату и очень приличную 50 и более тыс долларов страховку на случай смерти или инвалидности. Солдат должен знать что если погибнет или покалечится-его семья социально защищена
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18.02.2022 20:27 Ответить
Петриоты нам точно не дадут, одна штука - стоит миллиард долларов и их мало, им самим они тоже нужны. В лучшем случае - могут сдать в оренду на месяц-два. Вообще обещали что НАТО закроет небо над Украиной установив бесполётную зону. В таком случае нам и Петриот не нужны
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18.02.2022 22:18 Ответить
если США - Афганистану дали вооружения на $85 млрд,
то почему Украине не дать?

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18.02.2022 22:42 Ответить
F-16 не нужны,сколько нужно время ,что бы подготовить летчика?это не автомобиль.
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18.02.2022 20:49 Ответить
І скільки ж потрібно часу?
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18.02.2022 21:10 Ответить
Перевчити недовго. Україна ще не бананова країна, яку багато хто хотів би бачити. Літаків в строю в рази менше ніж звільнених льотчиків.
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18.02.2022 21:43 Ответить
у Канады нет F-16 . у них на вооружении F-18
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18.02.2022 21:13 Ответить
CF-18, канадские, если уж точно.
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18.02.2022 21:41 Ответить
пойдёт, дайте 2 (сотни)
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18.02.2022 21:47 Ответить
У порівнянні з німцями так, провідна
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18.02.2022 19:58 Ответить
Мы благодарны Канаде за любую военную помощь, которая поможет убивать русских
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18.02.2022 19:59 Ответить
У Канады снайперки классные. C14 Timberwolf(лесной волк)
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18.02.2022 20:01 Ответить
Наш Аллигатор тоже норм
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18.02.2022 20:09 Ответить
Аллигатор, скорее, anti-material rifle, а не снайперка
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18.02.2022 20:11 Ответить
Barrett M82 для відстрілу оккупанта саме те
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18.02.2022 20:14 Ответить
поштучная утилизация малоэффективна...
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18.02.2022 20:15 Ответить
даже очень эффективная... в остальной падали очело начинает протекать когда рядом начинают падать тушки, и ничего не видно и не слышно... откуда маслина прилетает.
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18.02.2022 21:14 Ответить
150 тысяч у границы...поштучно не гуд...
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18.02.2022 21:19 Ответить
даже на сотню в день надо сорок годков...
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18.02.2022 21:25 Ответить
на свої завдання кожна з них крута. Але наша виглядає не гірше жодного разу.
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18.02.2022 20:12 Ответить
ну вигляд виглядом, але основне надійність, безвідмовність, стабільна робота, мала зношуваність і стабільні характеристики в різних умовах експлуатації - а досягнути це дуже довгий і дорогий процес випробувань і покращень в конструкцію і техпроцес виготовлення. Ну і ********** до них повинні також бути один в один, ідентичні маси і характеристики куль і заряду
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18.02.2022 20:19 Ответить
В кожної зброї свої задачі, умовна бригада зі снайперками програє бригаді з автоматами.
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18.02.2022 20:22 Ответить
В відкритому полі чи в місті? Є зброя ближнього і дальнього бою. Танк, наприклад, в місті без піхоти - консерва
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18.02.2022 23:02 Ответить
Украине нужно ПВО и ракеты земля-земля с радиусом 500 км Тамагавки нужны Украине. А стрелецкого оружия у нас итак полно. Ну может снайперских высокоточных винтовок не помешает. а еще лучше-крупнокалиберных типа Баррета
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18.02.2022 20:23 Ответить
Всім країнам, які допомагають, не боячись погроз раші, ЩИРА ПОДЯКА.
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18.02.2022 20:28 Ответить
Зачем нам оружие,у на есть Е-Бабуся,примерно за 1 миллииард $.
Будем отстреливатся смарфонами.
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18.02.2022 20:53 Ответить
 
 