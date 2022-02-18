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Министры и нардепы по поручению Зеленского завтра посетят линию разграничения, - Данилов

Министры и нардепы по поручению Зеленского завтра посетят линию разграничения, - Данилов

Представители Кабмина, депутаты Верховной Рады, секретарь СНБО по поручению президента Украины Владимира Зеленского в субботу, 19 февраля, посетят линию разграничения и населенные пункты на Донбассе, пострадавшие в результате обстрелов.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Украины принял решение: завтра на линию фронта отправятся представители Верховной Рады, отправляется часть министров, я отправляюсь по поручению президента также завтра на фронт. И завтра на фронте будем в тех городах, которые пострадали напрямую, где пострадала наша инфраструктура", - сказал Данилов на брифинге по ситуации на Донбассе.

Читайте также: Украина поддерживает выполнение Минских соглашений, но не по указанию РФ, - Данилов

Автор: 

Данилов (1066) Зеленский (20196) обстрел (26850) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+27
Зачем они там всрались? Они должны в Киеве заниматься вопросами обороны страны, а не на экскурсии ездить и военных отвлекать на свою охрану.
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18.02.2022 20:37
+21
Солнце завтра тоже взайдет за дорученням Зеленского?
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18.02.2022 20:36
+18
Чьмо опять возле брусьев покурит айкос и нюхнет дорожку?

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18.02.2022 20:35
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Чьмо опять возле брусьев покурит айкос и нюхнет дорожку?

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18.02.2022 20:35 Ответить
зеленский заявил что "Запад своими фейками о войне мешает нам поднять зарплати и пенсии"..
слуги урода отреагировали на єто заявление и ... подняли себе зарплати на 24 500+ грн!

Депутати підвищили собі заробітну плату та повернули надбавки
15 ФЕВРАЛЯ 2022
https://sud.ua/ru/news/publication/229346-deputati-pidvischili-sobi-zarobitnu-platu-ta-povernuli-nadbavki Верховна Рада без обговорення проголосувала за основу та в цілому як закон законопроект, що регулює надбавки і доплати депутатам.
Депутати підвищили собі заробітну плату та повернули надбавки
Народні депутати збільшили собі надбавки та зарплати. Про це йдеться у законопроекті № 7002 про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України», який схвалила Верховна Рада за основу та в цілому як закон. Законопроект проголосували без обговорення. Серед авторів значиться голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
У пояснювальній записці зазначено, що відповідно до чинної редакції частин першої та другої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» депутату встановлюється щомісячний посадовий оклад. Надбавки до нього здійснюються у розмірі, встановленому для членів Кабінету Міністрів України. Таким чином депутат у питаннях матеріального і соціально-побутового забезпечення прирівнюється до членів Кабміну. Однак сам Кабмін змінив умови такого матеріального забезпечення, через що депутати лишилися без надбавок.
Тому автори пропонують прописати, що депутатам встановлюється заробітна плата, щомісячний розмір якої складається із посадового окладу, визначеного виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, залежно від посади, на яку народного депутата обрано у Верховній Раді України та її органах, а також надбавок, доплат до посадового окладу у розмірах більше 24 500 грн.
Крім того, профільним комітетом, до компетенції якого належать питання статусу народних депутатів, встановлюються народному депутату надбавки, доплати до посадового окладу та їх розміри. Окремо в законі прописали, що депутат отримує щомісячно заробітну плату та кошти, з дня початку депутатських повноважень...
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18.02.2022 20:38 Ответить
уточнение - установили надбавки в размере 100% оклада депутата по статье "за интенсивность работи"..
зебилы счастливы - эпоха бедности для слуг народа закончилась))
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18.02.2022 20:46 Ответить
Солнце завтра тоже взайдет за дорученням Зеленского?
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18.02.2022 20:36 Ответить
Ага. Для навіжених.
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18.02.2022 20:38 Ответить
Так Агрохимия ж говорил,что все спокойно,а нагнетает запад
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18.02.2022 20:36 Ответить
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18.02.2022 20:36 Ответить
Зачем они там всрались? Они должны в Киеве заниматься вопросами обороны страны, а не на экскурсии ездить и военных отвлекать на свою охрану.
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18.02.2022 20:37 Ответить
а договорится и сойтись интересами посередине Украині?)
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18.02.2022 20:39 Ответить
Підтримую!
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18.02.2022 20:39 Ответить
А не в Киеве этими вопросами заниматься никак в субботу нельзя?
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18.02.2022 20:39 Ответить
Вы всех, кто нужен для решения вопросов, на экскурсию повезете? И что вы там нарешаете? Что вы там увидите в 10 км от нуля? И то, в лучшем случае.
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18.02.2022 20:47 Ответить
Это я должен в Раде голосовать выделение средств на оборону? А вы уже выделили?
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18.02.2022 20:51 Ответить
вместо того что бы военные занимались своей работой им придется нянчиться с депутатами заодно, при чем депутаты точно на передку ничего не решат, ну кроме пиара перзедента.... может еще стан дориг оценят
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18.02.2022 20:52 Ответить
А як же відоси для баранів 73% про сміливого наркомана?
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18.02.2022 21:21 Ответить
Реально - для чергового відео. Бо іншої причини, нахіба їх там - нема. Але завтра буде цікав, чи виявиться Зєлєнскій тим Сусаніним, який заведе це шобло під обстріл, чи будуть взагалі обстріли цих ділянок, де тусуватимуться екскурсанти, хто з командування сил ООС буде висмикнутий з безпосередньої важливої роботи у напружений для військових час на роль екскурсовода.
У час, коли бойові дії вже почалися, ні урядовці, ні депутати вже нічого змінити не зможуть - ні евакуювати поранених, ні відбити ворожу атаку вони не здатні, та й не їхня це робота. Вони повинні були працювати ДО того. Працювати над забезпеченням армії, над зміцненням її обороноздатності і підвищенні безпеки для військових. А тепер для їхніх поїздок іншої причини, як попіаритися - нема. Хіба що корочку учасника бойових дій заробити.
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19.02.2022 05:16 Ответить
Підсумки цього тижня: Влада верзе таке ніби їх взяли в полон і допитують.
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18.02.2022 20:37 Ответить
Че на экскурсию поедут?
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18.02.2022 20:38 Ответить
Щось там має сьогодні Байден сказати в 23:00, напевне знову буде лякати.
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18.02.2022 20:38 Ответить
Кого лякати?
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18.02.2022 20:40 Ответить
пацаків
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18.02.2022 20:48 Ответить
Кому вони там потрібни ?
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18.02.2022 20:38 Ответить
УБД потом всем дадут...или через одного??
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18.02.2022 20:38 Ответить
Навіть, родичам тих, хто там не буде.
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18.02.2022 20:39 Ответить
О, супер, зберіться там всі. Далі як Бог дасть.
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18.02.2022 20:38 Ответить
Нахріна? Це допоможе поліпшити матеріальне забезпечення військових?
Чи для отримання посвідчення і доплат, як УБД?
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18.02.2022 20:39 Ответить
дыбилы зелёные думают, шо рейтинги тута растут..
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18.02.2022 20:39 Ответить
Данилов - ладно, а депутатам там шо делать?
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18.02.2022 20:40 Ответить
А Данилову?
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19.02.2022 08:07 Ответить
А сам...? Ой! Краще не треба! Біди там і так достатньо. ((((
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18.02.2022 20:40 Ответить
Не треба. Бо, як завжди, знадобиться полк охорони і військових роззброїти.
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18.02.2022 20:46 Ответить
Головне щоб білорусів не втягнули в цю війну.
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18.02.2022 20:43 Ответить
Самое прикольное: Данилов: Я тоже завтра отправляюсь на фронт. Данилов воевать или *********?
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18.02.2022 20:44 Ответить
Ребят будут там ставить по стойке смирно перед зажравимися упырями, в нормальной стране эти министры сами должны на колени стать перед защитниками.
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18.02.2022 20:48 Ответить
НА-ХРІ-НА ??????????
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18.02.2022 20:44 Ответить
за УБД и надбавками!
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18.02.2022 20:47 Ответить
Внеочередное заседание Контактной группы по Донбассу перенесли на утро 19 февраля.
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18.02.2022 20:46 Ответить
Поедут делать селфи и пиариться. Потом сделают себе УБД .
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18.02.2022 20:46 Ответить
Мне кажется на этом сайте полно непонятных ботов, которые маскируются.
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18.02.2022 20:47 Ответить
палишься,помогу замаскироваться
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18.02.2022 23:54 Ответить
а нахер они там, все єто зельоное бл@дво всрались то?
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18.02.2022 20:48 Ответить
Держись, Ордло, депутаты, вооруженные до зубов, наведут шороху, как бы до Урала не дошли
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18.02.2022 20:48 Ответить
"
Міністри та нардепи за дорученням Зеленського завтра відвідають лінію розмежування, - Данілов..."

Шуфрич і Бойко в перших рядах.
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18.02.2022 21:02 Ответить
Краще відвідайте Донецьк і Горлівку і подивіться, не брешуть ямараканці, що там дійсно іде евакуація на Ростов? Може хтьось зразу поїде з ними. Візьміть з собою Володю, він запам'ятав ходи і друзів, коли давав там концерти під час війни і має блат.
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18.02.2022 21:04 Ответить
Ребята берегут наш покой ,наши жизни и жизни наших детей , и эту свиноту, что поедет завтра пиарится и морочить голову людям,которые толком и выспаться не могут.Поедут жирные холенные мрази ,и им надо уделить внимание ,им мало что они нагло и спокойно воруют и жируют пока ВСУ бережет страну.Дай Боже ребятам выдержать чтобы не плюнуть в эти наглые морды,которые экономят на людях заслонивших собой Украину,экономят чтобы набить свои карманы!
Тварь зеленая ,чем больше хочет поднять свой рейтинг,тем больше делает омерзительных поступков и указаний.
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18.02.2022 21:04 Ответить
Эту свиноту ещё привезти туда надо и обратно, и кормить не один раз, а волонтеры собирают средства на помощь раненым. Что с нашим народом, который выбирает себе такого правителя?
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19.02.2022 08:14 Ответить
сложнейшая серйознейшая ситуация, а зеленым главное пропиариться
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18.02.2022 21:11 Ответить
Нафига??!………
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18.02.2022 21:16 Ответить
На#уй вони там потрібні???
Відволікати увагу військових на ті дупи???
Вони своїми прямими обов'язками хай займуться - примуть закон за додаткові 50 міліардів на армію...
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18.02.2022 21:22 Ответить
поддерживаю! и депутанов с собой прихватить!
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18.02.2022 23:36 Ответить
пусть хоть окопы покопают, чтобы какая то польза от них..
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18.02.2022 23:38 Ответить
Пропоную т.з. "мінські домовленості" розглядати лише в розрізі ККУ ст.111.З усіми наслідками.
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18.02.2022 23:45 Ответить
Просветите: по спискам какой партии Данилов вошёл во власть ?

Какой у него народный мандат ?

И где Дерьмак ? Туалет проветривает, или за мылом в магазин побежал ?
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18.02.2022 23:46 Ответить
Це ж скільки появиться "учасників бойових дій"! На наступному засіданні ВР (якщо не здриснуть раніше) напевно всі буду з медальками сидіти
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19.02.2022 06:05 Ответить
Имитация действий, в лучшем случае. А может встреча с хлебом-солью?
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19.02.2022 07:24 Ответить
И о б этом Украинские пенсионеры в марте получат доллары к пенсии сказал Данилов , рядом стоящая Верещук поправила его и сказала рубли.
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19.02.2022 07:37 Ответить
Зачем ?
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19.02.2022 07:43 Ответить
 
 