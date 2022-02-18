Министры и нардепы по поручению Зеленского завтра посетят линию разграничения, - Данилов

Представители Кабмина, депутаты Верховной Рады, секретарь СНБО по поручению президента Украины Владимира Зеленского в субботу, 19 февраля, посетят линию разграничения и населенные пункты на Донбассе, пострадавшие в результате обстрелов.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Украины принял решение: завтра на линию фронта отправятся представители Верховной Рады, отправляется часть министров, я отправляюсь по поручению президента также завтра на фронт. И завтра на фронте будем в тех городах, которые пострадали напрямую, где пострадала наша инфраструктура", - сказал Данилов на брифинге по ситуации на Донбассе.

Читайте также: Украина поддерживает выполнение Минских соглашений, но не по указанию РФ, - Данилов