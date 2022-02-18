Министры и нардепы по поручению Зеленского завтра посетят линию разграничения, - Данилов
Представители Кабмина, депутаты Верховной Рады, секретарь СНБО по поручению президента Украины Владимира Зеленского в субботу, 19 февраля, посетят линию разграничения и населенные пункты на Донбассе, пострадавшие в результате обстрелов.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Украины принял решение: завтра на линию фронта отправятся представители Верховной Рады, отправляется часть министров, я отправляюсь по поручению президента также завтра на фронт. И завтра на фронте будем в тех городах, которые пострадали напрямую, где пострадала наша инфраструктура", - сказал Данилов на брифинге по ситуации на Донбассе.
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слуги урода отреагировали на єто заявление и ... подняли себе зарплати на 24 500+ грн!
Депутати підвищили собі заробітну плату та повернули надбавки
15 ФЕВРАЛЯ 2022
https://sud.ua/ru/news/publication/229346-deputati-pidvischili-sobi-zarobitnu-platu-ta-povernuli-nadbavki Верховна Рада без обговорення проголосувала за основу та в цілому як закон законопроект, що регулює надбавки і доплати депутатам.
Депутати підвищили собі заробітну плату та повернули надбавки
Народні депутати збільшили собі надбавки та зарплати. Про це йдеться у законопроекті № 7002 про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України», який схвалила Верховна Рада за основу та в цілому як закон. Законопроект проголосували без обговорення. Серед авторів значиться голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
У пояснювальній записці зазначено, що відповідно до чинної редакції частин першої та другої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» депутату встановлюється щомісячний посадовий оклад. Надбавки до нього здійснюються у розмірі, встановленому для членів Кабінету Міністрів України. Таким чином депутат у питаннях матеріального і соціально-побутового забезпечення прирівнюється до членів Кабміну. Однак сам Кабмін змінив умови такого матеріального забезпечення, через що депутати лишилися без надбавок.
Тому автори пропонують прописати, що депутатам встановлюється заробітна плата, щомісячний розмір якої складається із посадового окладу, визначеного виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, залежно від посади, на яку народного депутата обрано у Верховній Раді України та її органах, а також надбавок, доплат до посадового окладу у розмірах більше 24 500 грн.
Крім того, профільним комітетом, до компетенції якого належать питання статусу народних депутатів, встановлюються народному депутату надбавки, доплати до посадового окладу та їх розміри. Окремо в законі прописали, що депутат отримує щомісячно заробітну плату та кошти, з дня початку депутатських повноважень...
зебилы счастливы - эпоха бедности для слуг народа закончилась))
У час, коли бойові дії вже почалися, ні урядовці, ні депутати вже нічого змінити не зможуть - ні евакуювати поранених, ні відбити ворожу атаку вони не здатні, та й не їхня це робота. Вони повинні були працювати ДО того. Працювати над забезпеченням армії, над зміцненням її обороноздатності і підвищенні безпеки для військових. А тепер для їхніх поїздок іншої причини, як попіаритися - нема. Хіба що корочку учасника бойових дій заробити.
Чи для отримання посвідчення і доплат, як УБД?
Міністри та нардепи за дорученням Зеленського завтра відвідають лінію розмежування, - Данілов..."
Шуфрич і Бойко в перших рядах.
Тварь зеленая ,чем больше хочет поднять свой рейтинг,тем больше делает омерзительных поступков и указаний.
Відволікати увагу військових на ті дупи???
Вони своїми прямими обов'язками хай займуться - примуть закон за додаткові 50 міліардів на армію...
Какой у него народный мандат ?
И где Дерьмак ? Туалет проветривает, или за мылом в магазин побежал ?