Видеообращение Пушилина и Пасечника с призывом к эвакуации было записано еще 16 февраля, - журналистка Ромалийская. СКРИНШОТ

Метаданные видеофайлов с обращением Пушилина и Пасечника указывают, что они были записаны заранее

Об этом сообщила в фейсбуке ведущая телеканала "Настоящее время" Ирина Ромалийская, передает Цензор.НЕТ.

"Главарь луганских боевиков Леонид Пасечник призывает жителей т.н. "ЛНР" эвакуироваться в Россию. Его видеообращение публикуют ресурсы боевиков. Мы загрузили. Метаданные показывают, что это видео создано еще 16 февраля", - написала она.

"Такая же история и с обращением Пушилина", - добавила журналистка.

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Ромалийская напомнила, что 16 февраля западные СМИ называли датой возможного начала вторжения РФ.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 18 февраля главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили массовую эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию. В Кремле заявили, что ничего не знают о такой инициативе. В администрации Ростовской области, в которую якобы собрались вывозить дончан, говорят, что узнали об "эвакуации" из новостей.







