РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11780 посетителей онлайн
Новости
36 008 71

Видеообращение Пушилина и Пасечника с призывом к эвакуации было записано еще 16 февраля, - журналистка Ромалийская. СКРИНШОТ

Видеообращение Пушилина и Пасечника с призывом к эвакуации было записано еще 16 февраля, - журналистка Ромалийская. СКРИНШОТ

Метаданные видеофайлов с обращением Пушилина и Пасечника указывают, что они были записаны заранее

Об этом сообщила в фейсбуке ведущая телеканала "Настоящее время" Ирина Ромалийская, передает Цензор.НЕТ.

"Главарь луганских боевиков Леонид Пасечник призывает жителей т.н. "ЛНР" эвакуироваться в Россию. Его видеообращение публикуют ресурсы боевиков. Мы загрузили. Метаданные показывают, что это видео создано еще 16 февраля", - написала она.

"Такая же история и с обращением Пушилина", - добавила журналистка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Донецке очереди из-за "эвакуации". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ромалийская напомнила, что 16 февраля западные СМИ называли датой возможного начала вторжения РФ.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 18 февраля главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили массовую эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию. В Кремле заявили, что ничего не знают о такой инициативе. В администрации Ростовской области, в которую якобы собрались вывозить дончан, говорят, что узнали об "эвакуации" из новостей.

Видеообращение Пушилина и Пасечника с призывом к эвакуации было записано еще 16 февраля, - журналистка Ромалийская 01
Видеообращение Пушилина и Пасечника с призывом к эвакуации было записано еще 16 февраля, - журналистка Ромалийская 02
Видеообращение Пушилина и Пасечника с призывом к эвакуации было записано еще 16 февраля, - журналистка Ромалийская 03
Видеообращение Пушилина и Пасечника с призывом к эвакуации было записано еще 16 февраля, - журналистка Ромалийская 04

Автор: 

эвакуация (2058) Донбасс (26955) Ромалийская Ирина (423)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+62
Гм.. 16-е? Похоже "фейковые", по версии зебила, сообщения Пентагона были не такими уж и фейковыми.
показать весь комментарий
18.02.2022 21:02
+31
Пенис Душилин не может не обосраться.Имбицилом кацапским родилось,дураком и умрет.
показать весь комментарий
18.02.2022 20:54
+26
Топорная работа, палятся на мелочах, бо тупые.
показать весь комментарий
18.02.2022 20:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Интересно отчего они планы поменяли.
показать весь комментарий
18.02.2022 20:47 Ответить
Гм.. 16-е? Похоже "фейковые", по версии зебила, сообщения Пентагона были не такими уж и фейковыми.
показать весь комментарий
18.02.2022 21:02 Ответить
але у мерзопакосних москалів руки все рівно чешуться... Боже бережи Україну!
показать весь комментарий
18.02.2022 21:09 Ответить
вторжения по всей линии границы не будет, только в лугандоне, а это Украина.
показать весь комментарий
19.02.2022 07:28 Ответить
РЮЗЬГАЯ СВИНЬЯ

Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.

https://2ch.hk/b/thumb/232363769/16044370476320s.jpg
показать весь комментарий
19.02.2022 12:38 Ответить
Никто ничего не менял так и было задумано
зомбоящеры полезут в ростовскую область,загранотряды уже готовы
показать весь комментарий
18.02.2022 21:11 Ответить
Интересно а почему поменяли планы те шо зомбировали шо в 3.00 (16.02)начнется ракетный удар?
показать весь комментарий
18.02.2022 21:27 Ответить
И как они могли провести ракетный удар?
показать весь комментарий
18.02.2022 21:28 Ответить
Спроси у Блинкена.
показать весь комментарий
18.02.2022 21:58 Ответить
Я у тебя спрашиваю, ты же ждал. Вот чего ты ждал?
показать весь комментарий
18.02.2022 22:03 Ответить
Петров, ну ты и задолбал. Я ничего не ждал. И стараюсь меньше смотреть всю эту муйню про войну и Короновирус.
показать весь комментарий
18.02.2022 22:10 Ответить
это заметно)))
показать весь комментарий
19.02.2022 00:59 Ответить
А я как раз встал в 2 ночи поссать, думаю непосплю еще час, посмотрю чи лэтят ракети. Ждав до 03.15. Все-*****....Утром на работу. Лег спать.
показать весь комментарий
18.02.2022 21:32 Ответить
а вы идиот из кацапии..
показать весь комментарий
19.02.2022 02:25 Ответить
Це тому, що ти довбоящер.
показать весь комментарий
19.02.2022 07:51 Ответить
Ну так была же новость, что чинушей ДНР начали вывозить ещё в понедельник,
показать весь комментарий
18.02.2022 20:47 Ответить
Так они просто тупят со старта, как и всегда.
показать весь комментарий
18.02.2022 20:48 Ответить
Бо рукожопи!

Навіть метадані видалити не додумались!

Ну або наші люди там навмисно це зробили... що змогли!
показать весь комментарий
18.02.2022 20:48 Ответить
Ну і що зараз важливіше ? Дороги чи Ракети?
показать весь комментарий
18.02.2022 20:48 Ответить
Не Є-блофони, це точно...
показать весь комментарий
18.02.2022 20:54 Ответить
миллиард деревьев
показать весь комментарий
18.02.2022 21:09 Ответить
Там є цілий склад відео, де ніби ВСУ, чи нацгвардія, чи "бандьори" мучають расєйськомавних зрадників. А можливо вже десь і заложили вибіхівку і чекають наках підірвати шлолу, чи автобус. Тварини і терористи ніколи не змінюють своєї тактики і свого умислу.
А якщо чесно, то мені не шкода тих даунбасівців. Це вони покликали ворога в свій дім і ворог буде робити з ними, що йому заменеться - підривати, обстрілювати, палити... йому потрібна картинка на весь світ про "фашистів".
показать весь комментарий
18.02.2022 20:50 Ответить
Чуть иначе по картинке. Она, картинка, нужна только для своего лохтората, и в РФ в том числе. Там верят во всё, что с телика валят. Говорил по вайберу с уральскими, там живут с вахтовых времён совковых, все старые уже. Сложно поверить, но прогнали по тем местам по тв каналам, что подлодка возле Сахалина что обнаружилась, была украинская! По европейской части РФ такое не стали запускать, не все поверят. Но поверили там. Я думал меня подкалывают. Уверены дундуки абсолютно! Всё правда.
показать весь комментарий
18.02.2022 21:33 Ответить
Зашквар
показать весь комментарий
18.02.2022 20:54 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2022 20:54 Ответить
Я устал .... Я ухожу. І застрілеться.
показать весь комментарий
18.02.2022 22:07 Ответить
Пенис Душилин не может не обосраться.Имбицилом кацапским родилось,дураком и умрет.
показать весь комментарий
18.02.2022 20:54 Ответить
Топорная работа, палятся на мелочах, бо тупые.
показать весь комментарий
18.02.2022 20:55 Ответить
Вспомни Петрова и Баширова. Вот такой уровень. Наши впрочем ничем не лучше. И это не только Зеленского касается. При Порошенко, конечно, появились нормальные люди, но большинство дебилы такого же уровня.
показать весь комментарий
18.02.2022 20:58 Ответить
16.
Що з цього приводу скаже хламідія з зебілними сотоффаріщами? Чи пліснява ОПа ще не дала команду гавкать?
показать весь комментарий
18.02.2022 21:00 Ответить
Чепушилин начал действовать
показать весь комментарий
18.02.2022 21:02 Ответить
Спалились, только граждане РФ об этом не узнают.
показать весь комментарий
18.02.2022 21:03 Ответить
Ну що, хтось ще скаже що Європа з США нагнітали?
показать весь комментарий
18.02.2022 21:05 Ответить
Вспомните 14 год. Это бородатое чмо Чипушило при слухах о боях на Путиловском мосте, уже баулы в мерен грузило. А тут людей эвакуирует. Был бы реальный замес оно первое бы с Донецка нарезало, оно ж сыкло и чмо законтаченное по жизни.
показать весь комментарий
18.02.2022 21:06 Ответить
Пусть вся эта вата уезжает, большинство так называемых "мирных жителей" на 80 % украинофобы и любители путина, так что жалко далеко не всех.
показать весь комментарий
18.02.2022 22:52 Ответить
они детей вывозят без контрольно - это преступление и геноцид
показать весь комментарий
19.02.2022 02:29 Ответить
Ты шоль назначило, чучело обтруханое?
показать весь комментарий
18.02.2022 21:14 Ответить
Этим правителям ЛДНР не выгодна война, так как они могут утратить свои доходы. Придут другие и доходы могут пойти в другие карманы.
показать весь комментарий
18.02.2022 21:09 Ответить
Без войны они сами не выгодня пуйлу, так что донбасян ждет еще много незабываемых последствий их выбора-2010.
показать весь комментарий
18.02.2022 21:14 Ответить
Медальки "За возвращение Крыма" тоже загодя напечатали. Касапы такие касапы.
показать весь комментарий
18.02.2022 21:13 Ответить
Пушилин, этот халявщик, а не партнер, пусть ждет своего социального лифта к Кобзону и Мотороле.
показать весь комментарий
18.02.2022 21:17 Ответить
МММ-щика может слушаться только...
показать весь комментарий
18.02.2022 21:19 Ответить
Их Байден спугнул, датой 16 января.
показать весь комментарий
18.02.2022 21:23 Ответить
точно января?
показать весь комментарий
18.02.2022 21:35 Ответить
https://kurs.com.ua/ua/novost/778473-video-s-prizivom-o-srochnoi-avakuacii-iz-ordlo-bili-zapisani-pozavchera?source=ukrnet Папка, из которой загружались видеоролики в Telegram , называется "Бросок мангуста".
показать весь комментарий
18.02.2022 21:29 Ответить
‼️ @sternenko знайшов докази, що загострення на фронті, як і «евакуація» цивільних з окупованих територій готувалися завчасно й навмисне.

Метадані звернень ватажків «Л/ДНР» свідчать, що відео були створені напередодні початку інтенсивних обстрілів 🇷🇺військ по всьому фронту.
показать весь комментарий
18.02.2022 22:43 Ответить
То не та "мангуста", который зверек Рикки-Тикки-Тави, то "мангуста", точнее, "менгисту", котарая Хайле Мариам

"Генеральный секретарь ЦК https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8 Рабочей партии Эфиопии (https://ru.wikipedia.org/wiki/1984 1984 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1991 1991 ). В 1987-1991 годах - президент и председатель Государственного Совета Эфиопии. С https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 21 мая 1991 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F эмиграции .

Развал экономики, голод и война с сепаратистами в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F Эритрее привели в 1991 году к его свержению, после чего Хайле Мариам эмигрировал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5 Зимбабве , где получил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%89%D0%B5 политическое убежище . За годы его правления погибли от 100 тысячhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BC#cite_note-1 [1] до 2 миллионов человек[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 788 дней ] - последнее число включает также умерших от голода. На родине Высший суд Эфиопии заочно приговорил Менгисту Хайле Мариама к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 пожизненному заключению , а затем к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C смертной казни ." (Википедия)
показать весь комментарий
19.02.2022 03:03 Ответить
По датам разоблачаете, а сами січень с лютим перепутали, мнять...
показать весь комментарий
18.02.2022 21:34 Ответить
теперь пынька объявил сроки удара с 21 по 25 февраля
показать весь комментарий
18.02.2022 21:37 Ответить
ясен пень! закончится олимпиада, медали вручат, парад участников пройдут,домой вылетят, а там можно и начинать...
показать весь комментарий
18.02.2022 22:45 Ответить
как же вы хаваете... жесть
показать весь комментарий
18.02.2022 21:48 Ответить
16 числа слышал зеля, а ты говорил что запад нагнетает… больше я тебе не верю….
показать весь комментарий
18.02.2022 21:54 Ответить
Две недели, а то и пару месяцев, наши западные друзья-партнеры рассказывали, что 16 будет масовое наступление. У нас даже праздник новый забабахали. И там готовились. По своему. При чем тут палятся? В чем? Ну заготовка на случай обострения. По моему грамотно, если непредвзято смотреть. Как бы попробовать посмотреть со стороны.
Тип если будет наступление России, населению лучше свалить подальше от зоны боевых действий. Логично вроде.
показать весь комментарий
18.02.2022 22:42 Ответить
ну ты и дура кацапская
показать весь комментарий
19.02.2022 02:32 Ответить
А по существу нечегоисказать. Ну ок)
показать весь комментарий
19.02.2022 12:20 Ответить
Пишут, что уже стёрли все видео. И похоже что кого-то уже там расстреляли за такую подставу и должность админа уже свободна. Кто следующий на должность?
показать весь комментарий
18.02.2022 22:51 Ответить
Ну а чого ви очікували від подібних дегенератів?
показать весь комментарий
18.02.2022 22:54 Ответить
Так Чепушила 16 лютого каже - Севодняшнєво дня 18 февраля начать эвакуацию. Прямо Ванга!
показать весь комментарий
18.02.2022 23:00 Ответить
Денежый транш из РФ в ЛДНР 15 февраля не пришел, бизнес закрывается, лохторат Пушилина и Пасечника утилизируется:
- Нв думал, не гадал он,
- Никак не ожидал он
- Такого вот конца.

Не могу не привести фотку, которая вызвала шквал истерики у прогожинских на politforum.
Пушилину посвящается

показать весь комментарий
19.02.2022 02:59 Ответить
"Детские лагеря Ростовской области приняли первых беженцев из Донбасса
Первых беженцев из Донбасса расселили в детском лагере «Звезда» Ростовской области.
По информации агентства, автобусы с жителями самопровозглашенных республик пересекли пропускной пункт на границе Ростовской области и ДНР и направились в Неклиновский район. В регионе незамедлительно были подготовлены оздоровительные лагеря, расположенные на берегу Азовского моря. Они примут примерно полторы тысячи беженцев"
https://lenta.ru/news/2022/02/18/bezhenlager/

Вот он,
Пансионат "Звезда" Ростовская область, Неклиновский район, х. Рожок, пер. Школьный, д. 5а

А вот и отзыв:
"Елена

Хочу поделиться с Вами впечатлениями от пансионата «Звезда», который находится в г. Таганрог, п. Рожок, куда угораздило меня приехать в августе 2018 г. с семьёй на отдых по профсоюзной путёвке. И так администрация пансионата гордо заявляет о себе на сайте:
Номер просто жуткий , ни о какой новой комфортабельной мебели не может быть и речи.
Кровати из 80-х годов на них дышать страшно, не то что спать, того и гляди развалятся.
Моим детям вообще досталась двух -ярусная, металлическая кровать, на которой просто невозможно спать.

Телевизор ламповый начала 90- х, никакой плазмы обещанной на сайте и в помине не было. Я конечно понимаю, что телевизор не основополагающее на отдыхе, но по факту это обман потребителя и из этих казалось бы мелочь создаётся общее впечатление от номера.
Когда я включила кондиционер, мне показалось, что я завела трактор. С таким шумом и треском он работает. Из чего можно сделать вывод, что в пансионате нет такого понятия как - чистка кондиционеров.
Отдельная тема ванная. Смеситель в душе весь в коррозии. Штора такого вида, что к ней страшно прикасаться. Раковина разбита. Но самое интересное, персонал заботливо положил на пол в ванной тряпку с намёком - « Помылся протри пол.»

Балкон наглухо заварен решеткой, т.е не дай Бог пожар и путь к спасению отрезан.
« Зимняя вишня » никого ничему не научила.
Я естественно попыталась поменять номер на тот, что заявлен на сайте, но на ресепшен мне отказали в виду отсутствия свободных номеров.Только потом пообщавшись с горничной, я услышала, что в номерах люкс проживает персонал пансионата.

2.Питание.
« Меню разнообразно, каждый найдёт что-то по своему вкусу.»
А также на сайте написано имеется « Витаминный» стол.

Питание никакое, на сайте пишут меню разнообразное, но по факту выбора у гостей пансионата нет. Что поставили тебе на стол то и ешь. И никого не волнует, что у тебя может быть аллергия на рыбу , альтернативы нет. Вместо кофе по утрам подают цикорий. Витаминный стол - это не фрукты, которые ожидаешь увидеть на юге, а :
- чеснок
- репчатый лук
- перец
- пучок петрушки и укропа
- морковь
Из фруктов мы застали только яблоки.
Одним словом стол очень скудный и не сытный. Да в столовой был сделан ремонт, но посуда на столе грязная и со сколами. Персонал столовой уходя вечером домой даже не удосуживаются снять с себя униформу, а на следующий день они придут и будут в в этих же фартуках работать.

Полнейшая анти-санитария. Сотрудник пансионата, который отвечает за парковку пансионата вечером уже был пьян.

3.Пляж.
« Помимо прочих достоинств, пансионат « Звезда» имеет собственный пляж. Здесь есть всё необходимое для релаксации: шезлонги, зонты и даже пляжные полотенца.»
На самом деле пляж находится не так близко, как заявлено на сайте.
На счёт собственного пляжа я бы поспорила, т.к на нём отдыхают не только гости пансионата, но и местные жители, которые как раз и релаксируют на шезлонгах пансионата.
Когда мы пришли первый раз на пляж, нас встретил сотрудник пансионата и сказал, что мест на пляже нет. Но когда увидел браслеты « Звезды» на наших запястьях сказал:
- « Ребята проходите, но если шезлонгов свободных не будет подходите ко мне. Я тогда или местных сгоню или другие Вам достану.»
Т.е. получается я, гость пансионата, должна спуститься на пляж прозондировать обстановку на наличие шезлонгов и если шезлонгов нет, найти Васю Пупкина. А он в свою очередь будет устраивать разборки с местными жителями, отвоёвывая шезлонг.

По качеству обстановки номера мне показалось, что я окунулась в прошлое, как на машине времени. Питание скудное мои дети ходили голодные и самое страшное альтернативы питания там нет, если не в « Звезде» то нигде. Поселок Рожок это яркий пример конца любой цивилизации, вечером там просто делать нечего. И я не говорю о развлечениях для совсем молодых, делать нечего всем возрастным группам отдыхающих.
Это глушь, до единственного магазина 4 км. В 15 минутах находится КПП граница между Россией и Украиной ( Мариуполь). Пляж грязный и не ухоженный."
https://tyr61.ru/catalog/detskiye_lagerya_rostova-na-donu/144768-zvezda-pansionat/comments/
показать весь комментарий
19.02.2022 05:43 Ответить
Самое примечательное:
согласно отзывам постояльцев, в этом пансионате нет интернета.
Территория, как указано в отзыве выше, охраняемая.
То есть женщин и детей из Донецка можно спокойно держать в заложниках, "пикнуть" в интернете они не смогут.

"В 15 минутах находится КПП граница между Россией и Украиной ( Мариуполь)" (см. отзыв о пансионате выше)
То есть можно взять и погнать женщин и детей на КПП ("мы будет стоять за спинами женщин и детей"(С)).
Интернета, напоминаю, в этом лагере нет...
показать весь комментарий
19.02.2022 06:10 Ответить
Добре, що гваздіки завжди під рукою, а якже ж без них, то святоє.
показать весь комментарий
19.02.2022 09:36 Ответить
РЮЗЬГАЯ СВИНЬЯ

Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.

https://2ch.hk/b/thumb/232363769/16044370476320s.jpg
показать весь комментарий
19.02.2022 12:40 Ответить
Кожен Пушилков, Пасєчніков... мусить затямкувати, що кожним своїм кроком щодо обслуговування фюрера Путлєра вони неминуче наближають новий Нюрнберзький процес, на якому вони будуть заслуговувати бути повішеними. Як Гітлер та його лакеї. Тільки помилки Черчіля та глупство Ф.Д.Рузвельта перешкодило повісити сталіна. Тепер новим черчілям ми не дозволимо помилитись!
показать весь комментарий
19.02.2022 13:34 Ответить
 
 