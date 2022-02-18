Видеообращение Пушилина и Пасечника с призывом к эвакуации было записано еще 16 февраля, - журналистка Ромалийская. СКРИНШОТ
Метаданные видеофайлов с обращением Пушилина и Пасечника указывают, что они были записаны заранее
Об этом сообщила в фейсбуке ведущая телеканала "Настоящее время" Ирина Ромалийская, передает Цензор.НЕТ.
"Главарь луганских боевиков Леонид Пасечник призывает жителей т.н. "ЛНР" эвакуироваться в Россию. Его видеообращение публикуют ресурсы боевиков. Мы загрузили. Метаданные показывают, что это видео создано еще 16 февраля", - написала она.
"Такая же история и с обращением Пушилина", - добавила журналистка.
Ромалийская напомнила, что 16 февраля западные СМИ называли датой возможного начала вторжения РФ.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 18 февраля главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили массовую эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию. В Кремле заявили, что ничего не знают о такой инициативе. В администрации Ростовской области, в которую якобы собрались вывозить дончан, говорят, что узнали об "эвакуации" из новостей.
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Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.
https://2ch.hk/b/thumb/232363769/16044370476320s.jpg
зомбоящеры полезут в ростовскую область,загранотряды уже готовы
Навіть метадані видалити не додумались!
Ну або наші люди там навмисно це зробили... що змогли!
А якщо чесно, то мені не шкода тих даунбасівців. Це вони покликали ворога в свій дім і ворог буде робити з ними, що йому заменеться - підривати, обстрілювати, палити... йому потрібна картинка на весь світ про "фашистів".
Що з цього приводу скаже хламідія з зебілними сотоффаріщами? Чи пліснява ОПа ще не дала команду гавкать?
Метадані звернень ватажків «Л/ДНР» свідчать, що відео були створені напередодні початку інтенсивних обстрілів 🇷🇺військ по всьому фронту.
"Генеральный секретарь ЦК https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8 Рабочей партии Эфиопии (https://ru.wikipedia.org/wiki/1984 1984 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1991 1991 ). В 1987-1991 годах - президент и председатель Государственного Совета Эфиопии. С https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 21 мая 1991 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F эмиграции .
Развал экономики, голод и война с сепаратистами в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F Эритрее привели в 1991 году к его свержению, после чего Хайле Мариам эмигрировал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5 Зимбабве , где получил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%89%D0%B5 политическое убежище . За годы его правления погибли от 100 тысячhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BC#cite_note-1 [1] до 2 миллионов человек[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 788 дней ] - последнее число включает также умерших от голода. На родине Высший суд Эфиопии заочно приговорил Менгисту Хайле Мариама к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 пожизненному заключению , а затем к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C смертной казни ." (Википедия)
Тип если будет наступление России, населению лучше свалить подальше от зоны боевых действий. Логично вроде.
- Нв думал, не гадал он,
- Никак не ожидал он
- Такого вот конца.
Не могу не привести фотку, которая вызвала шквал истерики у прогожинских на politforum.
Пушилину посвящается
Первых беженцев из Донбасса расселили в детском лагере «Звезда» Ростовской области.
По информации агентства, автобусы с жителями самопровозглашенных республик пересекли пропускной пункт на границе Ростовской области и ДНР и направились в Неклиновский район. В регионе незамедлительно были подготовлены оздоровительные лагеря, расположенные на берегу Азовского моря. Они примут примерно полторы тысячи беженцев"
https://lenta.ru/news/2022/02/18/bezhenlager/
Вот он,
Пансионат "Звезда" Ростовская область, Неклиновский район, х. Рожок, пер. Школьный, д. 5а
А вот и отзыв:
"Елена
Хочу поделиться с Вами впечатлениями от пансионата «Звезда», который находится в г. Таганрог, п. Рожок, куда угораздило меня приехать в августе 2018 г. с семьёй на отдых по профсоюзной путёвке. И так администрация пансионата гордо заявляет о себе на сайте:
Номер просто жуткий , ни о какой новой комфортабельной мебели не может быть и речи.
Кровати из 80-х годов на них дышать страшно, не то что спать, того и гляди развалятся.
Моим детям вообще досталась двух -ярусная, металлическая кровать, на которой просто невозможно спать.
Телевизор ламповый начала 90- х, никакой плазмы обещанной на сайте и в помине не было. Я конечно понимаю, что телевизор не основополагающее на отдыхе, но по факту это обман потребителя и из этих казалось бы мелочь создаётся общее впечатление от номера.
Когда я включила кондиционер, мне показалось, что я завела трактор. С таким шумом и треском он работает. Из чего можно сделать вывод, что в пансионате нет такого понятия как - чистка кондиционеров.
Отдельная тема ванная. Смеситель в душе весь в коррозии. Штора такого вида, что к ней страшно прикасаться. Раковина разбита. Но самое интересное, персонал заботливо положил на пол в ванной тряпку с намёком - « Помылся протри пол.»
Балкон наглухо заварен решеткой, т.е не дай Бог пожар и путь к спасению отрезан.
« Зимняя вишня » никого ничему не научила.
Я естественно попыталась поменять номер на тот, что заявлен на сайте, но на ресепшен мне отказали в виду отсутствия свободных номеров.Только потом пообщавшись с горничной, я услышала, что в номерах люкс проживает персонал пансионата.
2.Питание.
« Меню разнообразно, каждый найдёт что-то по своему вкусу.»
А также на сайте написано имеется « Витаминный» стол.
Питание никакое, на сайте пишут меню разнообразное, но по факту выбора у гостей пансионата нет. Что поставили тебе на стол то и ешь. И никого не волнует, что у тебя может быть аллергия на рыбу , альтернативы нет. Вместо кофе по утрам подают цикорий. Витаминный стол - это не фрукты, которые ожидаешь увидеть на юге, а :
- чеснок
- репчатый лук
- перец
- пучок петрушки и укропа
- морковь
Из фруктов мы застали только яблоки.
Одним словом стол очень скудный и не сытный. Да в столовой был сделан ремонт, но посуда на столе грязная и со сколами. Персонал столовой уходя вечером домой даже не удосуживаются снять с себя униформу, а на следующий день они придут и будут в в этих же фартуках работать.
Полнейшая анти-санитария. Сотрудник пансионата, который отвечает за парковку пансионата вечером уже был пьян.
3.Пляж.
« Помимо прочих достоинств, пансионат « Звезда» имеет собственный пляж. Здесь есть всё необходимое для релаксации: шезлонги, зонты и даже пляжные полотенца.»
На самом деле пляж находится не так близко, как заявлено на сайте.
На счёт собственного пляжа я бы поспорила, т.к на нём отдыхают не только гости пансионата, но и местные жители, которые как раз и релаксируют на шезлонгах пансионата.
Когда мы пришли первый раз на пляж, нас встретил сотрудник пансионата и сказал, что мест на пляже нет. Но когда увидел браслеты « Звезды» на наших запястьях сказал:
- « Ребята проходите, но если шезлонгов свободных не будет подходите ко мне. Я тогда или местных сгоню или другие Вам достану.»
Т.е. получается я, гость пансионата, должна спуститься на пляж прозондировать обстановку на наличие шезлонгов и если шезлонгов нет, найти Васю Пупкина. А он в свою очередь будет устраивать разборки с местными жителями, отвоёвывая шезлонг.
По качеству обстановки номера мне показалось, что я окунулась в прошлое, как на машине времени. Питание скудное мои дети ходили голодные и самое страшное альтернативы питания там нет, если не в « Звезде» то нигде. Поселок Рожок это яркий пример конца любой цивилизации, вечером там просто делать нечего. И я не говорю о развлечениях для совсем молодых, делать нечего всем возрастным группам отдыхающих.
Это глушь, до единственного магазина 4 км. В 15 минутах находится КПП граница между Россией и Украиной ( Мариуполь). Пляж грязный и не ухоженный."
https://tyr61.ru/catalog/detskiye_lagerya_rostova-na-donu/144768-zvezda-pansionat/comments/
согласно отзывам постояльцев, в этом пансионате нет интернета.
Территория, как указано в отзыве выше, охраняемая.
То есть женщин и детей из Донецка можно спокойно держать в заложниках, "пикнуть" в интернете они не смогут.
"В 15 минутах находится КПП граница между Россией и Украиной ( Мариуполь)" (см. отзыв о пансионате выше)
То есть можно взять и погнать женщин и детей на КПП ("мы будет стоять за спинами женщин и детей"(С)).
Интернета, напоминаю, в этом лагере нет...
Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.
https://2ch.hk/b/thumb/232363769/16044370476320s.jpg