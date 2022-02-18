Украина не будет вести переговоры с представителями "Л/ДНР", только с Россией, - Данилов

Украина готова к переговорам с Российской Федерацией, а не с представителями ничего не решающих "ЛДНР".

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

"Преговоры мы можем вести только с Российской Федерацией. Мы не можем вести переговоры с людьми, не имеющими никакого отношения к самостоятельности, они не принимают никаких самостоятельных решений. Все решения принимаются только в Москве.

Владимир Зеленский заявил, что он в любое время готов встретиться с Путиным, чтобы проводить эти переговоры. На сегодняшний день, к сожалению, они отказываются от этих переговоров", – сказал Данилов.

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Секретарь СНБО добавил, что проводить переговоры с ничего не решающими людьми "мы не можем и не будем, потому что это пустая трата времени".