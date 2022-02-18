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Новости Война
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Путин подписал указ о призыве граждан РФ из запаса на военные сборы

Путин подписал указ о призыве граждан РФ из запаса на военные сборы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе граждан РФ на военные сборы в 2022 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Призвать в 2022 году находящихся в запасе граждан Российской Федерации для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте указа, опубликованном в пятницу вечером на официальном портале правовой информации.

Правительству и органам исполнительной власти субъектов РФ поручено обеспечить выполнение мер, связанных с призывом граждан РФ, находящихся в запасе, по прохождению военных сборов и с проведением этих собраний.

Смотрите также: Отвода войск РФ от границ Украины нет, а замечена новая активность врага, - Бутусов. КАРТА

Автор: 

армия РФ (19011) путин (31197) россия (95326)


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Топ комментарии
+101
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18.02.2022 22:03
+63
что можно сказать...
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18.02.2022 22:03
+62
кремлевская крыса ********* окончательно и бесповоротно.
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18.02.2022 22:05
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Страница 2 из 2
Зараз Сеня йому в око зарядить!
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18.02.2022 22:35 Ответить
А путин сам будет идти с автоматом в первых рядах?
Или мясо пошлет на убой?
А сам трусливый путин будет в бункере отсижываться.
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18.02.2022 22:29 Ответить
пасичник душилин обьявляет о эвакуации и проводится мобилизация в ордло всех пригодных к службе от 18 до 43 лет.Пу проводит мобилизацию,согнали 100 БТГ к границам Украины,перекинули морскую пехоту с севера в крым,вдв рф в полной боевой,союзниеи Украины бьют в набат...Итолько Данилов,зе и арахамия не видят угроз...Странно это все
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18.02.2022 22:29 Ответить
ПДРС!
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18.02.2022 22:32 Ответить
Ахтунг, партизанен!
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18.02.2022 22:32 Ответить
«Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: » ЗА РОДИНУ И ПАПУ»!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.…»
В. ДОРОШЕНКО
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18.02.2022 22:32 Ответить
Бурят з Донбасу вітає!
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18.02.2022 22:32 Ответить
Кино и немцы. Зарегился с помощью впн на яндексе и через него на русвесне, пишу в принципе нейтральные комменты с пораженческими настроениями. Черти как на сковородке воют, но не блокируют, думают, шо я с Донецка) А я хорошо его знаю(половина родственников оттуда), умора просто их иметь потихоньку..) Присоединяйтесь, панове, посеем трохи паники в рядах «путинприди»..
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18.02.2022 22:33 Ответить
Вы гастролируете у них, они гастролируют у нас. Посмотрите сколько мудачья набежало с визгами "всё пропало".
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19.02.2022 02:44 Ответить
об успехах докладывай здесь регулярно
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19.02.2022 06:41 Ответить
Так он каждый год их подписывает....
Это сродни новостей на сепар-сайтах "През Украины подписал указ о мобилизации"
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18.02.2022 22:36 Ответить
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18.02.2022 22:36 Ответить
блефует пид@р
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18.02.2022 22:36 Ответить
хатят ли уские вайны...
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18.02.2022 22:38 Ответить
А москвичі зажрались сволочі, нєхір ховатися за спинами бурятів, якутів... вперед в окопи свящєнной Лугандоніі !
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18.02.2022 22:38 Ответить
И бараны пойдут на убой....
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18.02.2022 22:45 Ответить
Представляю в каком восторге диванные воюны на Роисе.
Посмотрим сколько Роися сможет так тужиться и, что будет с ее экономикой после всего этого балагана.
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18.02.2022 22:48 Ответить
З "запасу" кажуть буде хороше добриво для соняху і кукурудзи...
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18.02.2022 22:52 Ответить
Ага, виросте на хронічно отруєному добриві - а потім такий поїв кукурудзи, і раптом починається загрозливе для здоров'я форсоване турбопердіння...
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18.02.2022 23:50 Ответить
Да правильно, пусть походят в вонючей форме не своего размера,
пусть поползают по грязи пыли с автоматами, побьют друг другу морды в казарме за лучшие нары, пусть посидят на гауфптвахте, на сухпайке -
это всё сильно отрезвляет .
Эти уже не будут писать на заднем стекле жигуля "можем павтарить" ...
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18.02.2022 22:55 Ответить
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18.02.2022 23:19 Ответить
Особливо якщо зі зміщеним центром ваги... ))
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18.02.2022 23:27 Ответить


Да правильно, пусть походят в вонючей форме не своего размера,
пусть поползают по грязи пыли с автоматами, побьют друг другу морды в казарме за лучшие нары, пусть посидят на гауфптвахте, на сухпайке (с) +++

Плюс бонусом вечерняя культурная программа - игра на кожаной флейте дагестанцев , разучивание кричалок " Чечня - это круто" и т.д. )))
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19.02.2022 06:22 Ответить
Когда же ты сдохнешь тварь кровоненасытная, мразь орковсеая , ******** лилипутовский 😡😡😡
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18.02.2022 22:55 Ответить
Подивіться на ці одухотворені обличчя передні частини харчоприймальної голови. Такі дійсно будуть тваринно ревіти в екстазі - "урррряяя!!! сына на смерть отправлю!!! мы быдлы, наше дело костьми лечь!!! за путина!!! за вексельберга!!! за абрамовича!!! они спасут расеюшку от жыдов!!! бей биндер!!!"

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18.02.2022 23:01 Ответить
👍
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18.02.2022 23:15 Ответить
во таки и оно то что говорят в чат рулетках--заставят ванек гибнуть
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18.02.2022 23:04 Ответить
Ого, это ж как он срётся вступать в открытую конфронтацию с нами, что решил мяска докинуть со всей страны... А сколько криков было про ядерное оружие! Не. Всё нормально. Кацапия тратит деньги на перемещение фарша, быстро совком закапывая в говно экономику - ведь это миллиарды, которых нет, которые достаются из резервов или из воздуха... Значит будут печатать деньги, значит будет рывок цен, и закручивание гаек силой. Но вечно ж не позакручиваешь - резьба слетит, особенно если вся армия "где-то там", а Китая нужны территории...
Ну начнёт он тащить ещё живую силу (а её обучать надо, обувать одевать), а нам насуют ещё оружия за это время. И так армия мотивированных терминаторов, а тут ещё и кучу современного оружия, и доп.время на "освоение" получим. В каждой деревне будут склады стингеров )). Крыса загнала себя в патовую ситуацию.
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18.02.2022 23:05 Ответить
Ну начнёт он тащить ещё живую силу (а её обучать надо, обувать одевать)

Одяг/взуття: резерви зі складів - х/б форма рандомного розміру, кірзові чи гумові чоботі, пілотка/вушанка, шинель.
Озброєння: дрин від лопати або швабра. Вогнепальний стовбур - один на двох.
Навчання: із криком УРРРЯЯЯЯЯ вперед на біндер. Зброю здобувати в бою. За спробу відступу - розстріл кадирівцями, оно вони ззаду йдуть, а сім'ї боягузів зазнають пляшкування.
Харчування: а хій вам не м'ясо? Все одно вб'ють, годувати ще вас...
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18.02.2022 23:41 Ответить
МОЛОДІЖ, ДОСИТЬ ПАНІКУВАТИ. ТАКІ УКАЗИ В РФ ПІДПИСУЮТЬСЯ ЩОРОКУ. І В НАС РАНІШЕ ТАКЕ БУЛО (ЗАРАЗ НЕ ЗНАЮ - Я ВЖЕ ЗНЯТИЙ З ВІЙСЬКОБЛІКУ ЗА ВІКОМ).
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18.02.2022 23:14 Ответить
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18.02.2022 23:18 Ответить
не професійні, не вмотивовані кадри проти загартованих у бою, вмотивованих резервістів ЗСУ. давай, пукін, ще мобілізуй, дивись тільки, щоб московія у крові не втопилась
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18.02.2022 23:18 Ответить
Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche



Ситуация достигла уровня полного абсурда: в https://twitter.com/hashtag/%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE?src=hashtag_click #ордло местных вербуют в ЧВК, а на линии боевого соприкосновения орудуют ихтамнеты из РФ. Местные не хотят воевать в корпусах, а пускать их в РФ опасно. Вполне логично и гораздо проще отправить подыхать в Африку, и дело с концом.
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18.02.2022 23:23 Ответить
Повышать ставки будет до предела, а так он - сцикло.
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18.02.2022 23:26 Ответить
оденут кокошники и пойдут погибать за любовниц и яхты кабаева, шойгу, сечина, абрамовича и прочих пейсатых "славян"..
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18.02.2022 23:45 Ответить
І що характерно, при цьому волатимуть "бей жидов, спасай россию!"
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18.02.2022 23:52 Ответить
страшно, аж жуть
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19.02.2022 00:02 Ответить
"Более десяти миллионов русских живут в государствах, расположенных возле наших границ... Нет сомнений, что политическое отделение от России не должно привести к лишению их прав,точнее, основного права на само-определение. Для мировой державы нестерпимо осознавать,что братья , поддерживающие ее, подвергаются жесточайшим преследованиям и мучениям за свое стремление быть вместе с нацией , разделить ее судьбу. В интересы России входит защита этих русских, которые живут у наших границ, но не могут самостоятельно отстоять свою политическую и духовную свободу" В.Путин ?? Гитлер
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19.02.2022 00:17 Ответить
Синдром сверхценньіх идей
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19.02.2022 00:40 Ответить
расчитывает что-то вымутить забесплатно взяв на испуг, иначе бы давно напал
сдедущее будет пролет самолетиков с яо
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19.02.2022 01:18 Ответить
валите в Польшу, Китай, Чехию Джавелинини и Нлави безпосчадни
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19.02.2022 01:27 Ответить
То есть ***** объявил мобилизацию...значит готовится воевать по-полной...херово это все....
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19.02.2022 01:56 Ответить
Вопрос к Зеленскому назревает. Может и нам уже пора проснуться?
65 обстрелов в день уже и без ответки! Мобилизация уже объявлена у врага! Ау!
Судя по состоянию бомбоубежищ, боюсь даже спрашивать о подготовке к отражению танковых ударов. Они же как по проспекту, по новенькой дороге с комфортом проедут за 2 дня до Киева с таким главнокомандующим. Что со стороны Беларусии, что из Сум... Закопай фугасы хотя бы, через километра 2-3. Организоватьзасады на пути. По полям они еще долго не смогут.
Молодец, построил дороги, вместо усиления ВСУ.
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19.02.2022 03:42 Ответить
"Кроме теоретических вещей, призывов, законов, постановлений парламента, есть очень прагматичная история. Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема", - сказал Зеленский. Источник:
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19.02.2022 08:29 Ответить
20.12.2021 В России вводится национальный стандарт братских могил на случай войны .
С 1 февраля 2022 года в России вступает в силу национальный стандарт о срочном захоронении трупов в военное и мирное время.
Стандарт касается массовых захоронений людей и животных, погибших в ходе или вследствие военных действий или чрезвычайных ситуаций мирного времени. Организацией могил поручено заниматься региональным властям, для чего выделяются средства и создаются специальные команды.
Нормативный акт предусматривает три вида захоронений: в земле, кремация с последующим захоронением праха и предание воде. Власти должны заранее оценить объем работ, создать необходимые запасы гробов, мешков, извести, спецодежды и топлива для транспорта.
Стандартная братская могила рассчитана на 100 человек. Она представляет собой ров длиной 20 метров, шириной три метра и глубиной 2,3 метра. Тела предложено укладывать в два слоя, а для рытья и засыпания использовать спецтехнику.
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19.02.2022 07:19 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B6%D1%83+%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F&client=tablet-android-lenovo&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiro9XniIv2AhUED-wKHdnMAJUQ_AUoAXoECAIQAQ&biw=600&bih=960&dpr=2#imgrc=NtHleG-xtkILWM ВЫХОЖУ Я С БАНИ, А МОРДА КРАСНАЯ !)
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19.02.2022 07:54 Ответить
http://surl.li/bkivp
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19.02.2022 09:51 Ответить
Виглядає так, що скоро в Росії не буде що їсти. Всі в армії, воюють. А хто ж працювати буде?
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19.02.2022 10:38 Ответить
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