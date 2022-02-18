Путин подписал указ о призыве граждан РФ из запаса на военные сборы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе граждан РФ на военные сборы в 2022 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Призвать в 2022 году находящихся в запасе граждан Российской Федерации для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте указа, опубликованном в пятницу вечером на официальном портале правовой информации.

Правительству и органам исполнительной власти субъектов РФ поручено обеспечить выполнение мер, связанных с призывом граждан РФ, находящихся в запасе, по прохождению военных сборов и с проведением этих собраний.

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