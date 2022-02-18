Если Путин решит ворваться в Украину, каждый город, каждая улица, каждый дом станет для него адом, - Порошенко

Петр Порошенко объяснил, что защитить гражданское население может только сильная, хорошо обеспеченная армия и силы территориальной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Путин может ударить в любом месте. Тем более, как вчера отметил госсекретарь США Блинкен на заседании Совбеза ООН, Путин готовится к войне с применением ракет, в том числе баллистических, авиаударов. И сегодня под ударом может оказаться любая точка Украины", – предостерег Порошенко.

"Эвакуация – это значит бежать, а бежать – это значит, что наша армия будет отступать. Я категорически подчеркиваю, что это не путь в текущей ситуации. Я хочу сказать, что есть военный план. И в рамках этого военного плана мы способны защитить гражданское население", – убежден Порошенко.

"Мы можем развернуть артиллерийские системы, системы реактивного залпового огня, можем установить контрбатарейные станции, которые у нас есть в распоряжении. И точными ударами накрывать артиллерию, обстреливающую гражданские кварталы украинской территории", – сказал Петр Порошенко.

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"Для этого нужны действия властей. Два месяца назад, когда в этой студии сидели вице-премьер, министр обороны, генералы, секретарь СНБО, отрицавшие, что вообще существует угроза, я сказал, что мы подали законопроект, там есть пять направлений, которые срочно нужно урегулировать", – напомнил лидер партии.

"Направление первое – срочно повысить денежное довольствие военнослужащих. Увеличьте денежное довольствие военнослужащих для того, чтобы волонтеры, добровольцы, служившие, ветераны имели возможность срочно вернуться в свои части, стать бок о бок. Сейчас уровень комплектации боевых бригад у нас составляет 60%. Это – недопустимо", – считает Петр Порошенко.

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"Вторая позиция – наполнить стратегические резервы горючим, пищевым, боевым обеспечением. Третья позиция – развернуть резерв первой очереди. Четвертая позиция – профинансировать и вооружить территориальную оборону для того, что если Путин примет решение ворваться в Украину, каждый город, каждая улица, каждый квартал и каждый дом станет для него адом", – сказал Порошенко.

"Украинцы способны защититься. Для этого надо, чтобы народные депутаты проголосовали увеличение этого финансирования. Монобольшинство блокирует это. Зеленский сегодня объяснил, почему это блокируется. Потому что он сказал: мы можем финансировать либо армию, либо дороги. Одновременно финансировать не можем", – констатировал Порошенко.

"Мой совет Зеленскому: зашейте карманы, прекратите воровать, прекратите брать откаты и направьте деньги на армию. И это защитит людей. Мы способны это сделать. Мы умеем это делать. И ни у одного Путина ничего не получится", – резюмировал Порошенко.