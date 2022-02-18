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Перед вторжением в Грузию в 2008 РФ тоже проводила эвакуацию, - Сакварелидзе

Перед вторжением в Грузию в 2008 РФ тоже проводила эвакуацию, - Сакварелидзе

За несколько дней до начала вторжения в Грузию в августе 2008 года Россия эвакуировала людей из Цхинвала и находящихся вокруг поселков.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"" рассказал заместитель генпрокурора в 2015-2016 гг. Давид Сакварелидзе, сообщает Цензор.НЕТ.

"У меня определенное дежавю, когда я на все это смотрю", - сказал он.

Сакварелидзе рассказал, что работал в те годы в зоне конфликта – был областным прокурором в Горе, и картина российской агрессии разворачивалась "перед его глазами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видеообращение Пушилина и Пасечника с призывом к эвакуации было записано еще 16 февраля, - журналистка Ромалийская. СКРИНШОТ

"Абсолютно аналогично они вот так вот на днях раньше до вторжения в Грузию начали эвакуировать часть Цхинвала и несколько сел, находившихся вблизи Цхинвала. История, конечно, очень похожа. Они повторяют абсолютно то же, что тогда", - сказал Сакварелидзе.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 18 февраля главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили массовую эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию. В Кремле заявили, что ничего не знают о такой инициативе. В администрации Ростовской области, в которую якобы собрались вывозить дончан, говорят, что узнали об "эвакуации" из новостей.

Автор: 

Грузия (4497) шоу Шустера (315) эвакуация (2058) Донбасс (26955) Сакварелидзе (318)


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Топ комментарии
+14
як і в кожного маніяка у ***** свій унікальний "почерк"
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18.02.2022 22:24
+13
Мужчины, вопрос риторический: мы либо ДА, либо НЕТ.
Либо "гнусський мир" и долбославие в школы наших детей, либо дадим отпор.
Каждый решает сам.
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18.02.2022 22:27
+12
От людей, склонных к панике, на войне толку нет. Так что пускай съе*уют.
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18.02.2022 22:24
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Ну и зачем это надо было вспоминать, чтобы у людей паника началась.
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18.02.2022 22:19 Ответить
От людей, склонных к панике, на войне толку нет. Так что пускай съе*уют.
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18.02.2022 22:24 Ответить
послушайте, жизнь и смерть - это два сопутствующих естественных события!
не погибнете на войне, имеет риск погибнуть от болезни, падения, дтп, сердечного приступа... да масса вариантов погибнуть! еще не исключено, что прожив лет 80 бегая от "угрозы вторжения ванек" на заре своей жизни внезпно осмыслите насколько никчемно потратили свою невыразительную жизнь на страх и беганье
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18.02.2022 22:42 Ответить
Экс-горловчанка🇺🇦@ex_gorlovchanka·3 ч

А вот инфа из ОРДО.

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18.02.2022 22:19 Ответить
Теж є інфа від ордло, що там на заправках страшні черги, всі їдуть в "любімую" рашу, в нас раша стріляє, а ті втікають, а ми втікати не збираємось.
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18.02.2022 22:23 Ответить
Не сравнивайте с грузией, там у михо ударила моча в голову и он начал наступательные действия, развязав руки московии.
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18.02.2022 22:23 Ответить
нет, кацап, твоя брехня не пройдёт - начиналось там с минирования кацапами маршрутов патрулей ОБСЕ в серой зоне, потом были обстрелы грузинских кладбищ из жилых кварталов Цхинвала, затем обстрелы стали обоюдными.
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18.02.2022 23:36 Ответить
Кокаин ударил, а не моча
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18.02.2022 23:39 Ответить
як і в кожного маніяка у ***** свій унікальний "почерк"
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18.02.2022 22:24 Ответить
Часть Донбасса окупирована и так куда они вторгаться собрались дважды на Донбасс?))Ну ересь же.Это клоунада путинских ублюдков сценарий шатания.Но не 2014 весь мир всё прекрасно видит и знает ситуацию а плешивый думает что все лохи.
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18.02.2022 22:26 Ответить
это "бросок мангуста" 😂🤣
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18.02.2022 22:33 Ответить
Ага с кучи где он обосрался))
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18.02.2022 22:55 Ответить
Мужчины, вопрос риторический: мы либо ДА, либо НЕТ.
Либо "гнусський мир" и долбославие в школы наших детей, либо дадим отпор.
Каждый решает сам.
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18.02.2022 22:27 Ответить
Киев
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18.02.2022 22:37 Ответить
*****.. Уже казав.... Був на "Сепар-ньюз", а туда без презерватива ВПН и выйти некак. Сменить АЙПИ?
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18.02.2022 22:40 Ответить
дядя, чем давать отпор, вилами?В Украине нет закона об оружии, а охотничьей пукалкой ты много не настреляешь.
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18.02.2022 23:38 Ответить
Не дай Бог увидим тебя здесь поднимающим дух а не в окопе после скорого начала заварухи... Путину терять нечего, у нас здесь бензин за 3 дня подскочил с $2.99 до $3.25... таких цен не видели с 2014-го.
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19.02.2022 04:51 Ответить
Гуго Карлович ™@JoN_TM

·
https://twitter.com/JoN_TM/status/1494738485336489988 2 ч



Малоизвестный факт:
По пятницам в Ростов на шоппинг выезжает больше жителей ОРДЛО, чем сегодня "эвакуировалось".

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18.02.2022 22:31 Ответить
есть такой анекдот про рашку: "за все годы независимости расея лучше всего научилась создавать видимость"
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18.02.2022 22:34 Ответить
...И научилась крееативному зодчеству из настоящего кацапского мрамора - навоза.
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18.02.2022 22:41 Ответить
в этом искусстве её не переплюнуть
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18.02.2022 22:43 Ответить
навозородены.
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18.02.2022 22:57 Ответить
И охота кацапоидам дохнуть в чужих странах ничего от етого не имея кроме проблем. Мы то свои дома защищаем. Наверное поетому кацапоиды и хотят нас захватить чтобы потом нами и нашими детьми воевать как сейчас они делают в крыму и ОРДЛО
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18.02.2022 22:33 Ответить
Какого хера еще незакрыты генконсульства РФ в Харькове и Одессе,это же ФСБешный гадюшник.
А потом удивляетесь, почему в 2014 году колыхало эти города.
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18.02.2022 22:33 Ответить
До речі, яка доля тих "брильянтових" прокурорів, яких Сакварелідзе спіймав ?
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18.02.2022 22:41 Ответить
Пару недель назад этот клоун, от которого вы все еще не избавились, выпендривался в стиле арахамия, что американцы провоцируют панику и угрозы никакой нет.
Даже симпатизирующие его вождю Мише пользователи FB ох...ли от негативных пассажей сакварелидзе в сторону Америки....
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18.02.2022 22:49 Ответить
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18.02.2022 23:01 Ответить
Ждемо провокаційного теракта на тих "евакуйованих". Потім заява ***** на звяття лугандона під жорстку охорону і проутюжать там усе градами, списуючи усе на ЗСУ. Піпла схаває, як і в Грузії. А далі ***** запряже своїх безмізкових черлядів на оборону криму з наступом. Почнуть тиснути з двох сторін, потім підключаться північні регіони. А далі...
А далі нарід впаде на коліна перед убитими своїми родичами і почнуть волати. Це ті, котрі не зможуть утекти, наголосили ж собі лідора. А лідор зі слугами буде з Доміникани наблюдати, як гасне Україна... Та я думаю, її просто так не загасити вже. Отримає русня по зубам не кисло, як тільки но вирішать сунутись. А ймовірність такої дурості таки є, відсотків на 40 є.
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18.02.2022 23:07 Ответить
Байден сказал если хоть один росийский военый перешагнет границу, последуют санкции
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18.02.2022 23:30 Ответить
ракет и снарядов это не касается?Интересная логика - солдат. У нас что, каменный век?
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18.02.2022 23:42 Ответить
Ну этот точно врет. Блиц-криг Галстукоеда стад неожиданностью для всех.
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19.02.2022 07:22 Ответить
 
 