Перед вторжением в Грузию в 2008 РФ тоже проводила эвакуацию, - Сакварелидзе

За несколько дней до начала вторжения в Грузию в августе 2008 года Россия эвакуировала людей из Цхинвала и находящихся вокруг поселков.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"" рассказал заместитель генпрокурора в 2015-2016 гг. Давид Сакварелидзе, сообщает Цензор.НЕТ.

"У меня определенное дежавю, когда я на все это смотрю", - сказал он.

Сакварелидзе рассказал, что работал в те годы в зоне конфликта – был областным прокурором в Горе, и картина российской агрессии разворачивалась "перед его глазами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Видеообращение Пушилина и Пасечника с призывом к эвакуации было записано еще 16 февраля, - журналистка Ромалийская. СКРИНШОТ

"Абсолютно аналогично они вот так вот на днях раньше до вторжения в Грузию начали эвакуировать часть Цхинвала и несколько сел, находившихся вблизи Цхинвала. История, конечно, очень похожа. Они повторяют абсолютно то же, что тогда", - сказал Сакварелидзе.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 18 февраля главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили массовую эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию. В Кремле заявили, что ничего не знают о такой инициативе. В администрации Ростовской области, в которую якобы собрались вывозить дончан, говорят, что узнали об "эвакуации" из новостей.