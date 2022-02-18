Перед вторжением в Грузию в 2008 РФ тоже проводила эвакуацию, - Сакварелидзе
За несколько дней до начала вторжения в Грузию в августе 2008 года Россия эвакуировала людей из Цхинвала и находящихся вокруг поселков.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"" рассказал заместитель генпрокурора в 2015-2016 гг. Давид Сакварелидзе, сообщает Цензор.НЕТ.
"У меня определенное дежавю, когда я на все это смотрю", - сказал он.
Сакварелидзе рассказал, что работал в те годы в зоне конфликта – был областным прокурором в Горе, и картина российской агрессии разворачивалась "перед его глазами".
"Абсолютно аналогично они вот так вот на днях раньше до вторжения в Грузию начали эвакуировать часть Цхинвала и несколько сел, находившихся вблизи Цхинвала. История, конечно, очень похожа. Они повторяют абсолютно то же, что тогда", - сказал Сакварелидзе.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 18 февраля главари оккупантов Пушилин и Пасечник объявили массовую эвакуацию жителей ОРДЛО в Россию. В Кремле заявили, что ничего не знают о такой инициативе. В администрации Ростовской области, в которую якобы собрались вывозить дончан, говорят, что узнали об "эвакуации" из новостей.
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не погибнете на войне, имеет риск погибнуть от болезни, падения, дтп, сердечного приступа... да масса вариантов погибнуть! еще не исключено, что прожив лет 80 бегая от "угрозы вторжения ванек" на заре своей жизни внезпно осмыслите насколько никчемно потратили свою невыразительную жизнь на страх и беганье
А вот инфа из ОРДО.
Либо "гнусський мир" и долбославие в школы наших детей, либо дадим отпор.
Каждый решает сам.
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https://twitter.com/JoN_TM/status/1494738485336489988 2 ч
Малоизвестный факт:
По пятницам в Ростов на шоппинг выезжает больше жителей ОРДЛО, чем сегодня "эвакуировалось".
А потом удивляетесь, почему в 2014 году колыхало эти города.
Даже симпатизирующие его вождю Мише пользователи FB ох...ли от негативных пассажей сакварелидзе в сторону Америки....
А далі нарід впаде на коліна перед убитими своїми родичами і почнуть волати. Це ті, котрі не зможуть утекти, наголосили ж собі лідора. А лідор зі слугами буде з Доміникани наблюдати, як гасне Україна... Та я думаю, її просто так не загасити вже. Отримає русня по зубам не кисло, як тільки но вирішать сунутись. А ймовірність такої дурості таки є, відсотків на 40 є.