Пожилых людей и детей вывозят фактически насильно, - Денисова о вывозе людей в Россию с оккупированных территорий

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к мировому сообществу с призывом отреагировать на факты незаконной эвакуации из своих домов граждан Украины на временно оккупированных территориях, что может свидетельствовать о подготовке к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен сообщает в телеграмме.

"От партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, мне стало известно о настоящей панике среди мирного населения в связи с заявлениями главарей так называемых "ЛНР" и "ДНР" об эвакуации. Через созданную специализированную горячую линию мужчинам призывного возраста и лицам, не оформившим паспорт РФ, запрещается выезжать с временно оккупированных территорий", - заявила Денисова.

Она отметила, что по предварительно сформированным спискам планируется эвакуация местного населения железнодорожным транспортом, а людей пожилого возраста и детей из учреждений социального типа (детских домов) вывозят фактически насильно.

В то же время, по ее словам, опрошенные правозащитниками жители ТОТ сообщают, что предпосылок для эвакуации нет, ситуация в большинстве городов ОРДЛО спокойная и большинство граждан не хотят покидать свои дома.

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Денисова заявила, что принудительное выселение украинцев используется страной-оккупантом для наращивания и эскалации вооруженного конфликта.

Омбудсмен обратилась к украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях Украины и призвала их не поддаваться на провокации оккупантов и сохранять спокойствие.

"Выселяя граждан Украины из своих жилищ, страна-оккупант нарушает нормы международного права, согласно которому право на жилье - это одно из важнейших социально-экономических прав граждан. В частности, статьей 10 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и статьей 12 Международного права пакта о гражданских и политических правах предусмотрено, что право на жилье должно реализовываться при условии свободного выбора человеком места жительства", - отметила Денисова.

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