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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Пожилых людей и детей вывозят фактически насильно, - Денисова о вывозе людей в Россию с оккупированных территорий

Пожилых людей и детей вывозят фактически насильно, - Денисова о вывозе людей в Россию с оккупированных территорий

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к мировому сообществу с призывом отреагировать на факты незаконной эвакуации из своих домов граждан Украины на временно оккупированных территориях, что может свидетельствовать о подготовке к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен сообщает в телеграмме.

"От партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, мне стало известно о настоящей панике среди мирного населения в связи с заявлениями главарей так называемых "ЛНР" и "ДНР" об эвакуации. Через созданную специализированную горячую линию мужчинам призывного возраста и лицам, не оформившим паспорт РФ, запрещается выезжать с временно оккупированных территорий", - заявила Денисова.

Она отметила, что по предварительно сформированным спискам планируется эвакуация местного населения железнодорожным транспортом, а людей пожилого возраста и детей из учреждений социального типа (детских домов) вывозят фактически насильно.

В то же время, по ее словам, опрошенные правозащитниками жители ТОТ сообщают, что предпосылок для эвакуации нет, ситуация в большинстве городов ОРДЛО спокойная и большинство граждан не хотят покидать свои дома.

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Денисова заявила, что принудительное выселение украинцев используется страной-оккупантом для наращивания и эскалации вооруженного конфликта.

Омбудсмен обратилась к украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях Украины и призвала их не поддаваться на провокации оккупантов и сохранять спокойствие.

"Выселяя граждан Украины из своих жилищ, страна-оккупант нарушает нормы международного права, согласно которому право на жилье - это одно из важнейших социально-экономических прав граждан. В частности, статьей 10 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и статьей 12 Международного права пакта о гражданских и политических правах предусмотрено, что право на жилье должно реализовываться при условии свободного выбора человеком места жительства", - отметила Денисова.

Читайте также: Видеообращение Пушилина и Пасечника с призывом к эвакуации было записано еще 16 февраля, - журналистка Ромалийская. СКРИНШОТ

Автор: 

Денисова (996) эвакуация (2058)


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Топ комментарии
+22
главное что ****** прекрасно понимают что єто спектакль. Но все равно таскают тех детей....
Єто не люди ...лять....
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18.02.2022 22:46
+17
Рабів вивозять... 21-е століття
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18.02.2022 22:46
+16
Кёниг фон ***************·4 ч

❗️Донецк. Не садите детей в путинские автобусы!
Большая вероятность, что какой-то "блуждающий миномёт укров" бахнет. Войска на границе ждут.
Они ж не зря ловили вчера в Донецке мифических украинских диверсантов.
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18.02.2022 22:49
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Правила форума Совет форумчан
да пишут уже местные, что "вывозят" для картинки, сделав фото/видео - отвозят домой
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18.02.2022 22:45 Ответить
Лукашенко - Я дестабилизации Европы направил тысячи мигрантов в соседнии страны
***** - А я для этого отправил тысячу мигрантов в свою страну
Лукашенко - Он совсем поехал кукухой Хоть бы деньги дальше давал
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18.02.2022 23:05 Ответить
А для чего?
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18.02.2022 23:17 Ответить
для картинки... завидуют, что Украина в этом шоу выглядит жертвой!
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18.02.2022 23:23 Ответить
Стара шизофренічна потвора входить у раж...
"В России 19 февраля под руководством президента России Владимира Путина пройдет "плановое учение сил стратегического сдерживания", сообщило в пятницу, 18 февраля, министерство обороны РФ. В ходе этих маневров "будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет".
Коли він вже здохне ?
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18.02.2022 22:45 Ответить
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky



Кремлевские козлы не смогли даже поменять свой сценарий Гляйвица после вчерашнего разоблачения Блинкена : «украинские диверсанты» рвались взорвать химзавод и устроили взрыв в центре Донецка.
Молите Бога, чтобы Патрушев-Рязанский не приказал расстрелять колонну эвакуируемых детей.
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18.02.2022 22:53 Ответить
""будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет""
Совсем дела с финансами плохи, надо полагать.
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19.02.2022 03:18 Ответить
главное что ****** прекрасно понимают что єто спектакль. Но все равно таскают тех детей....
Єто не люди ...лять....
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18.02.2022 22:46 Ответить
Рабів вивозять... 21-е століття
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18.02.2022 22:46 Ответить
Не гунди. Скоро и тебя вывезут.
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18.02.2022 23:12 Ответить
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18.02.2022 23:39 Ответить
Каккккая забота....
По факту: на нас - ложили, на НАШИХ граждан малолених - ложили, на Закон ложили.
Ребят.... Я готов много отдать за смерть Путлера.
Или воюем?
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18.02.2022 22:47 Ответить
У путлера почалось "умопомрачение".
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18.02.2022 22:48 Ответить
Кёниг фон ***************·4 ч

❗️Донецк. Не садите детей в путинские автобусы!
Большая вероятность, что какой-то "блуждающий миномёт укров" бахнет. Войска на границе ждут.
Они ж не зря ловили вчера в Донецке мифических украинских диверсантов.
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18.02.2022 22:49 Ответить
Давайте всі помолимось, щоб путін здох, стільки людей врятуємо !
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18.02.2022 22:50 Ответить
да он, походу, уже сдох - поэтому так далеко сажают инстранных гостей - чтоб не учуяли мертвечатину
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18.02.2022 22:53 Ответить
Запах разложения физического и ментального.
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18.02.2022 23:20 Ответить
смерть путина (в простонародье "*****") не решит всех проблем тут важно кто придёт к власти после него
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18.02.2022 23:07 Ответить
Но после смерти ***** воздух станет чище на Земле, потому что на одного урода будет меньше.
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18.02.2022 23:21 Ответить
Та й не тiльки Путiн
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18.02.2022 23:14 Ответить
ВуудСток.
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18.02.2022 23:34 Ответить
Та никто их не вывозит, по кругу их гоняют, дура ты наколотая.
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18.02.2022 22:50 Ответить
які то нафіг українці, як у них російські паспорти???! най вивозять і чим дальше і безповоротно!
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18.02.2022 22:52 Ответить
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18.02.2022 22:58 Ответить
в рефрижераторах "розенлев" )
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18.02.2022 23:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=V5NkkCsUdQE Сталинский кошмар: Лариса Волошина о депортации перед войной
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19.02.2022 05:46 Ответить
треба послати туди обоссанного Сивоху зеленського. Нехай розбереться що до чого, і чому кривдять жителів молодих республік.
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18.02.2022 22:59 Ответить
просто депортация какая то
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18.02.2022 23:06 Ответить
Куйло заявило о нибы-то плановых учениях баллистиков в южном округе на ближайшие дни....
легко может садануть по лугандону..... ломат не строить....
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18.02.2022 23:10 Ответить
поздравляя с 23 февраля
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18.02.2022 23:26 Ответить
главное что без ≪бендеровцев≫ )))
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18.02.2022 23:12 Ответить
Ну надо же окупнтам расквартировать бурят и кадыровцев в освободившиеся квартиры. Вы думаете если не дай Бог здадим Киев не то же самое будет? Или вы думаете что коммунистическая идеология по уничтожению и замещению украинцев изменилась с 30-х годов прошлого века?
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18.02.2022 23:16 Ответить
А їх дома заселять росіянами!
Таке вже було!
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18.02.2022 23:20 Ответить
Рашка влаштовує геноцид...
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18.02.2022 23:23 Ответить
обыкновенный рашизм
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18.02.2022 23:40 Ответить
Sasha Sotnik

Оказывается, спецоперация на Донбассе называлась кремлятиной - "Бросок мангуста".
Прямо поэты-романтики. Киплинга читавшие. Бросок мангуста - чтоб было пусто...
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19.02.2022 00:19 Ответить
В одном месте уже ответила, здесь повторю.
То не та мангуста, которая у Киплинга в книге была.
То "мангуста", которая "менгисту"

"Менгисту Хайле Мариам - Генеральный секретарь ЦК https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8 Рабочей партии Эфиопии (https://ru.wikipedia.org/wiki/1984 1984 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1991 1991 ). В 1987-1991 годах - президент и председатель Государственного Совета Эфиопии. С https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 21 мая 1991 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F эмиграции .

Развал экономики, голод и война с сепаратистами в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F Эритрее привели в 1991 году к его свержению, после чего Хайле Мариам эмигрировал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5 Зимбабве , где получил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%89%D0%B5 политическое убежище . За годы его правления погибли от 100 тысячhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BC#cite_note-1 [1] до 2 миллионов человек[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 788 дней ] - последнее число включает также умерших от голода. На родине Высший суд Эфиопии заочно приговорил Менгисту Хайле Мариама к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 пожизненному заключению , а затем к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C смертной казни ." (Википедия)
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19.02.2022 03:16 Ответить
Проститутин совсем о)(уел!
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19.02.2022 06:12 Ответить
Не переживайте так. Там на вас чекає : кашка,руській мір,руській язік,10 тисяч ісконно рускіх рублєй.Джек-пот для любого лугандонця
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19.02.2022 07:50 Ответить
Раньше называлась депортация-теперь эвакуация!
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19.02.2022 08:14 Ответить
НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА! Главное, чтоб потом эта вата обратно не вернулась, хотели "УМЕРЕТЬ В РОССИИ", так вот, мечты сбываются!
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19.02.2022 08:21 Ответить
 
 