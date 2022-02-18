Пожилых людей и детей вывозят фактически насильно, - Денисова о вывозе людей в Россию с оккупированных территорий
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к мировому сообществу с призывом отреагировать на факты незаконной эвакуации из своих домов граждан Украины на временно оккупированных территориях, что может свидетельствовать о подготовке к полномасштабному вторжению на территорию Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен сообщает в телеграмме.
"От партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, мне стало известно о настоящей панике среди мирного населения в связи с заявлениями главарей так называемых "ЛНР" и "ДНР" об эвакуации. Через созданную специализированную горячую линию мужчинам призывного возраста и лицам, не оформившим паспорт РФ, запрещается выезжать с временно оккупированных территорий", - заявила Денисова.
Она отметила, что по предварительно сформированным спискам планируется эвакуация местного населения железнодорожным транспортом, а людей пожилого возраста и детей из учреждений социального типа (детских домов) вывозят фактически насильно.
В то же время, по ее словам, опрошенные правозащитниками жители ТОТ сообщают, что предпосылок для эвакуации нет, ситуация в большинстве городов ОРДЛО спокойная и большинство граждан не хотят покидать свои дома.
Денисова заявила, что принудительное выселение украинцев используется страной-оккупантом для наращивания и эскалации вооруженного конфликта.
Омбудсмен обратилась к украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях Украины и призвала их не поддаваться на провокации оккупантов и сохранять спокойствие.
"Выселяя граждан Украины из своих жилищ, страна-оккупант нарушает нормы международного права, согласно которому право на жилье - это одно из важнейших социально-экономических прав граждан. В частности, статьей 10 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и статьей 12 Международного права пакта о гражданских и политических правах предусмотрено, что право на жилье должно реализовываться при условии свободного выбора человеком места жительства", - отметила Денисова.
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***** - А я для этого отправил тысячу мигрантов в свою страну
Лукашенко - Он совсем поехал кукухой Хоть бы деньги дальше давал
"В России 19 февраля под руководством президента России Владимира Путина пройдет "плановое учение сил стратегического сдерживания", сообщило в пятницу, 18 февраля, министерство обороны РФ. В ходе этих маневров "будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет".
Коли він вже здохне ?
Кремлевские козлы не смогли даже поменять свой сценарий Гляйвица после вчерашнего разоблачения Блинкена : «украинские диверсанты» рвались взорвать химзавод и устроили взрыв в центре Донецка.
Молите Бога, чтобы Патрушев-Рязанский не приказал расстрелять колонну эвакуируемых детей.
Совсем дела с финансами плохи, надо полагать.
Єто не люди ...лять....
По факту: на нас - ложили, на НАШИХ граждан малолених - ложили, на Закон ложили.
Ребят.... Я готов много отдать за смерть Путлера.
Или воюем?
❗️Донецк. Не садите детей в путинские автобусы!
Большая вероятность, что какой-то "блуждающий миномёт укров" бахнет. Войска на границе ждут.
Они ж не зря ловили вчера в Донецке мифических украинских диверсантов.
легко может садануть по лугандону..... ломат не строить....
Таке вже було!
Оказывается, спецоперация на Донбассе называлась кремлятиной - "Бросок мангуста".
Прямо поэты-романтики. Киплинга читавшие. Бросок мангуста - чтоб было пусто...
То не та мангуста, которая у Киплинга в книге была.
То "мангуста", которая "менгисту"
"Менгисту Хайле Мариам - Генеральный секретарь ЦК https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8 Рабочей партии Эфиопии (https://ru.wikipedia.org/wiki/1984 1984 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1991 1991 ). В 1987-1991 годах - президент и председатель Государственного Совета Эфиопии. С https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 21 мая 1991 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F эмиграции .
Развал экономики, голод и война с сепаратистами в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%8F Эритрее привели в 1991 году к его свержению, после чего Хайле Мариам эмигрировал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5 Зимбабве , где получил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%89%D0%B5 политическое убежище . За годы его правления погибли от 100 тысячhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BC#cite_note-1 [1] до 2 миллионов человек[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 788 дней ] - последнее число включает также умерших от голода. На родине Высший суд Эфиопии заочно приговорил Менгисту Хайле Мариама к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 пожизненному заключению , а затем к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C смертной казни ." (Википедия)