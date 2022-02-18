С начала суток до 22:00 российские оккупанты совершили 65 обстрелов, - штаб ООС

В штабе Объединенных сил обнародовали информацию о количестве обстрелов с начала суток 18 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Оперативная информация о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 22:00 18 февраля 2022 года.

Сегодня, по состоянию на 22 часа со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 65 нарушений, 51 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, вооружение боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.

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Особенно циничным был обстрел КПВВ "Счастье", на котором находилась гуманитарная колонна Управления Верховного Комиссара ООН. Враг применил минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет.

Противник коварно ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных Сил Украины открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей. Отмечаем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага".