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Новости Агрессия России против Украины Война
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С начала суток до 22:00 российские оккупанты совершили 65 обстрелов, - штаб ООС

С начала суток до 22:00 российские оккупанты совершили 65 обстрелов, - штаб ООС

В штабе Объединенных сил обнародовали информацию о количестве обстрелов с начала суток 18 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Оперативная информация о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 22:00 18 февраля 2022 года.

Сегодня, по состоянию на 22 часа со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 65 нарушений, 51 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, вооружение боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.

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Особенно циничным был обстрел КПВВ "Счастье", на котором находилась гуманитарная колонна Управления Верховного Комиссара ООН. Враг применил минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет.

Противник коварно ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных Сил Украины открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей. Отмечаем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага".

Автор: 

обстрел (26850) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+4
Бутусов заехал в продажную морду Шуфрича, взял в тиски и не отпускает. Придушил бы его наконец-то.
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18.02.2022 23:25
+3
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18.02.2022 23:16
+3
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18.02.2022 23:23
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18.02.2022 23:16 Ответить
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18.02.2022 23:23 Ответить
https://telegraf.com.ua/mir/2022-02-18/5696781-novoe-obrashchenie-baydena-po-ukraine-onlayn-translyatsiya Звернення Байдена наживо
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18.02.2022 23:16 Ответить
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18.02.2022 23:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=U-e7SthRZyg&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8.%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E Звернення президента США Джо Байдена щодо України. Наживо з перекладом українською
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18.02.2022 23:38 Ответить
Где этот аниматор миролюбец? Это капец конечно, вместо зели заявления делает Байден.
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18.02.2022 23:23 Ответить
Бутусов заехал в продажную морду Шуфрича, взял в тиски и не отпускает. Придушил бы его наконец-то.
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18.02.2022 23:25 Ответить
Кацапи дуже чекають на переселенців)

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18.02.2022 23:27 Ответить
МОЛНИЯ!!! судя по всему, в Луганске взрыв газопровода
https://t.me/nexta_live/16070?comment=1116892
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18.02.2022 23:29 Ответить
в 23:05 В Луганске подорвали нефтепровод Дружба
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18.02.2022 23:38 Ответить
тут по росиянском эхо прошла новость что в луганске произошел еще один мощный взрыв - судя по всему мы действительно стоим на пороге большого "шухера" потому что это как говорил мудрый медведь Вини - пух (единственный вменяемый медведь) , это жу не спроста
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18.02.2022 23:39 Ответить
 
 