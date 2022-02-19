Главы МИД Германии Бербок и Франции Ле Дриан осудили нарушение режима прекращения огня на востоке Украины

Министры иностранных дел Германии Анналена Бербок и Франции Жан-Ив Ле Дриан выразили большую обеспокоенность в связи с увеличением количества нарушений режима прекращения огня на линии столкновения в последние дни и в связи с ситуацией на востоке Украины и на украинских границах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом они заявили в совместном заявлении, сделанном в Мюнхене, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы осуждаем использование тяжелого вооружения и обстрелы гражданских районов, что является явным нарушением Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

Оба министра обратили внимание на заявление "лидеров" самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" об эвакуации жителей региона в Россию в качестве так называемой меры пресечения накануне возможного украинского нападения.

Читайте также: За минувшие сутки войска РФ 66 раз открывали огонь на Донбассе, применяя тяжелое вооружение. Без потерь. С начала суток 12 обстрелов, - ООС

"Мы не видим никаких доказательств в поддержку этих обвинений и призываем Россию использовать свое влияние на самопровозглашенные республики, чтобы призвать к воздержанию и содействовать деэскалации", – говорится в заявлении.

Главы МИД ФРГ и Франции выразили опасения, что инсценированные инциденты могут быть использованы в качестве повода для возможной военной эскалации.

Читайте также: Блинкен и Лавров встретятся 23 февраля, - Псаки

Они приветствовали попытку Специального представителя ОБСЕ созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы, чтобы разрядить напряженность и начать диалог по поводу текущей ситуации. К сожалению, де-факто представители самопровозглашенных "народных республик" отказались от участия в этой встрече.

Министры продолжают подчеркивать свою обеспокоенность по поводу "массового наращивания военных сил России в Украине и вокруг нее" и призывают Россию внести свой вклад в деэскалацию путем существенного отвода военных сил от границ Украины.

Читайте также: Великобритания переводит посольство из Киева во Львов