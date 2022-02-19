Главы МИД Германии Бербок и Франции Ле Дриан осудили нарушение режима прекращения огня на востоке Украины
Министры иностранных дел Германии Анналена Бербок и Франции Жан-Ив Ле Дриан выразили большую обеспокоенность в связи с увеличением количества нарушений режима прекращения огня на линии столкновения в последние дни и в связи с ситуацией на востоке Украины и на украинских границах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом они заявили в совместном заявлении, сделанном в Мюнхене, сообщает корреспондент Укринформа.
"Мы осуждаем использование тяжелого вооружения и обстрелы гражданских районов, что является явным нарушением Минских договоренностей", - говорится в заявлении.
Оба министра обратили внимание на заявление "лидеров" самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" об эвакуации жителей региона в Россию в качестве так называемой меры пресечения накануне возможного украинского нападения.
"Мы не видим никаких доказательств в поддержку этих обвинений и призываем Россию использовать свое влияние на самопровозглашенные республики, чтобы призвать к воздержанию и содействовать деэскалации", – говорится в заявлении.
Главы МИД ФРГ и Франции выразили опасения, что инсценированные инциденты могут быть использованы в качестве повода для возможной военной эскалации.
Они приветствовали попытку Специального представителя ОБСЕ созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы, чтобы разрядить напряженность и начать диалог по поводу текущей ситуации. К сожалению, де-факто представители самопровозглашенных "народных республик" отказались от участия в этой встрече.
Министры продолжают подчеркивать свою обеспокоенность по поводу "массового наращивания военных сил России в Украине и вокруг нее" и призывают Россию внести свой вклад в деэскалацию путем существенного отвода военных сил от границ Украины.
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Нарешті вже висловили не просто занепокоєння, а велике занепокоєння!
Це прогрес))
ГЛОБОКО ОЗАБОЧЕНЫ !!!!!!!!!
Кожен день на одного члена його оточення, і почати з Лаврова
Обратиться в ООН с жалобой на Кацапию, у которой там право вето ?
Смени имя.
Такого в Уставе ООН нет,
хватит жить в иллюзорном мире
Такие же и "разрушительные "санкции будут.