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Новости Агрессия России против Украины Война
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Главы МИД Германии Бербок и Франции Ле Дриан осудили нарушение режима прекращения огня на востоке Украины

Главы МИД Германии Бербок и Франции Ле Дриан осудили нарушение режима прекращения огня на востоке Украины

Министры иностранных дел Германии Анналена Бербок и Франции Жан-Ив Ле Дриан выразили большую обеспокоенность в связи с увеличением количества нарушений режима прекращения огня на линии столкновения в последние дни и в связи с ситуацией на востоке Украины и на украинских границах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом они заявили в совместном заявлении, сделанном в Мюнхене, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы осуждаем использование тяжелого вооружения и обстрелы гражданских районов, что является явным нарушением Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

Оба министра обратили внимание на заявление "лидеров" самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" об эвакуации жителей региона в Россию в качестве так называемой меры пресечения накануне возможного украинского нападения.

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"Мы не видим никаких доказательств в поддержку этих обвинений и призываем Россию использовать свое влияние на самопровозглашенные республики, чтобы призвать к воздержанию и содействовать деэскалации", – говорится в заявлении.

Главы МИД ФРГ и Франции выразили опасения, что инсценированные инциденты могут быть использованы в качестве повода для возможной военной эскалации.

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Они приветствовали попытку Специального представителя ОБСЕ созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы, чтобы разрядить напряженность и начать диалог по поводу текущей ситуации. К сожалению, де-факто представители самопровозглашенных "народных республик" отказались от участия в этой встрече.

Министры продолжают подчеркивать свою обеспокоенность по поводу "массового наращивания военных сил России в Украине и вокруг нее" и призывают Россию внести свой вклад в деэскалацию путем существенного отвода военных сил от границ Украины.

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Автор: 

Донбасс (26955) Ле Дриан (88) Анналена Бербок (343)


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Топ комментарии
+12
О!!!
Нарешті вже висловили не просто занепокоєння, а велике занепокоєння!
Це прогрес))
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19.02.2022 00:35
+9
Ублажнітєлі, ідіть у дупу
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19.02.2022 00:36
+8
Глави МЗС Німеччини Бербок і Франції Дріан
ГЛОБОКО ОЗАБОЧЕНЫ !!!!!!!!!
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19.02.2022 00:36
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О!!!
Нарешті вже висловили не просто занепокоєння, а велике занепокоєння!
Це прогрес))
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19.02.2022 00:35 Ответить
Давно уже они не осуждали. Как мы ждали этого осуждения. ))
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19.02.2022 11:13 Ответить
Глави МЗС Німеччини Бербок і Франції Дріан
ГЛОБОКО ОЗАБОЧЕНЫ !!!!!!!!!
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19.02.2022 00:36 Ответить
Ублажнітєлі, ідіть у дупу
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19.02.2022 00:36 Ответить
Так и не сказали кто нарушил.
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19.02.2022 00:39 Ответить
Потрібно вже розпочати Заходу кожного дня накладати арешт на кошти оточення Фуйла.
Кожен день на одного члена його оточення, і почати з Лаврова
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19.02.2022 00:40 Ответить
Вони накладуть в один день, щоб не було у кого перезаймати гроші.
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19.02.2022 07:44 Ответить
Ваше занепокоїння,як мертвому припарка!!!
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19.02.2022 00:45 Ответить
Чего у неё такой потрепанный вид на фото, от озабоченности?
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19.02.2022 00:45 Ответить
По трубі випадково замість газу настойку глоду пустили
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19.02.2022 01:11 Ответить
Русня не будет поставлять этот ценнейший ресурс никому и никогда.
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19.02.2022 01:21 Ответить
Идите в жопу со своею обеспокоенностью
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19.02.2022 00:47 Ответить
минус десять касок от фрицев..
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19.02.2022 00:48 Ответить
А якого рівня занепокоєння: рішуче, глибоке, безальтернативне, шокуюче?
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19.02.2022 00:54 Ответить
там французики и гермашка морозятся от жестких превентивных мер. Англосаксы и Польша будут их уламывать, судя по всему. продолжат уламывать завтра
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19.02.2022 01:05 Ответить
До сраки ***** ваши осуждения. Оно понимает только силу, голод и холод.
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19.02.2022 01:26 Ответить
в жопу засуньте свое занепокоення !!!
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19.02.2022 01:32 Ответить
если представители от ОРДЛО не являются на заседания,то достаточно присутствия ОБСЕ,представителей России и Украины....Всё равно ОРДЛО не есть стороной переговоров,а просто "наблюдатели и консультанты".так что если есть политическая воля ЕС,то достаточно поставить РФ в известность,что срывы вынудят прямо обратиться в ООН с требованием вмешательства и обвинить РФ в препятствии развязывать ситуацию,сложившуюся в итоге оккупации Крыма и военной помощи НВФ из ОРДЛО. И зватит уже "призывать сторонЫ " ,если самим очевидно,что нужно призывать к порядку сторонУ...
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19.02.2022 01:53 Ответить
что срывы вынудят прямо обратиться в ООН с требованием вмешательства и обвинить РФ в препятствии развязывать ситуацию...

Обратиться в ООН с жалобой на Кацапию, у которой там право вето ?

Смени имя.
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19.02.2022 10:49 Ответить
Такое право может быть само "ветованным" специальным протоколом,предусматривающим смену членства в Совбезе ООН.Вопрос в политической воле большинства стран -членов ООН,годного для признания решения об этом.Но ООН сегодня самая коррумпированная организация мира,обслуживающая только "воротил мира сего",среди агрессоров которые не только РФ.но и Китай.Если начать "работу" с продающимися-покупающимися странами из ООН,то можно к обозримому будущему вернуть порядок в ООН.А пока можно просто "спамить" в ООН интересы РФ и Китая многочисленными "поправками" к их предложениям.растягивая время и оттягивая нужные им решения...Смени число...
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19.02.2022 11:08 Ответить
Такое право может быть само "ветованным" специальным протоколом,предусматривающим смену членства в Совбезе ООН.

Такого в Уставе ООН нет,

хватит жить в иллюзорном мире
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19.02.2022 12:44 Ответить
З Криму вони не збираються евакуювати вату?
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19.02.2022 07:42 Ответить
"Ми засуджуємо використання важкого озброєння та невибіркові обстріли цивільних районів" -використання ким?!
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19.02.2022 09:09 Ответить
Моё мнение, то, что зеленский сбежал в Июнхен, это чёткий план его и ***** с Ермаком, типа пока его нет, оно нападёт, а тот будет рассказывать из за границы какой ***** поганый
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19.02.2022 10:42 Ответить
Призываем все стороны конфликта к деэскалации.
Такие же и "разрушительные "санкции будут.
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19.02.2022 11:15 Ответить
 
 