За сутки в Украине зафиксировано 31 125 новых случаев заболевания коронавирусом. 260 человек умерло, 30 487 - выздоровели, - Минздрав

За прошедшие сутки, 18 февраля, в Украине зафиксировано 31 125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 611, медработников – 765). 67 636 человек вакцинировано против COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным Минздрава, также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 208 человек;

летальных исходов – 260;

выздоровели – 30 487 человек.

Кроме того, сообщается, что за все время пандемии в Украине:

заболело – 4 703 323 человека;

выздоровели – 3 926 496 человек;

летальных исходов – 104 366;

проведено ПЦР-тестирований – 19 341 828.

"С начала вакцинальной кампании привито 15 667 268 человек, из них получили первую дозу - 15 667 266 человек, получили две дозы - 15 100 993 человека, получили дополнительную дозу - 26 339 человек, бустерную дозу - 656 08 человек. Всего проведено 31 450 678 прививок", - говорится в сообщении.