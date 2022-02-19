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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине зафиксировано 31 125 новых случаев заболевания коронавирусом. 260 человек умерло, 30 487 - выздоровели, - Минздрав

За сутки в Украине зафиксировано 31 125 новых случаев заболевания коронавирусом. 260 человек умерло, 30 487 - выздоровели, - Минздрав

За прошедшие сутки, 18 февраля, в Украине зафиксировано 31 125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 611, медработников – 765). 67 636 человек вакцинировано против COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным Минздрава, также за минувшие сутки:

За сутки в Украине зафиксировано 31 125 новых случаев заболевания коронавирусом. 260 человек умерло, 30 487 - выздоровели, - Минздрав 01госпитализировано – 3 208 человек;

За сутки в Украине зафиксировано 31 125 новых случаев заболевания коронавирусом. 260 человек умерло, 30 487 - выздоровели, - Минздрав 01летальных исходов – 260;

За сутки в Украине зафиксировано 31 125 новых случаев заболевания коронавирусом. 260 человек умерло, 30 487 - выздоровели, - Минздрав 01выздоровели – 30 487 человек.

Кроме того, сообщается, что за все время пандемии в Украине:

За сутки в Украине зафиксировано 31 125 новых случаев заболевания коронавирусом. 260 человек умерло, 30 487 - выздоровели, - Минздрав 01заболело – 4 703 323 человека;

За сутки в Украине зафиксировано 31 125 новых случаев заболевания коронавирусом. 260 человек умерло, 30 487 - выздоровели, - Минздрав 01выздоровели – 3 926 496 человек;

За сутки в Украине зафиксировано 31 125 новых случаев заболевания коронавирусом. 260 человек умерло, 30 487 - выздоровели, - Минздрав 01летальных исходов – 104 366;

За сутки в Украине зафиксировано 31 125 новых случаев заболевания коронавирусом. 260 человек умерло, 30 487 - выздоровели, - Минздрав 01проведено ПЦР-тестирований – 19 341 828.

"С начала вакцинальной кампании привито 15 667 268 человек, из них получили первую дозу - 15 667 266 человек, получили две дозы - 15 100 993 человека, получили дополнительную дозу - 26 339 человек, бустерную дозу - 656 08 человек. Всего проведено 31 450 678 прививок", - говорится в сообщении.

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карантин (16729) Минздрав (4898) статистика (2310) коронавирус (17042)


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Если котцапэ нападут то проблема каранавириса решится сама собой
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19.02.2022 08:54 Ответить
Кацапи могут нападать тільки за спінамі женщін і дєтєй 🤣
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19.02.2022 10:03 Ответить
Цифри показують наскільки важливо вакцинуватися . Коли вакцинованих було мало , втрати антиваксерів сягали 700 - 800 "бійців" за добу . Чим більше вакцинованих - тим менша смертність . Закон природи .
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19.02.2022 10:00 Ответить
Гибралтар: Процент вакцинированых - 121,2%, бустерной дозой - 88,92%, смертей на 100тыс. населения - 299,7
Украина: Процент вакцинированых - 36,65%, бустерной дозой - 1,59%, смертей на 100тыс. населения - 247,4
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19.02.2022 10:27 Ответить
Вот только Гибралтар свои смерти набрал во время пика год назад, когда уровень вакцинации у него был смешной. Сейчас же смертность от ковида там равна нулю.

Ребята антиваксы, вы уже видите на примере донбасской фауны к чему приводит непроходимая тупость и неспособность выстраивать корректные причинно-следственный связи - к смертям. Ковид в Украине свёл в могилу огромное число людей. Может хватит уже юродствовать по поводу вакцин?
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19.02.2022 13:36 Ответить
Да не бесись ты ковидобес. В вакцинированной Англии и Италии счастье уже наступило?
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19.02.2022 15:32 Ответить
С 13 марта 2021 на Гибралтаре умерло от ковида всего 7 человек. (смерти туристов и наемных рабочих из Испании (их там около 30 тыс) они включают в эту статистику.
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19.02.2022 17:13 Ответить
Теперь глянем кто заболел на Гиблартаре 18 февраля. 25% заболевших - невакцинированные. При общей их доле внаселении в 3-4%.
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19.02.2022 17:40 Ответить
 
 