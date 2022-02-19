За сутки в Украине зафиксировано 31 125 новых случаев заболевания коронавирусом. 260 человек умерло, 30 487 - выздоровели, - Минздрав
За прошедшие сутки, 18 февраля, в Украине зафиксировано 31 125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 611, медработников – 765). 67 636 человек вакцинировано против COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным Минздрава, также за минувшие сутки:
госпитализировано – 3 208 человек;
летальных исходов – 260;
выздоровели – 30 487 человек.
Кроме того, сообщается, что за все время пандемии в Украине:
заболело – 4 703 323 человека;
выздоровели – 3 926 496 человек;
летальных исходов – 104 366;
проведено ПЦР-тестирований – 19 341 828.
"С начала вакцинальной кампании привито 15 667 268 человек, из них получили первую дозу - 15 667 266 человек, получили две дозы - 15 100 993 человека, получили дополнительную дозу - 26 339 человек, бустерную дозу - 656 08 человек. Всего проведено 31 450 678 прививок", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Украина: Процент вакцинированых - 36,65%, бустерной дозой - 1,59%, смертей на 100тыс. населения - 247,4
Ребята антиваксы, вы уже видите на примере донбасской фауны к чему приводит непроходимая тупость и неспособность выстраивать корректные причинно-следственный связи - к смертям. Ковид в Украине свёл в могилу огромное число людей. Может хватит уже юродствовать по поводу вакцин?