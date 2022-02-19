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Новости Война
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Макрон сегодня проведет телефонные переговоры с Зеленским, завтра - с Путиным, - Le Figaro

Макрон сегодня проведет телефонные переговоры с Зеленским, завтра - с Путиным, - Le Figaro

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен провести 19 февраля телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а в воскресенье – с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Елисейский дворец пишет Le Figaro.

Администрация Макрона считает, что нужно использовать все возможности, чтобы избежать конфронтации. Париж отмечает, что эскалация может дестабилизировать ситуацию с безопасностью на европейском континенте. Конфронтация может привести к другой геостратегической конфигурации.

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Автор: 

армия РФ (19011) Зеленский (20196) путин (31197) россия (95326) Макрон (1293)


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Топ комментарии
+7
Не наговорился за последние недели?
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19.02.2022 08:43
+5
Будет склонять бубочку оманского)
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19.02.2022 08:37
+5
Хз тут Лерос с 3:50 вещает что клоун подляну готовит
https://www.youtube.com/watch?v=1bDC4Gpf3gA https://www.youtube.com/watch?v=1bDC4Gpf3gA

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19.02.2022 08:43
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Будет склонять бубочку оманского)
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19.02.2022 08:37 Ответить
Бубочку склоняти не треба. Це вын склоня. Макрона стати посередником.
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19.02.2022 08:41 Ответить
Макрон - путинская туалетная бумага, ноль без палочки, что с ним говорить? Он помогает Украине оружием? Если нет, то пусть идет нах. Такого ничтожества еще мир не видывал.
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19.02.2022 09:22 Ответить
Треба ж довести справу шмарклі до кінця!
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19.02.2022 08:40 Ответить
Он вроде недавно разговаривал с ними, из пустого в порожнее. Может в этот раз толк будет.
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19.02.2022 08:42 Ответить
Думаешь что в этот раз у них получиться слить Украину?
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19.02.2022 08:49 Ответить
Хотелось бы наоборот.
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19.02.2022 09:23 Ответить
Хз тут Лерос с 3:50 вещает что клоун подляну готовит
https://www.youtube.com/watch?v=1bDC4Gpf3gA https://www.youtube.com/watch?v=1bDC4Gpf3gA

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19.02.2022 08:43 Ответить
Не наговорился за последние недели?
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19.02.2022 08:43 Ответить
Le Figaro тут, фігаро там...
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19.02.2022 08:48 Ответить
Макрон живет иллюзиями о Великой Франции и считает ,что с ее мнением еще кто-то считается. И ведь никто не хочет посмотреть правде в глаза и признать ,что большинство европейских стран это страны с частичным суверенитетом, а страны которые импортируют более 50% энергоресурсов от одного поставщика вообще независимы только на бумаге
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19.02.2022 08:52 Ответить
про що буде говорити цей геронтофіл?
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19.02.2022 08:59 Ответить
да это ***** вонючее игнорировать надо, пусть плешь на себе рвет
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19.02.2022 09:00 Ответить
Маркон міг би і в москву зїздити, може стіл вже зсохся?
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19.02.2022 09:02 Ответить
Зря он так. Если уговорит, Байден в очередной раз опозорится.
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19.02.2022 09:04 Ответить
Будет опять уговаривать зе выполнять минские соглашения в редакции Москвы? Кабы чего не вышло?
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19.02.2022 09:09 Ответить
Иди лучше поплачься своей старушке-жене, еманюэлька.
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19.02.2022 09:18 Ответить
руцкая проститутка макрон будет склонять зелю к капитуляции
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19.02.2022 09:42 Ответить
Задолбал этот голубь мира. Ради пиара и своих выборов весной опять будет тут херню тулить про "уважение интересов путина и вяликой руськой нации"..
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19.02.2022 09:48 Ответить
Меня радует, что не только у нас шмаркля, но и во Франции клоун. Очевидно такое как с нами может случиться с любой страной мира.
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19.02.2022 12:01 Ответить
 
 