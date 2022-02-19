Макрон сегодня проведет телефонные переговоры с Зеленским, завтра - с Путиным, - Le Figaro
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен провести 19 февраля телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а в воскресенье – с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Елисейский дворец пишет Le Figaro.
Администрация Макрона считает, что нужно использовать все возможности, чтобы избежать конфронтации. Париж отмечает, что эскалация может дестабилизировать ситуацию с безопасностью на европейском континенте. Конфронтация может привести к другой геостратегической конфигурации.
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