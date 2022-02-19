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Новости Война
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Россия может напасть на Украину, воспользовавшись отъездом Зеленского на Мюнхенскую конференцию, - NBC News

Россия может напасть на Украину, воспользовавшись отъездом Зеленского на Мюнхенскую конференцию, - NBC News

В администрации Джо Байдена считают, что Россия может воспользоваться отсутствием в Украине президента Владимира Зеленского – в выходные он планирует посетить Мюнхенскую конференцию.

Об этом сообщили источники NBC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По информации телеканала, Белый дом считает, что Зеленскому сейчас рискованно покидать Украину, учитывая "потенциальную возможность конфликта".

Впрочем, представитель Госдепа Нед Прайс отказался прямо ответить на вопрос.

"Мы отметили, что это решение должен принять он сам", - уточнил он на брифинге.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил планы президента посетить Мюнхен.

"Если произойдет драматическая эскалация или какие-нибудь тревожные сообщения, он может передумать", - сказал Данилов.

Читайте также: Полномасштабная военная операция со стороны РФ не наблюдается, но есть провокации на Донбассе, - Данилов

Автор: 

армия РФ (19011) Данилов (1066) Зеленский (20196) россия (95326) Мюнхен (198)


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Топ комментарии
+62
О, тупыые!
Отсутствие вислюка только укрепляет оборону.
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19.02.2022 08:50
+45
Порошенко буде в. о.
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19.02.2022 08:52
+34
Без зели мы не управимся.
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19.02.2022 08:50
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Ну отсутствие президента, как по мне, никоим образом не повлияет на боеготовность нашей армии. Даже наоборот исключается возможность, в случае если он запаникует, давать необдуманные указания.
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19.02.2022 12:10 Ответить
Нехай їде. Не буде заважати. Та й при нападі ***** це зелене непорозуміння необхідно зразу в куток кудись запхати, щоб під ногами не шоркалось.
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19.02.2022 12:17 Ответить
Даже больше бы сказала,заберите куда то это чмо зеленое,избавьте нас от этого недорозумения!Но путлер недаром всунул Голобородька в президенты Украины, сдавать позиции ,ослаблять армию, уничтожать экономику,сливать спецоперации, разгонять инвесторов, добивать украинцев высоченными тарифами,отводить войска отдавая территории, запрещать стрелять ,делая из ВСУ пушечное мясо, все это клон выполняет неукоснительно, его задача сделать Украину небоеспособной и ослабленой.Эта тварь будет сидеть тут до последнего,и смоется только когда кацапские войска начнут бомбить Киев.
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19.02.2022 12:48 Ответить
в Мюнхене уже что-то горит. Вовка - бедоносец приехал....
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19.02.2022 13:31 Ответить
Патриотичные видосики из Европы - вот лучшее, что может сделать Зебло в случае начала войны.
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19.02.2022 13:39 Ответить
Это, по все видимости, шутка! Такое всерьез нельзя даже подумать (в Украине засмеют)!
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19.02.2022 13:43 Ответить
а мені ось тут подумалось: а чи не якась тут глибоко схована "многоходовочка" притомних сил в Україні: ЗЕлєбобіка - на Мюнхенську конференцію (най там й залишається, убоге, шоб і не плуталось під ногами), а Пороха (з відібраним закордонним паспортом) - зоставити в Україні, щоб "порулив", поки не стихне вся ця тусня "нездорова". бо, в-принципі", більше й нІкому ж... як кажуть в Одесі "я вас умоляю", ну не Стефанчуку ж управляти країною в такий час...
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19.02.2022 16:45 Ответить
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