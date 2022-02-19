Россия может напасть на Украину, воспользовавшись отъездом Зеленского на Мюнхенскую конференцию, - NBC News

В администрации Джо Байдена считают, что Россия может воспользоваться отсутствием в Украине президента Владимира Зеленского – в выходные он планирует посетить Мюнхенскую конференцию.

Об этом сообщили источники NBC News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По информации телеканала, Белый дом считает, что Зеленскому сейчас рискованно покидать Украину, учитывая "потенциальную возможность конфликта".

Впрочем, представитель Госдепа Нед Прайс отказался прямо ответить на вопрос.

"Мы отметили, что это решение должен принять он сам", - уточнил он на брифинге.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил планы президента посетить Мюнхен.

"Если произойдет драматическая эскалация или какие-нибудь тревожные сообщения, он может передумать", - сказал Данилов.

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