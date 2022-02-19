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Новости Война
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Оккупанты заявили о повреждении Южнодонбасского водопровода. Без воды могут остаться 40 населенных пунктов

Оккупанты заявили о повреждении Южнодонбасского водопровода. Без воды могут остаться 40 населенных пунктов

Оккупационные "власти" ОРДО заявили, что вследствие обстрела поврежден Южнодонбасский водопровод, без воды могут остаться города и поселки с обеих сторон линии разграничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на марионеточного "главу администрации Докучаевска" так называемой "ДНР" (ОРДО) Александра Качанова и "представителя народной милиции" ОРДО Эдуарда Басурина.

"По информации от водоканала, перебит Южнодонбасский водопровод 1-го подъема", - написал Качанов в своем телеграмм-канале.

Он отметил, что Южнодонбасский водопровод питает водой десятки достаточно крупных населенных пунктов по обе стороны линии разграничения.

В свою очередь, Басурин заявил, что из-за обстрела более 40 городов и поселков с обеих сторон от линии столкновения могут остаться без питьевой воды.

"В результате обстрела зафиксировано повреждение электроподстанции и остановлена работа насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода, что ставит под угрозу водоснабжение пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии столкновения, обеспечивающих водой более 40 населенных пунктов", - заявил журналистам Басурин.

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обстрел (26850) Донбасс (26955) вода (918) наемники рф (2070) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+14
Дивні донбасята, скоро і світла і газа не буде, ви ж воювати зібрались.
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19.02.2022 09:03
+10
Очень хорошо, что поврежден водопровод, у сепаров и путинской армии не будет воды. Какая жалось. Я так поняла, что вчера все маргиналы, которые оставались на оккупированном Донбассе и которые получили рос. паспорта уже эвакуировались. Скатертью дорога на историческую родину. Молодых мужчин оставили воевать с украинской армией, ну пусть обходятся без воды, пьют мочу, пока их не уничтожит украинская армия.
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19.02.2022 09:19
+9
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19.02.2022 09:00
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19.02.2022 09:00 Ответить
Очень хорошо, что поврежден водопровод, у сепаров и путинской армии не будет воды. Какая жалось. Я так поняла, что вчера все маргиналы, которые оставались на оккупированном Донбассе и которые получили рос. паспорта уже эвакуировались. Скатертью дорога на историческую родину. Молодых мужчин оставили воевать с украинской армией, ну пусть обходятся без воды, пьют мочу, пока их не уничтожит украинская армия.
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19.02.2022 09:19 Ответить
Підтримую. Цей водопровід повинен бути першочергово виведений з ладу в разі початку бойових дій. Населення з українського боку лінії розмежування повинне бути переміщень вглиб української території, щоб не зв'язувати руки українським військовим, як це зробили фіни у 1939-1940 роках. Тді з фінських територій, де велися бойові дії, було повністю виведене мирне населення, спалені будинки, знищена інфраструктура, отруєні колодязі. Це робили самі мирні жителі, які покидали ці місця, щоб кацапам не дісталося нічого. І відсутність мрних заручників розв'язали руки фінським збройним силам, які без жодного застереження використовували всі засоби ураження окупантів. І зеленій банді замість будівництва доріг потрібно було будувати коттеджні містечка для людей, які все ще проживають у межах лінії зіткнення.
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19.02.2022 09:42 Ответить
І не тільки водогін, все повинно знищуватися і дороги і вся інфраструктура, там залишилися тільки агресори. А якщо хтось з українців по селах, то треба їм сказати, щоб вони швидко евакуйовувалися і дати їм відбудовані дома по кинутим селам, у нас таких багато, або допомогти їм самим відбудувати будинки в селах. Чого люди повинні 8 років сидіти в путінському концтаборі? Чого Зеленський ремонтує дороги, за відкати, тобто крадіжку 30% грошей, що на них виділяються і досі не запропонував українцям Донбасу переїхати в інші області. У нас землі мало? У нас мало кинутих хат с землями по селам? Сатаністи просто не хочуть нічого робити для людей.
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19.02.2022 09:55 Ответить
Хто буде евакуювати? Ти ?Зелені? Хто я тебе питаю? Приїзди до Волновахи негайно , я тобі поясню, пачом в адесе рубироид,и как нужно родину любить
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19.02.2022 10:11 Ответить
Ти чтаєш мій пост уважно, чи так, аби очі зайняти? Я пишу про те, що повинна робити влада, яка збирає податки з населення країни і тупо краде гроші.
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19.02.2022 10:23 Ответить
А ви обирали зелених? Тепер їдьте до них і вимагайте собі рубіроід. У Зеленського взагалі війни немає, він президент миру, він казав треба просто не стріляти. Тепер до нього в ОП і берить його за шкірку, хай він розкаже чого стріляють коли війни немає і може віддасть вам свій палац в Італії.))
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19.02.2022 11:58 Ответить
Долбдятел, на підконтрольних територіях теж немає води.
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19.02.2022 10:06 Ответить
Во ты **********, просто тп. Дура недоразвитая большая часть без воды - это украинская территория.
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19.02.2022 11:48 Ответить
ПНХ, чмошник. Украинскую территорию пусть ремонтируют, а на оккупированную воду давать нечего.
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19.02.2022 11:53 Ответить
Звоните путину Х..ловому в Крем@!лядск..там помогут.. вы обстреливаете а нам Украине ноете суки вы суки вам хотелось у Рашку а попали в ПАРАШУ.. что не дюже в @овне плескаться так то ВАШ ВЫБОР...
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19.02.2022 11:02 Ответить
Жирік обіціяв чи обісцяв, викопати канал з Байкалу на Крим і в ОРДЛО
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19.02.2022 09:00 Ответить
Видайте йому лопату хай копа, тільки хай з Криму почина бо в Сибіру на Байкалі СІ люлей сразу випише
Байкал, Сибір - наш
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19.02.2022 09:06 Ответить
труп вже накопався і накричався
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19.02.2022 09:08 Ответить
Йому вже 2 на 1,5 копати планують.
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19.02.2022 09:15 Ответить
Ну то може знайдемо п'ять водовозок хай з нашого боку людям воду розвозять 2 рази у неділю
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19.02.2022 09:02 Ответить
Дивні донбасята, скоро і світла і газа не буде, ви ж воювати зібрались.
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19.02.2022 09:03 Ответить
Сам ти донбасьониш дивний,. З того боку паркану, самі кацапи , якщо ти за вісім років не помітив!
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19.02.2022 10:14 Ответить
Пусть дождь ждут.
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19.02.2022 09:10 Ответить
Пусть скулят, а бы на Банковой не подвывали
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19.02.2022 09:17 Ответить
И так будет каждый день, пока ярость благородная не вскипит.
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19.02.2022 09:18 Ответить
Ця пісня написана до 1-ї світової війни, для підтримки імператора, і зрадники типу Жукова, Ворошилова, Рокосовського не мали права її співати.
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19.02.2022 09:21 Ответить
Что то вы альтернативной истории начитались
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19.02.2022 09:50 Ответить
Не возвеличивайте российских царей, они такие же имперцы и нацисты как и нынешняя российская власть, не зря путин так преклоняется перед российской монархией.
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19.02.2022 11:01 Ответить
Давно пора повну блокаду сєпарам зробити! Ато Україна підтримує ресурсами терористів!
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19.02.2022 09:19 Ответить
Я пропоную масове самогубство та залишити листа, що це зробило ВСУ.
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19.02.2022 09:47 Ответить
Разрушение гражданской инфраструктуры излюбленная тактика кацапов. В Сирии точно так же бомбили водонапорные станции.
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19.02.2022 10:14 Ответить
Понятное дело. Уже известно, что народ не очень, то хочет выезжать в растов и жить в палатках зимой. Поэтому уничтожение инфраструктуры побудит их выежать. Линия фронта идет по сути прямо в донецке и луганске. И это будет мешать оккупантам воевать в городе, когда вокруг много гражданских. Будет много трупов. Атаковать из города не совсем удобно.
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19.02.2022 10:39 Ответить
Сами себя подорвали. Кстати воду они получают с неоккупированной территории и за это нам не платят. Об этом публично говорил Зеленский.
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19.02.2022 10:59 Ответить
А кто должен обеспечить всем необходимым население оккупированных территорий в соответствии с Женевской конвенцией? Украина здесь каким боком???
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19.02.2022 12:00 Ответить
все претензии - в маскву.....
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19.02.2022 13:41 Ответить
 
 