Оккупанты заявили о повреждении Южнодонбасского водопровода. Без воды могут остаться 40 населенных пунктов
Оккупационные "власти" ОРДО заявили, что вследствие обстрела поврежден Южнодонбасский водопровод, без воды могут остаться города и поселки с обеих сторон линии разграничения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на марионеточного "главу администрации Докучаевска" так называемой "ДНР" (ОРДО) Александра Качанова и "представителя народной милиции" ОРДО Эдуарда Басурина.
"По информации от водоканала, перебит Южнодонбасский водопровод 1-го подъема", - написал Качанов в своем телеграмм-канале.
Он отметил, что Южнодонбасский водопровод питает водой десятки достаточно крупных населенных пунктов по обе стороны линии разграничения.
В свою очередь, Басурин заявил, что из-за обстрела более 40 городов и поселков с обеих сторон от линии столкновения могут остаться без питьевой воды.
"В результате обстрела зафиксировано повреждение электроподстанции и остановлена работа насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода, что ставит под угрозу водоснабжение пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии столкновения, обеспечивающих водой более 40 населенных пунктов", - заявил журналистам Басурин.
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