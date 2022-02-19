Любая дальнейшая агрессия со стороны России дорого ей обойдется, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом США Джозефом Байденом кризис с безопасностью в Украине и вокруг него.

Об этом Столтенберг написал в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Хороший звонок с президентом США и трансатлантическими лидерами о продолжающемся кризисе с безопасностью в Украине и вокруг него", - написал Столтенберг.

Генсек отметил, что западные партнеры Украины продолжают прилагать дипломатические усилия и согласны с тем, что любая дальнейшая агрессия со стороны России будет стоить дорого.

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