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Новости Война
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Любая дальнейшая агрессия со стороны России дорого ей обойдется, - Столтенберг

Любая дальнейшая агрессия со стороны России дорого ей обойдется, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом США Джозефом Байденом кризис с безопасностью в Украине и вокруг него.

Об этом Столтенберг написал в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Хороший звонок с президентом США и трансатлантическими лидерами о продолжающемся кризисе с безопасностью в Украине и вокруг него", - написал Столтенберг.

Генсек отметил, что западные партнеры Украины продолжают прилагать дипломатические усилия и согласны с тем, что любая дальнейшая агрессия со стороны России будет стоить дорого.

Любая дальнейшая агрессия со стороны России дорого ей обойдется, - Столтенберг 01

Читайте также: Глава Пентагона Остин о поддержке Украины: Независимо от того, какое решение примет Путин, США и наши союзники будем готовы

Автор: 

армия РФ (19011) Байден (2785) НАТО (9934) россия (95326) Столтенберг (1619)


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Топ комментарии
+10
А шо там блеет на эту тему найвелычниша дрысля вселенной буба криворогий? Все еще мечтает вылизать ***** его тухес?
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19.02.2022 09:08
+7
Слава Україні! Смерть ворогам!
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19.02.2022 09:08
+7
Главное в драке - не победить, главное - её предотвратить !
Поэтому санкции надо вводить до, а не после агрессии !
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19.02.2022 09:19
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Слава Україні! Смерть ворогам!
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19.02.2022 09:08 Ответить
А шо там блеет на эту тему найвелычниша дрысля вселенной буба криворогий? Все еще мечтает вылизать ***** его тухес?
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19.02.2022 09:08 Ответить
А может от трендежа и обеспокоенности перейти к превентивным мерам. Пока у рашистов еще присутствует в мозгах тонинькая ниточка логики?
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19.02.2022 09:08 Ответить
Для росіян відео Піду втоплюся у річці глибокій https://youtube.com/shorts/d1SINBoBqe0?feature=share . А також для малоросів
ми переможемо росіян
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19.02.2022 09:13 Ответить
Главное в драке - не победить, главное - её предотвратить !
Поэтому санкции надо вводить до, а не после агрессии !
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19.02.2022 09:19 Ответить
Ну отак, наперед вже не вийде. Два дні продовжується ескалація бойових дій. Тому санкції вже треба вводити по факту ескалації.
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19.02.2022 09:50 Ответить
А якщо вони нас? Прикинь, зараз обговорюється (вже обговорювалося), питання про припинення поставок дизпалива з Раші і Бульбашії. В ООС нічого нічого їздити не зможе. Смішно? А скоро посівна....
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19.02.2022 09:50 Ответить

Через две недели дизель привезут по ж/д с Польши, морем с Греции, Италии, Индии и т.п. !!!
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19.02.2022 10:03 Ответить
Ну так, а морозиво з Алжиру, дрова з Сахари, цукор з Арктики.... Немає дизеля з Польщі, морем з Греції, Італії, Індії... Вони самі купують
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19.02.2022 10:47 Ответить
согласен а то получается как медаль посмертно
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19.02.2022 10:55 Ответить
В поведении раши всё чаще начмнабт проскальзывать нотки паники - издержки на войну растут, а продажи газа падают. Ещё 3 месяца ждать, пока лебеда с крапивой нарастут. 1954 год близок нае никогда.
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19.02.2022 09:40 Ответить
Віктор, минулого тижня, Раша, відправила в ЗВР, 5,8 млрд доларів (еквівалент). З баблом там все більш ніж пристойно.
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19.02.2022 09:57 Ответить
Вы в раше бывали ? Не заметно.
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19.02.2022 10:02 Ответить
Бывал
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19.02.2022 10:48 Ответить
Тёзка, ты наверное не знаешь, кто первый в мире экспортёр пшеницы?
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19.02.2022 11:11 Ответить
Блеать,как же этот однообразный чёс надоел.🤦 А сами совещаются,как бы СП-2 в санкции не включать и СВИФТ кацапне не отключать.
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19.02.2022 09:41 Ответить
Не треба чекати, допоки рашисти почнуть пуляти ракети з Білорусі, чи Бєлгороду, чи то Криму! Загострення на Донбасі- це вже привід для початку санкційних заходів!!! Це й є та сама агресія під чужими прапорами.
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19.02.2022 09:49 Ответить
Садики, школы обстреливают на территории Украины , а санкций нет. Уже есть жертвы среди военных, а санкций нет
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19.02.2022 10:24 Ответить
Так гунявий з арахамом всіх заколисують, що у нас все окей! В БагдадЄ всьо спокойно! А треба грюкати в усі двері і вимагати ввести санкції, як це робив Порошенко.
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19.02.2022 10:30 Ответить
Снаряди і міни вибухають на українській землі.Куди ще повинен попасти снаряд,щоб почали вводити санкції? Чи це повинні бути балістичні ракети?
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19.02.2022 10:06 Ответить
Якось то все несерйозно. Столтенберг все більше нагадує Паніковського
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19.02.2022 10:12 Ответить
"Цену" платят за гулянку в ресторане. Ядерной войной грози, тюфяк обоссаный!!!
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19.02.2022 10:33 Ответить
Как дорого? Сколько это стоит? Чем он измеряет дороговизну? Об чём вообще речь? Железный занавес? Так он и не снимался. К тому же тот занавес именно СССР, вокруг себя и построил. Ничего не понимаю!
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19.02.2022 11:16 Ответить
 
 