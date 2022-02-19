Любая дальнейшая агрессия со стороны России дорого ей обойдется, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом США Джозефом Байденом кризис с безопасностью в Украине и вокруг него.
Об этом Столтенберг написал в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Хороший звонок с президентом США и трансатлантическими лидерами о продолжающемся кризисе с безопасностью в Украине и вокруг него", - написал Столтенберг.
Генсек отметил, что западные партнеры Украины продолжают прилагать дипломатические усилия и согласны с тем, что любая дальнейшая агрессия со стороны России будет стоить дорого.
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ми переможемо росіян
Поэтому санкции надо вводить до, а не после агрессии !
Через две недели дизель привезут по ж/д с Польши, морем с Греции, Италии, Индии и т.п. !!!