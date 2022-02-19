Вследствие российского обстрела погиб украинский воин. С начала суток 19 нарушений со стороны врага, - ООС

Сегодня, по состоянию на 9:00, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 16 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"Вследствие обстрела один украинский военнослужащий получил несовместимое с жизнью осколочное ранение. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что оккупанты продолжают коварно вести артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов.

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"Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных сил Украины открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей. Отмечаем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права. Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны неприятеля", - говорится в сообщении.