Вследствие российского обстрела погиб украинский воин. С начала суток 19 нарушений со стороны врага, - ООС
Сегодня, по состоянию на 9:00, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 16 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
"Вследствие обстрела один украинский военнослужащий получил несовместимое с жизнью осколочное ранение. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что оккупанты продолжают коварно вести артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов.
"Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных сил Украины открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей. Отмечаем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права. Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны неприятеля", - говорится в сообщении.
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А в цей час ЗЕ!Криси тікають до Мюнхену та до Европи....
Боже воздай їм по заслугам!!!
я так ще той йолоп, все бува колись в перший раз
ладно забули......
https://www.youtube.com/watch?v=1bDC4Gpf3gA
Чечня, Грозный......
Навпаки потрібно ще більше загострювати ситуацію - все одно у всьому винним буде путін, рашка..