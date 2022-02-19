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Новости Война
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Вследствие российского обстрела погиб украинский воин. С начала суток 19 нарушений со стороны врага, - ООС

Вследствие российского обстрела погиб украинский воин. С начала суток 19 нарушений со стороны врага, - ООС

Сегодня, по состоянию на 9:00, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 16 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"Вследствие обстрела один украинский военнослужащий получил несовместимое с жизнью осколочное ранение. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что оккупанты продолжают коварно вести артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов.

Читайте также: За минувшие сутки войска РФ 66 раз открывали огонь на Донбассе, применяя тяжелое вооружение. Без потерь. С начала суток 12 обстрелов, - ООС

"Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных сил Украины открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей. Отмечаем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права. Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны неприятеля", - говорится в сообщении.

Автор: 

обстрел (26850) Донбасс (26955) потери (4368) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+48
Вічна пам'ять усім героям полеглим у боротьбі за незалежність України...
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19.02.2022 09:22
+42
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19.02.2022 09:18
+31
Царство НЕБЕСНЕ і Вічна Пам'ять Павшим Героям, котрі ціною свого життя захищають нас в такі тяжкі часи.
А в цей час ЗЕ!Криси тікають до Мюнхену та до Европи....
Боже воздай їм по заслугам!!!
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19.02.2022 09:22
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19.02.2022 09:18 Ответить
Вічна пам'ять усім героям полеглим у боротьбі за незалежність України...
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19.02.2022 09:22 Ответить
Если бы за каждого убитого защитника Украины уничтожались бы 10 оккупантов, то на территории лднр уже некому было бы воевать... а так только бла-бла-бла..
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19.02.2022 09:21 Ответить
Есть решение проще,закрыть кпп и перестать платить пенсии и всякие пособия
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19.02.2022 09:22 Ответить
2 роки як кпвв закриті
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19.02.2022 10:29 Ответить
А самі кпвв знають що вони "вже 2 роки закриті"?
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19.02.2022 12:04 Ответить
зі сторони ордло знають
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19.02.2022 13:10 Ответить
та не може цього бути. номерний дядечку, не пидзіть, будь ласка.
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19.02.2022 15:27 Ответить
Царство НЕБЕСНЕ і Вічна Пам'ять Павшим Героям, котрі ціною свого життя захищають нас в такі тяжкі часи.
А в цей час ЗЕ!Криси тікають до Мюнхену та до Европи....
Боже воздай їм по заслугам!!!
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19.02.2022 09:22 Ответить
Но это уже перегиб, нельзя в такой новости такие картинки вставлять.
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19.02.2022 09:25 Ответить
За нормального - нельзя. А Вы считаете это дерьмо нормальным?
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19.02.2022 09:32 Ответить
там перед фоткой троеточие... или Ярославу Журавлю было легко?...
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19.02.2022 09:38 Ответить
Окупанти в Києві теж є. Далеко ходити не треба. Але поки добре діло робить тільки Бутусов. Респект йому!
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19.02.2022 09:24 Ответить
Що там в Є-бабусика, шабат?
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19.02.2022 09:35 Ответить
******** в Европу, вроде.
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19.02.2022 09:42 Ответить
"Є-бабусік" зумів "одпетлять" з України у самий відповідальний момент! Американці його напряму вмовляли не кидать країну де ось-ось спалахне війна однак він зрозумів що це для нього "рятівна шпаринка" - привід "здриснуть" щоб не відповідать за те лайно яке він за час президентства розвів в Україні Його зараз можна в літак запхнуть лише силоміць (а то і під дулом пістолета) Уявляю як це буде!
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19.02.2022 10:09 Ответить
Заспокойтеся завжди є час та змога прийти й запитати та здійснити сатисфакцію
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19.02.2022 17:04 Ответить
З Януковича багато вдалося "сатисфакнуть"?
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19.02.2022 18:10 Ответить
Якщо буде ваше гаряче бажання, то завжди є час все вирішити, та привести в дію
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19.02.2022 18:21 Ответить
Ти хоч сам собі віриш?
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19.02.2022 18:34 Ответить
легко..., головне вирішити, організувати важче але можна
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19.02.2022 19:29 Ответить
От "організуй" а ми з тебе візьмем приклад і назвемо тебе "вчителем"
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19.02.2022 19:31 Ответить
так давай вдвох це і зробимо чи, ви тільки на попіздеть?
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19.02.2022 20:29 Ответить
Розумієш мене вчили як проводить слідство розшукувать злочинців (в тому числі і за кордоном) їх етапувать і садить в тюрму Однак я тут безсилий Навчи мене і я схилюся перед твоїм генієм!
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19.02.2022 20:36 Ответить
та було б бажання...
я так ще той йолоп, все бува колись в перший раз
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19.02.2022 21:09 Ответить
Давай! Починай! А я поспостерігаю - може чомусь навчуся?
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19.02.2022 21:19 Ответить
Ок!
ладно забули......
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19.02.2022 21:27 Ответить
зеленый и его шобла сделали все чтобы загнать страну в тупик. Теперь и ответить нельзя - путлер нападет... Зе-свора это оборотни из совкового прошлого
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19.02.2022 09:36 Ответить
А чому не використовують байраткари? Адже можна знищити арт. розрахунки та припинити обстріли. Чи Залужний не дозволяє?
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19.02.2022 09:40 Ответить
Нет Залужного - есть Найвєлічнишій Вислюк. Команды которого Залужный - в полном соответствии с законом - выполняет.
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19.02.2022 09:41 Ответить
Я сподіваюся дожити до того часу, коли цю зелену наволоч судитимуть за загиблих через їх боягузтво і зраду українських вояків та цивільних.
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19.02.2022 09:58 Ответить
Ніхто зєлю слухати не буде. Зараз не він керує.
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19.02.2022 10:59 Ответить
потому что они тупо не дают отвечать а то провокация, Геращенко также сказал""Мы ответим на это правдой, показав всему миру, что ВСУ прочно стоят на своих позициях и не собираются наступать, подыгрывая врагу"- то есть стоять не отсреливаться и умирать главное не отвечать а то подумаю не то, такая логика
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19.02.2022 09:44 Ответить
І дійсно, чому? І застосовувати, і подавати це, як захист мирного населення. Чи воно таким є винятково, на окупованій території, а хто з нашої сторони - нехай гинуть?
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19.02.2022 10:52 Ответить
Саме цього кацапня і чекає! Їм "пече" розпочать атаку а ми їм приводу не даємо А час іде Їм треба швидко "хахлов пабедить" і повернуться переможцями тому що все більше невдоволених голосів у власній армії звучить: "Какого х** мы тут уже три месяца в грязи топчемся?!"
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19.02.2022 18:40 Ответить
Интересно, а это верховное недоразумение заявит об этом и других убийствах наших военных на Мюнхенской конференции или опять будет блеять про недобитого Шефира ???
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19.02.2022 09:46 Ответить
Про шифера предпочитают не вспоминать, обосрадись с "покушением" по-полной!!!
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19.02.2022 09:54 Ответить
Наівниє ось слухайте з 3:50
https://www.youtube.com/watch?v=1bDC4Gpf3gA
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19.02.2022 17:10 Ответить
От блин дожились - в украинцев стреляют на украинской земле,но провокацией будет считаться если украины выстрелят в ответ.Помоему что то неправильно в этой схеме.
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19.02.2022 09:53 Ответить
Стрелять в ответ можно только на территории РФ - даже бомбить !
Чечня, Грозный......
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19.02.2022 09:59 Ответить
Якщо від України не залежить рішення путіна про початок (більш масштабної) війни, який тоді сенс звертати увагу на те, що(!) вони можуть спровокувати?
Навпаки потрібно ще більше загострювати ситуацію - все одно у всьому винним буде путін, рашка..
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19.02.2022 10:00 Ответить
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19.02.2022 10:06 Ответить
Царство Небесне Захисникові України! Сподіваюсь, побратими знайдуть спосіб, як відчутно віддати борг окупантам!
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19.02.2022 10:11 Ответить
Искренние соболезнования.
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19.02.2022 10:12 Ответить
Виродки знову вбили українця... Гинуть найкращі, а тим часом гниди утікають з України, щоб потім спокійно повернутися
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19.02.2022 11:02 Ответить
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19.02.2022 11:27 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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19.02.2022 12:06 Ответить
С.У.М.
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19.02.2022 12:29 Ответить
Цензор.нету слід з'ясувати ім'я полеглого Героя. А відомству Кулеби просто необхідно про кожен випадок загибелі особисто інформувати всіх керівників "Джі-7" та самого "Путлєра". Інакше перші неодмінно загниють (як люди), а другий проволочить свою шкуру кожен раз зайві кілька секунд.
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19.02.2022 14:30 Ответить
Сьогодні поставив ЖОВТО-БЛАКІТНИЙ ПРАПОР НА СВОЄ АВТО (брав на ОККО на Окружній). Проїхав по Києву, більше прапорів не побачив. Пропоную всім ПРИЄДНАТИСЬ ДО АКЦІЇ. Разом нас не здолати!
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19.02.2022 16:41 Ответить
 
 