Путин - безумный человек, который повышает ставки, чтобы давить на весь мир, - Порошенко
Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" назвал подписанный вчера указ Путина о военном призыве повышением ставок и продолжением давления на весь мир.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы "Европейская Солидарность".
"Это стопроцентное поднятие ставок, поднятие температуры и продолжение давления на весь мир при подготовке к агрессии в Украине. 5 минут назад состоялось заявление спикера Государственной Думы России Володина, заявившего о том, что если сейчас возникает угроза для граждан Российской Федерации и соотечественников, которые проживают на территории "ЛНР" и "ДНР", они переходят к военным действиям", - сообщил Порошенко.
"Вот вам смысл этих сирен. Вот вам смысл детей, которых показывают в рамках информационных кампаний "эвакуации". Вот вам смысл этого указа. Путин – безумный человек, повышающий ставки. И нам на сегодняшний день очень серьезно нужно относиться к рискам и угрозам", которые возникают из-за захватнической политики безумного Путина", - резюмирует Порошенко.
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Я готовий стати на коліна перед Путіним (Зєлєнскій).
Роби щось, Петре.
кацап без кнута-сцаря - баби зря терлися.
їм подобаеться мясом бути.
https://www.youtube.com/watch?v=fhGovqNwSco видосик
Ну вы этого не знаете, поэтому я и рассказываю....
https://mobile.twitter.com/RadioLemberg/status/1494032427576143877 16 февр.
The World today: Biden and Putin in one photo
упиря і вбивцю і про це свідчить вчорашнє шоу і Шустрика , де мразь
Мураєв і Шуфрич намагалися випрадати дії кремлівського фюрера 😡
Навпаки , Порошенко сказав в очі путлєру , що він вбивця і окумант і місце йому в ГААЗІ !
Свідками цього діалогу , була Меркель і Оланд 😠
Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.
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