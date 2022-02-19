Путин - безумный человек, который повышает ставки, чтобы давить на весь мир, - Порошенко

Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" назвал подписанный вчера указ Путина о военном призыве повышением ставок и продолжением давления на весь мир.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы "Европейская Солидарность".

"Это стопроцентное поднятие ставок, поднятие температуры и продолжение давления на весь мир при подготовке к агрессии в Украине. 5 минут назад состоялось заявление спикера Государственной Думы России Володина, заявившего о том, что если сейчас возникает угроза для граждан Российской Федерации и соотечественников, которые проживают на территории "ЛНР" и "ДНР", они переходят к военным действиям", - сообщил Порошенко.

"Вот вам смысл этих сирен. Вот вам смысл детей, которых показывают в рамках информационных кампаний "эвакуации". Вот вам смысл этого указа. Путин – безумный человек, повышающий ставки. И нам на сегодняшний день очень серьезно нужно относиться к рискам и угрозам", которые возникают из-за захватнической политики безумного Путина", - резюмирует Порошенко.

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