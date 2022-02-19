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Новости Война
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Путин - безумный человек, который повышает ставки, чтобы давить на весь мир, - Порошенко

Путин - безумный человек, который повышает ставки, чтобы давить на весь мир, - Порошенко

Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" назвал подписанный вчера указ Путина о военном призыве повышением ставок и продолжением давления на весь мир.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы "Европейская Солидарность".

"Это стопроцентное поднятие ставок, поднятие температуры и продолжение давления на весь мир при подготовке к агрессии в Украине. 5 минут назад состоялось заявление спикера Государственной Думы России Володина, заявившего о том, что если сейчас возникает угроза для граждан Российской Федерации и соотечественников, которые проживают на территории "ЛНР" и "ДНР", они переходят к военным действиям", - сообщил Порошенко.

"Вот вам смысл этих сирен. Вот вам смысл детей, которых показывают в рамках информационных кампаний "эвакуации". Вот вам смысл этого указа. Путин – безумный человек, повышающий ставки. И нам на сегодняшний день очень серьезно нужно относиться к рискам и угрозам", которые возникают из-за захватнической политики безумного Путина", - резюмирует Порошенко.

Читайте также: Путин подписал указ о призыве граждан РФ из запаса на военные сборы

Автор: 

армия РФ (19011) Порошенко (19584) путин (31197) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+60
Путін,он жє *****...ий-Боріс Нємцов...
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19.02.2022 09:26
+34
Путін - божевільна людина (Порошенко).

Я готовий стати на коліна перед Путіним (Зєлєнскій).
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19.02.2022 09:43
+33
Ну Вы же несерьезно? Президент в прямом эфире будет пинать кого-то ногами, пусть и совершеннейшего мудака?
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19.02.2022 09:29
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Путін,он жє *****...ий-Боріс Нємцов...
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19.02.2022 09:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=u15XaoJ8LpA Немцов о Путине 2014
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19.02.2022 11:43 Ответить
Ну Вы же несерьезно? Президент в прямом эфире будет пинать кого-то ногами, пусть и совершеннейшего мудака?
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19.02.2022 09:29 Ответить
Будь одекватней,не неси всякую ересь.
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19.02.2022 09:36 Ответить
Вранье. Вы эфир смотрели или, как балет -- Вано напел?
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19.02.2022 09:37 Ответить
Не пишите ерунду.
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19.02.2022 09:37 Ответить
Особенно много совести у " вэлычнишого", который даже сейчас заявлят-"если будем увеличивать расходы на армию, как же воровать на вэлыком крадивныцтве"?
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19.02.2022 09:38 Ответить
тебе не кажется что не тот возраст уже? Не? Нахер эту дурь писать!
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19.02.2022 09:30 Ответить
Наказ є наказ...
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19.02.2022 09:39 Ответить
******** - нема точнішого слова.
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19.02.2022 09:29 Ответить
Наш Сивочолий Гетьман за словом в кишеню не лізе,скаже як відріже
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19.02.2022 09:36 Ответить
далеко цьому сиво до Гетьмана, як куцому до зайця
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19.02.2022 10:15 Ответить
Шуц чи поц , не знаю , як краще , іди на ..... й і не забудь подряпини зализати , колаборанту Фуфричу
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19.02.2022 11:15 Ответить
ни шагу без паранойи встреча с ****** .на ментах на каждом по две маски .

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19.02.2022 09:38 Ответить
Скотч був би ефективнішим...
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19.02.2022 09:52 Ответить
А сверху , вместо балаклавы презерватив , а можно и два, для надежности))
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19.02.2022 10:00 Ответить
Росію в середньовіччя повернути неможливо, бо вона з нього не вилазила, - тільки в неоліт.
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19.02.2022 09:54 Ответить
Указ про наступ був підписаний ще пару тижнів тому, коли почали завозити ближче до українського кордону великі запаси крові і замінників крові, та інших медпрепаратів. Наступ вже мав відбутися 16 лютого, якби ця дата не була оприлюднена Байденом. Це пуйлу трохи сплутало карти.
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19.02.2022 09:40 Ответить
Думаю что да!
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19.02.2022 11:58 Ответить
Путін - божевільна людина (Порошенко).

Я готовий стати на коліна перед Путіним (Зєлєнскій).
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19.02.2022 09:43 Ответить
Я готовий поставити Путіна раком (Байден)
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19.02.2022 09:49 Ответить
це висловлення не пояснює нічого про стан розуму обох
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19.02.2022 10:21 Ответить
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19.02.2022 10:57 Ответить
это точно
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19.02.2022 09:46 Ответить
Путин не больной в полном смысле психически... НО странный- да; перепуганный- да; трусливый- да; слабый интеллектом-да; с тараканами и скелетами в своей жизни-да-да; с руками по локоть в крови также -да.. ему выгодно быть Юродливым Сцарем.. косить под дурачка мол что с меня возьмете я же Богом обиженный розумом отнятый Богом.. думаю не так он все прекрасно понимает что делает когда делает.... все что делает Путин и Россия он давно озвучивал на протяжении долгих лет своего правления Интересы России заканчиваются там где заканчивается русский язык Косово вот прошло в Европе а почему не должен пройти Крым, наши люди русскоговорящие недо государство Украина ее придумал Украину Ленин не было такой страны как Украина нет такого народа языка культуры как Украина все эти его вбросы мантры звучат давно еще до 2014 года и удивляться не надо.. все что делается сегодня Путиным его бандой у власти все давно ими же озвучено.. это понты но слова и действия по практике надо делить на 2 а то и 10 они всегда хотят откусить больше чем способны прожевать не говоря проглотить вся их политика построена НА ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ КАЛОБАРАНТАХ это естественная внутренняя система России предательство доносы запугивание репрессии страх... в Крыму с 2014 года в ОРЛДО пытки казни расстрелы убийства.. но когда прилетала ответка они как крысы забивались по норкам сбитый БОИНГ тому пример брехливость выкручивание отрицание очевидного на белое говорят черно и наоборот..
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19.02.2022 09:48 Ответить
Скажених тварин усипляють.
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19.02.2022 09:51 Ответить
Слушайте потроха! Он с ****** дружбаны же! По этому и все знает про *****!
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19.02.2022 09:56 Ответить
Кому завгодно прихисток не запропонують
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19.02.2022 09:57 Ответить
Это знает весь Мир,но до тебя,дегенерата,так и не доходит...
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19.02.2022 10:06 Ответить
Эту мерзость 🤢 Подолячную
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19.02.2022 10:14 Ответить
Фуфрич це ти Як там морда , зтухла трохи чи ще ні ?
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19.02.2022 11:19 Ответить
В самьІй раз талибам окупировать Таджикистан.
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19.02.2022 09:56 Ответить
Та и Китай не против талибами
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19.02.2022 10:03 Ответить
Татарстан
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19.02.2022 10:03 Ответить
Петре, то всьо правильно і заїбісь, що ти говориш очевидьні речі, але москаль сам себе не вб"є. І твої "Вулкани" самі по собі в армію не прийдуть.
Роби щось, Петре.
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19.02.2022 10:02 Ответить
Там всё делается ,просто нужно украинцам проследить что слуги с помощниками не разбежались
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19.02.2022 10:05 Ответить
Ну якось неспішно геть. "Вулканами" оснастили ССО, а це не так багато.
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19.02.2022 10:08 Ответить
Він уже два тижні вимагає гроші на армію, але зеко манді дороги та закони про нотаріусів важливіші. Начебто кацапи наш нотаріат визнаватимуть.
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19.02.2022 10:08 Ответить
бо вони вороги. і це вже поза сумніву
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19.02.2022 10:11 Ответить
"Слуги 👹👿🦠🤢" МЕГАМРАЗИ В ТАКОЙ МОМЕНТ ПОДНЯЛИ ДЛЯ СЕБЯ ЗАРПЛАТУ ,А НЕ ДЛЯ ВСУ
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19.02.2022 10:18 Ответить
Так вот и началась новая фаза 16 го., все правильно, только ошиблись те кто ждал фронтальной атаки, ее не будет. Жандармы не способны на встречный бой. Будут гадить всеми способами, кибератаки, теракты, обстрелы с территории ОРДЛО, фейки в СМИ, нагнетание паники, и прочее дерьмо..
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19.02.2022 10:05 Ответить
Атака була б 16-го, якби західна розвідка не оприлюднила дату. Тепер буде трохи пізніше, але неодмінно. Звичайно, справжня незалежність не дається малою кров'ю, особливо у відносинах з таким монстром, як московщина. Цю гадюку треба розчавити в її лігві -- інакше вона не вгамується.
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19.02.2022 10:54 Ответить
А что изменило публикация даты? Армия управляется приказами, а не публикациями в СМИ. Атака была, обстреляли наши позиции, детсад разрушили, действуйте, что вам мешает?
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19.02.2022 12:11 Ответить
Откормили на свою и всего Мира голову Штаты ножками Буша этого буйного монстра рашистского. Теперь репы чешут как его утихомирить ...
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19.02.2022 10:09 Ответить
Окормили его не ножки Буша, а обычные автолюбители (в т. ч. украинские), которые перечисляют десятки млрд долларов ежегодно на бензозаправку х-ла.
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19.02.2022 10:24 Ответить
Слушайте потроха! Он с ****** дружбаны же! По этому и все знает про *****!
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19.02.2022 10:10 Ответить
Психопат-клептократ путін...міжнародний терорист...
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19.02.2022 10:18 Ответить
От би нам такого гетьмана як Порошенко ще в 2014 му році! Щоб тоді ще знали, що путєн бєзумний. А то понапідписували з бєзумним усякої мінської фігні, що до сих пір гикається
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19.02.2022 10:21 Ответить
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19.02.2022 11:13 Ответить
не буде цього *****, буде інше.
кацап без кнута-сцаря - баби зря терлися.
їм подобаеться мясом бути.
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19.02.2022 10:22 Ответить
"Он *******, Владимир Путин, чтоб вы поняли" - Борис Немцов

https://www.youtube.com/watch?v=fhGovqNwSco видосик
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19.02.2022 10:22 Ответить
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19.02.2022 10:29 Ответить
Я б не сказав, що "людина". Потвора.
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19.02.2022 10:37 Ответить
Петр Алексеевич, говорить так, означает недооценивать Путина и уходить от ответа. У вас есть конструктивное предложение по решению имеющегося кризиса? А решения пока нет, если говорить о решении без потери суверенитета. Санкции россиян ничуть не пугают. Словами шведского посла они уже заявили о своем к ним отношении, и это видно по действию или почти бездействию имеющихся санкций. Думаю, кто-то склонен сильно переоценивать роль санкций в отношении такой страны, как Россия. Они их не боятся и готовы их терпеть. Что же нам всем делать?
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19.02.2022 10:44 Ответить
А что всегда делали люди когда на их землю приходил оккупант?
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19.02.2022 10:52 Ответить
Маленький зеленый никого, подчёркиваю никакого отношения к сумашедшим людям не имеет и иметь не может. Он вообще не имеет отношения к людям. Более того зеленые само слово "люди" презирают и относятся к нему с крайней ненавистью.
Ну вы этого не знаете, поэтому я и рассказываю....
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19.02.2022 11:12 Ответить
Слушайте потроха! Он с ****** дружбаны же! По этому и все знает про *****!
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19.02.2022 12:39 Ответить
Radio Lemberg@RadioLemberg

https://mobile.twitter.com/RadioLemberg/status/1494032427576143877 16 февр.

The World today: Biden and Putin in one photo

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19.02.2022 11:19 Ответить
П'ята колона кремля( ОПЗЖ) всіма силами підтримує кремлівського
упиря і вбивцю і про це свідчить вчорашнє шоу і Шустрика , де мразь
Мураєв і Шуфрич намагалися випрадати дії кремлівського фюрера 😡
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19.02.2022 11:27 Ответить
Шустер теж...фактично назвав Шуфрича та Мураєва голубами миру, а Бутусова яструбом війни. Чіста па русскі.
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19.02.2022 11:36 Ответить
Шустер бабло загрібає лопатою , а Украіна для нього - це майданчик для бізнесу і не більше !
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19.02.2022 11:43 Ответить
А порошок сидів як голуб
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19.02.2022 12:32 Ответить
Слушайте потроха! Он с ****** дружбаны же! По этому и все знает про *****!
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19.02.2022 12:39 Ответить
Слушайте потроха! Он с ****** дружбаны же! По этому и все знает про *****!
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19.02.2022 12:38 Ответить
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19.02.2022 11:43 Ответить
Всесвітньо відомий учений, який 30 років очолював Нідерландський інститут мозку, ДІК СВААБ описав симптоми психрозладу, які збігаються з поведінкою Путіна, у своїй книзі "Ми - це наш мозок" (там така людина в кінці життя вирізала всю свою родину). Її можна завантажити з chtyvo.org.ua, або й купити через Інтернет. Путін дуже хвора людина і від нього можна чекати найстрашнішого.
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19.02.2022 12:08 Ответить
Через те порошенко й виляв задом перед путіним, що той неадекват?
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19.02.2022 12:31 Ответить
Це вам здалося , що Порошенко виляв задом 😡
Навпаки , Порошенко сказав в очі путлєру , що він вбивця і окумант і місце йому в ГААЗІ !

Свідками цього діалогу , була Меркель і Оланд 😠
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19.02.2022 12:37 Ответить
; 4 роки й слова не було , що рашка окупант, а тільки перед виборами пісня петра змінилась.
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19.02.2022 12:45 Ответить
Слушайте потроха! Он с ****** дружбаны же! По этому и все знает про *****!
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19.02.2022 12:37 Ответить
РЮЗЬГАЯ СВИНЬЯ

Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.

https://2ch.hk/b/thumb/232363769/16044370476320s.jpg
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19.02.2022 12:43 Ответить
вот это выдал новость, никто этого не знал
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19.02.2022 13:33 Ответить
Ну, главзебил сегодня в Мюнхене заявил, что до сих пор не знает, что хочет ху-ло....так что не все знают.
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19.02.2022 21:43 Ответить
 
 