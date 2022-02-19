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Новости Война
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Сегодня Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции, встретится с Джонсоном, Шольцом и Харрис. Возвращение домой – сегодня же, – ОПУ

Сегодня Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции, встретится с Джонсоном, Шольцом и Харрис. Возвращение домой – сегодня же, – ОПУ

Сегодня состоится визит президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхен (Германия) для участия в ежегодной конференции по безопасности и проведения переговоров, запланированных на этой площадке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Среди встреч главы государства стоит отметить следующие: с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцом, с вице-президентом США Камалой Харрис, с представителями международных финансовых институций и другими партнерами и друзьями Украины. Владимир Зеленский ожидает договоренностей о предоставлении нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что визит распланирован динамично, возвращение в Киев – сегодня.

"Естественно, что дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины. Поэтому позиция нашего государства должна быть представлена ​​достаточно, чтобы вопросы об Украине решались с участием Украины", - отметили в ОПУ.

Ситуацию на линии столкновения на Донбассе, в Автономной Республике Крым и вблизи границ Украины анализируют специальные службы нашего государства. В рабочем порядке происходит постоянный анализ разведывательных данных и обмен информацией с партнерами. Украина регулярно получает дополнительные актуальные данные разведки по активности российских сил. Ситуация на востоке страны полностью контролируется украинскими силами безопасности и обороны", - добавили в Офисе главы государства.

Читайте также: Россия может напасть на Украину, воспользовавшись отъездом Зеленского на Мюнхенскую конференцию, - NBC News

Сегодня Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции, встретится с Джонсоном, Шольцом и Харрис. Возвращение домой – сегодня же, – ОПУ 01

Автор: 

Зеленский (20196) конференция (292) Джонсон_Борис (504) Мюнхен (198) Офис Президента (1793) Харрис (122) Шольц Олаф (904)


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Топ комментарии
+28
Молю Бога, щоб він не п**донув чогось у своєму стилі, що відверне від нас союзників, які нам допомагають.
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19.02.2022 09:42
+27
Вова тобі порада-сиди й мовчки кивай головою та краще не відкривай рота аби не висрати чергову дурню...
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19.02.2022 09:40
+25
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19.02.2022 09:47
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А еще с Джонни Волкером, Джеком Денилсом, Джеймсоном
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19.02.2022 09:40 Ответить
Йому пох. з ким - лиш би записати черговий відосік і якесь "звернення", лиш би мелькнула його рожа... Квартал триває - клоун не може без оплесків.
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19.02.2022 09:59 Ответить
Краще тюбік 505 в рот заллє собі перед виступом, щоб не розказував пром мир в очах Х...ла.
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19.02.2022 10:01 Ответить
и с Кокосом Кокосовичем Обдолбышом
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19.02.2022 10:07 Ответить
Вова тобі порада-сиди й мовчки кивай головою та краще не відкривай рота аби не висрати чергову дурню...
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19.02.2022 09:40 Ответить
головою теж кивати не треба, і моргати теж - може уникнемо тоді чергову ганьбу
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19.02.2022 09:47 Ответить
Тогда уже можно резиновый манекен усадить на встрече
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19.02.2022 09:58 Ответить
попередьте преЗедента щоб НЕ грав на роялі та НЕ розповідав про "боротьбу з олігархами".... а слухав і записував, що скажуть "Великі Дядьки".....
і скажіть йому, що шаурма в Мюнхені не така......
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19.02.2022 09:41 Ответить
Там заздалегідь не те, що роялі поприбирали, а й батареї познімали про всяк випадок...
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19.02.2022 09:47 Ответить
Молю Бога, щоб він не п**донув чогось у своєму стилі, що відверне від нас союзників, які нам допомагають.
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19.02.2022 09:42 Ответить
Наоборот. Чем большим дурачком он себя выставит, тем больше шансов его устранить как недееспособного, если что пойдет не так в будущем.
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19.02.2022 09:44 Ответить
А не так все однозначно! ЗЕленые себя обезопасили от импичмента Президента. Нужны голоса 3/4 парламента, а где их взять? А учитывая то, что далее последуют парламентские выборы и многие пролетят транзитом, то желающих что-то менять будет крайне мало.
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19.02.2022 09:55 Ответить
Речь про то если Путин нападет. Будет не до выборов.
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19.02.2022 10:00 Ответить
Главное чтобы Европа и США понимали почему мы не слушаемся неадеквата, так как они будут знать что он не в себе. Ну если до этого дойдет.
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19.02.2022 10:01 Ответить
для Джонсона - загублений день в житті..
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19.02.2022 09:44 Ответить
Сколько же можно позориться, и позорить Украину. Что не поездка то один срам. Валодя ты просто клоун.
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19.02.2022 09:45 Ответить
так було написано по сценарію в кремлі....і 73% виборців Украіні це підтримали....далі буде.....

Люди....включайте мізки: поки шуфричі, медведчуки, мураєви, партнови, татарови, рабіновичі, вінідіктави і т.д. будуть сидіти на своїх посадах.....

доти Психопат-клептократ путін буде надувати щоки......
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19.02.2022 09:56 Ответить
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19.02.2022 09:47 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.02.2022 09:52 Ответить
Для України було би найкращим варіантом, аби сцикло там і залишився. Може хоч не заважав би Залужному своїми ссцаними істериками
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19.02.2022 09:47 Ответить
це було б ідеально - такий "Головнокомандувач" крім поразок та ганьби власному війську нічого принести не зможе
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19.02.2022 09:52 Ответить
В такие моменты и кризисы глава государства должен быть в стране, в офисе, на совещаниях РНБО и полигонах, а не кататься по конференциям. Вот жеж наголосовали 73%, ублюдочная биомасса..
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19.02.2022 09:50 Ответить
було-б НЕ погано щоб посол України в Німеччині п. Мельник звозив преЗедента на могилу СТЕПАНА АНДРІЙОВИЧА і поклали вінки....це був-би дуже добрий сигнал руSSкому міру та 5-й колоні в Україні....

ось адреса: Muenchner Waldfriedhof in der Kreittmayrstrasse
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19.02.2022 09:51 Ответить
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19.02.2022 09:51 Ответить
ЗЕ буде тиснути на європейців щоб дали гроші " на дарогі " ? )
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19.02.2022 09:51 Ответить
було б чим тиснути, крім гундосості нічого...
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19.02.2022 09:57 Ответить
щоб дали гроші " на дарогі "....на КАЛамойського з шефірами та єрмаками....
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19.02.2022 09:59 Ответить
Навіщо кататися по Європі, а якщо сьогодні почнеться, а президента немає... шольц хіба щось поможе? Чи дєрьмак замінить верховного командувача...
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19.02.2022 09:51 Ответить
Нехай їде. Є кому без нього органіщувати оборону, точніше, краще без нього.
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19.02.2022 10:11 Ответить
Чи дєрьмак замінить верховного командувача...

ну в случае операции по вагнеровцам заменил же
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19.02.2022 10:30 Ответить
Краще б не повертався, а то багато коштів витрачається на памперси..для зеленого гундоса..
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19.02.2022 09:52 Ответить
Макрон і Шольц тиснуть на Зеленського, щоб він прийняв мінські угоди порошенко-пцтіна і почав прямі перемови з ордло
Зеленський посилає нахрін і путіна і макрона і шольца і порошенку
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19.02.2022 09:53 Ответить
Ибо сказано Святым Петром с трибуны ООН "Нет альтернативы "Минским договоренностям"
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19.02.2022 09:55 Ответить
умные огурцы едят, а идиоты в жопу себе запихивают.

так и с минскими протоколами.

Порох же не знал, что какой-то идиот захочет выполнять их в одностороннем порядке
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19.02.2022 10:32 Ответить
.
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19.02.2022 09:54 Ответить
Решение президента Владимира Зеленского в нынешней ситуации покинуть Украину и отправиться в Мюнхен на конференцию по безопасности - не самое мудрое. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, выступая в пятницу в Белом доме "Это не в полной мере мудрое решение", - отметил Байден, добавив, что это выбор Зеленского,По данным американских СМИ, администрация США пыталась отговорить Зеленского от поездки на международную конференцию в Мюнхене в разгар кризиса
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19.02.2022 09:54 Ответить
Байден сказал совсем не так , зачем врете ? 👿
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19.02.2022 10:41 Ответить
Не хрюкай
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19.02.2022 10:58 Ответить
That's a judgment for him to make and a determination as to whether or not.

I've spoken with Zelenskyy a dozen times - maybe more, I don't know. And - and it's - and in the pursuit of a diplomatic solution, it may not be fal- - it may be the wise choice. But it's his decision.

Ти ******.
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19.02.2022 11:31 Ответить
не я ***** а взял ссылку отсюда https://rg.ru/2022/02/19/bajden-nazval-ne-samym-mudrym-reshenie-zelenskogo-otpravitsia-v-miunhen.html
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19.02.2022 11:43 Ответить
Я взяв текст зі стенограми на сайті Білого дому. Ти взяв посилання з "Російской газєти". Ну що тут скажеш? Добре, Російська газєта *******, а ти повторюєш.

Ти і твої колеги, аби тільки обісрати Зеленського, готові брати посилання з російських пропагандистських джерел.

Я тільки за конструктивну критику влади. Але те, що робиш ти - сором.
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19.02.2022 12:06 Ответить
це показова стаття про перекручування та брехню пропагандонів але наші союзникиі пресса bbc news зараз дає в топ- "ukrainian rebels mobilise as fighting escalated (українські повстанці мобілізуються із за загострення бойових дій) які українські повстанці? це проросійскі бойовикі а на заході думають що українці проти українців https://www.bbc.com/news
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19.02.2022 12:22 Ответить
Цей заголовок від BBC абсолютно некоректний, як на мене.
Це не допомогло мені зрозуміти, навіщо цитувати "російску газєту", без застереження, що це брехня, натомість подавати цитату як факт.
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19.02.2022 13:12 Ответить
Если все распланировано динамично, наверно брифинга не будет...и то хорошо.
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19.02.2022 09:55 Ответить
Как Украина будет противодействовать агрессии РФ верховный уклонист, с трибуны конференции, будет заявлять на примерах Шефира, Трухина и Ярославского - стрелять по машинам, уходить в лес и улетать за границу......
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19.02.2022 09:56 Ответить
попередьте преЗедента щоб НЕ грав на роялі та НЕ розповідав про "боротьбу з олігархами".... а слухав і записував, що скажуть "Великі Дядьки".....
і скажіть йому, що шаурма в Мюнхені не така......
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19.02.2022 10:02 Ответить
Самая лучшая в Одессе - между Гагарина и Армейской, на пр. Шевченко, возле макдональдс, который утоплен вглубь от проспекта.
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19.02.2022 10:28 Ответить
Опять какую-то хрень нести будет. Як кажуть, не мали клопоту -обрали блазня
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19.02.2022 10:07 Ответить
Не повертайся, зєля! Ти некомпетентний і не потрібен тут. Ти ніхто!
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19.02.2022 10:09 Ответить
Молодец Зеленский. Был бы Порошенко, он уже провел пять раз мобилизацию и раскрыл все наши дислокации врагу.
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19.02.2022 10:21 Ответить
Да, Порошенко не умеет фуем по роялю, куда ему. А Д - это дебил? Не отвечай, то был риторический вопрос
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19.02.2022 11:03 Ответить
Д это для мутаков, которые не могут задать вопрос, могут только фуем по роялю.
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19.02.2022 11:16 Ответить
Порошенко должен быть на конференции, а не зе.
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19.02.2022 10:22 Ответить
А не можна було відправити туди того хто нормально володіє англійською і дружить з головою?
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19.02.2022 10:28 Ответить
Необыкновенный концерт В.Зеленского - как там. Вероника Степановна ? Я согласна !
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19.02.2022 10:41 Ответить
Решение президента совершенно правильное , реальная международная поддержка нужна Украине , а встречи Зеленского в Мюнхене ее укрепят .
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19.02.2022 10:44 Ответить
Особенно после выступления фуем по роялю, все сразускинутся на ...дароги
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19.02.2022 11:01 Ответить
Сьогодні відбудеться візит президента України Володимира Зеленського до Мюнхена (Німеччина) для участі в щорічній безпековій конференції та проведення переговорів, які заплановані на цьому майданчику
Пистетц... Чучело своих гугнявым ртом обосрет все то, что сделали западные лидеры...
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19.02.2022 10:58 Ответить
в том числе и за это ему х.йло и платит...
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19.02.2022 11:13 Ответить
Он Указ дал про Розробку мобілізаційних планів перед вылетом? Есть указ про день еднання (підвищення заходів щодо консолідації суспільства).
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19.02.2022 11:36 Ответить
Воно обісралося і зіпнуло за кордон, страхуючись від нападу. У випадку війни він - за рубєжом, себто, "в доміку". "Зєлєнь" - в екзилі, так би мовити, хай би там і залишалося, а ми тута оформимо рішенням ВР усунення його від влади "... у зв'язку з неможливістю виконувати свої службові обов'язки", бо обірвалося, а памперси закінчились.
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19.02.2022 12:51 Ответить
Повернення додому - сьогодні ж, - ОПУ Джерело:

Для чого повертатись! Щоб дратувати країну своєю бездарністю? Бестолоч **...
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19.02.2022 16:05 Ответить
 
 