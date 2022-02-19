Сегодня Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции, встретится с Джонсоном, Шольцом и Харрис. Возвращение домой – сегодня же, – ОПУ
Сегодня состоится визит президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхен (Германия) для участия в ежегодной конференции по безопасности и проведения переговоров, запланированных на этой площадке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Среди встреч главы государства стоит отметить следующие: с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцом, с вице-президентом США Камалой Харрис, с представителями международных финансовых институций и другими партнерами и друзьями Украины. Владимир Зеленский ожидает договоренностей о предоставлении нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что визит распланирован динамично, возвращение в Киев – сегодня.
"Естественно, что дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины. Поэтому позиция нашего государства должна быть представлена достаточно, чтобы вопросы об Украине решались с участием Украины", - отметили в ОПУ.
Ситуацию на линии столкновения на Донбассе, в Автономной Республике Крым и вблизи границ Украины анализируют специальные службы нашего государства. В рабочем порядке происходит постоянный анализ разведывательных данных и обмен информацией с партнерами. Украина регулярно получает дополнительные актуальные данные разведки по активности российских сил. Ситуация на востоке страны полностью контролируется украинскими силами безопасности и обороны", - добавили в Офисе главы государства.
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і скажіть йому, що шаурма в Мюнхені не така......
Люди....включайте мізки: поки шуфричі, медведчуки, мураєви, партнови, татарови, рабіновичі, вінідіктави і т.д. будуть сидіти на своїх посадах.....
доти Психопат-клептократ путін буде надувати щоки......
ось адреса: Muenchner Waldfriedhof in der Kreittmayrstrasse
ну в случае операции по вагнеровцам заменил же
Зеленський посилає нахрін і путіна і макрона і шольца і порошенку
так и с минскими протоколами.
Порох же не знал, что какой-то идиот захочет выполнять их в одностороннем порядке
I've spoken with Zelenskyy a dozen times - maybe more, I don't know. And - and it's - and in the pursuit of a diplomatic solution, it may not be fal- - it may be the wise choice. But it's his decision.
Ти ******.
Ти і твої колеги, аби тільки обісрати Зеленського, готові брати посилання з російських пропагандистських джерел.
Я тільки за конструктивну критику влади. Але те, що робиш ти - сором.
Це не допомогло мені зрозуміти, навіщо цитувати "російску газєту", без застереження, що це брехня, натомість подавати цитату як факт.
і скажіть йому, що шаурма в Мюнхені не така......
Пистетц... Чучело своих гугнявым ртом обосрет все то, что сделали западные лидеры...
Для чого повертатись! Щоб дратувати країну своєю бездарністю? Бестолоч **...