Сегодня Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции, встретится с Джонсоном, Шольцом и Харрис. Возвращение домой – сегодня же, – ОПУ

Сегодня состоится визит президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхен (Германия) для участия в ежегодной конференции по безопасности и проведения переговоров, запланированных на этой площадке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Среди встреч главы государства стоит отметить следующие: с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцом, с вице-президентом США Камалой Харрис, с представителями международных финансовых институций и другими партнерами и друзьями Украины. Владимир Зеленский ожидает договоренностей о предоставлении нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что визит распланирован динамично, возвращение в Киев – сегодня.

"Естественно, что дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины. Поэтому позиция нашего государства должна быть представлена ​​достаточно, чтобы вопросы об Украине решались с участием Украины", - отметили в ОПУ.

Ситуацию на линии столкновения на Донбассе, в Автономной Республике Крым и вблизи границ Украины анализируют специальные службы нашего государства. В рабочем порядке происходит постоянный анализ разведывательных данных и обмен информацией с партнерами. Украина регулярно получает дополнительные актуальные данные разведки по активности российских сил. Ситуация на востоке страны полностью контролируется украинскими силами безопасности и обороны", - добавили в Офисе главы государства.

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