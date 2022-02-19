От 40 до 50% российских войск, сосредоточенных возле Украины, находятся на позициях для атаки, - Sky News
От 40 до 50% сосредоточенных вокруг Украины российских войск уже готовы к полномасштабной атаке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя Пентагона.
"Представитель Министерства обороны США считает, что от 40 до 50% российских войск, дислоцированных у границы с Украиной, находятся на наступательных позициях", - пишут журналисты.
"Количество тактических батальонных групп увеличилось примерно до 120-125", - отметил американский чиновник.
Каждая из этих батальонных тактических групп насчитывает от 750 до 1000 российских солдат.
Согласно последним данным разведок, за последние недели численность сконцентрированных войск России увеличилась почти до 200 тысяч, несмотря на заявления РФ об их отводе.
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фашизмом/национал-социализмом, а воевали за право возглавить этот нацизм/фашизм.
как два "пахана в законе" - за право быть смотрящим над территорией.
Идеология комунизма(сталинского режима, военного коммунизма троцкого или идеология ленинизма - это все производные одной сути) и национал-социализма очень схожи: подавляй и властвуй.
победил сталинизм..
со смертью сталина и общими проблемами в ссср - совок саморазвалился (принцип маркса: верхи и низы уже не могут и не хотят жить по прежнему).
С приходом путина - началось возрождение сталинизма. Очень помогли цены на газ и нефть - почувствовать себя "эрзац-диктатором"..
Только вот живя по принципам 19-20 века - у фуйла и Ко не понимают что мир-то изменился, колониализм развалился и без трансформации системы - можно только временно "качать права", до момента - пока не отхватят п*издюлей о всего мира.
Не хочеться, але ж мусимо будем.
Навпаки потрібно ще більше загострювати ситуацію - все одно у всьому винним буде путін, рашка..
На один удар нужно отвечать - двумя.
Я даже не представляю себе как ПАС (полковой артиллерийский склад) организовать, где хранить бк... По идее прятать где то в разных местах по заначкам...а как учет вести..
батальон рота нашел..дивизия полк никто не скинул...надо на англоязычных искать...
Хотя, в тырнете они есть. надо искать глубже.
А Вам что надо и с какой целью?
Ато, знаете ли... всякого завалялось))))
А вот например "Учебник сержанта танковых войск", такая простенькая книжечка, без всяких грифов.
Но, теперь со многими новыми штучками и особенностями.
цю гнойну прищаву гопоту тільки ледачий не різав.
залізо кацапляче, то таки зазроза, а ці ні...
Ну, там - для защиты, проведения учений, выставки военной техники, обмена опытом.....
Білорусь і московія має відчути на своїй шкірі, що таке війна! Це найращий захист від лукачлєнка і пуцкіна!
Так панти ганяють, бухають, замерзають, і кошмарять мєсноє насєлєніє.
Хотів би напасти, давно б напав. То всьо панти.
Але ми готові!