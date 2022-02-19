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Новости Война
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От 40 до 50% российских войск, сосредоточенных возле Украины, находятся на позициях для атаки, - Sky News

От 40 до 50% российских войск, сосредоточенных возле Украины, находятся на позициях для атаки, - Sky News

От 40 до 50% сосредоточенных вокруг Украины российских войск уже готовы к полномасштабной атаке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя Пентагона.

"Представитель Министерства обороны США считает, что от 40 до 50% российских войск, дислоцированных у границы с Украиной, находятся на наступательных позициях", - пишут журналисты.

"Количество тактических батальонных групп увеличилось примерно до 120-125", - отметил американский чиновник.

Каждая из этих батальонных тактических групп насчитывает от 750 до 1000 российских солдат.

Согласно последним данным разведок, за последние недели численность сконцентрированных войск России увеличилась почти до 200 тысяч, несмотря на заявления РФ об их отводе.

Читайте также: Россия может напасть на Украину, воспользовавшись отъездом Зеленского на Мюнхенскую конференцию, - NBC News

Автор: 

армия РФ (19011) вторжение (508) Пентагон (1446) россия (95326) США (26336)


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Топ комментарии
+33
Чесно - похіба. Страшно мені було в 2015, коли мобілізували. А зараз - похіба. Я вже вмію воювати. І московитів - ненавиджу. Та й не я один. З хлопцями спілкуюсь, настрої знаю.
Не хочеться, але ж мусимо будем.
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19.02.2022 10:06
+27
Нравіца нє нравіца-джавєліни,стінгери...-справяцца...
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19.02.2022 10:02
+20
Не совсем так. Обращать внимание надо, максимально отслеживать разведкой перемещения, что бы не проспать удар - обязательно. Но паниковать, истерить, волать "все пропало" - нет никакого смысла, толку и причины
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19.02.2022 10:12
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Нравіца нє нравіца-джавєліни,стінгери...-справяцца...
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19.02.2022 10:02 Ответить
какой смысл искать логику в действиях кацапов в целом и ***** в частности? пытаться найти логику можно только в действиях адекватных людей.
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19.02.2022 10:25 Ответить
Ця Імперія Зла існує під різними назвами сотні років від Золотої Орди. Психологія цих ординців за віки змінилася мало. Глибоко в душі вони несуть в собі гени варварів. Україна для них є зручним об'єктом для нападів протягом сторіч. Нам нічого не залишається як вчергове дати збройну відсіч нападникам. Якщо не вдасться розвалити всім світом Імперію Зла на багато шматків цього разу, то хоч відіб'ємо кацапам охоту нападати на нас хоч на наступну сотню років. Кацапам українців не перемогти. Це досвід історії України. Жаль тільки наших людей, які можуть постраждати від звірів, що живуть за "парєбріком".
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19.02.2022 10:30 Ответить
зачем так далеко,в рашке в 1993 году по зданию правительства херачили из танков,и Ельцин видишь пршел к власти законо без переворота и помощи военных
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19.02.2022 10:32 Ответить
кацапи (точнее совдепия и сталин режим) боролись НЕ с фашизмом/национал-социализмом, а воевали за право возглавить этот нацизм/фашизм.
как два "пахана в законе" - за право быть смотрящим над территорией.
Идеология комунизма(сталинского режима, военного коммунизма троцкого или идеология ленинизма - это все производные одной сути) и национал-социализма очень схожи: подавляй и властвуй.
победил сталинизм..
со смертью сталина и общими проблемами в ссср - совок саморазвалился (принцип маркса: верхи и низы уже не могут и не хотят жить по прежнему).
С приходом путина - началось возрождение сталинизма. Очень помогли цены на газ и нефть - почувствовать себя "эрзац-диктатором"..
Только вот живя по принципам 19-20 века - у фуйла и Ко не понимают что мир-то изменился, колониализм развалился и без трансформации системы - можно только временно "качать права", до момента - пока не отхватят п*издюлей о всего мира.
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19.02.2022 11:54 Ответить
Путін об'явив призов росіян із запасу на збори, готується..., а ми...?! Негайно треба підготуватись до мобілізації всіх сил і засобів! Путін Герострат сьогодення, той виродок щоб ввійти в Історію спалив Храм Афродіти, а ця ... готує Світ до знищення , обіцяє всім народам згинути, а росіянам Рай...?! Воно смертельно хворе, затягує за собою у могилу все Людство...?!
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19.02.2022 11:13 Ответить
Тільки я помітив що різко кудись пропав коронавірус, Ляшко і вся п"здобратія))
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19.02.2022 10:04 Ответить
Багато хто зазнає матеріальних збитків, якщо увага переключиться на війну з такої хлібної теми для виробників ліків, як епідемія. Але кому війна, а дохтурам знову робота.
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19.02.2022 10:36 Ответить
Чесно - похіба. Страшно мені було в 2015, коли мобілізували. А зараз - похіба. Я вже вмію воювати. І московитів - ненавиджу. Та й не я один. З хлопцями спілкуюсь, настрої знаю.
Не хочеться, але ж мусимо будем.
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19.02.2022 10:06 Ответить
Ти так кажеш, бо ти знаєш... і я знаю , що перемога за нами. Слава Україні !
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19.02.2022 12:16 Ответить
Якщо від України не залежить рішення путіна про початок (більш масштабної) війни, який тоді сенс звертати увагу на те, що(!) вони можуть спровокувати?
Навпаки потрібно ще більше загострювати ситуацію - все одно у всьому винним буде путін, рашка..
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19.02.2022 10:06 Ответить
Не совсем так. Обращать внимание надо, максимально отслеживать разведкой перемещения, что бы не проспать удар - обязательно. Но паниковать, истерить, волать "все пропало" - нет никакого смысла, толку и причины
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19.02.2022 10:12 Ответить
Так я о том же и говорю ((:
На один удар нужно отвечать - двумя.
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19.02.2022 10:21 Ответить
От этого зависит наша поддержка на Западе. Те же санкции. Или помощь. Если мы невинная жертва, а Россия злой агрессор, то нам будут больше помогать, а России хуже санкции. Или же мы можем повторить судьбу Грузии, где России ничего не было.
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19.02.2022 10:13 Ответить
Изготавливаются к наступлению 3 месяца. Готовность -60%! А что по этому поводу говорит Боевой Устав???????????????
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19.02.2022 10:07 Ответить
К сожалению можешь засунуть его себе в одно место...в гибридной войне все раком и через жопу....
Я даже не представляю себе как ПАС (полковой артиллерийский склад) организовать, где хранить бк... По идее прятать где то в разных местах по заначкам...а как учет вести..
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19.02.2022 10:12 Ответить
Гибридную - факт БУ не описывает! Только разговор то идет про настоящую. А там БУ!
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19.02.2022 10:21 Ответить
https://www.rulit.me/download-books-399026.html?t=pdf

батальон рота нашел..дивизия полк никто не скинул...надо на англоязычных искать...
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19.02.2022 10:34 Ответить
БУ "Полк,дивизия", были секретными. так что нет ничего удивительного.
Хотя, в тырнете они есть. надо искать глубже.
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19.02.2022 11:17 Ответить
То что "были" знаю... А тбатальон рота ДСП тоже считай секретный...Я же и говорю на англоязычных надо искать..но там наверно платно...
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19.02.2022 11:23 Ответить
ДСП - не секретный))) А просто для ограниченного пользования.
А Вам что надо и с какой целью?
Ато, знаете ли... всякого завалялось))))
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19.02.2022 11:30 Ответить
Потому как "Учебник сержанта ВДВ", 1989 г., обе части и "Учебник сержанта войсковой разведки", 1989 г., были с грифом ДСП. Но были в свободном доступе. Обыкновенный стрелок-гранатомётчик, мог его взять и изучать.
А вот например "Учебник сержанта танковых войск", такая простенькая книжечка, без всяких грифов.
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19.02.2022 11:34 Ответить
та к сожалению надо повторить...многое позабывал...
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19.02.2022 11:35 Ответить
Это не к СОЖАЛЕНИЮ, а к счастью и острой необходимости.
Но, теперь со многими новыми штучками и особенностями.
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19.02.2022 11:46 Ответить
БУ чего? Страны? Выше взвода-рота низя!
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19.02.2022 10:35 Ответить
лапотнікі портяночні не військо.
цю гнойну прищаву гопоту тільки ледачий не різав.
залізо кацапляче, то таки зазроза, а ці ні...
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19.02.2022 10:08 Ответить
Кто-то может объяснить: почему в такой ситуации нельзя обратиться к НАТО и другим странам разместить свои войска на территории Украины !?
Ну, там - для защиты, проведения учений, выставки военной техники, обмена опытом.....
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19.02.2022 10:08 Ответить
Тільки що прокинувся від сплячки, чи як?
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19.02.2022 10:10 Ответить
Часть членов НАТО заблокирует+те, кто не заблокирует получат огромную ненависть от местных, которые будут считать что их втягивают в войну. Левые и изоляционисты уже итак слились в вое, что США разжигает новую войну в Европе, а США ничего не делает вообще.
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19.02.2022 10:11 Ответить
Думаю, что 200 тыс. иностранцев мы прокормим (а они еще и валюту привезут), в отличие от 200 тыс. кацапов, которые будут разрушать, грабить.....
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19.02.2022 10:12 Ответить
Найкраще перенести війну на територію ворога!
Білорусь і московія має відчути на своїй шкірі, що таке війна! Це найращий захист від лукачлєнка і пуцкіна!
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19.02.2022 10:16 Ответить
Байден сказав: НІЗЗЯ!
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19.02.2022 10:14 Ответить
Потому что мудрому нариду 25 лет втирали с телевизора,что НАТО-это плохо. Кто втирал? Мацковская агентура. Шарики,помню ещё развешивали в ВР. Одному такому Бутусов рыло начистил вчера.
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19.02.2022 10:31 Ответить
Та сцать московити нападати !
Так панти ганяють, бухають, замерзають, і кошмарять мєсноє насєлєніє.
Хотів би напасти, давно б напав. То всьо панти.
Але ми готові!
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19.02.2022 10:09 Ответить
Уже 3/4 Реальной российской армии у нас на границе. Именно боевых частей.
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19.02.2022 10:10 Ответить
Вангую что на всех скрепорогих трупах будет татаро-монгольская внешность.
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19.02.2022 10:11 Ответить
Вже були вояки з московії... Аеропорт взяти місяцями не могли, три дивізії положили!
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19.02.2022 10:14 Ответить
Где єта гнида арахамия? пусть расскажет что союзники нагнетают. Где недопосол Пристайко, которому не надо НАТО. Все эти Стефанчуки, Шефиры, Трухиеы, Гетманцева только исполнители команд преЗЕдента
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19.02.2022 10:16 Ответить
А в это время долпоепы из моносброда заявляют, что ничего страшного нет, и западные сми нагнетают ситуацию.
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19.02.2022 10:16 Ответить
Сподіваюсь, що наше військове командування не пасе задніх і не заглядає в рот гунявому балаболу, а робить свою справу. Тому вірю, що наша Армія готова до любого развитку подій і дасть рашистам просрацця від усього українського серця. Не будем панікувать, а будемо допомагать, хто чим. Не дамо падлюкам шансу царювати на нашій землі!!!
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19.02.2022 10:23 Ответить
А вот то,что моральное состояние рядовых "ванек" готово к наступлению-это процентов 10% от силы. Все забывают,что у "ванек" тоже две руки и две ноги. Правда отсутствует мозг. Но есть инстинкт самосохранения. А гореть будут -"аж гай шумітиме". И обсераться. Это только кремдяди и их обслуга очень грозные в телевизоре ))
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19.02.2022 10:25 Ответить
Проститутин съехал в конец,падло тряпочное
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19.02.2022 10:46 Ответить
При Распутине Расея стала тухнуть ,после Гражданская война ,образование несколько республик типа Дальневосточной, теперь при московском Фюрере всё повторяется
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19.02.2022 10:57 Ответить
Приходите-вые*бем.
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19.02.2022 11:01 Ответить
вижу один способ остановить это ввод на територию Украины войска США АНГЛИИ ПОЛЬШИ КАНАДЫ АВСТРАЛИИ тогда путен не прыгнет
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19.02.2022 11:02 Ответить
будет замес им полюбому приидется вписатся
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19.02.2022 11:05 Ответить
Володя Гундос, Резніков, Арахамія(абхаз, якого вибрав Миколаїв) стверджують, що ніякої загрози, війска мокшів не вистроїлися так, як Вова собі уявляв біля піоніно.
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19.02.2022 11:25 Ответить
40-50% это 70 тыс. будут уничтожены или взяты в плен. но никто на это не решится. будет байда с провокациями и мелкими конфликтами
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19.02.2022 12:11 Ответить
Шо там, Рєзніков все ще не бачить ударного угрупування ?
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19.02.2022 13:09 Ответить
 
 