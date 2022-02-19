От 40 до 50% российских войск, сосредоточенных возле Украины, находятся на позициях для атаки, - Sky News

От 40 до 50% сосредоточенных вокруг Украины российских войск уже готовы к полномасштабной атаке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя Пентагона.

"Представитель Министерства обороны США считает, что от 40 до 50% российских войск, дислоцированных у границы с Украиной, находятся на наступательных позициях", - пишут журналисты.

"Количество тактических батальонных групп увеличилось примерно до 120-125", - отметил американский чиновник.

Каждая из этих батальонных тактических групп насчитывает от 750 до 1000 российских солдат.

Согласно последним данным разведок, за последние недели численность сконцентрированных войск России увеличилась почти до 200 тысяч, несмотря на заявления РФ об их отводе.

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