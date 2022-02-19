Оккупанты утверждают, что уже якобы эвакуировали с Донбасса в РФ более 6,5 тыс. человек

Главари марионеточных структур "ДНР" утверждают, что уже якобы эвакуировали в Ростовскую область РФ более 6,5 тыс. жителей оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"По состоянию на 6:30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составляло 6603 человека, из них 2436 детей", - говорится в сообщении.

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