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Новости Война
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Оккупанты утверждают, что уже якобы эвакуировали с Донбасса в РФ более 6,5 тыс. человек

Оккупанты утверждают, что уже якобы эвакуировали с Донбасса в РФ более 6,5 тыс. человек

Главари марионеточных структур "ДНР" утверждают, что уже якобы эвакуировали в Ростовскую область РФ более 6,5 тыс. жителей оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"По состоянию на 6:30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составляло 6603 человека, из них 2436 детей", - говорится в сообщении.

Читайте также: Пожилых людей и детей вывозят фактически насильно, - Денисова о вывозе людей в Россию с оккупированных территорий

Автор: 

россия (95326) эвакуация (2058) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+22
Вату потрібно вивозити))) Нам це лайно ніяк не потрібно..
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19.02.2022 10:12
+20
Щас добмасятина, в Ростове, прочувствует всю "любовь" русского мира:
- нахер вы понаехали ?
- какого хера припёрлись ?
- вам мало Дамбасса ?
- куда прёте, повылазило ?
- нахлебники хохляцкие !
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19.02.2022 10:19
+13
Из 700 тысяч. До конца года справятся.
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19.02.2022 10:14
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Вату потрібно вивозити))) Нам це лайно ніяк не потрібно..
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19.02.2022 10:12 Ответить
А галасу мухосранці наробили ніби вивезли тисяч шістсот ватників.
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19.02.2022 10:14 Ответить
интересно, промосковские ********* уже эвакуировали путлеровских олигархов из Лондона? им всем, вроде как, зарубили визы )))
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19.02.2022 10:25 Ответить
Они потом другую вату завезут туда с сибири. И те будут орать что "Данбас никада не был украинским". Как в крыму сейчас куча ваты с рашки переселилась. К сожалению. Моего деда так в 60х после увольнения в запас на черкащину переселили. Но я хреновый руский вышел.
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19.02.2022 11:43 Ответить
Я так розумію по дорозі буде вата утилізована для картинки про підстави до вторгнення..
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19.02.2022 10:13 Ответить
У метаданих відеозвернення ватажків самопроголошених "ЛНР" та "ДНР" про термінову евакуацію вказано дату 16 лютого.

У цьому переконався Znak.com, за допомогою сервісу перевірки метаданих Metadata2go.
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19.02.2022 10:18 Ответить
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19.02.2022 10:21 Ответить
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19.02.2022 10:23 Ответить
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19.02.2022 10:24 Ответить
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19.02.2022 10:26 Ответить
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19.02.2022 10:27 Ответить
У вересні минулого року донеччани так само дружно і гуртом їздили на автобусах в "Ростов-маму" голосувати за "єдину росію"...
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19.02.2022 10:30 Ответить
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19.02.2022 10:31 Ответить
Пєсков зазначив, що в Москві з повагою ставляться до «дуже очевидного» вибору українського народу...
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19.02.2022 10:34 Ответить
Путін вирішить, чи буде вторгнення в Україну, а Байден визначить його результат...
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19.02.2022 10:37 Ответить
безвозвратно желательно
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19.02.2022 10:13 Ответить
А де їх розташовують? В наметах?
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19.02.2022 10:13 Ответить
лучше спроси кого разместят в их квартирах
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19.02.2022 10:17 Ответить
Ну це зрозуміло кого
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19.02.2022 11:46 Ответить
во дворце *****, конечно. а что, есть какие-то сомнения?
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19.02.2022 10:20 Ответить
Їдуть бомжувати
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19.02.2022 10:58 Ответить
Они там пустые автобусы ганяют туда-сюда. Луганские в тик токе говорят что вывезли только дом-малютку - для картинки.
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19.02.2022 10:14 Ответить
На картинке - набиты,как в час пик советский транспорт.
Реальная сьемка в движении - автобусы на 70% ПУСТЫЕ.
Как пишут "дураков нет". Наверно большинство дураков "присоединилось к большинству".
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19.02.2022 10:20 Ответить
Из 700 тысяч. До конца года справятся.
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19.02.2022 10:14 Ответить
Да там все схвачено - обещали по прибытию в Ростов по 10000 деревянных. Халява. Придурки едут с тревожными полиэтиленовыми пакетами. Говорят получат бабки - и назад. Не удивлюсь, если они скатаются по нескольку раз туда - сюда, в качестве подработки.
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19.02.2022 10:43 Ответить
Ну а шо? Жерти ж хочеться. Пом"ятаю Селідово літом 2015 року. АТБ. Черги з даунецкіх, що змітали з полиць УСЕ! Тютюн, горілку, побутову хімію. На моїй пам"яті, це єдиний АТБ, що працював не цілодобово, а з 8-00, бо треба ж було товар викласти
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19.02.2022 10:55 Ответить
Рабов выозят.
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19.02.2022 10:14 Ответить
Дурдом, колись турки дітей вивозили і робили з них яничарів, тепер москалі.
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19.02.2022 10:16 Ответить
писали вчера что 30000 счастливчиков вывезли... значит 23,5 тысячам не понравилось на скрепной родине и они вернулись в молодую республику?
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19.02.2022 10:19 Ответить
Щас добмасятина, в Ростове, прочувствует всю "любовь" русского мира:
- нахер вы понаехали ?
- какого хера припёрлись ?
- вам мало Дамбасса ?
- куда прёте, повылазило ?
- нахлебники хохляцкие !
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19.02.2022 10:19 Ответить
100%. Особенно когда кацапы узнали куда делась их 13 зарплата
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19.02.2022 10:36 Ответить
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19.02.2022 10:56 Ответить
А з Гомеля і Бєлгорода евакуювали насілєніє, бо наші ракети туди достануть!
Тай Правий Сектор даїхати може...
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19.02.2022 10:20 Ответить
там визитки Яроша расклеивают. вата сама разбежится, никого эвакуировать не надо.
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19.02.2022 10:22 Ответить
)))) сепарье играет в картинку..не стреляйте в пианиста, он играет как умеет( а двоякий смысл у этой поговорочки получается))))
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19.02.2022 10:22 Ответить
то есть считай забрали почти всех кто там еще оставался
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19.02.2022 10:23 Ответить
Вся ця арихметика - коту під хвіст . Оскільки кпвв з ордло в Україну окупанти закрили , то люди в Росію їдуть з різних причин . В тому числі - щоб потрапити в Україну . Навіть сама кончена українська вата не зможе жити в такому гамні , в якому живуть кацапи .
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19.02.2022 10:23 Ответить
.
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19.02.2022 10:24 Ответить
Что значит эвакуировали? Может приняли беженцев? Кацапы и терминология это отдельная песня. "Независимая" ордло, которая часть Украины, но с паспортами хрюссии, но при этом отдельный народ Донбасса, которому хрюссия не помогает и не вмешивается во внутренние дела Украины.
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19.02.2022 10:25 Ответить
Нехай їдуть туди, де мова не буде їм "резать по ушам".
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19.02.2022 10:26 Ответить
какой поц кинет дом и поедет ху.. знает куда для того что бы вернувшись через неделю застать разграбленное жилище в котором понаехавшие освободители и любимые даже обои обдерут
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19.02.2022 10:27 Ответить
А тепер беремо карту Білорусії.............
місто Мозир. Прекрасне місто біля кордону з Україною..............
Там розташований https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Мозирський нафтопереробний завод
Українська ракета легко накриє це місто і завод....
Як думаєте білоруси будуть щасливі, якщо наша артелерія накриє це місто і завод прицільним вогнем ?!
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19.02.2022 10:27 Ответить
Доречі з м. коростень до міста Мозир 140 кілометрів... А з кордону України ще блище...... То як повоюємо ?!
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19.02.2022 10:29 Ответить
Лично я не сильно расстроюсь, если таракановская кормушка сгорит синим пламенем. Все госорганизации уже давно зачищены от нормальных людей. Так что при уничтожении таракановской инфраструктуры ни один человек не пострадает.
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19.02.2022 10:35 Ответить
Ты потому и нормальный, что до кормушки не попал, не знаю по каким причинам. Меня тоже собственные руки кормят. Но желать войны своей стране, это преступление и позор.
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19.02.2022 10:40 Ответить
Сциш бульба?!
Я просто хочу сказати, що ваш недофюрер якого випідтримуєте хоче дійти до Києва за 30 хвилин...
Ходілка у нього не виросла!
А ми готові, чого не йдете, вояки бульбяні?!
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19.02.2022 10:40 Ответить
Бульбаші, пора вам евакуйовувати місто Мозир з 112 000 насєлєнія ! Бо ваш недофюрер вирішив воювати з Україною, а війна відстані не вибирає!
Чи ви думаєте, що у вас всьо спокійно буде коли почнеться війна підбоком ?!
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19.02.2022 10:42 Ответить
Что, ябатька, "Киев за три дня"?!
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19.02.2022 12:43 Ответить
Будемо воювати. Я - буду.
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19.02.2022 10:53 Ответить
Вам взагалі пора - заховати язик в зад , і менше тут - умнічать . Ви всю Білорусь свою профукали , підстилки кацапські ,, а ще вистачає совісті згадувати наш Крим . .
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19.02.2022 11:27 Ответить
Нє соглашусь . Х..ню ти городиш .
Крим відібрали силою , у країни , яка слабша у військовому плані ( бо не збиралася ні з ким воювати , і тому не озброювалася до зубів , як деякі ) , яка вірила сусіду - " братській( колись ) країні " , і тому не була готова до того що " брат " її підступно зрадить . Підлість колишніх - братів стала причиною втрати Криму . Шо , невже це не зрозуміло ? Невже треба мати освіту Гарварда і Оксфорда щоб це зрозуміти . ?
А Беларусі твоєї вже нема . Є кусок кацапської периферії , чєрнозьоми якої вже зараз належать кацапії . Хоча ти ще - помилково думаєш що вони білоруські . Тебе вже стерто з лиця землі , чувак . Один прапірець ще тільки й залишився . .
***** вас підгріб під себе цілком - всю країну повністю , без поділу , ферштейн , бульбокацап . ?
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19.02.2022 13:14 Ответить
Цікаво, а по нічних дискотеках Донецька, Луганська, Горлівки вони ходили? Схоже, там ніхто і не думає нікуди евакуйовуватися, хіба у ліжко на перепих. Це зйомки у стилі Кварталу. Такі собі мелодрама чині і водночас комедійні "Свати". Тільки мимовільний акторам може бути не до жартів. Їх орки можуть всупереч контракту зробити жертвами помимо їх бажання. Реальними жертвами.
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19.02.2022 10:30 Ответить
Аж сердце за них радуется… Главное назад не пустить.
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19.02.2022 10:31 Ответить
История повторяется.
Российские монголо-татары ведут ясыр с Украины. Взрослых - в рабство, детей - в янычары.
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19.02.2022 10:31 Ответить
Ачьо так мало?
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19.02.2022 10:31 Ответить
Там багато наших людей. За частину, що окупована, Луганської області можу казати особисто.
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19.02.2022 10:52 Ответить
весь человеческий мусор лугандона и донбабве, как дерьмо по быстрой речке, должен уплыть в кацапсую орду... но к сожалению это театральная постановка, фейк для неполноценых и для взвинчивания напряженности...
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19.02.2022 10:34 Ответить
может вывозят тех, где будет поставлена арта или ракеты рядом с домами! хотя разве ***** впервой прикрываться цивильными?!
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19.02.2022 10:38 Ответить
Ростов нє рєзіновий.


Як то кажуть,"будєтє у нас на Колимє..."
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19.02.2022 10:41 Ответить
Очередная кацапская ИПСО с целью поднять вой на весь мир. Будут они весь лугандонский скот вывозить. Щас. Да он им нахрен не нужен. Цель-Украина. Одно из средств достижения-эти даунбасяцкие убожества.
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19.02.2022 10:44 Ответить
Аговсь, схаменіться !!! Ви що робите, гаспиди???
Кого ж ми їсти будемо?
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19.02.2022 10:50 Ответить
Донецким в российских паспортах ставят прописку в городах Дальнего востока
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19.02.2022 10:50 Ответить
Такими темпами ещё полгода вывозить будут...
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19.02.2022 10:52 Ответить
сепары, которые служат оккупанту решили свои семьи вывезти, как мертвечук бабу свою
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19.02.2022 10:55 Ответить
Явная заказная гебелевская обработка идиотов. Какая численность населения донецка? Отправлено идиотов в рашистские гетто сколько? Простая арифметика какой % спасается бегством? Кроме того.Дружащие с головой поймут, что смертность от ковида (суточная ) при такой скупчености баранов будет значительно выше, чем от мифических обстрелов. Очередная картинка для ужраных боярышником.
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19.02.2022 10:57 Ответить
Рельно это называется депортация.
Доедут не все, как это уже бывало в кровавой истории совка.
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19.02.2022 10:57 Ответить
Необъятные просторы сибири ждут новых поселенцев. Вообще то это было и не раз, когда перепуганых людей отправляли "для спасения" в лагеря. Быстро же выветрилась из памяти лугандонцев где и в каких условиях оказались " беженцы первой волны" и как их " радушно" встретили местные орки.
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19.02.2022 11:03 Ответить
Да там за 10 тысяч рублей будут ездить челноками
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19.02.2022 10:58 Ответить
так они там грозились вывезти под миллион, с такими темпами это на долго)))))
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19.02.2022 11:02 Ответить
Осталось немного. Ещё 994 тысячи из первой волны
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19.02.2022 11:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4QKZI-QkW3M ещё пять тысяч вёдер - и ключик у вас в кармане
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19.02.2022 11:14 Ответить
Це не евакуація, а скоріше депортація - у кращих традиціях НКВС та КДБ.
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19.02.2022 12:22 Ответить
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19.02.2022 12:38 Ответить
Ну брешут же!!!!
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19.02.2022 12:41 Ответить
А Бутусов красава! Хватка военная. Рада за шуфрича!
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19.02.2022 12:43 Ответить
Прикольно, когда при прям очень страшной опасности и под вой сирен у "эвакуированных" есть время давать НЕТОРОПЛИВЫЕ и обстоятельные интервью российским пропогандонам. А "эвакуация" детей интерната с оккупированной территории, по сути украинских граждан ведь не что иное как захват заложников и военное преступление!
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19.02.2022 13:29 Ответить
Донецьке бидло не шкода. Хай жруть, не обляпаються: придурки , дітей ...рен зн а куди потягнули. На якого вони , зайві роти, москалям. Українці, сто відсотків у ті автобуси не пхалися. А ті хай попробують хліба родіни.
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19.02.2022 20:43 Ответить
 
 