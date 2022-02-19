Оккупанты утверждают, что уже якобы эвакуировали с Донбасса в РФ более 6,5 тыс. человек
Главари марионеточных структур "ДНР" утверждают, что уже якобы эвакуировали в Ростовскую область РФ более 6,5 тыс. жителей оккупированного Донбасса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"По состоянию на 6:30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составляло 6603 человека, из них 2436 детей", - говорится в сообщении.
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+22 Бруно Адольфович
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+20 AbOriginal_UA
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+13 Иван Петров #477813
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Реальная сьемка в движении - автобусы на 70% ПУСТЫЕ.
Как пишут "дураков нет". Наверно большинство дураков "присоединилось к большинству".
- нахер вы понаехали ?
- какого хера припёрлись ?
- вам мало Дамбасса ?
- куда прёте, повылазило ?
- нахлебники хохляцкие !
Тай Правий Сектор даїхати може...
місто Мозир. Прекрасне місто біля кордону з Україною..............
Там розташований https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Мозирський нафтопереробний завод
Українська ракета легко накриє це місто і завод....
Як думаєте білоруси будуть щасливі, якщо наша артелерія накриє це місто і завод прицільним вогнем ?!
Я просто хочу сказати, що ваш недофюрер якого випідтримуєте хоче дійти до Києва за 30 хвилин...
Ходілка у нього не виросла!
А ми готові, чого не йдете, вояки бульбяні?!
Чи ви думаєте, що у вас всьо спокійно буде коли почнеться війна підбоком ?!
Крим відібрали силою , у країни , яка слабша у військовому плані ( бо не збиралася ні з ким воювати , і тому не озброювалася до зубів , як деякі ) , яка вірила сусіду - " братській( колись ) країні " , і тому не була готова до того що " брат " її підступно зрадить . Підлість колишніх - братів стала причиною втрати Криму . Шо , невже це не зрозуміло ? Невже треба мати освіту Гарварда і Оксфорда щоб це зрозуміти . ?
А Беларусі твоєї вже нема . Є кусок кацапської периферії , чєрнозьоми якої вже зараз належать кацапії . Хоча ти ще - помилково думаєш що вони білоруські . Тебе вже стерто з лиця землі , чувак . Один прапірець ще тільки й залишився . .
***** вас підгріб під себе цілком - всю країну повністю , без поділу , ферштейн , бульбокацап . ?
Российские монголо-татары ведут ясыр с Украины. Взрослых - в рабство, детей - в янычары.
Як то кажуть,"будєтє у нас на Колимє..."
Кого ж ми їсти будемо?
Доедут не все, как это уже бывало в кровавой истории совка.