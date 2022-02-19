Российские СМИ сообщают о разрыве снаряда в Ростовской области в километре от украинской границы
Ряд российских СМИ сообщает о разрыве снаряда в Ростовские области, в километре от границы с Украиной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ сообщает ТАСС и "Интерфакс".
Отмечается, что снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области, в километре от государственной границы России с Украиной. Взрыв якобы произошел в 4:00 по московскому времени, в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской.
Утверждается, что об инциденте правоохранительным органам сообщили местные жители.
Топ комментарии
+74 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий19.02.2022 10:43
+66 Василь Довганенко #437088
показать весь комментарий19.02.2022 10:43
+53 макаренко юра
показать весь комментарий19.02.2022 10:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Конченные ублюдки !
ну попутала, ну компас не той...
місто Мозир. Прекрасне місто біля кордону з Україною..............
Там розташований https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Мозирський нафтопереробний завод
Українська ракета легко накриє це місто і завод....
Як думаєте білоруси будуть щасливі, якщо наша артелерія накриє це місто і завод прицільним вогнем ?! Скажіть мєстному насілєнію Білорусії і московії, шо їхні недофюрери починають війну і вони всі в небезпеці! Ракети не вибирають і війна буде не тільки на території України !
Пора їм всім тікато до Лукашенка і Путіна поблище!
народунаселення,що протанцювало і прочаювало свою Незалежність(
їх доля тепер-помирати за Рашенімперію.
Не критикуйте их так сильно.
Кураторы то их бросились. оттого и пошла самодеятельность.
Стараются по мере способностей.
а хлоркой яму тоже местные присыпали? или то хим/оружие))) (оспади, хоть бы не придумали так)))
https://mobile.twitter.com/RadioLemberg/status/1494032427576143877 16 февр.
The World today:
Biden and Putin in one photo
В Гєлєнджик до Пуціна!
Та тетка, что мальчика, распятого в трусиках, видела, зуб свой дает, что снаряд был украинский, потому что снаряд свистел "Слава Украине!"
У Пушилина и Пасечника крайне слабое воображение...
ФинскиеУкраинские националисти обстреляли мирних советских военних! В связи с єтим начинается освобождение финскойукраинской народной республики от киевского гнета.
.Травка зєлєнєєт , солнішко блєстіт .
А это значит что операция с эвакуации и с провокациями была задумана заранее.
А відстань по воронці не визначиш (хіба-що їх кілька, і вони на достатній кутовій відстані одна від одної).
Если рядом есть поверхности на которых хорошо видны следы основного потока осколков, то определить угол падения еще легче.
http://live.radioscanner.net/audio/54674
Скоро, уже скоро луганские воины в запыленных в боях ватниках гордо прошагают в Параде Победы по Красной площади в Москве и бросят на брусчатку к мавзолею ненавистные власовские триколоры
Дело в другом - нет ни бугорочка недотаявшего снега и сухая грунтовка при том что и раньше погода была не особо сухая, и на 19-21 обещают дожди ...
Теперь эту ПРОТУХШУЮ КОНСЕРВУ миру пытается впарить Путлер